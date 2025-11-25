TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bị hành hung dã man giữa phố Hà Nội; tin mới vụ thi thể nữ bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Người đàn ông bị 2 nam thanh niên hành hung dã man giữa phố tại Hà Nội

Ngày 24/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh 2 nam thanh niên hành hung một người đàn ông giữa phố ở TP.Hà Nội. Sự việc xảy ra tại khu vực gần chung cư Gemek Tower 2, xã An Khánh, Hà Nội.

Người đàn ông bị 2 nam thanh niên hành hung dã man ở xã An Khánh, TP.Hà Nội. Ảnh chụp từ clip.

Theo nội dung clip đăng tải, người đàn ông đang đi dưới đường thì bị một nam thanh niên phóng xe máy, tông ngã ra vỉa hè. Thấy nạn nhân ngã ra, một người đàn ông khác cầm hung khí lao tới, vụt, đá liên tiếp vào đầu và người nạn nhân.

Sau đó, 2 người này liên tục dùng hung khí, ghế nhựa, đấm, đá vào vùng đầu và mặt nạn nhân. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn thì 2 người này mới bỏ đi.

Trao đổi với PV Dân Việt, chỉ huy Công an xã An Khánh cho biết đơn vị đã nắm được vụ việc trên và đang cho xác minh, điều tra.

"Sự việc xảy ra sáng cùng ngày. Ngay sau khi nắm được vụ việc, tôi đã cử cán bộ vào cuộc xác minh", chỉ huy Công an xã An Khánh cho biết sẽ cung cấp thông tin khi làm rõ vụ việc.

Bắt 1 nghi phạm liên quan vụ thi thể nữ bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Chiều 24/11, liên quan đến vụ cô gái 19 tuổi quê tỉnh Nghệ An mất tích nhiều ngày, thi thể nghi bị trói, bỏ vào túi, thả trôi sông, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ một nghi phạm. Người này được xác định là bạn trai của nạn nhân.

Do đang trong quá trình điều tra nên danh tính, diễn biến vụ án chưa được tiết lộ.

Theo gia đình ông N.V.N. (phường Quỳnh Mai, Nghệ An) xác nhận, thi thể nữ giới trôi trên sông ở Hưng Yên là con gái họ, chị N.T.Y.N. (19 tuổi), thông qua hình xăm trên cổ.

Trước đó, ngày 10/11, gia đình đã trình báo công an về việc Y.N. mất liên lạc. Hơn hai tháng trước, cô ra Hà Nội làm việc tại cửa hàng quần áo, sau đó chuyển sang công ty điện tử ở Bắc Ninh. Khi bà nội ốm nặng, Y.N. xin nghỉ về quê chăm sóc.

Di ảnh chị N.T.Y.N. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Chiều 2/11, một nam và một nữ đến nhà gặp Y.N. khoảng 30 phút. Ngày 3/11, cô xin phép ra Hà Nội chơi; ngày 4 và 5/11, Y.N. hẹn về nhưng không trở về, sau đó mất liên lạc hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, gia đình đăng thông tin trên mạng xã hội và được người dân Hưng Yên báo tin phát hiện thi thể có đặc điểm giống cô.

Cơ quan chức năng ở xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên liên lạc với gia đình để nhận dạng một thi thể phát hiện một thi thể trôi trên sông qua địa bàn. Theo đó, nạn nhân là nữ bị trói bằng dây băng dính bỏ trong một bao nylon… trôi trên sông.

Hình xăm trên thi thể nạn nhân trùng khớp với hình xăm của chị Y.N. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Thi thể đang phân hủy mạnh, khó nhận dạng, trên người có một số hình xăm, trong đó có xăm 19-12-2006. Do không xác định được danh tính và quê quán nạn nhân, nên sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã làm lễ an táng.

Qua các đặc điểm nhận dạng, anh N. xác định đây là con gái mình. "Có hình xăm ngày tháng năm sinh ở trên cổ là đúng và một vết ở bên hông của cháu, dấu những ngón tay, bốn vết xăm khác, rồi tóc cháu màu hơi vàng nâu rất trùng khớp", anh N. chia sẻ với PV Dân Việt.

Hiện, gia đình đang chờ đợi kết quả giám định ADN.

Lời khai của đối tượng đá người đàn ông bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội

Ngày 24/11, Công an phường Phú Lương, TP.Hà Nội, cho biết đã triệu tập đối tượng trong vụ ẩu đả khiến một người đàn ông bất tỉnh ở phố Xốm.

