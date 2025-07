TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Từ vụ án mại dâm, khám phá vụ cô gái bị sát hại, phi tang xác; người phụ nữ trèo lên dây điện hạ thế, ngã tử vong

Từ vụ án mại dâm, khám phá vụ cô gái bị sát hại, phi tang xác

Từ thời điểm vụ án xảy ra cho đến khi được phát hiện, thời gian khoảng hơn nửa năm, việc điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của các thành viên Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn. Song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương (cũ), nay là Công an TP.Hải Phòng, vụ án đã được điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 3/7, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương (cũ) đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND đề nghị truy tố 4 đối tượng về các tội danh gồm “Giết người”; “Che giấu tội phạm”; “Môi giới mại dâm” và “Mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1982, trú tại Hưng Yên) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Giết người” và “Môi giới mại dâm”; Tạ Đình Phúc (SN 1987, trú tại Hưng Yên), chồng của Thuỷ về tội “Môi giới mại dâm”; H Kô Niê (SN 1995, trú tại tỉnh Đắk Lắk) còn có tên gọi khác là My về tội “Che giấu tội phạm” và Ngô Xuân Cảnh (SN 1977, trú tại phường Tân Bình, TP.Hải Dương (cũ), nay là TP Hải Phòng về tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Đối tượng chủ mưu Nguyễn Thị Thuỷ. Nguồn: CAND

Vụ án bắt nguồn từ việc Công an TP.Hải Dương (cũ) điều tra vụ “Môi giới mại dâm” và “Mua bán dâm người dưới 18 tuổi”. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ khởi tố Tạ Đình Phúc về tội “Môi giới mại dâm” và Ngô Xuân Cảnh về tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi”…

Trong quá trình đấu tranh, làm rõ vụ án, con trai của vợ chồng Phúc là Tạ Đình Long (SN 2012) và H Za Nie Byá (SN 2010, trú tại Đắk Lắk), còn có tên khác là Linh đã tố cáo Thuỷ liên quan đến một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào giữa năm 2024.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương (cũ) đã vào cuộc xác minh vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người xảy ra tại phường Tân Bình, TP.Hải Dương. Căn cứ thông tin thu thập được, xác định vụ án có thật; đồng thời để tập trung các lực lượng phá án trong thời gian ngắn nhất, Công an tỉnh Hải Dương (cũ) đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng điều tra vụ án.

Bắt đầu bằng việc tìm kiếm tung tích nạn nhân, các thành viên của ban chuyên án tốn không ít công sức. Do công việc có tính chất “nhạy cảm” nên quá trình sinh sống và làm việc tỉnh Hải Dương, các trường hợp có liên quan và nạn nhân đều sử dụng tên giả… Sau khi vụ án xảy ra, nhân viên tại Minh Ngọc Quán của Thuỷ đều bỏ đi nơi khác sinh sống. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, ban chuyên án đã không quản ngại khó khăn.

Quá trình rà soát, trinh sát đã xác định được danh tính và nơi ở của các trường hợp có liên quan gồm Hà Thị Liễu (SN 2009, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và H Kô Niê (SN 1995, trú tại tỉnh Đắk Lắk) còn có tên gọi khác là My và triệu tập về trụ sở làm việc. Sau khoảng 48h rà soát, từ lời khai của My, Liễu và Linh, ban chuyên án đã xác định được hiện trường các đối tượng phi tang xác nạn nhân là tại Xín Mần, Hà Giang (cũ). Song lúc này, danh tính nạn nhân vẫn chưa xác định được…

Một thành viên của Ban chuyên án nhớ lại: Khi làm việc, My, Liễu và Linh chỉ biết nạn nhân tên là Ngọc ở Phú Thọ, còn địa chỉ cụ thể ở đâu thì không biết. Để nhanh chóng làm rõ danh tính của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành rà soát thông tin về người phụ nữ tên Ngọc. Cùng thời điểm này, một mũi công tác lần tìm từ các đầu mối đã đưa Ngọc đến quán Minh Ngọc Quán làm việc. Trong quá trình này, Ban chuyên án đã có được một tấm ảnh của nạn nhân dù đã rất cũ… Từ đó, với việc khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau 72 giờ rà soát, Ban chuyên án đã xác định được nạn nhân là Nguyễn Thị Kim Kh (SN 1994, trú tại tỉnh Phú Thọ).

Đến đây, với những chứng cứ và tài liệu mà các thành viên của Ban chuyên án thu thập được, Thuỷ mới khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, trước khi phạm cùng lúc 2 tội danh “Giết người” và “Môi giới mại dâm”, Thuỷ và chồng đều có nhiều tiền án, tiền sự. Trong thời gian hoãn chấp hành án, Thủy mở quán ăn mang tên Minh Ngọc Quán, ở chân cầu Phú Tảo, đường Kim Sơn, phường Tân Bình, TP.Hải Dương (cũ). Sau đó, đối tượng lên mạng xã hội tìm, mua các phụ nữ còn trẻ, đưa về nhà trọ thuê ở địa chỉ số 155 Kim Sơn (cách quán Minh Ngọc Quán khoảng 200m) và môi giới họ đi bán dâm với khách có nhu cầu.

