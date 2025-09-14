Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 14/09/2025 16:10 GMT+7

Tin chiều 14/9: Đông Á Thanh Hoá “thay tướng”?

Chủ nhật, ngày 14/09/2025 16:10 GMT+7
Đông Á Thanh Hoá “thay tướng”? Juventus dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Zirkzee; ĐT Việt Nam chạy đà thuận lợi trước Vòng loại futsal châu Á 2026; Chelsea chia tay Fofana; Con gái HLV Polking gây chú ý.
Đông Á Thanh Hoá “thay tướng”?

Tối 13/9, Đông Á Thanh Hoá đã trải qua thất bại 0-2 trước HAGL ngay trên sân nhà ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026. Với thất bại này, đội bóng 2 lần lên ngôi vô địch ở Cúp Quốc gia các mùa 2023; 2023/2024 đã chính thức bị loại sớm. Không riêng Cúp Quốc gia, đội bóng xứ Thanh đang rơi vào tình cảnh đáng báo động ở V.League khi chưa thắng trận nào từ đầu mùa (hoà 1, thua 2), hiện đang xếp bét bảng và nằm trong nhóm có khả năng cao xuống hạng mùa giải này.

Phát biểu ở buổi họp báo sau trận, HLV Choi Won-kwon không giấu được sự thất vọng tột độ, đồng thời gửi lời xin lỗi tới NHM Đông Á Thanh Hoá: “Tôi không vui, thậm chí cảm thấy tức giận. Hiệp 1 chúng tôi chơi tốt nhưng không có bàn thắng. Nếu chúng tôi tận dụng được cơ hội, cục diện trận đấu chắc chắn sẽ khác. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa. Họ đã đến sân cổ vũ nhưng đội bóng lại không thể mang về một chiến thắng, điều đó khiến tôi rất áy náy”.

Đông Á Thanh Hoá (áo vàng) chưa biết thắng mùa này. Ảnh: Đông Á Thanh Hoá.

Từ đầu mùa, Đông Á Thanh Hoá chưa biết thắng, gồm trận hoà đầu mùa giải và rồi trải qua 3 trận thua liên tiếp. Nếu không thể cải thiện phong độ trong thời gian tới, rất có thể đội bóng xứ Thanh sẽ đội đầu tiên “trảm tướng” mùa này. Trong khoảng vài năm trở lại đây, Đông Á Thanh Hoá được coi như “lò xay HLV”.

Juventus dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Zirkzee

Theo TEAMtalk, Juventus đã nổi lên như ứng viên hàng đầu trong thương vụ chiêu mộ Joshua Zirkzee, khi M.U sẵn sàng để tiền đạo người Hà Lan ra đi nhằm mở đường cho bản hợp đồng thay thế. Ngoài “Bà đầm già”, một số CLB Serie A khác cũng bày tỏ sự quan tâm đến chân sút 24 tuổi.

Zirkzee vẫn quyết tâm chứng minh giá trị của mình tại Old Trafford và khẳng định anh đủ khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao. Tuy nhiên, cơ hội dành cho anh ngày càng hạn chế bởi sự cạnh tranh vị trí khốc liệt cùng những thay đổi chiến thuật dưới thời HLV Ruben Amorim. Khả năng cao thương vụ sẽ diễn ra vào mùa hè, nhưng một cuộc chia tay ngay trong tháng 1/2025 cũng không thể loại trừ.

ĐT futsal Việt Nam chạy đà thuận lợi trước Vòng loại futsal châu Á 2026

Khép lại chuyến tập huấn tại Kuwait, ĐT futsal Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi giành chiến thắng 3-1 trước ĐT futsal Kuwait trong trận giao hữu lượt về, diễn ra tối 13/9 (giờ địa phương). Đây cũng là trận thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi trước đối thủ tây Á, tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi bước vào Vòng loại futsal châu Á 2026.

ĐT futsal Việt Nam. Ảnh: VFF.

Với việc toàn thắng cả hai trận giao hữu trước chủ nhà Kuwait (3-2 và 3-1), ĐT futsal Việt Nam không chỉ có thêm những thử nghiệm giá trị về nhân sự và chiến thuật mà còn khẳng định sự tiến bộ trong khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh thi đấu quốc tế. Các gương mặt trẻ như Ngọc Ánh, Công Đại, Đa Hải đã để lại dấu ấn đậm nét, bên cạnh vai trò dẫn dắt của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm.

HLV Diego Giustozzi cho biết, sau chuyến tập huấn này ông sẽ rút gọn danh sách xuống còn 14 cầu thủ chính thức tham dự Vòng loại futsal châu Á 2026.

Chelsea chia tay Fofana

Chelsea đã cải tổ mạnh mẽ ở kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua. The Blues đã chi hơn 300 triệu bảng để mua sắm tân binh. Ở chiều ngược lại, nhà vô địch FIFA Club World Cup 2025 cũng đẩy đi một loại “người thừa” như Kepa Arrizabalaga, Noni Madueke, Joao Felix, Christopher Nkunku, Ben Chilwell hay Nicolas Jackson.

Khi phiên chợ hè Anh quốc đóng cửa (rạng sáng 2/9), Chelsea vẫn chưa thể “tống khứ” một số cái tên trong “biệt đội bom” (nhóm cầu thủ người thừa) như David Datro Fofana, Axel Disasi và Raheem Sterling.

Tận dụng kì chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mở cửa, nhà vô địch FIFA Club World Cup 2025 đã cố gắng đàm phán với Fatih Karagumruk về 1 bản hợp đồng cho mượn David Fofana. Tối qua, trang chủ Chelsea xác nhận Fofana đã chia tay Stamford Bridge để gia nhập Fatih Karagumruk theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. The Blues không nói rõ hợp đồng cho mượn kèm điều khoản/tùy chọn mua đứt hay không.

Con gái HLV Polking gây chú ý

Con gái HLV Alexandre Polking - Luma Polking đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi xuất hiện trên sân bóng. Luma thường xuyên xuất hiện trên khán đài để theo dõi và cổ vũ các trận đấu của CLB CAHN - nơi HLV Polking đang dẫn dắt.

Luma thường xuyên xuất hiện trên các sân bóng để cổ vũ cho bố. Ảnh: IGNV.

Ở tuổi 18, Luma sở hữu gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng mịn cùng mái tóc vàng xoăn dài mềm mại. Đôi mắt xanh to tròn, đậm chất Nam Mỹ cùng chiều cao ấn tượng giúp cô nổi bật giữa đám đông và dễ dàng chiếm trọn thiện cảm từ những ai lần đầu gặp gỡ.

Trên trang cá nhân, HLV Polking và con gái thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gắn bó. Vị chiến lược gia 50 tuổi luôn đồng hành trong những dịp quan trọng của Luma như tiệc sinh nhật, lễ tốt nghiệp hay buổi tiệc trưởng thành. Bên cạnh lịch làm việc bận rộn, HLV Polking vẫn tranh thủ dành thời gian bên gia đình tận hưởng các chuyến du lịch khi có kỳ nghỉ hiếm hoi.

Từ khóa:
