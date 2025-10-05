Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 05/10/2025 11:10 GMT+7

Hà Nội FC kỳ vọng gì ở HLV Harry Kewell - người 5 năm đổi 4 CLB?

Nhật Ánh (Theo Bóng đá 24h) Chủ nhật, ngày 05/10/2025 11:10 GMT+7
Harry Kewell trở thành HLV mới của Hà Nội FC, đánh dấu lần thứ 4 trong 5 năm ông dẫn dắt một CLB, giữa chuỗi sự nghiệp huấn luyện đầy biến động.
Trước khi dẫn dắt Hà Nội FC, sự nghiệp huấn luyện của Harry Kewell có gì đáng chú ý?

Sáng 4/10, Hà Nội FC chính thức bổ nhiệm HLV Harry Kewell làm thuyền trưởng mới. Đây là lần thứ 4 trong vòng 5 năm, cựu danh thủ người Australia ngồi vào ghế nóng tại một đội bóng chuyên nghiệp, cho thấy hành trình huấn luyện đầy biến động và chưa có nhiều dấu ấn của ông.

Trước khi đến Việt Nam, Harry Kewell từng dẫn dắt các CLB: Oldham Athletic (2020-2021), Barnet (2021), Yokohama F. Marinos (2023-2024) và hiện tại là Hà Nội FC. Đáng chú ý, mỗi bến đỗ của Kewell đều không kéo dài lâu, phần lớn kết thúc trong sự thất vọng.

HLV Harry Kewell sẽ dẫn dắt Hà Nội FC. Ảnh: Hanoi Football Club

Tại Yokohama F. Marinos, đội bóng nổi tiếng ở J1 League, Kewell từng gây tiếng vang khi đưa CLB vào đến chung kết AFC Champions League mùa 2023/24. Tuy nhiên, thành tích đó không thể cứu ông khỏi án sa thải chỉ sau chưa đầy 7 tháng cầm quân, khi Yokohama sa sút nghiêm trọng ở giải quốc nội.

Dưới thời Kewell, Yokohama chỉ thắng 8/23 trận tại J1 League, hòa 5 và thua tới 10, rơi xuống vị trí thứ 12 trên BXH. Khi bị chấm dứt hợp đồng, đội bóng của ông chỉ hơn nhóm xuống hạng 7 điểm, kém đội đầu bảng Machida Zelvia tới 20 điểm. Chiến thắng 4-1 trước Kashima Antlers ở vòng cuối cùng cũng không đủ giúp Kewell giữ ghế.

Sự nghiệp huấn luyện của Harry Kewell, kể từ khi giải nghệ năm 2014, luôn gắn liền với những thất bại ngắn hạn. Ông từng dẫn dắt U23 Watford, rồi tiếp tục thử sức ở các CLB Crawley Town (2017), Notts County (2018), Oldham Athletic (2020-2021), Barnet (2021) nhưng chưa có lần nào trụ lại quá lâu.

Tại Notts County, ông bị sa thải chỉ sau 14 trận. Tại Oldham, ông rời ghế khi đội đang đứng thứ 16 ở League Two. Những kết quả ấy khiến Harry Kewell luôn bị hoài nghi về năng lực huấn luyện, dù khi còn là cầu thủ, ông từng là biểu tượng của bóng đá Australia và để lại dấu ấn sâu đậm tại Leeds United hay Liverpool.

Việc Hà Nội FC chọn Kewell trong thời điểm đội bóng thủ đô đang thiếu ổn định được xem là bước đi táo bạo. Tuy nhiên, liệu chiến lược gia người Australia có thể xoay chuyển tình thế và tìm thấy chỗ đứng thực sự trong sự nghiệp huấn luyện tại Việt Nam vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Mẩn ngứa, viêm loét vì ngâm trong nước bẩn mùa mưa lũ, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm
Xã hội

Mẩn ngứa, viêm loét vì ngâm trong nước bẩn mùa mưa lũ, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm

Xã hội

Mẩn ngứa, mụn nước, ngứa, viêm da là tình trạng của nhiều người trong mùa mưa lũ, khi phải ngâm chân tay trong nước bẩn thời gian dài.

Nông sản Mường Vang ở tỉnh Phú Thọ 'bước ra khỏi cổng làng' từ chương trình sao OCOP
Nhà nông

Nông sản Mường Vang ở tỉnh Phú Thọ "bước ra khỏi cổng làng" từ chương trình sao OCOP

Nhà nông

Từ những sản vật mộc mạc của núi rừng, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đã trở thành “cú hích”, đánh thức tiềm năng của vùng đất Mường Vang (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay tỉnh Phú Thọ). Không chỉ thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân, chương trình còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo, kiến tạo sức sống mới cho kinh tế nông thôn.

