Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 100 tỷ đồng

Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp cùng Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án bí số 268B, bắt giữ 5 đối tượng cầm đầu và tham gia tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên tới hơn 100 tỷ đồng.



Cầm đầu đường dây là Phạm Anh Văn (39 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), cùng các đối tượng: Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Tá Vũ, Trần Xuân Định và Lê Minh Quang.

5 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: CACC

Theo điều tra, đầu năm 2025, Phạm Anh Văn móc nối với nhà cái nước ngoài, lấy trang mạng cá cược bóng đá BZU, tự ý nâng hạn mức giao dịch và giao lại quyền quản lý cho Nguyễn Tuấn Anh. Sau đó, Tuấn Anh cùng Ngô Tá Vũ tiếp tục phân chia thành nhiều trang mạng nhỏ (gọi là member), giao lại cho cấp dưới tổ chức cho con bạc tham gia cá độ.

Các đối tượng sử dụng tài khoản Agent, tạo lập 8 tài khoản member trên hệ thống Bong88, nâng giá trị mỗi đơn vị cá cược lên 20.000 đồng nhằm thu lợi bất chính. Đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, phân cấp chặt chẽ, sử dụng công nghệ cao để tổ chức thắng - thua, thanh toán qua tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Hiện, Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

2 mẹ con bị cướp 2 lần trên 1 đoạn đường trong đêm

Chiều 27/4, Công an Bình Thuận cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa phá nhanh vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Công an Đà Nẵng bắt nhóm thanh thiếu niên, phá nhanh vụ bị cướp tài sản khi nhắn tin rủ vào nhà nghỉ

Trước đó, khoảng 5 giờ 45 phút sáng 27/4, chị P.T (SN 1997, trú xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đến Công an xã Phan Thanh trình báo về việc mình bị cướp tài sản khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A.



Theo lời chị T, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, khi chị cùng con trai di chuyển từ TP.HCM về Ninh Thuận bằng xe máy và đến đoạn đường cầu Bằng Lăng (thuộc xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) đã bị hai đối tượng đi xe máy áp sát, dùng mã tấu đe dọa, cướp đi số tiền khoảng 290.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân và 1 điện thoại di động hiệu OPPO A77S.

Sau đó, chị T cùng con trai tiếp tục di chuyển bằng xe máy mang biển số 85B1-423.47 để đi về Ninh Thuận, khi đến đoạn đường thuộc xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình thì bị hai đối tượng nêu trên đuổi theo, tiếp tục đe dọa và cướp thêm chiếc xe máy của chị T.

Ngay khi tiếp nhận tin báo của chị T, Công an xã Phan Thanh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bình Thuận đã phối hợp công an các xã tổ chức lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm dấu vết tội phạm.

Chỉ sau 6 giờ đồng hồ, bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm đến cùng, lực lượng công an đã xác định và tiến hành bắt giữ hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Pho (SN 2007 - trú thôn 3) và Lê Hoài Thái Nguyên (SN 2008 - trú tổ 4, cùng xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc).



2 đối tượng Nho và Nguyên. Ảnh: CABT

Tang vật thu giữ 1 điện thoại OPPO A77S, toàn bộ giấy tờ tùy thân của chị T, xe máy mang biển số 85B1-423.47 của bị hại. Cùng đó là xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đen biển số 86B3-578.08 - phương tiện gây án cùng 2 con dao mà các đối tượng sử dụng để đe dọa nạn nhân.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, đây là 2 đối tượng cướp, manh động, liều lĩnh, chuẩn bị hung khí để chủ động ra tay ngay trong đêm vắng người qua lại. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an khai quật bào thai để điều tra vụ bé gái bị hiếp dâm nhiều lần

Sáng 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khai quật bào thai 3 tháng tuổi để khám nghiệm, điều tra vụ cháu bé 13 tuổi bị hiếp dâm.



Nhằm củng cố chứng cứ, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành thu mẫu trưng cầu giám định ADN để xử lý đối tượng Y Băih Niê.

Đối tượng trong vụ án này là Y Băih Niê (55 tuổi, trú tại xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã bị cơ quan công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Kết quả điều tra nghi án người đàn ông 61 tuổi hiếp dâm cháu bé 8 tuổi ở Quảng Trị

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 1/2025 đến tháng 3/2025, lợi dụng lúc người lớn vắng nhà, Y Băih đã 3 lần đến phòng ngủ của cháu H. (13 tuổi, trú cùng xã) đe dọa, khống chế thực hiện hành vi đồi bại.

Sau mỗi lần thỏa mãn thú tính, Y Băih đều hăm dọa cháu không được kể cho ai biết, nếu kể sẽ bị giết.

Đến chiều 5/4, Y Băih tiếp tục đến phòng ngủ, khóa trái cửa, khống chế cháu gái để thực hiện hành vi đồi bại thì bị bố cháu gái đi làm rẫy về phát hiện.

Đến sáng hôm sau, cháu H. kêu đau bụng và chảy nhiều máu ở vùng kín nên gia đình đưa đi thăm khám thì các bác sĩ cho biết cháu gái đã có thai khoảng 3 tháng tuổi và bào thai đã chết.

Sau đó, gia đình cháu gái đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Y Băih đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nhằm củng cố chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai quật bào thai khám nghiệm, thu mẫu trưng cầu giám định ADN để xử lý nghiêm minh đối tượng Y Băih theo quy định của pháp luật.

