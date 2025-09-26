TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: "Đại gia" Đinh Trường Chinh lãnh án; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng hầu tòa

Đại gia Đinh Trường Chinh lãnh án 13 năm tù, cựu Tổng giám đốc Vinafood II bị phạt 9 năm 6 tháng tù

Ngày 25/9, phiên tòa xét xử ông Đinh Trường Chinh (51 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà và các đồng phạm tiếp tục diễn ra tại TAND TP.HCM. Phiên tòa bước vào phần tuyên án.

"Đại gia" Đinh Trường Chinh lãnh 13 năm tù. Ảnh: CH

HĐXX tuyên phạt Đinh Trường Chinh (51 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà, mức án 13 năm tù vì tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, trong vụ án thâu tóm đất "vàng" Vinafood II ở Sài Gòn.

Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vinafood II) bị tuyên 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II), bị tuyên 6 năm tù.

Ngoài mức án trên, HĐXX tuyên buộc ông Đinh Trường Chinh nộp lại 970 tỷ đồng.

Trước đó, đại diện VKSND nhận định, đã có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo đã gây mất trật tự xã hội và cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe.

Cơ quan công tố xác định ông Đinh Trường Chinh có vai trò chính trong vụ án, đã hưởng lợi 970 tỷ đồng và chưa khắc phục hậu quả. Do đó, mức án đề nghị đối với ông này phải nặng hơn các đồng phạm khác.

Cựu Tổng Giám đốc Vinafood II bị truy tố trong vụ án Đinh Trường Chinh thâu tóm "đất vàng"

Cũng tại phiên tòa, VKS ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo và đã khắc phục một phần hậu quả.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị tòa buộc ông Đinh Trường Chinh phải nộp lại khoản tiền 970 tỷ đồng đã hưởng lợi, đồng thời tiếp tục kê biên tài sản của ông để đảm bảo thi hành án.

Theo cáo trạng, Vinafood II là đơn vị được giao quản lý khu đất rộng hơn 6.300m2 tại đường Nguyễn Du và Chu Mạnh Trinh, quận 1 (cũ). Mặc dù khu đất này thuộc tài sản Nhà nước và phải được bán đấu giá công khai, nhưng do Vinafood II làm ăn thua lỗ nên có chủ trương xử lý để thu hồi vốn.

Nắm bắt cơ hội này, ông Đinh Trường Chinh – lúc bấy giờ là đại diện Công ty Việt Hân – đã chủ động đề nghị mua lại. Để "lách luật" mà không cần đấu giá, ông Chinh và ông Huỳnh Thế Năng (Tổng giám đốc Vinafood II) đã thỏa thuận thực hiện phương án "góp vốn – thoái vốn" để hợp thức hóa việc chuyển nhượng. Theo đó, Vinafood II đã bán khu đất này cho Công ty Việt Hân Sài Gòn (do ông Chinh điều hành) với giá 730 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, mục đích ban đầu của ông Chinh không phải là triển khai dự án mà là mua đi bán lại kiếm lời. Chỉ 33 ngày sau khi hoàn tất thủ tục, ông Chinh đã bán lại 99% vốn góp của mình tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Để che giấu khoản lợi nhuận khổng lồ này, ông Chinh đã nhờ người em họ là bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng đứng tên chuyển nhượng. Sau khi nhận được 1.683 tỷ đồng, bà Hồng đã chuyển 792 tỷ đồng vào Công ty Việt Hân (để hợp thức hóa hợp đồng mua bán ban đầu), còn phần tiền chênh lệch 970 tỷ đồng được chuyển vào các tài khoản do ông Chinh chỉ định.

Với hành vi này, ông Chinh bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã gây thất thoát cho tài sản Nhà nước số tiền 970 tỷ đồng. Trong khi đó, các ông Năng và Trí được cho là sai phạm do nhận thức pháp luật và chỉ đạo từ cấp trên, không có bằng chứng cho thấy họ hưởng lợi từ vụ án.

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng 15 bị cáo hầu tòa

Ngày 25/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ” liên quan đến cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng cùng 15 đồng phạm. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30/9.

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng. Ảnh: CH

Cùng bị xét xử trong vụ án còn có 15 bị cáo khác, trong đó có Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc Xưởng vàng Tân Thuận) và Trần Tấn Phát (cựu Phó Giám đốc Xưởng vàng Tân Thuận) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị cáo khác bị truy tố về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tham ô tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Phiên tòa cũng đã triệu tập Ngân hàng Nhà nước, Công ty SJC và 115 cá nhân, tổ chức liên quan. Có 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, riêng bà Lê Thúy Hằng có 6 luật sư.

Theo cáo trạng, bà Lê Thúy Hằng (60 tuổi) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cáo buộc cho rằng, trong giai đoạn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo SJC bán vàng miếng để bình ổn thị trường, bà Hằng đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi sai phạm nhằm trục lợi cá nhân.

Cụ thể, từ ngày 20/7 đến 30/8/2024, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập khống 591 lệnh xuất để tuồn 883 lượng vàng miếng SJC ra ngoài bán với giá cao hơn giá niêm yết, thu lời 400 triệu đồng. Trong đó, bà Hằng hưởng lợi 330 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Hằng còn bị cáo buộc chỉ đạo sản xuất trái phép 18.641,75 lượng vàng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 90,4 tỷ đồng. Trong đó: Chỉ đạo sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC từ nguồn vàng nguyên liệu bên ngoài, gây thiệt hại hơn 74,8 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 64,1 tỷ đồng. Chỉ đạo sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC, gây thiệt hại hơn 15,1 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng.

Tổng cộng, bà Lê Thúy Hằng bị xác định đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 90 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 71 tỷ đồng từ các hành vi sai phạm trên.

Chặn xe khách, giải cứu nam sinh lớp 10 bị dụ dỗ sang Campuchia

Ngày 25/9, Công an xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Trạm CSGT Diễn Châu kịp thời giải cứu 1 học sinh lớp 10 bị dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia.

Công an xã Hưng Nguyên bàn giao cháu K. về lại với gia đình. Nguồn: CAND

Trước đó, ngày 23/9, Công an xã Hưng Nguyên nhận được tin trình báo của anh Đ.T.T. (trú xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về việc con trai là Đ.T.K. (SN 2009, học lớp 10) bị một số đối tượng không rõ lai lịch lôi kéo, dụ dỗ đưa sang Campuchia. Lúc trình báo, gia đình cho biết cháu K. đang trên xe khách thuộc địa phận tỉnh Nghệ An chạy hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hưng Nguyên phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu chặn đứng chiếc xe khách nêu trên khi xe chạy qua địa phận xã Hưng Nguyên, đưa cháu K. xuống xe an toàn.

Công an xã Hưng Nguyên cũng trao đổi, giải thích với cháu K., giúp cháu hiểu về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, cảnh báo về nguy cơ bị bóc lột sức lao động, ép buộc tham gia các hoạt động phi pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của nạn nhân.

Hiện cháu K. đã được bàn giao cho gia đình đưa về Tuyên Quang tiếp tục đến trường học tập. Anh T. đã có thư cảm ơn đến Công an xã Hưng Nguyên và Trạm CSGT Diễn Châu kịp thời giải cứu, giúp đỡ cháu K. cũng như gia đình anh.

Nhóm ca sĩ Ngũ Hổ Tướng bị điều tra vì hình ảnh quảng bá cá độ trong MV triệu view

Công an TP.HCM đã làm việc với các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ nghi vấn nhóm này đăng tải video quảng cáo cờ bạc, cá độ trực tuyến.

Thông tin trên được trung tá Nguyễn Khánh Hồng, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM, cho biết tại buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 25/9.

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng cho biết, Công an TP.HCM đã làm việc với các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ nghi vấn nhóm này đăng tải video quảng cáo cờ bạc, cá độ trực tuyến. Ảnh: Lương Ý

Trung tá Hồng cho biết, qua công tác nắm tình hình dư luận và không gian mạng, Công an TP.HCM đã phát hiện nhóm ca sĩ mang tên Ngũ Hổ Tướng đăng tải hai video (gồm một phim ngắn và một video ca nhạc) có nội dung nghi vấn quảng cáo cờ bạc, cá độ.

"Phòng An ninh mạng đã khẩn trương báo cáo, phối hợp với Cục An ninh mạng... áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu thập, xác minh thông tin, tài liệu", trung tá Hồng thông tin.

Theo đó, Công an TP.HCM đã gửi thư mời vào ngày 22/9 và tiến hành làm việc với các thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng cùng các cá nhân liên quan đến việc sản xuất, quảng cáo và đăng tải các video này vào ngày 23/9/2025.

Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng vừa ra mắt công chúng gồm các ca sĩ nổi tiếng như Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng.

Trước đó, dư luận đã phản ứng khi MV "Anh em trước sau như một" của nhóm được công chiếu. Nhiều khán giả phát hiện trong một số cảnh quay có sự xuất hiện của hình ảnh liên quan đến trang web cá cược bất hợp pháp, bao gồm logo trên áo diễn viên, ly rượu, hay cảnh lướt giao diện trang web trên điện thoại.

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng cho biết thêm: "Khi có kết quả cụ thể, Công an thành phố sẽ có thông báo chính thức".

Nợ nần, bán xe rồi hoang báo bị cướp, cô gái ở Hà Nội bị xử phạt

Ngày 25/9, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với công an địa phương làm rõ vụ người dân trình báo bị cướp tài sản nhưng thực tế không xảy ra.

Chiều 24/9, chị N., 27 tuổi, trú xã Đại Thanh, đến Công an xã Ngọc Hồi trình báo bị 2 thanh niên cướp xe máy Honda Vision, điện thoại iPhone 14 Pro Max và 48 triệu đồng. Xác minh sau đó, cảnh sát xác định sự việc không có thật. Chị N. khai do nợ tiền nên đã bán xe trả nợ, sợ gia đình phát hiện nên dựng chuyện bị cướp.

Trước đó rạng sáng 4/9, anh B., 21 tuổi, trú phường Bồ Đề, báo tin bị cướp xe Honda Dream trên đường Hồng Tiến. Kết quả xác minh, lực lượng chức năng xác định anh B. làm mất xe từ chiều hôm trước ở Gia Lâm, do sợ bị gia đình trách móc nên khai man.

Công an đã lập hồ sơ xử phạt hành chính mỗi trường hợp 3 triệu đồng theo quy định về hành vi báo tin sai sự thật.

Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân không đưa thông tin thất thiệt, gây hoang mang, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức; mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.