Phó Thủ tướng ký quyết định quan trọng cho ngành đường sắt
Kinh tế

Phó Thủ tướng ký quyết định quan trọng cho ngành đường sắt

Kinh tế

Trong giai đoạn 2025 - 2030, cần đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị.

ĐT Việt Nam thắng ĐT Nepal, vì sao đa số người hâm mộ lại không vui?
Thể thao

ĐT Việt Nam thắng ĐT Nepal, vì sao đa số người hâm mộ lại không vui?

Thể thao

ĐT Việt Nam đã đánh bại ĐT Nepal với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ 3 thuộc vòng loại thứ 3 bảng F Asian Cup 2027. Tuy nhiên, trên các diễn đàn bóng đá, nhiều người hâm mộ không thực sự hài lòng với những gì ĐT Việt Nam đã thể hiện.

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu
Điểm nóng

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu

Điểm nóng

Bỉ đã có lập trường cứng rắn: Không được phép động đến các tài sản bị đóng băng của Moscow. Họ đã yêu cầu bảo đảm pháp lý chống lại các rủi ro tài chính. Liệu EU đã sẵn sàng cho trách nhiệm tập thể chưa, và Nga sẽ phản ứng thế nào?

Nuôi loại gà gì đang hot, người ta đang 'săn lùng', anh nông dân Hải Phòng hễ nói bán là 'cản chả kịp'
Nhà nông

Nuôi loại gà gì đang hot, người ta đang "săn lùng", anh nông dân Hải Phòng hễ nói bán là "cản chả kịp"
6

Nhà nông

Với hơn 20 năm say mê tìm hiểu, lai tạo nhiều giống gà rừng, anh Nguyễn Tư Phong, thôn Tất Thượng, xã Lạc Thượng, TP Hải Phòng (trước sáp nhập tỉnh là một phần huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đang sở hữu hàng nghìn con gà rừng, khách mua săn lùng. Anh Phong bán gà rừng được giá cao, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.

'Của hiếm' được người dân U Minh Hạ trồng bạt ngàn, sau 4-5 năm trồng trở thành 'cây tiền tỷ'
Nhà nông

"Của hiếm" được người dân U Minh Hạ trồng bạt ngàn, sau 4-5 năm trồng trở thành "cây tiền tỷ"

Nhà nông

Cách đây chừng một thập kỷ, cây keo lai là một cái tên khá xa lạ với người dân U Minh Hạ, vùng đất vốn gắn liền với rừng tràm. Nhưng giờ đây, những cánh rừng keo bạt ngàn đã trở thành một phần không thể thiếu của miền đất này, giúp bao gia đình khởi sắc.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 10/10/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 10/10/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Tôn vinh 95 nông dân và nhà khoa học tiêu biểu trong Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025; Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 95 năm thành lập Hội với nhiều hoạt động ý nghĩa; An Giang chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Hội Nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2025–2030…

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ kẻ dùng rìu sát hại 2 người, trốn nã; đâm hàng xóm vì chuyện... 3 con vịt chết bất thường
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ kẻ dùng rìu sát hại 2 người, trốn nã; đâm hàng xóm vì chuyện... 3 con vịt chết bất thường

Pháp luật

Bắt giữ kẻ dùng rìu sát hại 2 người trên lán nương, trốn nã; đâm hàng xóm vì chuyện... 3 con vịt chết bất thường; người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá... là những tin nóng 24 giờ qua.

Khuyến nông Quốc gia cùng nông dân Thanh Hóa xử lý ao tôm, dựng lại vườn rau màu do bão số 10
Nhà nông

Khuyến nông Quốc gia cùng nông dân Thanh Hóa xử lý ao tôm, dựng lại vườn rau màu do bão số 10

Nhà nông

Bão số 10 đi qua, để lại thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp tại Thanh Hóa. Nắm bắt tình hình này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã nhanh chóng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp bà con nông dân khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định sản xuất.

Hà Nội: Mở bán gần 1.600 căn nhà ở xã hội khu đô thị mới Kim Chung, giá tạm tính 18,4 triệu đồng/m2
Nhà đất

Hà Nội: Mở bán gần 1.600 căn nhà ở xã hội khu đô thị mới Kim Chung, giá tạm tính 18,4 triệu đồng/m2

Nhà đất

Sở Xây dựng Hà Nội công bố dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc. Dự án cung cấp 1.588 căn hộ, giá bán tạm tính 18,4 triệu đồng/m2.

Trồng loại rau dân dã, thích bò trên mặt nước, nhiều công dụng cho sức khoẻ, nông dân Cần Thơ thu tiền đều tay
Nhà nông

Trồng loại rau dân dã, thích bò trên mặt nước, nhiều công dụng cho sức khoẻ, nông dân Cần Thơ thu tiền đều tay

Nhà nông

Ven dòng sông Cái Lớn, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ, nhiều hộ dân đang phát triển mô hình trồng rau nhút đem lại nguồn thu nhập khá.

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội thanh tra, kiểm soát giá nhà ở xã hội
Nhà đất

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội thanh tra, kiểm soát giá nhà ở xã hội

Nhà đất

Trước tình trạng giá nhà ở xã hội tại Hà Nội ở mức cao kỷ lục, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị thành phố cho thanh, kiểm tra các dự án trên địa bàn.

Vàng, đất nền và chung cư trở thành ‘bộ 3 dẫn dắt’ thị trường đầu tư năm 2025
Nhà đất

Vàng, đất nền và chung cư trở thành ‘bộ 3 dẫn dắt’ thị trường đầu tư năm 2025

Nhà đất

Sau một thập kỷ chứng kiến sự “thay ngôi đổi chủ” giữa các kênh tài sản, theo báo cáo Batdongsan.com.vn, năm 2025 đang ghi nhận sự tái lập trật tự đầu tư: Vàng, đất nền và chung cư vươn lên dẫn dắt, trong khi chứng khoán dần ổn định, còn USD và tiết kiệm “tụt hạng” sức hấp dẫn.

Xem phim, tôi bất giác nhớ đến sự cố gặp ở siêu thị vài ngày trước: Nhiều gia đình đang 'quên' dạy con điều này!
Gia đình

Xem phim, tôi bất giác nhớ đến sự cố gặp ở siêu thị vài ngày trước: Nhiều gia đình đang "quên" dạy con điều này!

Gia đình

Tôi ngỡ ngàng trước phản ứng của người mẹ đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo ứng phó lũ lụt tại Hà Nội trong đêm, sẵn sàng di dời khẩn 3 vạn dân
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo ứng phó lũ lụt tại Hà Nội trong đêm, sẵn sàng di dời khẩn 3 vạn dân

Tin tức

Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại xã Trung Giã (Hà Nội), trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó khẩn cấp trước tình hình nước lũ dâng cao và yêu cầu “không được lúng túng để dân gặp nguy hiểm”, sẵn sàng phương án di dời khẩn 3 vạn dân.

HLV Kim Sang-sik chỉ rõ điểm yếu của ĐT Nepal
Thể thao

HLV Kim Sang-sik chỉ rõ điểm yếu của ĐT Nepal

Thể thao

Nhọc nhằn đánh bại ĐT Nepal với tỷ số 3-1 trong thế trận hơn người, HLV Kim Sang-sik thẳng thẳn chỉ ra điểm yếu của đối thủ sau trận đấu.

Trương Sĩ Thành khởi nghĩa, lập quốc, rất được lòng dân chúng, vì sao vẫn bại dưới tay Chu Nguyên Chương?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Sĩ Thành khởi nghĩa, lập quốc, rất được lòng dân chúng, vì sao vẫn bại dưới tay Chu Nguyên Chương?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Nguyên Chương là người thống nhất Trung Hoa, còn Trương Sĩ Thành là kẻ bại trận. Nhưng nếu xét về phẩm chất, thì người dân Giang Chiết vẫn nhớ đến Trương như “vị vua của lòng dân” — một minh chứng rằng đôi khi, lịch sử ghi công cho kẻ mạnh, nhưng nhân tâm lại chỉ dành cho người đức.

Tháng sinh Âm lịch cát tường, ai sở hữu như chuột rơi chĩnh gạo, phúc khí viên mãn, cả đời sung túc, an nhàn
Gia đình

Tháng sinh Âm lịch cát tường, ai sở hữu như chuột rơi chĩnh gạo, phúc khí viên mãn, cả đời sung túc, an nhàn

Gia đình

Những người sinh tháng Âm lịch này được dự là sẽ được ban phước lành nhiều hơn, cả đời giàu có và thịnh vượng, gia đình êm ấm.

