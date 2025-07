Cập nhật tin bão mới nhất: Sáng sớm nay, bão số 3 WIPHA đã áp sát vùng ven biển các tỉnh Bắc Bộ nước ta

Bão số 3 đã áp sát đất liền các tỉnh Bắc Bộ, mang theo gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất kéo dài nhiều ngày tới. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo: Không chỉ cơn bão, mà mưa lớn sau bão mới thực sự nguy hiểm, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong và sau khi bão đi qua.

Thưa ông, hiện bão số 3 Wipha đang ở đâu và có những nguy cơ gì đáng lưu ý?

- Sáng sớm nay, bão số 3 WIPHA đã áp sát vùng ven biển các tỉnh Bắc Bộ nước ta.

Tính đến 6 giờ sáng nay (22/7), tâm bão chỉ còn cách Hưng Yên và Ninh Bình khoảng 70km, cách Thanh Hóa khoảng 100km.

Dự báo, ngay sau 10 giờ sáng nay, bão số 3 sẽ tiến vào đất liền các khu vực từ Nam Hải Phòng đến Ninh Bình, với cường độ gió tại vùng tâm bão trên đất liền đạt cấp 9, gió giật cấp 10-11.

Khi vào sâu trong đất liền, sức gió sẽ giảm còn khoảng cấp 6-7, nhưng vẫn kèm theo những đợt gió giật mạnh cấp 8.

Thưa ông, hướng đi và tác động của bão số 3 có gì bất thường so với những cơn bão khác?

- Điều đáng lưu ý là hoàn lưu của bão số 3 đã bắt đầu gây mưa rất lớn cho khu vực ven biển Bắc Bộ từ đêm qua. Theo số liệu cập nhật, một số nơi đã ghi nhận lượng mưa vượt 200mm.

Chúng tôi dự báo trong hôm nay và ngày mai, mưa vẫn tiếp tục gia tăng, lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 200–300mm, nhiều nơi có thể lên tới trên 500mm.

Trọng tâm mưa sẽ tập trung vào khu vực Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.

Ngoài ra, các tỉnh khác trong khu vực Bắc Bộ cũng có khả năng mưa lớn, với tổng lượng từ 100–200mm.

Điều đó đồng nghĩa với việc nguy cơ ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định… sẽ rất cao.

Bên cạnh đó, hiện tượng lũ quét và sạt lở đất không chỉ diễn ra trong ngày hôm nay mà có thể còn kéo dài trong vòng 2-3 ngày tới, nhất là tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.

Ông có khuyến cáo gì cho người dân để đảm bảo an toàn trong đợt mưa bão lần này?

- Chúng tôi đặc biệt lưu ý, không nên chủ quan với mưa sau bão vì đây là thời điểm cực kỳ nguy hiểm. Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét sẽ rất cao, nhất là ở những vùng đã có mưa kéo dài nhiều ngày hoặc ở các khu vực có địa hình đồi núi dốc.

Với người dân, tuyệt đối không nên ra đường trong những ngày mưa bão, nhất là khi sinh sống ở vùng có nguy cơ cao, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Nếu trong trường hợp bất khả kháng buộc phải di chuyển, cần đặc biệt lưu ý những điểm sau: Gió mạnh có thể làm bay mái tôn, gãy cành cây, đổ cây cối, cột điện và gây đứt dây điện, những mối nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng.

Không đỗ xe dưới gốc cây hay gần cột điện, vì nguy cơ cây đổ, cột điện gãy đè trúng phương tiện là rất cao.

Cập nhật bão số 3 WIPHA: Toàn miền Bắc chìm trong mưa lớn

Tại các đô thị, khu vực dễ ngập úng, hãy tránh xa các khu vực nước xoáy vì đó có thể là miệng cống mất nắp, nguy cơ bị sụt chân hoặc cuốn trôi là rất lớn.

Đặc biệt tại vùng núi hoặc nơi có nhiều sông suối, người dân tuyệt đối không đi qua cầu tràn, ngầm tràn đang bị ngập nước. Dòng nước xiết từ thượng nguồn có thể cuốn trôi cả người và phương tiện nếu chủ quan.

Mưa bão là tình huống nguy hiểm thực sự, đòi hỏi mỗi người dân phải cẩn trọng tuyệt đối, không được chủ quan dù chỉ một chút.

Chúng tôi khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết và thực hiện đúng hướng dẫn, khuyến cáo từ chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đối mặt với mưa lớn, lũ quét, nguy cơ ngập úng và sạt lở đất



Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tình trạng mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang tiếp tục gia tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều khu vực đã ghi nhận lượng mưa vượt 200mm, đặc biệt là tại các tỉnh ven biển và trung du. Với đà mưa dồn dập từ nay đến sáng mai, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, nhất là ở vùng núi, khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp.



So với cảnh báo trước đó, phạm vi ảnh hưởng đã mở rộng, hiện bao trùm 11 tỉnh, thành thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đã tăng thêm một địa phương so với một giờ trước. Người dân trong vùng cảnh báo cần đặc biệt đề phòng các diễn biến thời tiết cực đoan.



Lũ trên các sông đang được theo dõi chặt chẽ. Dự báo, từ nay đến ngày 25/7, trên các sông tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện một đợt lũ mới. Các sông nhỏ, thượng nguồn sông Mã có khả năng đạt đỉnh lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3.



Ngoài ra, việc một số hồ thủy điện chủ động điều tiết, xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng ven sông, nhất là khu vực hạ lưu. Người dân sinh sống ven sông được khuyến cáo theo dõi sát tình hình và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết.