TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông bị đâm tử vong ven quốc lộ; nhóm tội phạm ma túy nổ súng bắn trả quyết liệt công an

Người đàn ông bị đâm tử vong ven quốc lộ trong đêm

Sáng 25/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thôn Phú Hưng, xã Tuyên Quang vào khuya ngày 24/11.

Hiện trường vụ án. Nguồn: CAND

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 24/11, do mâu thuẫn, anh Đ.Đ.T (SN 1995) bị đối tượng dùng dao đâm vào ngực. Nạn nhân cố gắng bước đi vài bước rồi gục xuống nền đường ven Quốc lộ 1.

Người dân nghe tiếng ồn ào chạy ra xem thì phát hiện anh T. đã nằm bất động, còn nghi can vẫn đứng tại hiện trường, trên tay cầm dao.

Qua kiểm tra, nạn nhân T. đã tử vong. Công an xã Tuyên Quang lập tức phong tỏa khu vực.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến khám nghiệm hiện trường, thu giữ 2 con dao. Xe máy biển số 86B4-538.38 dựng tại hiện trường có liên quan đến vụ án.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về Trạm y tế xã để khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra.

Hung thủ đã tới cơ quan công an đầu thú sau khi gây án.

Theo VTV, một ổ nhóm tàng trữ gần 50.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều loại ma túy khác vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá đêm 23/11 tại Hà Nội. Khi bị vây bắt, nhóm này dùng súng quân dụng bắn trả lực lượng công an.

Súng và lựu đạn cùng ma túy bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: VTV.

Căn nhà ba tầng một tum trong ngõ nhỏ đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, được xác định là nơi các nghi phạm cố thủ. Phát hiện cảnh sát bao vây, họ tìm cách đốt ma túy để phi tang, khiến nhiều vị trí trong nhà bị cháy đen. Chưa rõ lượng ma túy đã bị tiêu hủy.

Nhóm này cố thủ bằng cách dùng súng bắn trả nhằm kéo dài thời gian phi tang. Cảnh sát phải phá 3 lớp cửa, dùng lựu đạn khói để khống chế, bắt giữ 5 người.



Nhân chứng cho biết trước thời điểm vụ việc xảy ra vẫn thấy vài người tụ tập trước ngôi nhà, không có biểu hiện bất thường.

Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng quân dụng, một quả lựu đạn, nhiều gói ma túy nước vui, bình khí cười và các loại ma túy khác.

Đại tá Thân Mạnh Hùng, Trưởng phòng 3 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết nhóm đối tượng rất manh động, sẵn sàng chống trả. Một số nghi phạm bỏ trốn sang khu vực lân cận và bị phát hiện bằng flycam khi đang ẩn náu trên mái các tòa nhà cao tầng.

Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét nơi ở một nghi phạm khác, thu thêm khoảng 48.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá cùng nhiều loại ma túy khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Văn Lương, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, để điều tra tội Nhận hối lộ.

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng vụ án "chạy" bệnh án tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương ở Hà Nội, Thanh Hóa.

Ông Dương Văn Lương, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ảnh: Đ.X.

Theo điều tra ban đầu, ông Lương cùng một số cán bộ đã tạo điều kiện để Bùi Thị Thanh Thủy, người đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, được tự do ra ngoài. Thủy lợi dụng việc này để điều hành đường dây vận chuyển 60 kg ma túy. Sau khi bị bắt, Thủy khai không hề mắc bệnh tâm thần như kết luận trước đó.

Nhà chức trách xác định Thủy đã móc nối với hội đồng giám định để "chạy" kết luận mất khả năng nhận thức nhằm né trách nhiệm hình sự. Ông Lương khi đó là Phó Viện trưởng, giám định viên, bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng để làm sai lệch kết luận.

Trước đó, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 54 bị can trong vụ án, về nhiều tội danh như: Tàng trữ, Tổ chức sử dụng ma túy, Đưa - Nhận - Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc. Trong số này có 35 cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 2 bị can ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; 3 của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc và 14 người khác.

Quá trình khám xét, công an thu giữ hơn 4,7 tỷ đồng, 4.500 USD, nhiều sổ tiết kiệm tổng hơn 3,4 tỷ đồng và 55.000 USD; 8 sổ đỏ; 2 ôtô, xe máy điện; 60 điện thoại; cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo Công an TP Hà Nội, việc điều tra đã kịp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng cơ chế bắt buộc chữa bệnh để tránh truy cứu trách nhiệm và tiếp tục phạm tội; đồng thời làm rõ những trường hợp được kết luận sai lệch về tình trạng tâm thần.

Công an Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý triệt để để bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngày 25/11, Công an TP.Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an phường Hồng Bàng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án em chồng dùng dao đâm trọng thương chị dâu, xảy ra vỉa hè ngã tư Trần Quang Khai - Minh Khai, phường Hồng Bàng, vào trưa 24/11.

Đối tượng Trần Toàn tại cơ quan công an. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP.Hải Phòng, vào khoảng 11 giờ ngày 24/11, tại khu vực vỉa hè ngã tư Trần Quang Khai - Minh Khai, phường Hồng Bàng, đối tượng Trần Toàn (SN 1983, trú tại số nhà 1/6 Trần Quang Khải, phường Hồng Bàng) đã dùng dao bấm đâm liên tiếp vào vùng cổ, vùng lưng bà Đ.T.G. (SN 1983, cùng trú tại phường Hồng Bàng), là chị dâu Toàn.

Nguyên nhân được xác định do đối tượng mâu thuẫn trong gia đình.

Hậu quả, bà Đ.T.G. phải đi điều trị, cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp, TP.Hải Phòng.

Ngay sau khi gây án, Trần Toàn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 25/11, Công an phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã bàn giao đối tượng Huỳnh Văn Tạo (SN 1990, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, tạm trú tại phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) cho Công an xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh) làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.



Đối tượng Huỳnh Văn Tạo tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Tối 24/11, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo từ Công an tỉnh Tây Ninh về việc phối hợp bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích đang trên đường chạy trốn từ Tây Ninh về Đồng Tháp.

Trung tâm thông tin chỉ huy thông báo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã, phường triển khai phương án chốt chặn, truy tìm đối tượng.

Đến gần 22h cùng ngày, Tổ công tác của Công an phường Trung An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện đối tượng Tạo điều khiển xe máy lưu thông trên đoạn đường thuộc phường Trung An nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Văn Tạo thừa nhận tối cùng ngày đã dùng dao gây thương tích cho một nam thanh niên tại xã Thủ Thừa, vì nghi ngờ người này có tình cảm với bạn gái của mình. Gây án xong, Tạo lái xe máy chở bạn gái bỏ trốn từ tỉnh Tây Ninh về đến phường Trung An thì bị bắt giữ.