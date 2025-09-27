Bão số 10 cận kề, Quân khu 5 cùng chính quyền Đà Nẵng cùng dân phòng, chống

Ngày 27/9, trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão tại nhiều địa bàn trọng điểm của TP.Đà Nẵng.

Các đoàn đã trực tiếp đến Âu thuyền Thọ Quang, tuyến đường Mẹ Suốt – khu vực thường xuyên ngập lụt, đồng thời kiểm tra, nắm tình hình ứng phó bão tại Tiểu đoàn Tăng – Thiết giáp 699, Lữ đoàn Công binh 270, Sư đoàn 315 và Đồn Biên phòng Cảng Kỳ Hà.

Qua kiểm tra, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ghi nhận tinh thần chủ động của các đơn vị, địa phương trong việc phối hợp kêu gọi gần 24.000 tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, triển khai chằng chống nhà cửa, gia cố công trình, kiểm soát khu vực nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, bảo đảm thông tin liên lạc và phương án sơ tán dân khi cần thiết.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão tại nhiều địa bàn trọng điểm của TP Đà Nẵng.

Trước dự báo bão số 10 có cường độ mạnh, hoàn lưu rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, Quân khu 5 đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện cơ động, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả sau bão.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5, trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang và đường Mẹ Suốt – nơi thường xuyên ngập sâu của Đà Nẵng. Đến chiều cùng ngày, nhiều đoạn đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh đã bị nước dâng cao, một số vị trí tràn cống, tràn đường.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, cho biết phường có 3 điểm xung yếu gồm đường Mẹ Suốt, tổ 113 Hòa Minh và khu vực núi Sọ với 43 hộ dân có nguy cơ sạt lở. Toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ địa phương được huy động túc trực tại các điểm này để kịp thời hỗ trợ người dân.

Các chiến sĩ hỗ trợ người dân đưa thuyền thúng lên bờ tránh bão.

Trực tiếp kiểm tra tại khu vực dân cư, Thiếu tướng Trần Thanh Hải cùng Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã đến từng hộ gia đình, nhắc nhở bà con kê dọn đồ đạc, di chuyển tài sản giá trị lên cao, yêu cầu bố trí ngay lực lượng hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình có người già, phụ nữ neo đơn.

“Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng bộ đội địa phương, dân quân thường trực phối hợp cùng người dân khiêng đồ đạc đến nơi an toàn, đồng thời sẵn sàng cơ động ứng cứu khi mưa lớn, ngập sâu xảy ra,” Thiếu tướng Hải khẳng định.