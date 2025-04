TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cùng uống rượu rồi mâu thuẫn, chồng đánh vợ tử vong; 3 người dân dũng cảm truy bắt kẻ cướp vàng

Cùng uống rượu rồi mâu thuẫn, chồng đánh vợ tử vong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự ông Đinh Henh (SN 1977, trú xã Đăk Pling, huyện Kông Chro, Gia Lai) để điều tra về hành vi đánh vợ là bà Đinh Thị D. (SN 1978, cùng trú xã Đăk Pling) tử vong.

Ông Đinh Henh thừa nhận đã đánh vợ trong lúc cùng uống rượu. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin ban đầu, chiều 13/4, ông Đinh Henh và bà Đinh Thị D. cùng ngồi uống rượu ở nhà. Khi uống rượu, giữa vợ chồng ông Đinh Henh xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Trong lúc nóng giận, ông Đinh Henh đã đánh bà Đinh Thị D. Sau đó, cả hai vào nhà nằm ngủ.

Đến sáng hôm sau, người dân đến nhà thì phát hiện bà Đinh Thị D. đã tử vong nên trình báo công an.

Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định bà Đinh Thị D. tử vong do đa chấn thương trên cơ thể.

Công an đã triệu tập ông Đinh Henh lên làm việc. Bước đầu, ông Đinh Henh đã khai nhận hành vi đánh vợ trong lúc cùng uống rượu.

3 người dân dũng cảm truy bắt kẻ cướp vàng

Ngày 15/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, các lực lượng liên quan đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng có hành vi cướp giật bị người dân dũng cảm truy bắt, bàn giao cho công an.



Tên cướp bị khống chế. Ảnh: CABT

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bình Thuận, sáng 15/4, tại thôn 5 (xã Đa Kai, huyện Đức Linh, Bình Thuận) đã xảy ra một vụ cướp giật tài sản táo tợn.

Vào tiệm vàng, người phụ nữ giả vờ hỏi mua rồi cướp vàng tẩu thoát

Vào khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, bà Võ Thị Hạnh (SN 1971, trú tại tổ 5, thôn 5, xã Đa Kai) đang đứng mua thịt tại khu vực chợ Đa Kai. Lúc này, bất ngờ bà Hạnh bị một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Vision, màu đỏ, biển số 86B7-360.82 lao đến, giật sợi dây chuyền vàng trên cổ rồi nhanh chóng tẩu thoát theo hướng xã Sùng Nhơn, trên tuyến đường ĐH Mê Pu – Đa Kai.

Ngay sau khi nghe tiếng tri hô của nạn nhân, anh Lê Ngô Thế Dũng (SN 1997, trú tại xã Mê Pu), anh Trần Văn Đức (SN 1980, trú xã Đa Kai) và anh Lương Văn Tú (SN 1989, trú xã Sùng Nhơn) đã không ngần ngại điều khiển xe máy đuổi theo đối tượng trên đường.

Khi đến đoạn đường số 1 thuộc thôn 1, xã Đa Kai, đối tượng đã bị khống chế và bắt giữ cùng tang vật.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đa Kai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành lập hồ sơ ban đầu, thu giữ tang vật và tạm giữ đối tượng.

Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên là Phan Bá Vững (SN 1988, trú tại thôn 4, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận).



Đối tượng khai tên là Phan Bá Vững (SN 1988, trú tại thôn 4, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) và tang vật. Ảnh: CABT

Công an xã Đa Kai đã phối hợp với Tổ công tác thuộc Công an tỉnh Bình Thuận và Viện Kiểm sát nhân dân tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, đối tượng này đã từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Bắt khẩn cấp nghi phạm gây hàng loạt vụ hiếp dâm và cướp tài sản

Ngày 15/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Trần Văn T. (sinh năm 1989, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".



Trần Văn T. khi bị bắt. Nguồn: SGGPO

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 9/4, Trần Văn T. đã đột nhập vào nhà bà P.T.T. (sinh năm 1969, huyện Gò Công Đông), dùng dao khống chế và trói bà bằng dây điện, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, đối tượng tiếp tục hành hung và cướp đi số tiền 4,5 triệu đồng cùng 200 bảng Anh.

Ngay sau khi gây án, Trần Văn T. nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Trần Văn T. khai nhận đã thực hiện thêm 2 vụ phạm tội tương tự trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đại úy công an hy sinh trong lúc truy bắt đối tượng đánh bắt thủy sản trái phép

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20h30, ngày 14/4, Công an xã Vĩnh Tường nhận được tin báo của người dân về việc có đối tượng sử dụng ghe cào điện để đánh bắt thủy sản trái phép trên tuyến kênh xáng Nàng Mau đoạn đi qua địa bàn xã Vĩnh Tường.

Lập tức Công an xã Vĩnh Tường chia làm 2 tổ sử dụng vỏ lãi tuần tra trên sông. Đến khoảng 21h cùng ngày, Tổ của Đại úy Nguyễn Văn Kha và 2 thành viên của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, phát hiện có đối tượng đang sử dụng ghe cào có kết nối nguồn điện để đánh bắt thủy sản trái phép trên kênh xáng Nàng Mau, đoạn ấp Vĩnh Thuận, Tổ công tác đã ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành, không ngắt nguồn điện mà tăng ga bỏ chạy, đâm vào phương tiện của Tổ công tác làm đồng chí Nguyễn Văn Kha rơi xuống sông mất tích.



Hiện trường vụ việc. Nguồn: CAND

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm Đại úy Nguyễn Văn Kha. Hơn 1 giờ sau, thi thể đồng chí Nguyễn Văn Kha được tìm thấy.



Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang thắp hương, viếng Đại úy Nguyễn Văn Kha. Nguồn: CAND

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu xác định Đại úy Nguyễn Văn Kha bị điện giật dẫn đến hy sinh.

Ngay trong ngày, Công an tỉnh Hậu Giang và Công an xã Vĩnh Tường phối hợp cùng gia đình tổ chức hậu sự cho đồng chí Nguyễn Văn Kha.

Chiều 15/4, Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đến viếng Đại úy Nguyễn Văn Kha và thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình tại nhà riêng ở phường 4, TP Vị Thanh.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, Đại tá Huỳnh Việt Hòa trao hỗ trợ gia đình Đại úy Nguyễn Văn Kha 50 triệu đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh Hậu Giang cũng có báo cáo và thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định gửi Bộ Công an để có chế độ chính sách đối với đồng chí Nguyễn Văn Kha.



Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, chia sẻ mất mát, đau thương, trao tiền hỗ trợ gia đình Đại úy Nguyễn Văn Kha. Nguồn: CAND

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đang tiến hành củng cố hồ sơ xử lí hai đối tượng sử dụng ghe cào điện đánh bắt thủy sản trái phép gây ra vụ việc trên là Lâm Quốc Khánh (SN 1995) và Trần Thanh Ái (SN 2003, cùng trú huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang).

Đại úy Nguyễn Văn Kha được lãnh đạo, đồng đội đánh giá là cán bộ trách nhiệm, bản lĩnh, bám địa bàn cơ sở, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, không ngại nguy hiểm, khó khăn, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cảnh sát đột kích, bắt 36 đối tượng đánh bạc giữa rừng tre được canh phòng 4 lớp

Ngày 15/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an xã Hà Lâm (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) bắt 36 đối tượng đánh bạc giữa rừng tre, tịch thu 800 triệu đồng cùng nhiều ô tô xe máy.

Cụ thể, qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định nghi vấn về một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc tinh vi tại một khu rừng tre thuộc xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai.



Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt 36 đối tượng đánh bạc giữa rừng tre tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai.

Chiều tối 13/4, 20 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều mũi đột kích bất ngờ vào khu vực rừng tre thuộc thôn 4 (xã Hà Lâm, cách quốc lộ 20 khoảng 4km) bắt quả tang 36 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “đá gà” và “xóc đĩa”. Các đối tượng tham gia đều bị lực lượng chức năng bắt giữ, thu giữ gần 800 triệu đồng tiền mặt, các dụng cụ đánh bạc và gần 40 xe ô tô, xe máy.

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng tham gia đánh bạc có lai lịch phức tạp, một số có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau. Các đối tượng tổ chức đã bố trí người canh chừng 4 lớp và trang bị hệ thống quan sát chặt chẽ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò, vị trí và tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng.