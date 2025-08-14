TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Anh chém em ruột trọng thương; tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng

Anh chém em ruột trọng thương

Khoảng 11h ngày 13/8, tại thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ việc một đối tượng dùng dao chém người gây thương tích nghiêm trọng.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Quang và lực lượng an ninh cơ sở đã có mặt tại hiện trường khống chế thành công đối tượng sau hơn 1 giờ gây án.

Sau khi bị anh trai là Phạm Văn Nghĩa (SN 1992, trú tại thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) dùng dao chém nhiều nhát, anh Phạm Văn Thành (SN 2003, cùng nơi cư trú với đối tượng) đã bỏ chạy khỏi nhà, tri hô người dân xung quanh tới cứu giúp.

Đối tượng Phạm Văn Nghĩa tại hiện trường vụ án. Nguồn: CAND

Ngay sau đó, anh Thành đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bảo Thắng với nhiều thương tích nghiêm trọng vùng đầu, cổ và tay.

Sau khi gây án, đối tượng Nghĩa cầm dao cố thủ trong nhà, không hợp tác dù được lực lượng Công an xã Xuân Quang vận động, thuyết phục. Đến 12h15 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Xuân Quang đã khống chế thành công đối tượng và tước hung khí gây án, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và người dân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã Xuân Quang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện kiểm sát khu vực VI điều tra, làm rõ.

Vụ lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng: VKS kháng nghị đề nghị huỷ án sơ thẩm, bị cáo được tại ngoại

Ngày 12/8/2025, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, trong đó đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” để Toà án nhân dân tỉnh này xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

Anh Thái Khắc Thành là bị cáo trong vụ việc, bị toà sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội danh nêu trên.

Theo đó, ngay khi nhận được nhiều thông tin phản ánh khác nhau trên mạng xã hội, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo Công an tỉnh để nắm bắt toàn bộ nội dung vụ án.

Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 5, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 và Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa, Kiểm sát viên – kiểm sát xét xử và thực hành quyền công tố tại phiên tòa báo cáo giải trình.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị bản án sơ thẩm vụ người đàn ông lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng, đề nghị huỷ án để điều tra lại. Ảnh: MXH

Qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 8/8/2025 của Toà án nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên và các quy định của pháp luật, thấy rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025).

Vụ án gà lôi trắng: Anh nông dân Thái Khắc Thành về tới quê nhà Nghệ An

Bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể thu giữ của Thái Khắc Thành là “Gà lôi trắng là loài chim hiện được ghi nhận trong phụ lục I- nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính Phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)” và tuyên bố bị cáo Thái Khắc Thành phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự là không đúng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.

Ở diễn biến mới nhất, ngày 13/8/2025, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án theo hướng đề nghị huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Nữ sinh lớp 8 nhập viện nghi do bị bạn đánh hội đồng

Ngày 13/8, lãnh đạo Trường THCS Vạn Hương (TP.Hải Phòng) cho biết nhà trường có nắm được thông tin về việc nữ sinh T.P. (học sinh lớp 8 của nhà trường) nghi bị bạn đánh hội đồng, phải nhập viện.

Nữ sinh T.P. nghi bị nhóm bạn đánh hội đồng, phải nhập viện. (Ảnh: Gia đình chia sẻ). Nguồn: NLĐO

Trước đó, theo chị L.L.P. chia sẻ lên mạng xã hội, chiều 9/8, con gái chị là cháu T.P. (năm nay lên lớp 8 Trường THCS Vạn Hương) do mâu thuẫn với cháu N. (Trường THCS Vạn Sơn) nên có hẹn nhau lên đường đê Vạn Hương để nói chuyện. Khi đến nơi hẹn, cháu N. dẫn theo một nhóm bạn và có hành vi đánh đập cháu P..

"Cháu vừa khóc vừa chạy về gọi điện thoại cho mẹ, nói là các cháu kia dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu cháu, dẫn đến xây xát hết khu vực mặt mũi, đầu, chân" - gia đình chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau sự việc này, cháu P. phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP.Hải Phòng).

Theo gia đình cháu P., gia đình cháu N. cũng có liên hệ và thừa nhận chỉ có cháu N đánh cháu P. mà không có nhóm khác. Do vậy, gia đình cháu P. đã trình báo Công an phường Nam Đồ Sơn để xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 13/8, đại diện Trường THCS Vạn Hương cho biết, nhà trường có nắm được thông tin cháu T.P. nghi bị bạn đánh hội đồng, phải nhập viện. Nhà trường cũng đã cử cán bộ, giáo viên đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên nữ sinh này.

Qua nắm bắt từ phía gia đình, cháu P. may mắn không bị thương nghiêm trọng, chủ yếu bị thương phần mềm, thỉnh thoảng bị choáng. Tuy nhiên, tinh thần của cháu bị ảnh hưởng. Nhà trường cũng tư vấn gia đình gặp gỡ các bên để hòa giải.

