Con quấn thi thể mẹ vào chăn rồi đem bỏ ra đường lúc giữa đêm

Ngày 26/5, tổ địa bàn Bình Thạnh, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện thi thể người được quấn trong chăn, mền vứt bỏ ra đường trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 25/5, người dân tại con hẻm đường Bạch Đằng phát hiện một tấm chăn, mền không rõ của ai, vứt bỏ tại đây.

Camera ghi lại hình ảnh ông C ôm thi thể mẹ ruột ra ngoài. Ảnh cắt từ camera.

Người dân đến kiểm tra thì tá hỏa thấy bên trong là một thi thể người phụ nữ nên trình báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phường nhanh chóng có mặt phối hợp với tổ địa bàn Bình Thạnh, Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.



Khu vực nơi phát hiện thi thể bà T. Ảnh: K.L

Qua trích xuất camera quanh khu vực, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông, ôm thi thể nạn nhân vội vàng tháo chạy ra đường.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là bà N.T.C.T (SN 1962, ngụ quận Bình Thạnh). Người ôm thi thể nạn nhân ra đường được xác định là ông N.N.C (SN 1988), con của bà T, ngụ tại con hẻm.

Bước đầu, qua lời khai của C, tối 24/5, khi đi làm về nhà thì phát hiện người mẹ đã tử vong. Do không biết gọi ai hỗ trợ nên đến hơn 2 giờ sáng 25/5 thì bế thi thể mẹ, bỏ vào chăn, mền rồi đem bỏ ngoài đường.

Sau đó, C đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh làm việc như bình thường. Qua tìm hiểu, nạn nhân bị bệnh, nằm một chỗ tại căn nhà trên, còn C làm bảo vệ phía bên ngoài của bệnh viện.

Hiện nguyên nhân tử vong của bà T cũng như lời khai của C vẫn đang được cảnh sát tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang truy tìm Nguyễn Văn Thụ (SN 1991, trú phường Hoàng Tiến, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương; tạm trú tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra hành vi "Giết người, Hủy hoại tài sản".

Theo nhà chức trách, rạng sáng 26/5, tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên xảy ra vụ cháy tại các ki-ốt, nhà ở. Lực lượng chức năng cùng nhân dân đã tổ chức chữa cháy, dập tắt kịp thời nên không xảy ra hậu quả về người, tuy nhiên tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 13 tỷ đồng.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Văn Thụ. Ảnh: Công an Bắc Giang.



Qua xác minh, cảnh sát xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Thụ. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thụ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Bắc Giang thông báo, đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần tố giác tội phạm, ngay khi phát hiện thông tin liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Thụ thì liên hệ trung tá Nguyễn Dương Hưng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 0983.853.969) hoặc thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Clip ghi cảnh đối tượng phóng hỏa ngôi nhà.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên mặc áo màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu tím cầm theo 2 chai nhựa chạy nhanh đến trước cửa một căn nhà rồi đổ ra chất lỏng nghi là xăng.

Sau đó, người này châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên bao trùm toàn bộ cánh cửa ngôi nhà. Thủ phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hai chân của thanh niên này cũng bị dính xăng và bị cháy nhỏ.

Trưa 26/5, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh đông đảo lực lượng cảnh sát cơ động, công an xuất hiện trước 3 căn nhà ở đường Bùi Khắc Nhất, đường Lê Hoàn và đường Trường Thi ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hàng chục cảnh sát đồng loạt xuất hiện tại 3 căn nhà ở trung tâm thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, rất đông cảnh sát đồng loạt xuất hiện tại 3 căn nhà ở các tuyến phố trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, gồm: Lê Hoàn (phường Ba Đình), đường Trường Thi (phường Điện Biên) và đường Bùi Khắc Nhất (phường Đông Hương).

Cảnh sát xuất hiện tại căn nhà ở đường Trường Thi.

Theo xác minh của Dân Việt, việc tổ chức khám xét này do Bộ Công an chủ trì. Các địa điểm khám xét là nhà và nơi làm việc có liên quan đến một trùm giang hồ cộm cán xứ Thanh.

Cảnh sát xuất hiện tại ngôi nhà ở đường Bùi Khắc Nhất.

Cấp cứu cho một nam bệnh nhân bị đạn bắn trọng thương

Ngày 26/5, bác sĩ Phan Vĩnh Tùng, Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho hay, bệnh nhân Đ.V.P. (29 tuổi, ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, Đồng Nai) nhập viện cấp cứu tối 25/5 trong tình trạng bị đạn bắn xuyên thấu từ hạ sườn phải xuyên qua gan, phổi phải.

Bác sĩ Khoa Cấp cứu đã hội chẩn đa chuyên khoa với các khoa: Ngoại lồng ngực, Ngoại tổng quát, Tim mạch can thiệp. Hình ảnh chụp CT cho thấy bệnh nhân có tổn thương gan, đang chảy máu, có tràn dịch màng phổi.

Bác sĩ kiểm tra vết thương và tình hình sức khỏe cho bệnh nhân P. sáng 26/5. Nguồn: Báo Đồng Nai



Qua hội chẩn, các bác sĩ quyết định sẽ can thiệp nút mạch máu gan đang bị chảy máu. Sau khi được can thiệp nút mạch máu gan, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp tục được đưa lên phòng mổ để can thiệp lấy đầu đạn ra khỏi cơ thể, đặt dẫn lưu màng phổi.

Theo bác sĩ Tùng, bệnh nhân bị tình trạng đa thương, may mắn là được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất sớm, kịp thời được hội chẩn đa chuyên khoa để can thiệp một cách tối thiểu nên tình trạng bệnh nhân cải thiện nhanh, tiến triển tốt.

Đến nay, bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức, vết thương ở gan không còn chảy máu, đang được dẫn lưu màng phổi theo dõi trong 24-48 giờ tới. Nếu không còn chảy máu ở gan, ở màng phổi thì bác sĩ sẽ đánh giá lại và bệnh nhân có thể xuất viện sau 3-5 ngày tới.

Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan đến sai phạm trong hoạt động xuất khẩu lao động, gồm: Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng XKLĐ 2, Phương Trường Long, Trưởng phòng XKLĐ 3 Công ty Sona và Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3 về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, các quyết định và lệnh nêu trên đã được thi hành đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 14/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 28/QĐ-CSKT-P6 để điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) cùng một số đơn vị liên quan trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Kết quả điều tra bước đầu xác định ngoài Công ty Hoàng Long, các Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 (viết tắt: Công ty Incoop 3), Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (viết tắt: Công ty Sona) lợi dụng quy định pháp luật về việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.