Vụ chồng đánh vợ “chưa kết hôn” ở Long An, không đủ yếu tố để xử lý hình sự

Chiều 29/4, Công an tỉnh Long An cho biết, kết quả điều tra, xác minh clip đăng trên mạng xã hội chồng đánh vợ “chưa đăng ký kết hôn” thuộc địa bàn phường 4, TP.Tân An. Hành vi trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chỉ lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

Hiện tại cả 2 cá nhân này không còn sống chung, nhưng đã có 1 con dù chưa làm thủ tục kết hôn.

Hình ảnh người chồng bạo hành vợ ngay tại gia đình được ghi nhận lại. Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip đăng tải ngày 24/4/2025 trên mạng xã hội, trong đó một người đàn ông liên tục dùng tay đánh vào đầu, mặt phụ nữ đang ẵm con đứng sát vách tường. Sau đó, đối tượng có hành vi bạo hành được xác định tên Nguyễn Phi L. (35 tuổi, ngụ phường 4, TP.Tân An).

Con trai dưới 16 tuổi đi xe máy đâm chết người, bố bị khởi tố

Qua xác minh, công an làm rõ đoạn clip này xảy ra từ tháng 7/2024. Nạn nhân bị hành hung cũng không có hồ sơ, chứng từ xác định thương tích.

“Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an phường 4, TP.Tân An phối hợp các ngành địa phương khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý hành chính đối với Nguyễn Phi L. về hành vi xâm phạm sức khỏe con người” đại diện cơ quan này thông tin

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 23/4, đoạn clip ghi cảnh chồng đánh vợ lan truyền trên mạng xã hội. Đối tượng đánh vợ là Nguyễn Phi L., người vợ T.K. T (làm nghề nail và bán mỹ phẩm). Trong lúc bạo hành đối tượng còn chửi mắng vợ, trong khi nạn nhân kêu cứu và dùng tay bảo vệ con nhỏ vì sợ chồng đánh trúng.

Hành vi bạo hành gia đình đã bị cộng đồng mạng lên án liên tục nhiều ngày.