Đại diện nhà trường cho biết thêm, gia đình đã báo cáo Công an phường, cơ quan công an đã làm việc, gặp gỡ 2 bên gia đình. Do thời điểm này học sinh chưa tựu trường, sự việc lại xảy ra ngoài trường nên nhà trường cũng chỉ phối hợp nắm bắt tình hình cũng như động viên học sinh.

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình

Chiều 13/8, tin từ UBND phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết bộ xương người bị tảng đá đè lên được người dân phát hiện trong rừng sâu, bước đầu được xác định là hài cốt ông N.V.K. (SN 1962, ngụ thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, TP.Ninh Bình cũ; nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) mất tích hơn 1 năm trước.

Khu vực rừng sâu nơi người dân phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên. Ảnh: Facebook. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng 13/8, một số người dân trong phường trong lúc đi vào rừng sâu tại địa bàn thôn Hải Nham tìm bắt ốc đá thì tá hỏa phát hiện bộ xương người bị một tảng đá đè lên.

Sự việc sau đó được báo tới lực lượng chức năng.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt của ông N.V.K., người mất tích hơn 1 năm trước vì quần áo tại hiện trường trùng khớp quần áo mà ông K. mặc thời điểm mất tích.

Hơn 1 năm trước, ngày 4/6/2024, ông K. đi xe máy từ nhà đến khu vực núi đá thôn Hải Nham rồi lên rừng bắt ốc đá. Không thấy ông K. trở về, gia đình đã huy động người vào rừng tìm kiếm, đồng thời báo chính quyền địa phương tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Hiện, hài cốt được cho là của ông K. đã được gia đình nhận về để lo hậu sự.

Tìm thấy nữ sinh Hà Nội sau nhiều ngày mất liên lạc

Tối 13/8, bà Lương T.Q. – mẹ ruột của nữ sinh Hoàng T.N. (SN 2007) – xúc động cho biết đã tìm thấy con gái sau nhiều ngày mất liên lạc.

Chia sẻ với phóng viên, bà Q. (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, gia đình đã tìm được con gái sau chuỗi ngày lo lắng. Trái với suy đoán của gia đình con bị lừa đến địa điểm xa nhà, hiện con gái bà đang thuê trọ tại phường Thanh Xuân (Hà Nội), cách nhà khoảng 10 km. Nữ sinh này cũng đang làm thêm tại một quán cơm văn phòng, cách chỗ trọ khoảng 3km.

Công an Hà Nội đang tìm kiếm nữ sinh ở Hà Nội "mất tích" nhiều ngày

“Mặc dù vẫn còn hờn dỗi vì bị tôi mắng, nhưng con đã hiểu ra vấn đề. Con nói muốn tự lập, chưa muốn về ở cùng mẹ. Khi nào có kết quả thi tốt nghiệp THPT, hai mẹ con sẽ tính tiếp”, bà Q. chia sẻ.

Theo bà, con gái vừa tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và đạt hơn 27 điểm. N. vốn là học sinh ngoan, học giỏi. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi nhà, giữa hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn nhỏ liên quan đến việc dọn dẹp cho hai con mèo mà N. nuôi.

“Có lẽ vì chuyện đó mà con giận dỗi. Từ ngày cháu bỏ đi, tôi mất ăn mất ngủ, lo lắng và bất an vô cùng”, bà nghẹn ngào kể lại.

Trước khi tìm được con, bà Q. đã đăng tin tìm kiếm lên các hội nhóm mạng xã hội và nhờ báo chí hỗ trợ. Sau khi thông tin lan rộng, giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh đã liên hệ được với em. Trong cuộc trò chuyện ngắn, nữ sinh trấn an: “Em đang ở Hà Nội, không sang Campuchia đâu mà sợ” và hứa sẽ gọi lại.

Tuy nhiên sau đó, khi gia đình gọi lại, điện thoại chỉ phát ra tiếng ồn như đang ở trong bếp rồi tắt máy, khiến cả nhà càng thêm hoảng loạn.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình cuối cùng đã xác định được nơi ở của nữ sinh. Bà Q. cho biết, chỗ con gái thuê trọ khá an toàn.

Bà cũng đã đến tận nơi làm việc của con để tìm hiểu và nhận thấy quán cơm văn phòng nơi con làm thêm là một cơ sở đàng hoàng, nên bà đã đồng ý cho con tiếp tục làm việc tại đó.

Về hai con mèo xám mà con gái mang theo, bà Q. cho biết: “Con bé nói đã gửi người khác nuôi và không trực tiếp chăm sóc nữa”.

Trước đó, vào sáng 7/8, nữ sinh đã rời khỏi nhà. Khi đi, cháu mang theo một túi xách nâu, một túi đen, và hai con mèo. Cháu mặc quần jeans xám, áo thun đen, và cầm theo điện thoại của mẹ. Gia đình đã trình báo sự việc với Công an phường Hà Đông vào ngày 12/8. May mắn thay, chỉ sau gần một tuần lo lắng, gia đình đã tìm được tin tức của nữ sinh.