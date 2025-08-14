Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Pháp luật
Thứ năm, ngày 14/08/2025 06:00 GMT+7

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Anh chém em ruột trọng thương; tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng

+ aA -
A.Đ (T/H) Thứ năm, ngày 14/08/2025 06:00 GMT+7
Anh chém em ruột trọng thương; thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng; nữ sinh lớp 8 nhập viện nghi do bị bạn đánh hội đồng... là những tin nóng 24 giờ qua.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Anh chém em ruột trọng thương

Khoảng 11h ngày 13/8, tại thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ việc một đối tượng dùng dao chém người gây thương tích nghiêm trọng.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Quang và lực lượng an ninh cơ sở đã có mặt tại hiện trường khống chế thành công đối tượng sau hơn 1 giờ gây án.

Sau khi bị anh trai là Phạm Văn Nghĩa (SN 1992, trú tại thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) dùng dao chém nhiều nhát, anh Phạm Văn Thành (SN 2003, cùng nơi cư trú với đối tượng) đã bỏ chạy khỏi nhà, tri hô người dân xung quanh tới cứu giúp.

Công an xã khống chế đối tượng dùng dao chém em ruột -0
Đối tượng Phạm Văn Nghĩa tại hiện trường vụ án. Nguồn: CAND

Ngay sau đó, anh Thành đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bảo Thắng với nhiều thương tích nghiêm trọng vùng đầu, cổ và tay.

Sau khi gây án, đối tượng Nghĩa cầm dao cố thủ trong nhà, không hợp tác dù được lực lượng Công an xã Xuân Quang vận động, thuyết phục. Đến 12h15 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Xuân Quang đã khống chế thành công đối tượng và tước hung khí gây án, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và người dân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã Xuân Quang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện kiểm sát khu vực VI điều tra, làm rõ.

Vụ lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng: VKS kháng nghị đề nghị huỷ án sơ thẩm, bị cáo được tại ngoại

Ngày 12/8/2025, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, trong đó đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” để Toà án nhân dân tỉnh này xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

Anh Thái Khắc Thành là bị cáo trong vụ việc, bị toà sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội danh nêu trên.

Theo đó, ngay khi nhận được nhiều thông tin phản ánh khác nhau trên mạng xã hội, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo Công an tỉnh để nắm bắt toàn bộ nội dung vụ án.

Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 5, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 và Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa, Kiểm sát viên – kiểm sát xét xử và thực hành quyền công tố tại phiên tòa báo cáo giải trình.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị bản án sơ thẩm vụ người đàn ông lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng, đề nghị huỷ án để điều tra lại. Ảnh: MXH

Qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 8/8/2025 của Toà án nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên và các quy định của pháp luật, thấy rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025).

Vụ án gà lôi trắng: Anh nông dân Thái Khắc Thành về tới quê nhà Nghệ An

Bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể thu giữ của Thái Khắc Thành là “Gà lôi trắng là loài chim hiện được ghi nhận trong phụ lục I- nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính Phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)” và tuyên bố bị cáo Thái Khắc Thành phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự là không đúng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.

Ở diễn biến mới nhất, ngày 13/8/2025, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án theo hướng đề nghị huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Nữ sinh lớp 8 nhập viện nghi do bị bạn đánh hội đồng

Ngày 13/8, lãnh đạo Trường THCS Vạn Hương (TP.Hải Phòng) cho biết nhà trường có nắm được thông tin về việc nữ sinh T.P. (học sinh lớp 8 của nhà trường) nghi bị bạn đánh hội đồng, phải nhập viện.

Nữ sinh T.P. nghi bị nhóm bạn đánh hội đồng, phải nhập viện. (Ảnh: Gia đình chia sẻ). Nguồn: NLĐO

Trước đó, theo chị L.L.P. chia sẻ lên mạng xã hội, chiều 9/8, con gái chị là cháu T.P. (năm nay lên lớp 8 Trường THCS Vạn Hương) do mâu thuẫn với cháu N. (Trường THCS Vạn Sơn) nên có hẹn nhau lên đường đê Vạn Hương để nói chuyện. Khi đến nơi hẹn, cháu N. dẫn theo một nhóm bạn và có hành vi đánh đập cháu P..

"Cháu vừa khóc vừa chạy về gọi điện thoại cho mẹ, nói là các cháu kia dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu cháu, dẫn đến xây xát hết khu vực mặt mũi, đầu, chân" - gia đình chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau sự việc này, cháu P. phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP.Hải Phòng).

Theo gia đình cháu P., gia đình cháu N. cũng có liên hệ và thừa nhận chỉ có cháu N đánh cháu P. mà không có nhóm khác. Do vậy, gia đình cháu P. đã trình báo Công an phường Nam Đồ Sơn để xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 13/8, đại diện Trường THCS Vạn Hương cho biết, nhà trường có nắm được thông tin cháu T.P. nghi bị bạn đánh hội đồng, phải nhập viện. Nhà trường cũng đã cử cán bộ, giáo viên đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên nữ sinh này.

Qua nắm bắt từ phía gia đình, cháu P. may mắn không bị thương nghiêm trọng, chủ yếu bị thương phần mềm, thỉnh thoảng bị choáng. Tuy nhiên, tinh thần của cháu bị ảnh hưởng. Nhà trường cũng tư vấn gia đình gặp gỡ các bên để hòa giải.

Đại diện nhà trường cho biết thêm, gia đình đã báo cáo Công an phường, cơ quan công an đã làm việc, gặp gỡ 2 bên gia đình. Do thời điểm này học sinh chưa tựu trường, sự việc lại xảy ra ngoài trường nên nhà trường cũng chỉ phối hợp nắm bắt tình hình cũng như động viên học sinh.

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình

Chiều 13/8, tin từ UBND phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết bộ xương người bị tảng đá đè lên được người dân phát hiện trong rừng sâu, bước đầu được xác định là hài cốt ông N.V.K. (SN 1962, ngụ thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, TP.Ninh Bình cũ; nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) mất tích hơn 1 năm trước.

Khu vực rừng sâu nơi người dân phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên. Ảnh: Facebook. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng 13/8, một số người dân trong phường trong lúc đi vào rừng sâu tại địa bàn thôn Hải Nham tìm bắt ốc đá thì tá hỏa phát hiện bộ xương người bị một tảng đá đè lên.

Sự việc sau đó được báo tới lực lượng chức năng.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt của ông N.V.K., người mất tích hơn 1 năm trước vì quần áo tại hiện trường trùng khớp quần áo mà ông K. mặc thời điểm mất tích.

Hơn 1 năm trước, ngày 4/6/2024, ông K. đi xe máy từ nhà đến khu vực núi đá thôn Hải Nham rồi lên rừng bắt ốc đá. Không thấy ông K. trở về, gia đình đã huy động người vào rừng tìm kiếm, đồng thời báo chính quyền địa phương tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Hiện, hài cốt được cho là của ông K. đã được gia đình nhận về để lo hậu sự.

Tìm thấy nữ sinh Hà Nội sau nhiều ngày mất liên lạc

Tối 13/8, bà Lương T.Q. – mẹ ruột của nữ sinh Hoàng T.N. (SN 2007) – xúc động cho biết đã tìm thấy con gái sau nhiều ngày mất liên lạc.

Chia sẻ với phóng viên, bà Q. (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, gia đình đã tìm được con gái sau chuỗi ngày lo lắng. Trái với suy đoán của gia đình con bị lừa đến địa điểm xa nhà, hiện con gái bà đang thuê trọ tại phường Thanh Xuân (Hà Nội), cách nhà khoảng 10 km. Nữ sinh này cũng đang làm thêm tại một quán cơm văn phòng, cách chỗ trọ khoảng 3km.

Công an Hà Nội đang tìm kiếm nữ sinh ở Hà Nội "mất tích" nhiều ngày

“Mặc dù vẫn còn hờn dỗi vì bị tôi mắng, nhưng con đã hiểu ra vấn đề. Con nói muốn tự lập, chưa muốn về ở cùng mẹ. Khi nào có kết quả thi tốt nghiệp THPT, hai mẹ con sẽ tính tiếp”, bà Q. chia sẻ.

Theo bà, con gái vừa tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và đạt hơn 27 điểm. N. vốn là học sinh ngoan, học giỏi. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi nhà, giữa hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn nhỏ liên quan đến việc dọn dẹp cho hai con mèo mà N. nuôi.

“Có lẽ vì chuyện đó mà con giận dỗi. Từ ngày cháu bỏ đi, tôi mất ăn mất ngủ, lo lắng và bất an vô cùng”, bà nghẹn ngào kể lại.

Trước khi tìm được con, bà Q. đã đăng tin tìm kiếm lên các hội nhóm mạng xã hội và nhờ báo chí hỗ trợ. Sau khi thông tin lan rộng, giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh đã liên hệ được với em. Trong cuộc trò chuyện ngắn, nữ sinh trấn an: “Em đang ở Hà Nội, không sang Campuchia đâu mà sợ” và hứa sẽ gọi lại.

Tuy nhiên sau đó, khi gia đình gọi lại, điện thoại chỉ phát ra tiếng ồn như đang ở trong bếp rồi tắt máy, khiến cả nhà càng thêm hoảng loạn.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình cuối cùng đã xác định được nơi ở của nữ sinh. Bà Q. cho biết, chỗ con gái thuê trọ khá an toàn.

Bà cũng đã đến tận nơi làm việc của con để tìm hiểu và nhận thấy quán cơm văn phòng nơi con làm thêm là một cơ sở đàng hoàng, nên bà đã đồng ý cho con tiếp tục làm việc tại đó.

Về hai con mèo xám mà con gái mang theo, bà Q. cho biết: “Con bé nói đã gửi người khác nuôi và không trực tiếp chăm sóc nữa”.

Trước đó, vào sáng 7/8, nữ sinh đã rời khỏi nhà. Khi đi, cháu mang theo một túi xách nâu, một túi đen, và hai con mèo. Cháu mặc quần jeans xám, áo thun đen, và cầm theo điện thoại của mẹ. Gia đình đã trình báo sự việc với Công an phường Hà Đông vào ngày 12/8. May mắn thay, chỉ sau gần một tuần lo lắng, gia đình đã tìm được tin tức của nữ sinh.

Tham khảo thêm

Người đàn ông chặn ôtô giữa phố Hà Nội để đòi tiền đỗ xe

Người đàn ông chặn ôtô giữa phố Hà Nội để đòi tiền đỗ xe

Các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 53 triệu thông tin cá nhân lĩnh án

Các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 53 triệu thông tin cá nhân lĩnh án

Nguyên nhân khiến thầy giáo tới nhà tát vào mặt học sinh ở Thanh Hóa

Nguyên nhân khiến thầy giáo tới nhà tát vào mặt học sinh ở Thanh Hóa

An Giang: Bắt đối tượng cho vay nặng lãi, ép con nợ chụp ảnh khỏa thân để uy hiếp nếu không trả tiền

An Giang: Bắt đối tượng cho vay nặng lãi, ép con nợ chụp ảnh khỏa thân để uy hiếp nếu không trả tiền

Giả tên 'Tú' rủ bạn gái mới quen đi chơi rồi cướp xe máy, điện thoại

Giả tên "Tú" rủ bạn gái mới quen đi chơi rồi cướp xe máy, điện thoại

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đột kích gara ô tô, lật tẩy sới bạc tiền tỷ giữa lòng Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bất ngờ đột kích gara ô tô Hồng Hải trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, bắt quả tang 8 đối tượng đang sát phạt trong sới bạc ngụy trang tinh vi, với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng.

Công an Hải Phòng phá đường dây mua bán “khí cười” liên tỉnh, tạm giữ 18 đối tượng liên quan

Pháp luật
Công an Hải Phòng phá đường dây mua bán “khí cười” liên tỉnh, tạm giữ 18 đối tượng liên quan

Bắt 2 thiếu niên ở Đắk Lắk gây ra nhiều vụ trộm cắp và cướp giật

Pháp luật
Bắt 2 thiếu niên ở Đắk Lắk gây ra nhiều vụ trộm cắp và cướp giật

Đà Nẵng: Thu giữ gần 300kg ma túy, bắt 2 đối tượng cùng nhiều vũ khí "nóng"

Pháp luật
Đà Nẵng: Thu giữ gần 300kg ma túy, bắt 2 đối tượng cùng nhiều vũ khí 'nóng'

Công an Lâm Đồng bắt đối tượng lừa đảo hơn 7 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Pháp luật
Công an Lâm Đồng bắt đối tượng lừa đảo hơn 7 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Đọc thêm

'Quốc bảo' Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm
Văn hóa - Giải trí

"Quốc bảo" Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Lee Young Ae đánh dấu sự trở lại truyền hình bằng vai diễn Kang Eunsoo trong phim “Eunsoo’s Good Day".

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng
Thế giới

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng

Thế giới

Theo bình luận của tờ báo Anh Daily Mail, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài phút sau khi ông Trump đưa ra các điều kiện hòa bình - mở màn cho một cuộc đối đầu khác tại Nhà Trắng ngay trước hội nghị thưởng đỉnh của Mỹ với Châu Âu về Ukraine.

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới
Thể thao

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới

Thể thao

Do không tìm được phong độ tại Becamex.TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quyết định chuyển đến đầu quân cho 1 đội bóng tại phía Bắc. Mới đây, fanpage chính thức của Bắc Ninh FC đã công bố bản hợp đồng mang tên Hà Đức Chinh.

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá
Gia đình

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá

Gia đình

Loại rau dân dã này bán đầy chợ, giá rẻ, hương vị thơm ngon, giàu các loại vitamin, chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol, tốt cho tim mạch.

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới
Kinh tế

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

Kinh tế

Trong vòng chưa tới 2 giờ, ô tô từ TP.HCM sẽ có thể đến khu vực Vũng Tàu, nếu đi theo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tránh được Quốc lộ 51 từ lâu đã quá tải.

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang
Nhà nông

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang

Nhà nông

Các doanh nghiệp tại Cần Thơ tích cực mở rộng, khai thác các thị trường mới, đồng thời tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu để giúp nâng cao giá trị hàng xuất khẩu.

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh
Tin tức

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh

Tin tức

Chia sẻ với các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng, an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước...

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi được Hoàng đế sủng hạnh, nhiều phi tần nhà Thanh không mừng rỡ mà trái lại luôn thấp thỏm lo âu. Nỗi sợ lớn nhất của họ chính là thủ tục do thái giám phòng Kính sự thực hiện, đó là gì?

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành
Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành

Chuyển động Sài Gòn

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, TP.HCM sẽ khánh thành và khởi công hàng loạt công trình, dự án giao thông trọng điểm vào sáng 19/8.

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)
Đại đoàn kết dân tộc

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)

Đại đoàn kết dân tộc

80 năm sau ngày lịch sử 2/9/1945, tinh thần của bản Tuyên ngôn Độc lập không chỉ thôi thúc người Việt trong nước mà còn lay động hàng triệu trái tim Việt kiều khắp năm châu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam cần một cơ chế đột phá để thu hút nhân tài, biến trí tuệ kiều bào thành nguồn nội lực.

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an
Chuyển động Sài Gòn

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an

Chuyển động Sài Gòn

Từ nay, người dân TP.HCM có thể đăng ký xe máy, ô tô (đến 8 chỗ) trực tuyến toàn trình tại 86 phường, xã mà không cần mang xe đến trụ sở công an để kiểm tra.

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi
Tin tức

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi

Tin tức

Công an xã vùng biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Công an khen thưởng đột xuất, vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn
Pháp luật

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn

Pháp luật

Sau khi tông người bán vé số trên tỉnh lộ 9 (xã Krông Pắc, Đắk Lắk) khiến nạn nhân đa chấn thương, một phụ nữ đi xe đạp điện đã bỏ mặc rồi rời khỏi hiện trường.

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần
Xã hội

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần

Xã hội

Bạn có bao giờ cảm thấy não bộ liên tục bị ngập tràn thông tin không? Bộ não là tài sản quý giá nhất của cơ thể, là một cỗ máy hoạt động liên tục, tiếp nhận thông tin và thích nghi. Từ việc học tập, ghi nhớ đến việc ra quyết định và giải quyết vấn đề, bộ não xử lý một luồng thông tin khổng lồ liên tục mỗi ngày.

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên 'bứt phá' ngoạn mục sau một nhiệm kỳ
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên "bứt phá" ngoạn mục sau một nhiệm kỳ

Lai Châu Ngày Mới

Nằm ở vùng nông thôn Tây Bắc, 5 năm qua, Tân Uyên (Lai Châu) đã có sự “bứt phá” ngoạn mục trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thu nhập, đời sống của người dân trên địa bàn xã ngày càng cải thiện, nâng cao.

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025
Kinh tế

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025

Kinh tế

Ngày 14/8/2025, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025” do HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự uy tín hàng đầu Châu Á trao tặng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietcombank được vinh danh tại sự kiện uy tín này.

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
Pháp luật

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang truy tìm Hoàng Quốc Hùng, quê quán Bắc Ninh, hiện cư trú phường Dĩ An (TP.HCM) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu
Văn hóa - Giải trí

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu

Văn hóa - Giải trí

Nam ca sĩ Kim Jong Kook xác nhận chuẩn bị kết hôn tại Seoul, song danh tính cô dâu và chi tiết về lễ cưới vẫn được giữ kín.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII
Kinh tế

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII

Kinh tế

Ngày 18/8, tại cảng PTSC thuộc phường Rạch Dừa (TP.HCM), Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) tổ chức lễ đặt tên cho giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII và lễ gắn biển công trình chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Xã hội

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Xã hội

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng rơi vào cảnh quá tải với số bệnh nhân tăng cao so với công suất thiết kế, thiếu giường điều trị buộc hàng trăm bệnh nhân phải nằm giường xếp, nằm dọc hành lang, gây nhiều khó khăn trong chăm sóc và điều trị.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công

Văn hóa - Giải trí

Tôi nghe tiếng bom qua lời kể của mẹ. Đó là những tiếng nổ rền tai kèm mấy cột khói cao lẫn bụi sau khi nhà sụp rồi cháy xém.

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái
Xã hội

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái

Xã hội

Một cụ ông bị cáo buộc phóng hỏa tại trung tâm dưỡng lão ở Kaki Bukit, Malaysia hồi cuối tuần qua, sau khi không được cho phép cùng bạn gái đi mua máy trợ thính.

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM
Nhà nông

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM

Nhà nông

Trong bối cảnh ngành phân bón bước vào chu kỳ cạnh tranh khốc liệt hơn, việc duy trì tăng trưởng bền vững đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ tối ưu vận hành mà còn phải đầu tư vào năng lực lõi – đặc biệt là nghiên cứu và phát triển (R&D). Với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM), R&D không phải là khẩu hiệu mà là chiến lược xuyên suốt.

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%
Doanh nghiệp

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%

Doanh nghiệp

6 tháng đầu năm 2025, sản lượng bò Úc của Hòa Phát tăng 115% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vị trí số một trên thị trường. Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng cả năm tăng hơn 50% so với 2024, duy trì tốc độ tăng trưởng 10 đến 20% mỗi năm và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường.

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử
Tin tức

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử

Tin tức

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) có quy mô Top 10 thế giới, tích hợp nhiều công trình lớn cùng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là biểu tượng của một Việt Nam bứt phá, lại sở hữu vị trí đắc địa kế cận sân bay, tâm điểm của trung tâm mới phía Đông Bắc Thủ đô, do đó được chọn là không gian tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn nhất lịch sử chào mừng 80 năm Quốc khánh.

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô
Xã hội

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô

Xã hội

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, VinBus chính thức đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác, giúp người dân dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung tâm Thủ đô. VinBus cũng tăng cường nhiều tuyến buýt điện phục vụ nhân dân và du khách tới Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) trong dịp Đại lễ 2/9.

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ
Pháp luật

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ

Pháp luật

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự người vợ là Hà Thị Lai Hạ để điều tra hành vi "Giết người".

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao
Nhà nông

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao

Nhà nông

Với sự sáng tạo cùng niềm đam mê và khát vọng, những nữ giám đốc khởi nghiệp từ chè ở tỉnh Phú Thọ đã góp phần quảng bá, giới thiệu, đưa đặc sản quê hương tới người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh và vươn ra thế giới.

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ
Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ

Thế giới

Ông Zelensky sẽ không chấp nhận các điều khoản hòa bình của ông Trump và sẽ làm mọi cách để phá hoại bất kỳ thỏa thuận nào, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov tuyên bố trên kênh Telegram của mình.

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT
Văn hóa - Giải trí

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT

Văn hóa - Giải trí

Phạm Tăng, danh họa nổi tiếng Trung Quốc, cùng người vợ trẻ kém 50 tuổi là Từ Manh hiện mất tích không rõ tung tích.

Tin đọc nhiều

1

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

2

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

3

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng "cây tiền tỷ"

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng 'cây tiền tỷ'

4

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

5

Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng

Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng