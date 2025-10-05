Trước khi dẫn dắt Hà Nội FC, sự nghiệp huấn luyện của Harry Kewell có gì đáng chú ý?

Sáng 4/10, Hà Nội FC chính thức bổ nhiệm HLV Harry Kewell làm thuyền trưởng mới. Đây là lần thứ 4 trong vòng 5 năm, cựu danh thủ người Australia ngồi vào ghế nóng tại một đội bóng chuyên nghiệp, cho thấy hành trình huấn luyện đầy biến động và chưa có nhiều dấu ấn của ông.

Trước khi đến Việt Nam, Harry Kewell từng dẫn dắt các CLB: Oldham Athletic (2020-2021), Barnet (2021), Yokohama F. Marinos (2023-2024) và hiện tại là Hà Nội FC. Đáng chú ý, mỗi bến đỗ của Kewell đều không kéo dài lâu, phần lớn kết thúc trong sự thất vọng.

HLV Harry Kewell sẽ dẫn dắt Hà Nội FC. Ảnh: Hanoi Football Club

Tại Yokohama F. Marinos, đội bóng nổi tiếng ở J1 League, Kewell từng gây tiếng vang khi đưa CLB vào đến chung kết AFC Champions League mùa 2023/24. Tuy nhiên, thành tích đó không thể cứu ông khỏi án sa thải chỉ sau chưa đầy 7 tháng cầm quân, khi Yokohama sa sút nghiêm trọng ở giải quốc nội.

Dưới thời Kewell, Yokohama chỉ thắng 8/23 trận tại J1 League, hòa 5 và thua tới 10, rơi xuống vị trí thứ 12 trên BXH. Khi bị chấm dứt hợp đồng, đội bóng của ông chỉ hơn nhóm xuống hạng 7 điểm, kém đội đầu bảng Machida Zelvia tới 20 điểm. Chiến thắng 4-1 trước Kashima Antlers ở vòng cuối cùng cũng không đủ giúp Kewell giữ ghế.

Sự nghiệp huấn luyện của Harry Kewell, kể từ khi giải nghệ năm 2014, luôn gắn liền với những thất bại ngắn hạn. Ông từng dẫn dắt U23 Watford, rồi tiếp tục thử sức ở các CLB Crawley Town (2017), Notts County (2018), Oldham Athletic (2020-2021), Barnet (2021) nhưng chưa có lần nào trụ lại quá lâu.

Tại Notts County, ông bị sa thải chỉ sau 14 trận. Tại Oldham, ông rời ghế khi đội đang đứng thứ 16 ở League Two. Những kết quả ấy khiến Harry Kewell luôn bị hoài nghi về năng lực huấn luyện, dù khi còn là cầu thủ, ông từng là biểu tượng của bóng đá Australia và để lại dấu ấn sâu đậm tại Leeds United hay Liverpool.

Việc Hà Nội FC chọn Kewell trong thời điểm đội bóng thủ đô đang thiếu ổn định được xem là bước đi táo bạo. Tuy nhiên, liệu chiến lược gia người Australia có thể xoay chuyển tình thế và tìm thấy chỗ đứng thực sự trong sự nghiệp huấn luyện tại Việt Nam vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Theo: Theo Bóng đá 24h