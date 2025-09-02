Đông Á Thanh Hoá không “nhả” tiền vệ Việt kiều cho U23 Lào

Thongkhamsavath không được hội quân cùng U23 Lào

Ở vòng loại giải U23 châu Á 2026, U23 Lào nằm ở bảng J cùng U23 Hàn Quốc, U23 Indonesia và U23 Ma Cau. Với thực lực của mình, đội bóng xứ sở triệu voi gần như không có cơ hội cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết.

Khó khăn càng trở nên chồng chất với U23 Lào khi họ không có được sự phục vụ của tiền vệ chủ lực Damoth Thongkhamsavath. Nguyên nhân do Đông Á Thanh Hoá không chấp nhận để cầu thủ 21 tuổi trở về nước phục vụ cho đội tuyển U23.



Damoth Thongkhamsavath. Ảnh: Đông Á Thanh Hoá.

Theo lý giải của Đông Á Thanh Hoá, Damoth Thongkhamsavath đang tích cực tập luyện nhằm chuẩn bị cho giải đoan tiếp theo của V.League 2025/26. Theo quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA), các CLB không có nghĩa vụ phải "nhả người" cho các đội tuyển U23.

Damoth Thongkhamsavath sinh ngày 13/4/2004 tại Champasak, Lào. Thongkhamsavath là cầu thủ người Lào gốc Việt (ông bà ngoại là người Quảng Bình) nhưng đã sang Lào sinh sống từ lâu.

Thongkhamsavath bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp tại CLB Champasak United vào năm 2022. Năm 2023, anh chuyển sang thi đấu cho Ezra FC và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng này. Ngày 12/3/2025, Damoth ký hợp đồng với Đông Á Thanh Hóa và trở thành cầu thủ Lào đầu tiên chơi bóng ở Việt Nam.

Thongkhamsavath sở hữu chiều cao 1m73, cân nặng 62kg. Vị trí sở trường của Thongkhamsavath là tiền vệ trung tâm. Cầu thủ 21 tuổi được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 150.000 euro.

Thongkhamsavath từng khoác áo U19 Lào (2019), U23 Lào (2021-nay). Từ năm 2022 đến nay, anh đã có 22 lần ra sân trong màu áo ĐT Lào.