Thứ sáu, ngày 03/10/2025 08:26 GMT+7

Tin bão mới nhất: Bão MATMO giật cấp 13, dự báo vẫn mạnh thêm, mai vào Biển Đông thành cơn bão số 11

Thứ sáu, ngày 03/10/2025 08:26 GMT+7
Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão MATMO giật cấp 13, dự báo vẫn mạnh thêm, vào biển Đông trong rạng sáng mai thành cơn bão số 11. Dự báo, ngày 6/10, bão MATMO đã ở trên khu vực vịnh Bắc Bộ.
Tin bão mới nhất hôm nay về bão MATMO

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 7 giờ ngày 03/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin).

Tỉnh An Giang (mới) sau sáp nhập thành công Kiên Giang, kinh tế biển có 3 trụ cột chính nào, vì sao là ngành tỷ đô?

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão MATMO mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo vị trí, diễn biến bão MATMO sắp trở thành cơn bão số 11

Cập nhật bản tin bão mới nhất hôm nay, dự báo đến 7 giờ sáng ngày mai (4/10), bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, có khả năng mạnh lên trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 750km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Bản tin mới nhất dự báo vị trí, hướng di chuyển của bão MATMO, sắp trở thành cơn bão số 11. Ảnh: nchmf.
Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới sản xuất thành công một giống cá đắt tiền, bán 1 triệu đồng/kg, Trung Quốc, Nhật Bản vẫn đang nghiên cứu

Đến 7 giờ sáng ngày 5/10, bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, tiếp tục có khả năng mạnh lên trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 06/10, bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão tiếp tục suy yếu thêm.

Cảnh báo tác động của bão MATMO

Do tác động của bão MATMO, tin bão mới nhất hôm nay cảnh báo từ trưa và chiều 03/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 04-05/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

