Khởi tố, bắt trùm giang hồ Tuấn Thần đèn ở Thanh Hóa

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Thần đèn, 51 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng 6 người khác liên quan đến những sai phạm trong khai thác khoáng sản tại mỏ đất xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trong số này, Tuấn và 3 bị can bị khởi tố về 2 tội: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1974, được biết đến như một tay anh chị có "số má" ở Thanh Hóa. Đối tượng có quá khứ bất hảo, từng nhiều lần vướng vòng lao lý với các hành vi phạm pháp nghiêm trọng.

Ngay từ khi còn trẻ, Tuấn đã liên tiếp dính vào các vụ trộm cắp, gây rối trật tự và không ít lần bị cơ quan chức năng xử lý.

Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "Thần đèn". Ảnh: VTV

Hoạt động chủ yếu của băng nhóm do Tuấn cầm đầu là cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Dưới trướng y là hàng chục đàn em manh động, thường xuyên sử dụng hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, thậm chí cả súng để đe dọa, khống chế con nợ. Phạm vi hoạt động của băng nhóm này trải rộng khắp TP.Thanh Hóa và nhiều huyện lân cận.

Vào tháng 10/2014, Tuấn bị tuyên án 5 năm tù cùng với chị gái và anh rể do liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích và cho vay nặng lãi.

Đến năm 2019, Tuấn lại gây chấn động dư luận khi chỉ đạo đàn em mang theo vũ khí truy sát nhóm của Lê Quang Cường (hay còn gọi là Cường “Gấu”) ngay trên đại lộ Lê Lợi, giữa trung tâm TP.Thanh Hóa. Trong vụ này Tuấn bị TAND TP.Thanh Hóa tuyên án 10 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Thời gian gần đây, Tuấn chuyển hướng sang lĩnh vực khai thác tài nguyên, đặc biệt là đất và cát. Y cùng đàn em thâu tóm nhiều khu vực khai thác, thường dùng thủ đoạn mua gom đất quanh các mỏ để gây sức ép buộc chủ mỏ phải nhượng lại quyền khai thác. Những ai không hợp tác thường bị đe dọa, phá hoại tài sản hoặc ngăn cản hoạt động sản xuất.

Ngày 11/5/2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám xét nơi ở của Tuấn “Thần đèn” tại phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, cùng một đối tượng khác được gọi là “Mạnh Gỗ”.

Sau nhiều lần tạm hoãn, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC cùng các đồng phạm trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên phúc thẩm được ấn định diễn ra từ ngày 17 đến 21/6, do Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa. Đây là lần thứ ba phiên tòa được đưa ra xét xử kể từ sau bản án sơ thẩm được tuyên vào tháng 8/2024.

Đáng chú ý, tính từ khi hoãn phiên tòa phúc thẩm gần đây nhất vào cuối tháng 3/2025, gia đình cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã nộp thêm 100 tỷ đồng nâng tổng số tiền khắc phục hậu quả lên 1.072 tỷ đồng.

Trở lại với phiên tòa, theo quyết định triệu tập, có tổng cộng 50 bị cáo phải có mặt tại phiên tòa, trong đó 25 người đã kháng cáo. Ngoài ra, có 134 bị hại và 396 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng nộp đơn kháng nghị. Đáng chú ý, gần 50 luật sư đã đăng ký tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho các bên, riêng ông Trịnh Văn Quyết có 5 luật sư đại diện.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: D.V.

Tại bản án sơ thẩm, ông Quyết bị tuyên phạt 21 năm tù về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thao túng thị trường chứng khoán". Hai em gái của ông là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga lần lượt lĩnh án 14 năm và 8 năm tù. Sau phiên sơ thẩm, cả 3 anh em đều gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bên cạnh đó, 135 bị hại và 384 người liên quan cũng yêu cầu Tòa xem xét lại số tiền bồi thường và một số nội dung của bản án sơ thẩm.

Tháng 12/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội từng mở phiên tòa phúc thẩm nhưng phải hoãn vì lý do sức khỏe của bị cáo Quyết. Theo đơn xin hoãn, ông bị lao ác tính, ho ra máu do dị ứng thuốc, kèm theo nhiều bệnh lý khác như viêm gan, viêm dạ dày và suy thận cấp. Hồ sơ bệnh án đã được gửi kèm để chứng minh tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.

Đến tháng 3/2025, phiên tòa một lần nữa được mở nhưng tiếp tục hoãn vì lý do tương tự. Luật sư của ông Quyết trình bày rằng thân chủ đang phải điều trị bằng thuốc chống dị ứng, thở máy không xâm nhập và thường xuyên cần oxy hỗ trợ. Ngoài ra, gia đình bị cáo cũng đề nghị Hội đồng xét xử cho thêm thời gian để khắc phục hậu quả vụ án.

Đáng chú ý, trong đơn kháng cáo, bị cáo Trịnh Văn Quyết đề nghị Tòa áp dụng Nghị quyết số 164/2024/QH15, có hiệu lực từ 1/1/2025 về thí điểm xử lý vật chứng và tài sản trong các vụ án hình sự. Theo đó, ông mong muốn được phép chuyển nhượng toàn bộ tài sản để có điều kiện bồi thường.

Theo kết luận của bản án sơ thẩm, ông Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, người chỉ đạo việc nâng vốn điều lệ khống của Công ty CP Xây dựng Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Qua đó, công ty này được niêm yết trên sàn HOSE, sau đó bán ra hơn 391 triệu cổ phiếu ROS cho hơn 30.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền hơn 3.621 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Quyết còn bị cáo buộc thao túng 5 mã cổ phiếu thông qua hệ thống tài khoản ảo, với sự hỗ trợ của em gái là Trịnh Thị Minh Huế, kế toán Tập đoàn FLC. Hành vi này được cho là đã mang lại cho nhóm bị cáo lợi ích bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Tìm thấy nam sinh lớp 8 ở Hà Nội mất tích nhiều ngày

Sáng 2/6, ông Th.V.D. (trú tại quận Đống Đa, TP.Hà Nội) cho biết, gia đình đã tìm thấy con trai là em T.N.Q.H. (học sinh lớp 8 ở Hà Nội) mất tích bí ẩn hơn 1 tuần, vào sáng cùng ngày.

Nam sinh T.N.Q.H. trước đó đã được gia đình báo cơ quan công an để tìm kiếm sau khi mất tích bí ẩn. Nguồn: NLĐO

Theo ông D., con trai ông đang có biểu hiện về tâm lý nên khi ra khỏi nhà đã cắt đứt liên lạc với mọi người. Đến khi được tìm thấy, em rất hoảng loạn nên gia đình sẽ để em nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tìm hiểu nguyên nhân.

Trước đó, ngày 1/6, Công an TP.Hà Nội đã phát thông báo tìm kiếm người mất tích.

Theo thông báo, em T.N.Q.H. (học sinh lớp 8 ở Hà Nội) cao khoảng 1,68m, tóc ngắn, đeo kính cận, khi mất tích mặc áo phông màu ghi cổ tròn, quần đùi, đi xe đạp Thống Nhất màu trắng có giỏ nhựa.

Theo chia sẻ từ gia đình, sáng 23/5, em H. rời nhà bằng xe đạp rồi mất tích. Sau khi không thể liên lạc được với em H., gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Đối tượng hành hung nữ điều dưỡng ở Nghệ An: Bệnh viện báo cáo chi tiết sự việc thế nào?

Ngày 2/6, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã có báo cáo chi tiết về sự việc người nhà bệnh nhân hành hung điều dưỡng tại Khoa Cấp cứu.

Nội dung báo cáo nêu rõ, khoảng 23 giờ 52 ngày 31/5, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Tr.V.L (SN 1972 trú xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Sau khi bệnh nhân vào khoa, đã được bác sĩ trực là Phạm Tuấn Bách thăm khám, giải thích tình trạng bệnh nhân và chỉ định dùng thuốc, đồng thời làm các chỉ định cận lâm sàng, hướng dẫn người nhà lại quầy làm thủ tục cho bệnh nhân.

