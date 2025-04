Nổ súng bắn người rồi tự bắn tự sát

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nổ súng bắn người rồi tự sát xảy ra tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn).

Hiện trường đối tượng sử dụng súng tự bắn vào đầu. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 28/4, tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn), anh N.V.B.C. (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) bị đối tượng bất ngờ dùng súng bắn vào người.

Sau khi dùng súng bắn anh C., đối tượng nói trên đi bộ ra Quốc lộ 54, hướng về thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn) khoảng 200m thì bất ngờ dùng súng tự bắn vào đầu.

Đối tượng trên nhanh chóng được xác định là Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, ngụ tại xã Trà Côn, huyện Trà Ôn).

Anh C. và Phúc đều đã được ngành chức năng địa phương đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.Cần Thơ.

Được biết, cơ quan công an đã tìm thấy khẩu súng tự chế (loại rulo) của Phúc tại khu vực mà đối tượng này tự sát.

Truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ rồi bỏ trốn

Chiều 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ trên địa bàn thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).



Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h45 tại nhà Đào Thị Thanh Dung (SN 1992), địa chỉ tổ dân phố Đông Cả, thị trấn Thổ Tang. Đối tượng đã sát hại chị Đào Thị Thanh Dung rồi sau đó bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng đến khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội là Trần Văn Luyện (SN 1983), trú tại thôn 8, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường.



Đối tượng Trần Văn Luyện. Nguồn: CAND

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Luyện thì kịp thời bắt giữ và báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc qua số điện thoại: 0692621236 và điều tra viên Nguyễn Đức Việt, số điện thoại: 0982.175.238 hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thưởng nóng cho ai cung cấp thông tin có giá trị và giữ bí mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp tin, đồng thời yêu cầu đối tượng Trần Văn Luyện sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Dùng 150.000USD để "chạy án" vụ sản xuất sữa bột giả

Ngày 28/4, thông tin từ Bộ Công an, liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng lớn trên địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh lân cận, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Tội đưa hối lộ” và “Tội môi giới hối lộ”.

Hàng nghìn hộp sữa bột giả các loại bị thu giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: CAND



Trước đó, ngày 10/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng (Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên, Hồ Sỹ Ý) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (sữa bột giả) và 7 bị can (Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Mai Hương) về hành vi vi phạm quy định về kết toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt Giám đốc và Kế toán Công ty Herbitech trong vụ thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ 90 lô sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng dạng sữa dạng bột được sản xuất (tương ứng với 84 loại) với 26.740 lon, hộp. Trong đó, đã tiến hành giám định xác định 12 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công, vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ là hàng giả, còn 78 lô sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng dạng sữa dạng bột (tương ứng với 72 loại) đang tiếp tục được tiến hành giám định, điều tra làm rõ dấu hiệu của tội phạm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Bước đầu xác định từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã tạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu kê khai doanh thu thực tế để chia lợi nhuận cho các cổ đông góp vốn, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền thuế GTGT Công ty Rance Pharma phải nộp 24.360.687.968 đồng, Công ty Hacofood phải nộp 4.495.328.243 đồng.

Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện một số đối tượng đã thực hiện hành vi “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, sau khi bị lực lượng Cảnh sát môi trường, Bộ Công an kiểm tra, tạm giữ hàng hóa ngày 27/12/2024, bị can Hoàng Mạnh Hà và bị can Vũ Mạnh Cường đã thống nhất tìm cách “chạy” vụ việc để không bị xử lý nặng, được xử lý hành chính, không bị xử lý hình sự.

Cường đã chuẩn bị 150.000USD giao cho Hà để Hà thông qua Phạm Gia Khải (sinh năm 1971, ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội, nguyên là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Việt Nam) đưa 150.000USD cho Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1977, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội, làm nghề kinh doanh tự do) để Quân “lo chạy” cho hai công ty và các bị can không bị xử lý hình sự trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả.

Quân đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có quen biết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và người có thẩm quyền có thể giảm nhẹ được mức độ xử lý, không xử lý hình sự vụ việc làm cho Khải tin tưởng. Sau khi nhận được 150.000 USD, Quân đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 28/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can, gồm: Nguyễn Văn Quân về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà về “Tội đưa hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Phạm Gia Khải về “Tội môi giới hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 365, Bộ

Chồng chém vợ nguy kịch rồi bỏ trốn, xe máy được phát hiện trên cầu

Trưa 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang truy tìm người chồng chém vợ rồi bỏ trốn, vụ việc xảy ra tại xã Song Phú, huyện Tam Bình.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.



Theo thông tin ban đầu, tối 26/4, bà M. (41 tuổi, đang ở trọ tại xã Song Phú, huyện Tam Bình) cự cãi với chồng là Nguyễn Ngọc Tuấn (46 tuổi).

Trong lúc cự cãi, Tuấn dùng dao chém nhiều lần vào vùng đầu và cổ của bà M., khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi gây án, Tuấn rời khỏi hiện trường cùng chiếc xe máy. Bà M. được chủ nhà trọ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến hiện trường điều tra vụ việc và tiến hành truy bắt nghi phạm.

Bước đầu, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định được Tuấn đã bỏ trốn về hướng TP.Cần Thơ.

Ở một diễn biến có liên quan, Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) phát hiện chiếc xe máy do Tuấn điều khiển tại khu vực cầu Cần Thơ.

Cháy nhà dân, 3 người tử vong, 1 người bị thương

Sáng 28/4, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, rạng sáng cùng ngày, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng, 1 tum ở số 87A ngách 99/110/85 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng cùng ngày, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại địa chỉ trên. Ngay lập tức, Công an thành phố đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Định Công và người dân tổ chức chữa cháy. Lãnh đạo Công an thành phố đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.



Hiện trường vụ cháy đau lòng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương ở quận Hoàng Mai vào rạng sáng 28/4. Ảnh: CAHN

Thời điểm phát hiện vụ cháy, ngọn lửa đã bùng phát từ tầng 2 rồi lan lên tầng 3. Vị trí ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, cách mặt đường giao thông khoảng 30m, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, kịp thời cứu được một người bị thương, đưa ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến 3 giờ 46 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt; lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong.

Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả.