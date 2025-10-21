Tin mới từ lực lượng chức năng Đà Nẵng, kích hoạt phương án, hỗ trợ di dời tài sản, tránh bão số 12-bão Fengshen

Tin mới nhất từ Đà Nẵng được ghi nhận, ngày 21/10, ghi nhanh của P.V Dân Việt tại khu vực dọc biển Đà Nẵng, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã được kích hoạt để việc ứng phó với bão Fengshen - bão số 12 sắp đổ bộ vào đất liền ở khu vực miền Trung và dự báo sẽ gây mưa lớn, ngập lụt cục bộ.

Tin mới nhất về cơn bão số 12-bão Fengshen từ Đà Nẵng được ghi nhận bởi P.V Dân Việt tại khu vực dọc biển Đà Nẵng, sóng biển bắt đầu mạnh lên dồn dập vào bờ, gió rít liên hồi

Clip PV Dân Việt ghi nhanh về công tác ứng phó với bão số 12 tại khu vực phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng

Ghi nhanh tại khu vực biển Tam Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, hiện sóng xuất hiện mạnh, đập liên hồi và có độ cao từ 1m đến 1,5m, bên cạnh đó gió bắt đầu mạnh dần lên.

Tại khu vực biển, dù sóng lớn, gió đang rít liên hồi, nhưng hàng chục chiến sĩ của Đồn Biên phòng Tam Thanh cùng lực lượng của phường Quảng Phú cố gắng “vật lộn” với sóng lớn để đưa các vật dụng trang trí tại bãi biển lên khu vực cao an toàn.





Tin mới nhất từ lực lượng chức năng Đà Nẵng về tránh bão Fengshen - bão số 12, các lực lượng chức năng hỗ trợ dân di dời tài sản ven biển.

Thiếu tá Trần Quốc Khánh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh, TP. Đà Nẵng cho biết: “ngay trong sáng nay, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ xuống để giúp người dân, trong đó 10 chiến sĩ có mặt tại bãi biển Tam Thanh phối hợp với lực lượng của UBND phường di chuyển đồ đạc, cổng chào, vật dụng trang trí bãi biển lên nơi cao ráo và giúp di chuyển tàu, thuyền của ngư dân lên bờ an toàn.

Còn 10 chiến sĩ khác được cử đi các khối phố để giúp người dân kê đạc lên trên cao nhằm phòng tránh bão và lụt”.

Trong khi đó, để bảo vệ tài sản, ngư dân vùng biển Tam Thanh cũng đã đưa hết xuồng nan lên khu vực an toàn, còn người dân buôn bán dọc khu vực biển Tam Thanh đã chằng chống, đóng cửa quán.

Người dân ven biển Đà Nẵng đang chằng chống, đóng cửa các quán nhậu khi nghe tin bão số 12 sắp đổ bộ

Ông Lương Văn Công (người dân sinh sống ở biển Tam Thanh) cho biết: “Ông có một quán nhậu ở biển Tam Thanh, khi nghe tin bão số 12 sắp đổ bộ vào đất liền, nên sáng nay ông đã tranh thủ ra chằng chống lại quán và đóng cửa quán cho an toàn”.

Lực lượng chức năng của phường Quảng Phú được kích hoạt trong sáng nay

Trao đổi với lãnh đạo phường Quảng Phú cho biết, sau khi UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường phải kích hoạt ngay phương án phòng chống thiên tai tại địa phương.

Phường Quảng Phú đã triển khai ngay lực lượng chức năng khảo sát kịp thời để giúp người dân trong từng khu dân cư, từng hộ dân và có biện pháp di dời dân đến nơi an toàn.

Nhiều quán nhậu dọc bãi biển Tam Thanh đã được người dân chằng chống, đóng kín cửa để ứng phó với bão số 12

“Phường đã tổ chức họp ban chỉ đạo để quán triệt thông tin đến các phòng ban, đơn vị cũng như các khối phố và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến với nhân dân nhằm chủ động, ứng phó với bão số 12 và dự báo mưa lớn trong những ngày tới sẽ gây ngập lụt.

Riêng thực phẩm phải được dữ trữ từ 3 đến 5 ngày để tránh trường hợp chia cắt, ngập lụt thời gian lâu. Bên cạnh đó, phường còn phân công lãnh đạo, khối phố trưởng đứng điểm các khu vực thường xuyên ngập lụt để chủ động giúp người dân nhanh nhất…”, lãnh đạo phường Quảng Phú cho biết.