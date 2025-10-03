Tin bão mới nhất: Bão MATMO giật cấp 13, dự báo vẫn mạnh thêm, mai vào Biển Đông thành cơn bão số 11

"ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal, HLV Kim Sang-sik giấu bài"
BLV Qung Huy tin rằng, trước một ĐT Nepal bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, chắc chắn HLV Kim Sang-sik vẫn đang giấu bài để chuẩn bị cho màn tái đấu ĐT Malaysia vào tháng 3 năm tới.
Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 7 giờ ngày 03/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin).
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão MATMO mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
Cập nhật bản tin bão mới nhất hôm nay, dự báo đến 7 giờ sáng ngày mai (4/10), bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, có khả năng mạnh lên trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 750km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Đến 7 giờ sáng ngày 5/10, bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, tiếp tục có khả năng mạnh lên trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
Đến 7 giờ ngày 06/10, bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ
Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão tiếp tục suy yếu thêm.
Do tác động của bão MATMO, tin bão mới nhất hôm nay cảnh báo từ trưa và chiều 03/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.
Cảnh báo: Trong khoảng ngày 04-05/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Từ những vườn cà phê kém hiệu quả, nhiều hộ nông dân ở Đắk Lắk đã mạnh dạn trồng xen sầu riêng - “cây tiền tỷ” - trong vườn cà phê ví như "cây đẻ tiền bền vững". Cách làm này đang được nhân rộng trong Chương trình Cà phê Cảnh quan bền vững tại Đắk Lắk khiến nhiều hộ nông dân đổi đời...