Phát hiện thi thể thanh niên bị cháy sém

Ngày 27/4, chính quyền thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết, lực lượng chức năng đang xác định nhân thân thi thể thanh niên được người dân phát hiện tử vong, nằm trên bờ vuông tôm của người dân địa phương.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2 ngày trước (ngày 25/4), một vài người dân trong lúc đi lấy tổ ong tại khu vực ấp 8, xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai đã hốt hoảng khi phát hiện thi thể nam thanh niên nằm trên bờ vuông tôm, trên thi thể có một số bộ phận bị cháy sém.

Cảnh sát địa phương sau đó đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành các bước điều tra làm rõ.

Giải cứu 18 cô gái trẻ bị giam lỏng trong quán karaoke, massage Moonlight

Ngày 27/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Dương Thị Thảo (30 tuổi, chủ quán Moonlight), Dương Đình Kiên (28 tuổi) và Hoàng Thị Ngọc (30 tuổi) để điều tra tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Tại cơ sở kinh doanh karaoke, massage Moonlight, 18 cô gái dưới 20 tuổi, thậm chí có những cháu gái mới 13, 14 tuổi ở các tỉnh Tây Bắc đến đây làm việc đã bị chủ quán và quản lý cơ sở giữ trái pháp luật trong một thời gian dài, không có cơ hội trở về nhà trong nhiều năm.



Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Dương Thị Thảo (áo xanh, chủ quán Moonlight), Dương Đình Kiên (28 tuổi) và Hoàng Thị Ngọc (áo đen) để điều tra tội Bắt, giữ người trái pháp luật. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định, Thảo giao các công việc ở quán cho Kiên và Ngọc quản lý, giám sát chặt chẽ các nhân viên. Để dễ bề quản lý, giám sát, không cho các nhân viên bỏ trốn hay liên lạc với gia đình, người thân, Thảo đã cho thu hết căn cước công dân, điện thoại của các cô gái khi mới đến. Trong quá trình ở đây, các nhân viên không được sử dụng tên thật của mình mà sử dụng tên mới do các đối tượng đặt cho.

Chủ và quản lý cơ sở kinh doanh karaoke, massage Moonlight yêu cầu các cô gái phải làm việc hai ca từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 15h đến 3h sáng hôm sau. Mọi sinh hoạt, công việc chỉ gói gọn trong căn phòng nhiều giường 3 tầng và khuôn viên quán của nhà Thảo.

Xung quanh khuôn viên của gia đình Thảo được xây tường bao cao, vây kín mít. Khi vào đến đây, các nhân viên bị thu hết điện thoại và lâu lâu mới được gọi điện về nhà dưới sự giám sát của đối tượng Kiên và Ngọc. Nội dung gọi điện chỉ thông báo với gia đình là công việc tốt.

Tại cơ sở kinh doanh karaoke, massage Moonlight, 18 cô gái dưới 20 tuổi, thậm chí có những cháu gái mới 13, 14 tuổi ở các tỉnh Tây Bắc đến đây làm việc đã bị chủ quán và quản lý cơ sở bắt, giữ trái pháp luật trong một thời gian dài, không có cơ hội trở về nhà trong nhiều năm. Ảnh: CACC



Trực tiếp Kiên và Ngọc ngủ cùng phòng với các nhân viên để quản lý, giám sát. Khi ngủ thì Kiên và Ngọc khóa cửa 2 lớp để phòng ngừa các nhân viên trốn. Chính vì vậy, việc trốn thoát và báo tin ra bên ngoài gần như không có cơ hội.

Công an Bình Thuận bắt tạm giam 5 đối tượng có hành vi "bắt, giữ người trái pháp luật" tại cơ sở massage Hoa Kiều

Việc giữ người trái pháp luật ở đây đã khiến cho nhiều cô gái có định bỏ trốn, thậm chí có trường hợp đã bỏ trốn 4 lần nhưng bất thành. Cùng cực quá, có một trường hợp đã nhặt thuốc diệt chuột ở trong khuôn viên để uống, tuy nhiên, rất may, chưa xảy ra hậu quả.

Việc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang giải cứu được 18 nhân viên cơ sở kinh doanh karaoke, massage Moonlight đã khiến nhiều gia đình vỡ òa trong hạnh phúc. Mẹ của cháu Lý Thị S. (14 tuổi) ở tỉnh Lai Châu khi nghe được tin con đã tức tốc đi ngay trong đêm xuống tỉnh Bắc Giang để nhận con về.

Mẹ cháu S. cho biết, cháu S. đang là học sinh và đã đi khỏi nhà từ Tết đến giờ và gia đình mất liên lạc. Gia đình vô cùng sốt ruột, đã cùng nhà trường đi tìm khắp nơi nhưng chỉ là vô vọng. Nhận được con, gia đình vô cùng vui mừng và mong muốn cơ quan công an cần xử lý nghiêm các đối tượng đã bắt, giữ người trái pháp luật.

Cháu Hoàng Thị Phi N. (16 tuổi, quê Hà Giang) khai với cảnh sát rằng, tháng 5/2023 lên mạng xã hội tìm việc và thấy quán karaoke, massage Moonlight tuyển nhân viên dọn bàn, bưng bê cà phê. Sau khi liên hệ và được nhận, cô bắt xe từ Hà Giang xuống bến xe Mỹ Đình và có người đón, đưa về cơ sở.

Ban đầu, N. được thỏa thuận bằng hợp đồng với mức lương 5 triệu đồng một tháng, công việc là dọn dẹp, bưng bê nhưng một thời gian sau bị bắt phục vụ khách hát karaoke và massage. Nếu làm không được hoặc có khách phản ánh, cô sẽ bị đánh đập. Khi được lực lượng công an giải cứu, N. vẫn chưa hết sợ hãi khi nghĩ đến quãng thời gian ở đây.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ.