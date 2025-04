Nhóm đối tượng vào quán lẩu dê đánh nhân viên, đâm 1 người tử vong

Chiều 16/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Minh Quang (21 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội giết người, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Trường (24 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) và Ngô Thanh Nhã (25 tuổi, ngụ TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) về hành vi giết người.

Nhóm đối tượng cầm hung khí lao vào đánh nhân viên quán lẩu dê (áo xanh) tại quầy tính tiền. Ảnh: Thiên Long

Theo lời khai, khoảng 11 giờ 30 phút 13/4, đo· tượng Quang cùng Trường và Nhã tổ chức uống rượu tại nhà thuê của Nhã thuộc xã Hòa Khánh Nam (huyện Đức Hòa, Long An). Đến 18 giờ cùng ngày, cả ba đi chung xe máy đến nhà thuê của Trường gần chân cầu Láng Ven thuộc khu vực 4, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa để ngủ.

Khoảng 5 phút sau, Trường rủ Quang và Nhã đi sang nhà bạn của Trường ở gần Chợ Đồn, Khu công nghiệp Tân Đức để uống bia. Lúc đi, đối tượng Nhã đưa cho Quang 1 con dao Thái Lan cất vào túi áo khoác phía trước bên trái.

Phú Quốc: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng rượt đuổi chém nhau trên phố

Nhậu ở nhà bạn xong, đến 21 giờ cùng ngày, đối tượng Trường điều khiển xe máy chở Quang và Nhã cùng đi về nhà, trên đường lại ghé vào quán lẩu dê 62 khu vực 4, thị trấn Đức Hòa định nhậu tăng ba.

Bước vô quán, đối tượng Nhã thấy nam nhân viên mặc áo màu xanh, đang ngồi trên ghế thì lao vào dùng tay đánh vào vùng đầu của nam nhân viên đó. Còn Quang cầm dao đem theo đâm 2 nhát vào vùng ngực của nam nhân viên ở quán.

Sau đó, các đối tượng và nhân viên ở quán tiếp tục rượt đuổi, đánh nhau một lúc. Ít phút sau, Quang, Trường và Nhã rời quán và lên xe bỏ đi. Do bị đâm 2 nhát dao, nhân viên quán tên T.V.T. (22 tuổi, ngụ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong.

Biết gây ra án mạng, trưa 14/4, Lê Minh Quang đến cơ quan công an đầu thú. Trong ngày, công an tiếp tục bắt được 2 đối tượng Trường và Nhã liên quan vụ án.

Phát hiện cô gái trẻ chết trong cửa hàng ven Quốc lộ 1

Khoảng hơn 14 giờ chiều 16/4, tại cửa hàng bán nệm ven Quốc lộ 1 thuộc địa bàn phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An, người dân phát hiện cô gái trẻ tử vong bên trong cửa hàng.



Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc. Nguồn: Báo Long An

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, khi thấy cửa hàng bán nệm tại số 41, Quốc lộ 1, đóng cửa không hoạt động, chủ cửa hàng mở cửa thì bất ngờ phát hiện nữ nhân viên bán hàng tử vong phía bên trong.

Vụ việc được thông báo cho Công an phường 1, TP.Tân An. Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp lực lượng chức năng xác minh nguyên nhân vụ việc.

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định, thiếu nữ tử vong tại cửa hàng là chị T.T.K.N. (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) - nhân viên bán hàng tại đây.

Bước đầu, qua trích xuất camera tại cửa hàng, lực lượng công an xác định chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Hiện vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Tạm giữ nghi phạm liên quan cái chết của đại úy công an

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lâm Quốc Khánh (30 tuổi; ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đây là nghi phạm dùng ghe cào điện gây ra vụ tai nạn khiến đại úy Nguyễn Văn Kha hy sinh trong lúc tuần tra.



Nghi phạm Lâm Quốc Khánh. Nguồn: NLĐO

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14/4, Công an xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) nhận được tin báo của người dân về việc có đối tượng sử dụng ghe cào điện để đánh bắt thủy sản trái phép trên tuyến kênh xáng Nàng Mau đoạn đi qua địa bàn.

Lập tức, Công an xã Vĩnh Tường chia làm 2 tổ sử dụng vỏ lãi tuần tra trên sông. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ của đại úy Nguyễn Văn Kha và 2 thành viên của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tuần tra trên kênh xáng Nàng Mau đến đoạn ấp Vĩnh Thuận thì phát hiện 2 đối tượng đang sử dụng ghe cào có kết nối nguồn điện để đánh bắt thủy sản trái phép nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành, không ngắt nguồn điện mà tăng ga bỏ chạy, đâm vào phương tiện của lực lượng công an làm đại úy Kha rơi xuống sông, mất tích.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo lực lượng tìm kiếm và tìm được thi thể đại úy Kha khoảng hơn một giờ sau.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu xác định đại úy Kha bị điện giật dẫn đến hy sinh.

Ngay trong ngày, Công an tỉnh Hậu Giang và Công an xã Vĩnh Tường phối hợp cùng gia đình tổ chức hậu sự cho đại úy Kha.

Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã đến viếng đại úy Nguyễn Văn Kha và thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình tại nhà riêng của đại Kha ở phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Huỳnh Việt Hòa trao hỗ trợ gia đình đại úy Kha 50 triệu đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã báo cáo và thực hiện các thủ tục gửi Bộ Công an để thực hiện chế độ chính sách đối với đại úy Kha.

Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo trên 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Chiều 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố bị can, bắt tạm giam Quách Ngọc Hương (SN 1977, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Quách Ngọc Hương. Nguồn: PLO

Theo điều tra ban đầu, năm 2012, Hương đến thuê nhà tại ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) để mở quán nhậu. Do quen biết với nhiều người tại đây, năm 2019, Hương bắt đầu đứng là làm chủ hụi, thu hút nhiều hụi viên tham gia.

Từ tháng 7/2023 đến tháng 8/2024, Hương duy trì 19 dây hụi với khoảng 60 người tham gia chơi gần 1.300 phần hụi. Quá trình làm chủ các hụi, Hương tự ý hốt hụi của hụi viên, bán hụi, lập hụi khống… chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng của hụi viên sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng thông báo ai là nạn nhân của Quách Ngọc Hương mà chưa tố giác, đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (18 Hùng Vương, phường 6, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), hoặc liên hệ điều tra viên Danh Bé Thanh, điện thoại 0942.979.922 để trình báo.

Phá đường dây môi giới qua nhóm kín với hơn 300 gái mại dâm, thu lợi tiền tỷ

Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệt xóa thành công chuyên án môi giới mại dâm online liên tỉnh, với hàng chục ngàn thành viên tham gia.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện nhiều hội nhóm kín trên mạng xã hội Telegram như “L.Q.P Đà Nẵng, L.Q.P trò chuyện, List hot L.Q.P, C.T Đà Nẵng…” có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các địa phương trong cả nước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng xác định Nguyễn Trương Anh Tuấn (40 tuổi, trú xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; hiện ở tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.



Công an TP.Đà Nẵng phá đường dây môi giới qua nhóm kín với hơn 300 gái mại dâm, thu lợi tiền tỷ do Nguyễn Trương Anh Tuấn cầm đầu. Ảnh: CACC

Quá trình thu thập thông tin, cơ quan Công an TP.Đà Nẵng phát hiện, thông qua ứng dụng Telegram, Tuấn đã tạo lập một “hệ sinh thái” gồm các trang, hội nhóm kín bằng nhiều tên gọi thu hút sự chú ý của các thành phần “hảo ngọt” để đăng hình quảng bá hình ảnh gái bán dâm (do gái bán dâm cung cấp) nhằm mục đích tương tác, “chào hàng”.

Vào ngày 10/4 vừa qua, trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng chủ công, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến ngày 15/4, nhận thấy đủ điều kiện phá án, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Trương Anh Tuấn để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, Tuấn khai nhận chính là đối tượng đã tạo lập nhóm Telegram “L.Q.P” hoạt động từ năm 2022 đến nay.

Nhóm này quy tụ đến 14.611 thành viên tham gia, trong đó có khoảng 300 đối tượng là gái bán dâm. Số tiền bán dâm dao động từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng/lượt.

Được biết, từ năm 2022 đến nay, số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động “mua bán dâm” phát sinh trên nhóm “L.Q.P” lên đến hàng chục tỷ đồng, riêng Tuấn thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.