Tin mới từ lực lượng chức năng Đà Nẵng, kích hoạt phương án, hỗ trợ di dời tài sản, tránh bão số 12-bão Fengshen

5 việc cần làm sau nghỉ hưu nếu bạn muốn có cuộc sống khỏe mạnh, an nhàn khi về già
Tuổi nghỉ hưu thông thường của mỗi người là khoảng từ 55 đến 65 tuổi. Trong 10 năm này là giai đoạn quan trọng của cuộc đời vì rất nhiều thay đổi có thể xảy ra.
Tin mới nhất từ Đà Nẵng được ghi nhận, ngày 21/10, ghi nhanh của P.V Dân Việt tại khu vực dọc biển Đà Nẵng, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã được kích hoạt để việc ứng phó với bão Fengshen - bão số 12 sắp đổ bộ vào đất liền ở khu vực miền Trung và dự báo sẽ gây mưa lớn, ngập lụt cục bộ.
Ghi nhanh tại khu vực biển Tam Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, hiện sóng xuất hiện mạnh, đập liên hồi và có độ cao từ 1m đến 1,5m, bên cạnh đó gió bắt đầu mạnh dần lên.
Tại khu vực biển, dù sóng lớn, gió đang rít liên hồi, nhưng hàng chục chiến sĩ của Đồn Biên phòng Tam Thanh cùng lực lượng của phường Quảng Phú cố gắng “vật lộn” với sóng lớn để đưa các vật dụng trang trí tại bãi biển lên khu vực cao an toàn.
Thiếu tá Trần Quốc Khánh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh, TP. Đà Nẵng cho biết: “ngay trong sáng nay, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ xuống để giúp người dân, trong đó 10 chiến sĩ có mặt tại bãi biển Tam Thanh phối hợp với lực lượng của UBND phường di chuyển đồ đạc, cổng chào, vật dụng trang trí bãi biển lên nơi cao ráo và giúp di chuyển tàu, thuyền của ngư dân lên bờ an toàn.
Còn 10 chiến sĩ khác được cử đi các khối phố để giúp người dân kê đạc lên trên cao nhằm phòng tránh bão và lụt”.
Trong khi đó, để bảo vệ tài sản, ngư dân vùng biển Tam Thanh cũng đã đưa hết xuồng nan lên khu vực an toàn, còn người dân buôn bán dọc khu vực biển Tam Thanh đã chằng chống, đóng cửa quán.
Ông Lương Văn Công (người dân sinh sống ở biển Tam Thanh) cho biết: “Ông có một quán nhậu ở biển Tam Thanh, khi nghe tin bão số 12 sắp đổ bộ vào đất liền, nên sáng nay ông đã tranh thủ ra chằng chống lại quán và đóng cửa quán cho an toàn”.
Trao đổi với lãnh đạo phường Quảng Phú cho biết, sau khi UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường phải kích hoạt ngay phương án phòng chống thiên tai tại địa phương.
Phường Quảng Phú đã triển khai ngay lực lượng chức năng khảo sát kịp thời để giúp người dân trong từng khu dân cư, từng hộ dân và có biện pháp di dời dân đến nơi an toàn.
“Phường đã tổ chức họp ban chỉ đạo để quán triệt thông tin đến các phòng ban, đơn vị cũng như các khối phố và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến với nhân dân nhằm chủ động, ứng phó với bão số 12 và dự báo mưa lớn trong những ngày tới sẽ gây ngập lụt.
Riêng thực phẩm phải được dữ trữ từ 3 đến 5 ngày để tránh trường hợp chia cắt, ngập lụt thời gian lâu. Bên cạnh đó, phường còn phân công lãnh đạo, khối phố trưởng đứng điểm các khu vực thường xuyên ngập lụt để chủ động giúp người dân nhanh nhất…”, lãnh đạo phường Quảng Phú cho biết.
