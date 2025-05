Bắt giữ nghi phạm giết người cách hiện trường gây án 250km

Chiều 22/5, trung tá Hồ Sỹ Đông – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an phường Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đã bắt được đối tượng Võ Thế Hùng (SN 1982, trú tại thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Nghi phạm vụ giết người ở Quảng Trị - Võ Thế Hùng bị bắt. Ảnh: CAQT.

Nghi phạm vụ giết người - Võ Thế Hùng bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở phường Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây cách hiện trường gây án khoảng 250km.

Trung tá Hồ Sỹ Đông cho biết, khi bị bắt, đối tượng Võ Thế Hùng không chống cự mà bật khóc.

Hiện nay, Công an tỉnh Quảng Trị đang hoàn thành các thủ tục để di lý nghi phạm Võ Thế Hùng từ Quảng Nam về Quảng Trị để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án giết người.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào sáng 21/5, có một người đến nhà nghi phạm Võ Thế Hùng thu tiền điện nhưng đối tượng này không trả.

Sau đó, người này đến nhà ông N.T.T (SN 1963, cùng thôn, cạnh nhà của Hùng) để thu tiền điện.

Ở nhà, nghi phạm Võ Thế Hùng nghĩ rằng ông T là người chỉ nhà và xúi giục người thu tiền điện đến nhà mình. Bực tức vô cớ nên Hùng qua nhà ông T và xảy ra cãi nhau.

Sau đó, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Hùng về nhà lấy dao đâm ông T một nhát vào vùng ngực bên trái khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm Hùng chạy về nhà, vứt dao sau vườn rồi bỏ trốn.

Lời khai nữ nghi phạm đoạt mạng người tình đang ngủ bằng dao

Chiều 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1994, cư trú ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào ngày 18/5, người dân phát hiện Trần Đắc Phong (SN 1978, cư trú ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) chết bất thường trong phòng ngủ của chính mình từ nhiều ngày trước, với nhiều vết đâm, chém trên người nên đã trình báo cơ quan công an.

Nguyễn Thị Kim Hoa tại cơ quan công an. Nguồn: VOV



Ngay sau khi được tin báo từ cơ sở, xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng điều tra, làm rõ để kịp thời chấn an dư luận, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, khẩn trương phối hợp với Công an xã Phú Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành các hoạt động điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối cùng ngày, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1994, cư trú tại địa phương) là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc, ban đầu Hoa đã quanh co không thừa nhận. Tuy nhiên, trước những chứng cứ, tài liệu, vật chứng thu thập được trong quá trình điều tra, Hoa đã thừa nhận chính Hoa là người đã ra tay sát hại nạn nhân Phong.

Bước đầu Hoa khai nhận, do bực tức trong quan hệ tình cảm, vào tối 14/5, lợi dụng lúc Phong đang ngủ, Hoa dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người Phong, đến khi thấy Phong nằm bất động mới dừng lại. Sau đó, Hoa khoá cửa lại rồi bỏ đi.

Hiệm vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Nữ sinh lớp 9 ở Quảng Bình mất liên lạc nhiều ngày đã được tìm thấy ở Hà Nội

Ngày 22/5, UBND xã Tân Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) xác nhận nữ sinh lớp 9 mất liên lạc mấy ngày qua đã được gia đình tìm thấy khi đang ở Hà Nội.

Hiện tại em đang ở cùng người thân và dự kiến sẽ về Quảng Bình trong ngày hôm nay. Hiện chưa rõ nguyên nhân em đi từ Quảng Bình ra Hà Nội.

Nữ sinh lớp 9 ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) mất liên lạc nhiều ngày được tìm thấy ở Hà Nội. Nguồn: PLO

Như đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19/5, em N.T.H.A (ngụ xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh) học sinh lớp 9.2, Trường Trung học cơ sở Tân Ninh điều khiển xe đạp điện rời khỏi nhà và mất liên lạc.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo từ gia đình em A, chính quyền cùng lực lượng Công an xã Tân Ninh sau đó đã phối hợp với gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 43.000 trái chủ sắp nhận lại 8.600 tỷ đồng

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM công bố kế hoạch chi trả hơn 8.600 tỷ đồng cho các trái chủ trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2.

Theo Cục Thi hành án, hiện cơ quan này đã tiếp nhận hơn 39.000 đơn từ người được thi hành án, tương ứng với phần lớn trong số 43.000 trái chủ bị hại.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: CH

Công tác rà soát, đối chiếu thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng đang được triển khai khẩn trương để đảm bảo chi trả chính xác, đúng đối tượng và theo đúng trình tự pháp luật.

Gửi đơn từ Trại T17, bà Trương Mỹ Lan nói 4 tài sản của mình bị định giá thấp hơn thực tế 193.000 tỷ đồng

Tính đến hiện tại, Cục Thi hành án đang tạm giữ hơn 6.800 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, các tài sản liên quan đến bà Lan và người thân tiếp tục bị kê biên để phục vụ cho quá trình thi hành án.

Theo bản án sơ thẩm giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm nghiêm trọng như lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng, rửa tiền gần 446.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD ra nước ngoài.

Trong đó, hành vi phát hành trái phiếu khống thông qua các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và SCB là trung tâm của vụ án.

Dù được giảm án xuống 20 năm tù trong giai đoạn phúc thẩm vụ án giai đoạn 2, tổng hình phạt dành cho bà Trương Mỹ Lan vẫn là tử hình, theo phán quyết từ giai đoạn 1 liên quan đến tội "Tham ô tài sản".

Phát hiện bộ hài cốt tại vực sâu trên tuyến đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Tối 22/5, lãnh đạo UBND xã Đại Lào (thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, bảo vệ hiện trường nơi người dân địa phương phát hiện một bộ hài cốt tại vực sâu trên tuyến đèo Bảo Lộc vào chiều cùng ngày.

Hài cốt được phát hiện tại khu vực đèo Bảo Lộc. Ảnh: Báo Lâm Đồng



Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 22/5, trong lúc đi hái rau rừng tại khu vực đèo Bảo Lộc, một người dân xã Đại Lào đã phát hiện một thi thể người đã phân hủy, chỉ còn bộ xương, quần dài và áo khoác bên ngoài. Vị trí phát hiện bộ hài cốt dưới vực sâu, cách mặt đường đèo Bảo Lộc hàng chục mét. Ngay sau đó, người này đã trình báo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân. Kiểm tra sơ bộ tại hiện trường, cơ quan chức năng chưa phát hiện giấy tờ tùy thân, vật dụng liên quan đến danh tính nạn nhân.

Lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định danh tính nạn nhân để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.