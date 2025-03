TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chặn xe, cướp 2 triệu USD; người đàn ông bị bạn nhậu "bắt cóc", đánh đập

Chặn xe, cướp 2 triệu USD ở Tây Ninh, đã bắt 1 đối tượng, truy nã đặc biệt 3 đối tượng

Ngày 22/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, quê tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, quê tỉnh Bình Định) và Đào Xuân Lộc (SN 1991, quê Đồng Nai) về tội Cướp tài sản.

3 đối tượng đang bị công an truy nã. Ảnh: CACC.

Trước đó, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố 3 bị can về tội cướp tài sản quy định tại khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, do các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phải ra quyết định truy nã đặc biệt.

Công an tỉnh Tây Ninh thông báo, bất kỳ người dân nào biết thông tin, nơi trốn của 3 đối tượng hãy bắt giữ, giải ngay đến công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Gia đình, bạn bè thuyết phục, vận động 3 đối tượng trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, nếu các trường hợp cố tình che giấu, không tố giác về các đối tượng sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mọi thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã trên thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh qua điện thoại 02763.822.001 hoặc điều tra viên Trần Trọng Nghĩa số điện thoại 0902.498.000.

Một nguồn tin cho hay, cả 3 đối tượng đều liên quan đến phi vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 11/3, các đối tượng này đã chặn xe và cướp 2 triệu USD của người dân rồi tẩu thoát. Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ được một thành viên trong nhóm, còn 3 đối tượng đã bỏ trốn.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với nhiều lực lượng truy xét các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Người đàn ông bị bạn nhậu "bắt cóc", đánh đập

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hoàng (34 tuổi), Trần Xuân Trọng (37 tuổi), Quảng Trọng Dũng (47 tuổi), Trần Thái Bảo (25 tuổi) - cùng ngụ tỉnh Trà Vinh - để điều tra về việc nhóm này "bắt cóc" bạn nhậu.

Các đối tượng bị bắt khẩn cấp. Nguồn: NLĐO

Qua xác minh, do có quen biết nên vào khoảng 10 ngày trước, ông N.V.H (41 tuổi, ngụ Bến Tre) chở vợ đến TP.Trà Vinh nhậu với nhóm của Dũng, Hoàng, Bảo và Trọng. Trong lúc nhậu, 4 đối tượng nêu trên có lời nói thiếu tế nhị với vợ của ông H nên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 20/3, H và nhóm đối tượng trên hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khi gặp nhau tại một quán cà phê ở xã Long Đức (TP.Trà Vinh), Dũng, Hoàng, Bảo và Trọng dùng dao tự chế và bình xịt hơi cay khống chế, bắt ông H đưa ra xe máy rồi chở về hướng xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Khoảng 2 giờ sau, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện các đối tượng đang giữ ông H tại nhà trọ ở xã Hòa Thuận nên triển khai lực lượng kiểm tra, đưa 4 đối tượng về làm việc.

Các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân nên hẹn ông H đến TP.Trà Vinh, khi gặp mặt thì các đối tượng khống chế bắt ông H đưa về nhà trọ để đánh đập và giải quyết mâu thuẫn.

Qua kiểm tra, 4 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý. Riêng đối tượng Dũng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Bắt kẻ mặc đồ giống trang phục quân đội, tự nhận đại diện người dân khiếu kiện để miệt thị cơ quan chức năng

Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam với Trần Đình Toan (SN 1958, ngụ phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, Công an TP.Bà Rịa (nay là Công an tỉnh) tiếp nhận tin báo của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về việc một tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân có đăng tải nhiều tin, bài viết, video clip thu hút hàng triệu lượt tương tác, bình luận, chia sẻ, có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của lực lượng công an, chính quyền thành phố Bà Rịa, Tòa án nhân dân tỉnh.

Trần Đình Toan thời điểm bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CACC

Khám xét nơi ở của Trần Đình Toan. Ảnh: CACC

Chủ tài khoản mạng xã hội Facebook do Trần Đình Toan là người sử dụng quản lý.

Quá trình điều tra xác minh nhận thấy, Toan thường xuyên lợi dụng việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok để đăng tải các bài viết, video lên mạng xã hội sử dụng trang phục quân đội nhân dân, cựu chiến binh với nội dung tự nhận đại diện người dân đi khiếu kiện tại các cơ quan của Đảng và Nhà nước, Quốc hội.

Các bài viết trên được xác định là các thông tin chưa được kiểm chứng, sử dụng ngôn từ có tính chất xúc phạm, bôi nhọ, vu khống cá nhân, tổ chức, cơ quan chính quyền.

Khám xét nơi ở của Toan, cảnh sát thu giữ một bộ đồ giống quân phục quân đội nhân dân với cấp bậc hàm thượng úy và nhiều vật giống huân huy chương, kỷ niệm chương các loại; thu giữ nhiều hình dấu, thẻ hành nghề… của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng một số giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Được biết, mặc dù đã 4 lần bị xử lý hình sự về các hành vi trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống... nhưng Toan vẫn tiếp tục vi phạm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ về hành vi của Trần Đình Toan, đồng thời củng cố hồ sơ, xác minh các hành vi vi phạm khác (nếu có) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an thông báo ai là người bị hại liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Trần Đình Toan, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) để trình báo, phối hợp giải quyết.

Điều tra nghi án 2 chị em ruột bị hiếp dâm ở Quảng Trị

Ngày 22/3, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thành (SN 1980, trú xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thành để điều tra tội hiếp dâm; dâm ô. Ảnh: CA.

Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 9/2024, lợi dụng quen biết với gia đình, sự cả tin của các bị hại, Nguyễn Xuân Thành đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với hai chị em ruột là N.P.Đ.N (SN 2010) và N.P.P.N (SN 2012, trú cùng xã).

Ngoài ra, Thành đã 3 lần thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu N.P.P.N.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục làm rõ hành vi của Nguyễn Xuân Thành.

Lãnh đạo UBND xã Triệu Trạch xác nhận với PV Dân Việt việc Nguyễn Xuân Thành đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam.

Cũng theo lãnh đạo xã Triệu Trạch, Nguyễn Xuân Thành cùng làm nghề cơ khí với bố của 2 cháu bé. Thành từng lập gia đình nhưng sau đó ly hôn.

Bảo vệ ga metro cầm ghế nhựa đánh nhau với tài xế xe công nghệ

Chiều 22/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông lao vào nhau đánh nhau túi bụi ở khu vực ga metro gây phản cảm.

Clip bảo vệ metro đánh nhau với tài xế xe công nghệ.

Theo clip, một người là bảo vệ nhà ga Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) cầm ghế nhựa, người còn lại là tài xế công nghệ cầm mũ bảo hiểm, cả hai áp sát, tấn công nhau dữ dội.

Nơi xảy ra vụ việc ở gần cổng lên xuống ga metro có nhiều người qua lại.

Cùng ngày, bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP.HCM, đơn vị vận hành quản lý tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên cho biết, bà đã nắm được vụ việc và đơn vị cũng đã xử lý.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại khu vực gần nhà ga Thủ Đức. Thời điểm này, nam tài xế công nghệ hút thuốc lá gần khu vực nhà ga nên bảo vệ lo ngại tàn thuốc có thể gây cháy. Do đó, bảo vệ nhắc nhở, yêu cầu nam tài xế không hút thuốc tại khu vực gần nhà ga và bị phản ứng lại. Hai bên xảy ra tranh luận, cự cãi lớn.

Vụ việc xảy ra ngay chân nhà ga Thủ Đức trước sự chứng kiến nhiều người.

Cũng theo bà Tâm, nếu chỉ nhìn vào clip thì thấy bảo vệ ga metro khá hung hăng. Tuy nhiên thực tế, tài xế công nghệ phản ứng trước nên hai bên mới xảy ra đánh nhau.

"Hiện nay TP.HCM đang mùa khô, nhiều nơi đã có những vụ cháy do tàn thuốc lá. Do đó, việc hút thuốc gần khu vực nhà ga metro cũng rất nguy hiểm”, bà Tâm nhận xét.

Theo đại diện đơn vị quản lý, hiện tại lực lượng bảo vệ đã tạm dừng công việc đối với nam bảo vệ xảy ra xô xát với tài xế công nghệ. Đồng thời, các bên cũng hợp tác phối hợp với công an địa phương xử lý vụ việc.