Khoảng 16h30 ngày 22/11, người dân báo tin xảy ra xô xát giữa 2 nam thanh niên tại ngõ 4 phố Xốm, phường Phú Lương. Một người bị đánh gục, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, còn nghi phạm rời khỏi hiện trường. Toàn bộ sự việc được người dân quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Người đàn ông bị đánh bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội. Ảnh chụp từ clip.

Công an phường Phú Lương sau đó có mặt, bảo vệ hiện trường, ghi nhận lời khai và báo cáo công an thành phố để phối hợp điều tra cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự.

Nạn nhân được xác định là anh N.Đ.M., 37 tuổi, trú tại phường Phú Lương, nhập viện trong tình trạng không tỉnh táo. Điều tra ban đầu, cảnh sát xác định sự việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát khi 2 người đi xe máy ngược chiều, va chạm giao thông. Nghi phạm đeo khẩu trang, đội mũ kín, người dân xung quanh không nắm được thông tin nhận dạng hay biển số xe, gây khó khăn cho việc truy tìm.

Lương Cao Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: N.L.

Lực lượng chức năng đã rà soát camera, nhân chứng trên các tuyến đường và khu dân cư lân cận. Sau gần 24 giờ, đến 20h ngày 23/11, Công an phường Phú Lương phối hợp Công an xã Bình Minh triệu tập nghi phạm Lương Cao Phúc (20 tuổi, trú Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh).

Phúc khai chiều 22/11 điều khiển xe Honda Wave trên quốc lộ 21B thì va chạm với xe của anh M. Hai bên cãi nhau, anh M. rút dùi cui điện bấm cho phát ra tiếng "tạch tạch", khiến Phúc lao vào đánh khiến nạn nhân bất tỉnh rồi bỏ đi.

Tối 24/11, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự Lương Cao Phúc để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng tra tấn nữ nhân viên quán karaoke vì "không nghe lời"

Chiều 24/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (30 tuổi), Phạm Trường Vũ (20 tuổi) và Y Bi Mlô (32 tuổi) để điều tra về hành vi chăn dắt, bắt giữ, tra tấn nữ nhân viên quán karaoke.

Ba đối tượng chăn dắt, tra tấn nữ nhân viên nếu "không nghe lời". Nguồn: NLĐO

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 6/2025, chị D. (25 tuổi) xin làm nhân viên phục vụ các quán nhậu, quán karaoke trên địa bàn xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài việc rót bia, bấm bài hát cho khách, chị D. và các nhân viên khác bị Hải ép phải cho khách sờ soạng, đụng chạm cơ thể.

Do đó, chị D. và các nhân viên phản ứng. Những lần như vậy, sau khi tan làm, Hải không cho nhân viên về phòng trọ mà đưa về nhà trọ của mình để đánh đập, chửi bới và đe dọa.

Tối 15/10, sau khi không liên lạc được với chị D., Hải đã cùng Vũ và Y Bi đi tìm. Khi gặp chị D., Vũ dùng bình xịt hơi cay vào mặt, đánh đập rồi kéo nạn nhân lên ô tô đưa về nhà trọ. Tại đây, các đối tượng tiếp tục đánh đập, dùng xích sắt trói chân chị D.

Sau khi được nhóm này thả về, chị D. đã đến công an trình báo.

Vì mâu thuẫn, bị đồng nghiệp đâm tử vong

Theo báo cáo từ công đoàn cơ sở, khoảng 0h25 rạng sáng 19/11, tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng) xảy ra vụ xô xát nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Phạm Ngọc H. (SN 1983, nhân viên giám sát bảo vệ bộ phận SEC) có xảy ra mâu thuẫn với nhân viên bảo vệ Nguyễn Văn Tốn. Sau đó, anh H. bị Tốn dùng vật nhọn đâm, gây thương tích ở vị trí mạn sườn bên trái.

Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng thăm hỏi nam nhân viên gặp nạn khi đang làm việc. Nguồn: SKĐS

Anh H. được đồng nghiệp chuyển xuống Phòng Y tế công ty sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên. Tuy nhiên, do vết thương nặng, đến khoảng 1h cùng ngày, anh H. không qua khỏi.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 24/11, đại diện Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Phạm Ngọc H. và trao 10 triệu đồng kinh phí hỗ trợ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP.Hải Phòng xác minh, điều tra, làm rõ.