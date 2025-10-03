Tin bão mới nhất: Bão MATMO tăng cấp, di chuyển nhanh vào biển Đông thành cơn bão số 11, bao giờ vào đến vịnh Bắc Bộ?

Tin bão mới nhất

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 03/10, vị trí tâm bão MATMO ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 1 giờ ngày 4/10, bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 05/10, bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, tiếp tục có khả năng mạnh lên trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Hướng di chuyển của bão MATMO. Ảnh: nchmf.

Đến 1 giờ ngày 06/10, bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Cảnh báo tác động của bão MATMO

Do tác động của bão MATMO, từ trưa và chiều 03/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 04-05/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.