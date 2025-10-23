Tin nóng 23/10: Thể Công Viettel nhập tịch cho trung vệ Việt kiều 1m90 Kyle Colonna

Thể Công Viettel nhập tịch cho trung vệ Việt kiều 1m90 Kyle Colonna

Kyle Colonna đang là một trong những trung vệ xuất sắc nhất V.League hiện tại, tính cả các ngoại binh. Cầu thủ của Thể Công Viettel cho thấy sự chắc chắn ở khâu phòng ngự bởi khả năng tranh chấp tay đôi ấn tượng, không chiến tốt nhờ chiều cao 1m90 và chọn vị trí khá ấn tượng.

Khả năng phát động tấn công của Kyle Colonna cũng rất đáng nể với tỷ lệ chuyền chính xác gần 90%. Đây có thể coi là mẫu trung vệ toàn diện mà ĐT Việt Nam đang rất thiếu. Cầu thủ Việt kiều Mỹ đã đá chính cả 7 trận tại V.League 2025/2026 từ đầu mùa cho Thể Công Viettel và sẽ là sự bổ sung rất chất lượng cho ĐTQG nếu như hoàn tất các thủ tục nhập tịch.

Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna.

Đinh Xuân Tiến: “Gia nhập Thể Công Viettel là bước chuyển cần thiết để tôi phát triển hơn”

Theo tiết lộ, Thể Công Viettel hiện đang xúc tiến các thủ tục xin nhập tịch cho Kyle Colonna. Cách đây không lâu, ông ngoại của trung vệ sinh năm 1999 cũng đã xác nhận điều này. Cầu thủ 26 tuổi có bố là người Mỹ còn mẹ là người gốc Việt. Nhập tịch Việt Nam và khoác áo ĐTQG chính là ước mơ mà Kyle Colonna đã ấp ủ từ lâu.

Liverpool mất 2 cầu thủ vì chấn thương

Rạng sáng nay, Liverpool có chuyến làm khách trên sân của Frankfurt ở lượt trận thứ 3 vòng xếp hạng Champions League. Ở trận đấu này, HLV Arne Slot bố trí Jeremie Frimpong và Alexander Isak đá chính. Tuy nhiên, cả 2 cầu thủ đều không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút. Ngay phút thứ 20, Frimpong phải rời sân nhường chỗ cho Conor Bradley, còn Isak rời sân sau hiệp 1, được thay bằng Federico Chiesa.

Theo chẩn đoán ban đầu, Frimpong bị chấn thương cơ. Đây là lần thứ 2 tuyển thủ Hà Lan gặp vấn đề kể từ khi gia nhập Liverpool trong kì chuyển nhượng mùa hè 2025 từ Leverkusen.

Về phần Isak, tiền đạo người Thụy Điển dính chấn thương háng. Trong 2 cầu thủ này, tình trạng của Frimpong có vẻ nghiêm trọng hơn, nên anh nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài. Sau khi trở về Anh từ Đức, cả 2 sẽ được kiểm tra thêm để xác định rõ mức độ chấn thương.

AFC gửi thư chúc mừng Đội tuyển U17 nữ Việt Nam và cảm ơn VFF đăng cai thành công Vòng loại U17 nữ châu Á 2026

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi thư chúc mừng Đội tuyển U17 nữ Việt Nam sau khi xuất sắc giành quyền vào Vòng chung kết Giải bóng đá U17 nữ châu Á 2026, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức địa phương vì đã tổ chức thành công Vòng loại Bảng D tại TP. Hồ Chí Minh.

ĐT U17 nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Trong thư, AFC viết: “Xin chúc mừng Đội tuyển U17 Nữ quốc gia Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng D tại Vòng loại và chính thức giành vé tham dự Vòng chung kết giải bóng đá U17 nữ châu Á 2026 tại Trung Quốc. Tinh thần quyết tâm và cống hiến của đội đã được thể hiện rõ trong các trận đấu vòng loại.

Bên cạnh đó, AFC gửi lời cảm ơn chân thành tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ban tổ chức địa phương vì đã tổ chức thành công Vòng loại Bảng D, diễn ra từ ngày 13/10 đến 17/10/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Barcelona mở chuỗi nhà hàng mới nhằm tăng doanh thu

Barcelona đã chính thức ra mắt dự án nhà hàng toàn cầu mang tên CAN BARCA, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thương mại của đội bóng xứ Catalunya. Sáng kiến đầy tham vọng này dự kiến sẽ khai trương hơn 10 nhà hàng trong 3 năm đầu tiên, với châu Mỹ và châu Á được xác định là hai thị trường trọng điểm cho giai đoạn khởi đầu.

Về mặt tài chính, Barcelona sẽ nhận 6% tiền bản quyền trên tổng doanh thu ẩm thực và đồ uống. Ngoài ra, doanh số hàng hóa chính thức của Barcelona tại các nhà hàng sẽ mang về mức bản quyền từ 8,5% đến 10%, tùy theo doanh số. Riêng các sản phẩm độc quyền mang thương hiệu CAN BARCA sẽ mang lại mức bản quyền cao hơn, dao động từ 10,5% đến 12,5%.

David Beckham hạnh phúc khi lần đầu mẹ mình gặp Messi

Gần đây, Lionel Messi đã gặp mẹ của David Beckham, bà Sandra, khi bà đến xem một buổi tập của Inter Miami. Siêu sao người Argentina vui vẻ chụp ảnh cùng bà và Beckham đã chia sẻ khoảnh khắc này trên mạng xã hội với dòng chú thích: “Khi mẹ bạn lần đầu gặp Messi”.

David Beckham và mẹ. Ảnh: Gettyimages.

Beckham chính là người góp phần đưa Messi đến Mỹ với vai trò đồng sở hữu Inter Miami. Cựu sao M.U cũng mang về những cái tên thân thiết như Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez và Rodrigo De Paul, giúp Messi được đoàn tụ với những người bạn thân.