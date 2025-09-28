Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) áp sát Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị, nguy cơ xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở

Tin bão mới nhất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 14 giờ, vị trí tâm bão số 10 (bão BUALOI) ở vào khoảng 17.2 độ Vĩ Bắc; 108.1 độ Kinh Đông, cách TP. Huế khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 165km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Hiện nay, tâm bão trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

KHẨN: Chuyên gia chỉ rõ thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10 (bão BUALOI), những tỉnh nào cần đặc biệt lưu ý?

Đến 1 giờ ngày 29/9, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h trên vùng ven biển Nghệ An-Bắc Quảng Trị.

Sức gió vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai: Cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu). Cấp 4 cho khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị.

Đến 13 giờ ngày 29/9, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển từ Thanh Hóa đến Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Dự báo, từ chiều 28/9, gió trên đất liền Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật 14.

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Đồng Nai là người nuôi ong kiểu gì khiến cả làng phục lăn, bán mật ra chợ toàn cầu

Gió mạnh nhất từ chiều tối đến hết đêm 28/9. Thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài khoảng 6-8 giờ (từ 18h/28/9 đến 02h/29/9).

Quảng Trị: ven biển phần Nam tỉnh (Quảng Trị cũ), có gió mạnh cấp 6-7; thời gian gió mạnh từ trưa ngày 28/9 đến tối; phía Bắc tỉnh (Quảng Bình cũ), có gió mạnh cấp 8, tâm bão mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, thời gian gió mạnh kéo dài từ 17h-23h.

Hà Tĩnh, Nghệ An: Chiều 28/9 gió mạnh cấp 6-7; từ 19-23h/28/9 có gió mạnh cấp 8-9, ven biển gió cấp 10-12; từ 20h28/9 - 2h/29/9, sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 14.

Thanh Hóa: Chiều 28/9 có gió mạnh cấp 6-7; từ 19h-23h, phía Nam Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 13.

Mắt bão số 10 qua ảnh mây vệ tinh. Ảnh: nchmf

Mưa lớn do ảnh hưỡng bão số 10, cảnh báo hàng trăm điểm nguy cơ sạt lở

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 27/9 đến 13 giờ ngày 28/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cẩm Lương 62,6mm (Thanh Hóa); Yên Thượng 110,2mm (Nghệ An); Hương Vĩnh 173mm (Hà Tĩnh); Tà Rụt 275mm (Quảng Trị); Hương Nguyên 490,4mm (TP.Huế); Quế Phước 206mm (TP.Đà Nẵng); Bình Khương 114,8mm (Quảng Ngãi);...

Một đàn cá khổng lồ tự nhiên đến bến sông Tiền ở tỉnh Đồng Tháp (mới), dân chăm bẵm như nuôi con

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 50-90mm, có nơi trên 100mm; TP.Huế từ 30-50mm, có nơi trên 80mm; từ TP.Đà Nẵng đến Quảng Ngãi từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Thanh Hóa: Thanh Kỳ, Trường Lâm, Xuân Bình; Công Chính, Hóa Quỳ, Mậu Lâm, Như Thanh, Như Xuân, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Thái, Yên Thọ

Nghệ An: Bích Hào, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Tiến, Đại Đồng, Đông Hiếu, Hoa Quân, Hùng Chân, Kim Bảng, Mường Ham, Nghĩa Đồng, Quế Phong, Quỳ Hợp, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tân Kỳ, Thuần Trung, Vạn An, Xuân Lâm; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Cát Ngạn, Châu Lộc, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Quàng, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, P. Tây Hiếu, P. Thái Hòa, Quỳ Châu, Tam Hợp, Tân An, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiên Đồng, Tiền Phong, Vĩnh Tường, Yên Xuân; Bình Chuẩn, Cam Phục, Con Cuông, Mậu Thạch, Na Ngoi, Nga My, Nhân Hòa, Tri Lễ, Yên Hòa...

Năm 1956, Hải quân Mỹ từng chụp bức ảnh rừng nguyên sinh trên đảo Lý Sơn, vì sao nay rừng không còn?

Hà Tĩnh: Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Quang, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Nghi Xuân, P. Bắc Hồng Lĩnh, P. Nam Hồng Lĩnh, Phúc Trạch, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thượng Đức, Trường Lưu, Vũ Quang; Cẩm Duệ, Đức Minh, Đức Thọ, Hà Linh, Hồng Lộc, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Mai Hoa, Mai Phụ, P. Sông Trí, Sơn Kim 1, Thạch Khê, Tứ Mỹ, Tùng Lộc; Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, P. Hải Ninh, P. Hoành Sơn, P. Vũng Áng, Thạch Xuân

Quảng Trị: A Dơi, Ái Tử, Ba Lòng, Bến Quan, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Dân Hóa, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Điền, Kim Phú, La Lay, Lao Bảo, Nam Hải Lăng, P. Quảng Trị, Tà Rụt, Tân Thành, Triệu Phong, Trường Sơn, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm; Đồng Lê, Hòa Trạch, Kim Ngân, Lìa, Minh Hóa, Phú Trạch, Tân Lập, Tuyên Phú, Tuyên Sơn; Bắc Trạch, Bố Trạch, Đông Trạch, Hoàn Lão, Lệ Ninh, Nam Ba Đồn, Nam Trạch, P. Đồng Sơn, Phong Nha, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Trung Thuần, Trường Ninh, Trường Phú.

TP.Huế: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, P. Hương An, P. Hương Trà, P. Kim Long, P. Kim Trà, P. Phong Điền, P. Phong Thái, P. Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc...

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

TP.Đà nẵng: Avương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Đông Giang, Đức Phú, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Hùng Sơn, La Êê, Nông Sơn, Núi Thành, P. An Khê, P. Hải Vân, P. Hòa Khánh, P. Liên Chiểu, P. Sơn Trà, Phú Ninh, Phú Thuận, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Tây Giang, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Liên, Việt An; Đắc Pring, La Dêê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Trà My, Trà Tân; Khâm Đức, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Tập, Trà Vân

Quảng Ngãi: Bình Chương, Bình Minh, Đăk PLô, Đông Trà Bồng, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng; Ba Gia, Ba Vinh, Cà Đam, Đình Cương, Măng Bút, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà, Trà Giang, Trường Giang, Vệ Giang, Xốp.