HLV Matthew Ross: Cầu thủ Nepal quá ngây thơ trước Việt Nam
Thể thao

HLV Matthew Ross: Cầu thủ Nepal quá ngây thơ trước Việt Nam

Thể thao

HLV Matthew Ross của ĐT Nepal cho biết các học trò của ông có lúc quá ngây thơ khi đối đầu ĐT Việt Nam, và họ trả giá bằng trận thua tiếc nuối.

Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương: Vượt mọi đỉnh lũ, Bắc Ninh nín thở trong đêm nay
Nhà nông

Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương: Vượt mọi đỉnh lũ, Bắc Ninh nín thở trong đêm nay

Nhà nông

Tin mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên chậm. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn), sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống dần. Tuy nhiên, tại nhiều trạm, mực nước trên các sông vẫn vượt mức lịch sử. Bản tin cảnh báo có hơn 80 xã, phường có nguy cơ ngập lụt dài ngày do mưa lũ.

Ông Putin lần đầu tiên công khai thừa nhận tên lửa Nga gây ra tai nạn máy bay chở khách Azerbaijan
Thế giới

Ông Putin lần đầu tiên công khai thừa nhận tên lửa Nga gây ra tai nạn máy bay chở khách Azerbaijan

Thế giới

Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Dushanbe đã thông báo cho người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev những chi tiết về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không AZAL.

Đá hơn người, ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal
Thể thao

Đá hơn người, ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal

Thể thao

ĐT Việt Nam có được chiến thắng khá nhọc nhằn 3-1 trước ĐT Nepal khi thi đấu hơn người cả hiệp 2 ở vòng loại Asian Cup 2026.

Clip: Xuân Mạnh ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Clip: Xuân Mạnh ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phút 67 trận gặp Nepal, Phạm Xuân Mạnh lập công nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Hậu vệ thi đấu ở J.League lập công, Malaysia nhẹ nhàng đả bại ĐT Lào
Thể thao

Hậu vệ thi đấu ở J.League lập công, Malaysia nhẹ nhàng đả bại ĐT Lào

Thể thao

Ở cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, hậu vệ đang chơi bóng ở J.League trong màu áo Cerezo Osaka là Dion Cools toả sáng với 1 pha lập công giúp Malaysia vượt qua ĐT Lào với tỷ số 3-0.

Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn nhanh chóng chiếm Pokrovsk bằng mọi giá sau tổn thất lớn gần Dobropillia
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn nhanh chóng chiếm Pokrovsk bằng mọi giá sau tổn thất lớn gần Dobropillia

Thế giới

Chiến dịch phản công thất bại của quân Nga tại khu vực Dobropillia (tỉnh Donetsk) đã phá vỡ kế hoạch của Moscow nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donbass trước tháng 11, buộc giới lãnh đạo Nga ra lệnh cho quân đội khẩn trương chiếm thành phố Pokrovsk bằng mọi giá, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố.

Clip: Cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long
Thể thao

Clip: Cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long

Thể thao

Phút 45+3, Nepal chỉ còn thi đấu với 10 người khi Laken Limbu phạm lỗi với bên ngoài vòng cấm.

Nhà Tống đã để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhà Tống đã để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau giai đoạn phát triển cực thịnh, sự trỗi dậy của nhà Kim ở phương bắc đã đánh dấu giai đoạn chìm trong khói lửa của nhà Tống và để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy trong lịch sử.

Tin tối (9/10): HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC
Thể thao

Tin tối (9/10): HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC

Thể thao

HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC; HLV Shin Tae-yong bị Ulsan Hyundai sa thải; Ronaldo dùng AI để viết bài phát biểu; Vinicius thừa nhận cặp kè với 3 mỹ nữ; Owen kêu gọi M.U kiên nhẫn với HLV Amorim.

'Không cho Ukraine dù chỉ một đồng để mua vũ khí': Kiev bất ngờ bị đồng minh 'ruột' quay lưng
Thế giới

"Không cho Ukraine dù chỉ một đồng để mua vũ khí": Kiev bất ngờ bị đồng minh "ruột" quay lưng

Thế giới

Ông Andrej Babiš, người vừa giành chiến thắng bầu cử ở Séc và nhiều khả năng rở thành thủ tướng tiếp theo của nước Cộng hòa này đã thẳng thừng khẳng định lại lập trường sẽ không chi tiền ngân sách dù chỉ một đồng cho Ukraine để mua vũ khí trong cuộc chiến với Nga, theo DPA.

