Thể thao
Tin chiều 5/10: Bất ngờ mức lương của HLV Harry Kewell tại Hà Nội FC

PV Chủ nhật, ngày 05/10/2025 16:10 GMT+7
Bất ngờ mức lương của HLV Harry Kewell tại Hà Nội FC; Messi lập cú đúp kiến tạo, Inter Miami đại thắng 4-1; Huỳnh Như và đồng đội tiến gần kỷ lục mới; Huỳnh Như và đồng đội tiến gần kỷ lục mới; Huỳnh Như và đồng đội tiến gần kỷ lục mới.
Bất ngờ mức lương của HLV Harry Kewell tại Hà Nội FC

Cách đây ít phút, HLV Harry Kewell đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài trong sự chào đón nồng nhiệt của các CĐV Hà Nội FC. Trước đó, trong một đoạn clip ngắn được fanpage chính thức của đội bóng thủ đô chia sẻ, huyền thoại bóng đá Australia bày tỏ sự háo hức được làm việc ngay cùng Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện và dàn cầu thủ đội bóng.

Một ngày trước đó, Hà Nội FC thông báo ký hợp đồng với Harry Kewell, trên cương vị HLV trưởng. Quá trình tiếp cận, đàm phán và thuyết phục thành công giữa Hà Nội FC và Harry Kewell diễn ra nhanh gọn, hiệu quả, dựa trên tinh thần cầu thị giữa đôi bên.

Một chi tiết đáng chú ý được báo quốc tế tiết lộ, Harry Kewell sẽ nhận một chế độ đãi ngộ hợp lý tại Hà Nội FC. Con số nằm ở diện mặt bằng như nhiều HLV nước ngoài làm việc ở V.League. Mức lương này cũng thấp hơn đáng kể nếu so với kỷ lục HLV ngoại từng nhận tại Việt Nam trước kia (hơn 700 triệu đồng/tháng, ở trường hợp ông Mano Polking khi đến CLB TP.HCM năm 2020).

Messi lập cú đúp kiến tạo, Inter Miami đại thắng 4-1

CLB Inter Miami có cơ hội để áp sát những đội bóng đang dẫn đầu. Với mục tiêu như vậy, Messi và các đồng đội đã chơi cực kỳ nỗ lực trong cuộc so tài với New England Revolution. Hiệp đầu tiên chứng kiến màn tỏa sáng của bộ đôi Lionel Messi và Jordi Alba. Trang Flashscore chấm Messi 9,9 điểm trong hiệp 1, còn với Alba là 9 điểm.

Phút 32, Messi và Alba phối hợp trước khi thực hiện đường kiến tạo cho Allende mở tỷ số. Trước khi hiệp 1, Messi thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Alba gia tăng cách biệt, giúp Inter Miami có lợi thế lớn.

New England Revolution bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 59. Nhưng đó là tất cả những gì đội khách làm được ở trận này. Chỉ 1 phút sau bàn thua, Messi lại thực hiện đường kiến tạo cho Allende tái lập khoảng cách 2 bàn.

Đến phút 63, Alba ấn định chiến thắng đậm đà, giúp Inter Miami áp sát 2 đội dẫn đầu. Hiện Inter Miami đang có 59 điểm sau 32 trận. Nếu chơi đủ số trận, rất có thể Messi và đồng đội sẽ leo lên vị trí thứ hai của bảng xếp hạng miền Đông giải Nhà nghề Mỹ.

Huỳnh Như và đồng đội tiến gần kỷ lục mới

Chiến thắng 2-0 trước Thái Nguyên T&T ở vòng 8 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 giúp CLB TP.HCM 1 tiến gần hơn đến chức vô địch mùa này. Cụ thể, Chiến thắng này đã đưa đoàn quân của HLV Kim Chi lên 19 điểm, tạm hơn Hà Nội và Than Khoáng sản Việt Nam 4 điểm trong khi giải chỉ còn 2 vòng.

Huỳnh Như và đồng đội tiến gần tới chức vô địch quốc gia lần thứ 15.

Nếu lên ngôi, CLB TP.HCM 1 sẽ có lần thứ 15 vô địch quốc gia, kỷ lục chưa đội bóng nữ nào trong lịch sử Việt Nam chạm tới.

Đội bóng của HLV Kim Chi đang đứng trước cơ hội hoàn tất thập kỷ thống trị khi hướng đến chức vô địch thứ 10 chỉ trong 11 năm.

Barcelona nhắm hậu vệ trẻ của Benfica

Theo tờ Sport, Barcelona đang xem xét khả năng chiêu mộ Goncalo Oliveira từ Benfica. Giám đốc thể thao Deco được cho là đã có những cuộc trao đổi sơ bộ trong tuần này với đại diện Benfica cũng như người đại diện của hậu vệ 19 tuổi.

Dù việc tăng cường vị trí hậu vệ trái chưa phải ưu tiên hàng đầu, nhưng tuyển thủ U19 Bồ Đào Nha được đánh giá phù hợp với chiến lược dài hạn của Barca: tập trung vào những tài năng trẻ giàu tiềm năng.

Oliveira hiện còn hợp đồng với Benfica đến năm 2027, đồng nghĩa bất kỳ động thái chính thức nào từ Barcelona cũng sẽ cần một khoản phí chuyển nhượng đáng kể.

Liễu Quang Vinh và Mỹ Linh trích quà cưới ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Sau lễ cưới ấm cúng được tổ chức cuối tháng 9, cầu thủ U23 Việt Nam Liễu Quang Vinh đã có hành động đầy nhân văn khi trích một phần quà cưới để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra ngày 29/9.

"Hai vợ chồng con/em xin trích ra một khoản nhỏ từ những món quà trân quý của mọi người để gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, mong phần nào giúp đỡ và khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt tới bà con chịu ảnh hưởng nặng nề do bão gây ra”.

Hành động ý nghĩa của cầu thủ sinh năm 1999 nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Không chỉ nỗ lực trên sân cỏ, Liễu Quang Vinh còn lan tỏa hình ảnh đẹp về thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam giàu lòng nhân ái.