Clip ghi lại diễn biến vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Tại quầy làm thủ tục, điều dưỡng N.T.A (SN 1996) tiếp nhận giấy tờ, hướng dẫn người nhà ra khu vực chờ bên ngoài theo quy định của bệnh viện. Tuy nhiên người nhà không chấp hành, còn tỏ thái độ không hợp tác và có lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, dọa nạt nhân viên y tế.

Điều dưỡng A đã tiếp tục giải thích và đề nghị người nhà ra ngoài chờ để nhân viên y tế thực hiện chuyên môn khi nào cần hỗ trợ thì nhân viên y tế sẽ thông báo. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân không chấp hành, tiếp tục chửi bới, lăng mạ, đe dọa và vươn người qua quầy làm thủ tục dùng tay tát vào mặt điều dưỡng A làm văng kính, má bên trái bị sưng, đau, choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nhìn mờ và tinh thần, hoảng loạn phải nằm viện điều trị.

Sau khi bị hành hung, nữ điều dưỡng N.T.A phải điều trị, theo dõi tại Khoa Thần kinh cột sống. Hiện, nữ điều dưỡng vẫn đau đầu, chóng mặt, tinh thần chưa ổn định, hoảng loạn.

Sự việc này đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của nhân viên y tế đang trực cấp cứu cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khám chữa bệnh tại bệnh viện. Sự việc được dừng lại sau khi có sự can thiệp của lực lượng bảo vệ. Kíp trực sau đó đã liên hệ bảo vệ trực đêm ứng cứu, báo cáo sự việc lên trực lãnh đạo bệnh viện và cơ quan công an để được hỗ trợ. Khi lực lượng Công an phường Nghi Phú có mặt thì đối tượng đã rời khỏi bệnh viện.

Về phía bệnh nhân Tr.V.L, kíp trực thăm khám, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng và theo dõi, điều trị kịp thời đúng phác đồ. Chỉ hơn 2 tiếng sau khi vào viện, bệnh nhân này đỡ đau bụng, các dấu hiệu sinh tồn trong giới hạn bình thường, người nhà xin làm thủ tục cho xuất viện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo bệnh viện tiến hành lập biên bản sự việc, yêu cầu Phòng Công nghệ thông tin, trích xuất, lưu giữ hình ảnh qua camera an ninh phục vụ cho công tác báo cáo và điều tra khi có yêu cầu.

Cũng theo lãnh đạo Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, đối tượng hành hung nữ điều dưỡng viên là con trai của bệnh nhân Tr.V.L.

Hiện sự việc đang được Công an phường Nghi Phú tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình Thuận: Nhóm 7 thiếu nữ dùng chích điện tấn công bạn

Tối 2/6, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã xác định được nhóm thiếu nữ có hành vi đánh và dùng công cụ phát ra tia điện (chích điện) tấn công vào một thiếu nữ khác.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu nữ liên tục quát nạt, dùng chân đạp vào người một thiếu nữ khác.

Không chỉ vậy, nhóm người này này còn dùng công cụ phát ra tia điện liên tiếp tấn công vào người thiếu nữ, khiến em này nhiều lần co rúm người lại và la hét đau đớn.

Vào cuộc xác minh, Công an tỉnh Bình Thuận bước đầu xác định vụ việc xảy ra tại phường Đức Long, TP.Phan Thiết. Thông tin ban đầu, nhóm thiếu nữ tham gia đánh bạn gồm 7 người, độ tuổi từ 14 - 15. Nạn nhân cũng quen biết với nhóm thiếu nữ trên. Cả nạn nhân và 7 thiếu nữ đều đã nghỉ học.

Nhóm 7 thiếu nữ tại cơ quan công an. Nguồn: SGGPO

Hiện cơ quan công an đã mời 7 nữ sinh có hành vi đánh bạn đến để làm việc. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ một công cụ phát ra tia điện.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.