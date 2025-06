Chồng dùng dao đâm vợ tử vong rồi tự sát

Ngày 3/6, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 2/6, tại thôn 4 (xã Quảng La, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ mâu thuẫn gia đình dẫn tới án mạng làm 2 người tử vong.

Nghi án chồng dùng dao đâm vợ tử vong rồi tự sát ở Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đảng uỷ, UBND xã Quảng La đã chỉ đạo Công an xã tiến hành bảo vệ hiện trường và điện báo Công an tỉnh.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn gia đình giữa anh T.V.H (SN 1986, trú tại thôn 4, xã Quảng La) và vợ là chị L.T.H (SN 1994, trú tại thôn 4, xã Quảng La).

Annh T.V.H dùng dao đâm chị L.T.H nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại phòng ngủ. Sau đó, anh T.V.H đi ra đường liên thôn, cách nhà khoảng 40m tự tử và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tổ chức bảo vệ hiện trường, khám nghiệm ban đầu, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đối tượng đánh nữ nhân viên y tế ở Nghệ An liên tục ăn năn, hối lỗi khi bị tạm giữ hình sự

Ngày 3/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Tuấn Anh (SN 1997, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trần Tuấn Anh là đối tượng đã hành hung nữ điều dưỡng viên tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Đối tượng Trần Tuấn Anh tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CANA

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định: Vào khoảng 23 giờ 30 ngày 31/5, Trần Tuấn Anh cùng người thân đưa ông Tr.V.L (SN 1972, bố ruột của Tuấn Anh) đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Khi đến nơi, Trần Tuấn Anh và nhân viên y tế của xe cấp cứu đưa ông L vào Khoa Cấp cứu. Sau đó, Tuấn Anh đến quầy tiếp nhận để làm thủ tục nhập viện cho bố.

Tại đây, chị N.T.A (SN 1996, trú tại phường Hưng Đông, thành phố Vinh; là nhân viên bệnh viện) yêu cầu Trần Tuấn Anh cung cấp thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân của bệnh nhân để làm thủ tục nhập viện. Tuy nhiên, do phía gia đình quên thẻ căn cước công nhân của bệnh nhân nên chị A dặn Tuấn Anh: “Khi nào mang đến đầy đủ giấy tờ thì làm thủ tục nhập viện theo quy định”. Quá trình này, chị A và các y, bác sĩ thái độ làm việc bình thường, không xảy ra mâu thuẫn gì với Tuấn Anh và gia đình.

Điều tra viên lấy lời khai của Trần Tuấn Anh. Ảnh: CANA

Đến khoảng 23 giờ 50 cùng ngày, sau khi được người nhà đưa thẻ căn cước công dân đến, Trần Tuấn Anh cầm lấy rồi đi đến quầy tiếp nhận làm thủ tục nhập viện theo quy định. Sau khi nhận đầy đủ giấy tờ, chị A nói với Tuấn Anh: “Anh và người nhà đi ra ngoài đi”. Tuy nhiên, Trần Tuấn Anh không chấp hành mà có những lời lẽ chửi bới, xúc phạm chị A. Chưa dừng lại, đối tượng còn lao người qua quầy, dùng tay tát vào mặt nữ điều dưỡng A. Sự việc được dừng lại khi bảo vệ và những người xung quanh can ngăn.

Xét thấy hành vi của Trần Tuấn Anh thể hiện tính chất côn đồ, gây bức xúc, hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu của các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An nói riêng và các y, bác sĩ nói chung, gây dư luận xấu đến tình hình an ninh trật tự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng này về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Sau khi bị hành hung, nữ điều dưỡng viên phải nhập viện điều trị.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Tuấn Anh tỏ ra hối lỗi, gửi lời xin lỗi nữ điều dưỡng và thừa nhận do quá lo lắng tình trạng của bố nên đã không làm chủ được hành vi của mình.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, khi xảy ra vụ việc có thông tin cho rằng, đối tượng tiếp tục có hành vi đe dọa lãnh đạo, nhân viên bệnh viện là không có cơ sở, qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận, thông tin trên là không có thật.

Mang dao đột nhập nhà dân cướp vàng giữa ban ngày

Ngày 3/6, Công an TP.Huế đã bắt giữ Nguyễn Văn Lộc (SN 1993, trú tại 066 Hải Triều, phường An Cựu, quận Thuận Hóa, TP.Huế) về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Văn Lộc - đối tượng mang dao đột nhập nhà dân thực hiện vụ cướp tài sản táo tợn giữa ban ngày bị bắt giữ. Ảnh: Đình Hồng.

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 2/6, tại nhà bà V.T.H (SN 1953, trú phường Trường An, quận Thuận Hóa, TP.Huế) xảy ra vụ cướp tài sản. Đối tượng Nguyễn Văn Lộc đã đột nhập vào nhà bà H rồi dùng dao uy hiếp và cướp dây chuyền vàng của bà H.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Huế đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy bắt Nguyễn Văn Lộc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Lộc khai nhận, do ham mê cờ bạc, nợ nần, đối tượng nảy sinh hành vi cướp dây chuyền vàng để bán lấy tiền tiêu xài.

Biết bà V.T.H có tài sản và bà H hay ở nhà một mình, nhà bán tạp hóa nên cổng thường không khóa, Lộc đã đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Vụ 2 nữ sinh tố bị nam cán bộ Trường Đại học Vinh gạ gẫm: Lập hội đồng kỷ luật

Ngày 3/6, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo Trường Đại học Vinh cho biết: “Hiện, nhà trường đang rất khẩn trương làm việc với các bên liên quan để sớm có kết luận về sự việc. Nhà trường cũng đang tiến hành các thủ tục liên quan đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy định. Khi có kết luận cuối cùng, nhà trường sẽ thông tin chính thức về sự việc”.

Được biết, Trường Đại học Vinh cũng đã mời các sinh viên và những cán bộ bị tố cáo đến làm việc. Đây là những người có liên quan đến vụ cán bộ Trường Đại học Vinh bị tố gửi ảnh nhạy cảm và có lời lẽ gạ gẫm nữ sinh.

Nội dung được một nữ sinh đăng lên mạng xã hội "tố" bị nam cán bộ Trường Đại học Vinh, Nghệ An gạ gẫm, gửi ảnh nhạy cảm.

Quá trình làm việc, cả hai nữ sinh đều cam kết những nội dung đăng tải trên mạng xã hội là chính xác. Các nữ sinh đã xác nhận bản thân là người viết những nội dung tố cáo hai cán bộ công tác tại Trường Đại học Vinh.

Hiện, hai nam cán bộ cũng đã có tường trình về sự việc nói trên. Phía trường cũng đã thành lập hội đồng kỷ luật, chờ kết luận chính thức từ phía nhà trường để có hướng xử lý phù hợp.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, hai nữ sinh Trường Đại học Vinh đăng đàn “tố” cán bộ công tác tại tại trường này gạ gẫm, gửi ảnh nhạy cảm. Một nữ sinh cho biết, mình bị kỷ luật trong học tập nên phải gặp thầy quản lý sinh viên để giải quyết. Sau đó, nữ sinh liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn gạ gẫm của nam cán bộ này. Thậm chí, nam cán bộ còn gửi ảnh nhạy cảm để gạ gẫm nữ sinh.

Ngoài ra, một nữ sinh khác cũng đăng tải nội dung tố cáo cán bộ của nhà trường có hành vi gạ gẫm khi nữ sinh đến xin công chứng học bạ. Trường Đại học Vinh đã tạm đình chỉ công tác nam cán bộ này để làm rõ sự việc.

Voi rừng tấn công người đàn ông tử vong

Ngày 3/6, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang làm rõ vụ người đàn ông nghi bị voi rừng tấn công, dẫn đến tử vong trên địa bàn xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 2/6, người dân phát hiện đàn voi khoảng 4 cá thể bắt đầu di chuyển vào khu vực rẫy người dân canh tác giáp ranh với khu vực rừng tự nhiên của Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai và phá hoa màu, cây trồng của người dân.

Ảnh minh họa. Nguồn: Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai.

Đàn voi sau đó đi vào khu vực rừng tự nhiên. Đến 21 giờ cùng ngày, đàn voi đến khu vực rẫy nhà ông Lê Văn Th. (66 tuổi, ngụ tại tổ 2, ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để tìm kiếm thức ăn.

Khi thấy đàn voi, ông Th. tiến hành xua đuổi thì bị voi rừng quật, khiến ông tử vong. Đến sáng 3/6, người dân đi hái nấm thì phát hiện ông Th. tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Các cơ quan chức năng đã phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân ban đầu khiến ông Th. tử vong do bị voi quật.