Khoảng tháng 4/2024, Thuỷ tiếp nhận Hà Thị Liễu và Kh (gọi tên là Ngọc) để đi bán dâm. Sau khi về quán, do thấy Kh gầy, thấp nên Thủy để làm nhân viên phục vụ tại quán. Khoảng giữa tháng 5/2024, sau khi có thêm hai nhân viên mới là Linh và My thì Liễu không phải đi bán dâm cho khách nữa. Hằng ngày, theo chỉ đạo của Thuỷ, Kh và Liễu trông coi, quản lý nhà số 155 Kim Sơn và quán Minh Ngọc. Trong quá trình này, nạn nhân Kh thường xuyên bị Thủy sử dụng các đồ vật, hung khí đánh gây thương tích.

Đỉnh điểm của sự việc diễn ra vào ngày 16/7/2024, sau khi Thủy cùng con gái vào Thanh Hoá thăm Phúc trở về nhà… Khoảng 21h cùng ngày, do nghi ngờ Kh lấy 1,5 triệu đồng của My và lấy 10 triệu đồng của Thuỷ, đối tượng bắt nạn nhân cởi hết quần áo và đứng ở sân phía sau nhà trọ, dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào người, tay, chân để tra hỏi… Bị đánh đau, Kh nói là để tiền ở Minh Ngọc Quán. Các đối tượng bèn quấn khăn tắm cho nạn nhân rồi đưa đi lấy tiền. Đến nơi, Kh vẫn không đưa tiền nên Thuỷ tiếp tục dùng tuýp sắt đánh vào người nạn nhân. Suốt tối hôm đó cho đến sáng 17/7/2024, Kh tiếp tục phải ngồi dưới bếp, trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Ngoài việc trực tiếp đánh Kh, sáng 18/7/2024, Thuỷ còn chỉ đạo Linh tát rồi đổ lọ nước tẩy rửa nhà vệ sinh lên người nạn nhân… Sau đó, Thuỷ dùng dao chặt đốt một ngón tay út của nạn nhân để tra hỏi về khoản tiền đã mất. Sau khi phát hiện nạn nhân tử vong (khoảng 19h30 ngày 17/7/2024), đến 0h ngày 18/7/2024, Thủy yêu cầu Linh, Mỹ, Liễu phải đi cùng để phi tang thi thể nạn nhân, tránh bị cơ quan công an phát hiện.

Ban đầu, Linh, My, Liễu không đồng ý nhưng Thủy đe dọa sẽ thông báo việc những người này đi bán dâm với gia đình nên các đối tượng phải nghe lời. Sau đó, Thuỷ cho tất cả quần áo dùng để lau máu vào cốp xe ô tô rồi cùng các đối tượng khiêng thi thể nạn nhân lên xe ô tô đi vứt xác.

Theo lời khai của Thuỷ, ban đầu đối tượng đi đến Quảng Ninh. Dọc đường đi, do phát hiện có nhiều camera và đèn đường nên Thuỷ và các đối tượng lại quay về. Đến khoảng gần 7h cùng ngày, Thuỷ điều khiển xe ô tô chở Linh, My, Liễu và thi thể vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng về Hà Nội. Trên đường đi, Thuỷ yêu cầu Linh tìm địa điểm có rừng núi, thung lũng nhằm phi tang xác Kh.

Linh tìm kiếm trên mạng xã hội thì thấy địa điểm du lịch thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà (cũ), tỉnh Lào Cai. Đến khoảng 13h cùng ngày, Thuỷ cùng các đối tượng đến Bắc Hà nhưng không tìm thấy nơi phi tang xác. Sau đó, đối tượng quyết định đi đến huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Tại khu vực thị trấn Cố Pài, đầu UBND xã Bản Ngò, Linh, My, Liễu ném xác nạn nhân xuống hố. Trên đường trở về, khi đến xã Nấm Dẩng, huyện Xín Mần thì xe bị hỏng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương (cũ) xác định, khi thực hiện hành vi phạm tội, 2 đối tượng H Za Nie Byá tức Linh và Liễu đủ 14 nhưng dưới 16 nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Che giấu tội phạm”.

Người phụ nữ trèo lên dây điện hạ thế, ngã tử vong

Chiều 4/7, thông tin từ người nhà cho biết, chị N.T.H. (SN 1983, quê An Giang, tạm trú TP.HCM) đã tử vong. Trước đó, chị này trèo lên dây điện hạ thế, đi bằng hai chân, không dùng tay và rơi xuống đất, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Hình ảnh người phụ nữ bò và đứng trên dây điện trước khi rơi xuống đất. Nguồn: TPO

Khoảng 9h20 sáng cùng ngày, đơn vị điện lực khu vực Bến Cát nhận được tin báo từ người dân có người trèo trên lưới điện 22kV nhánh rẽ Rạch Bắp, Phú An, tuyến 475 Tam Giác Sắt. Sau đó, điện lực thực hiện cắt điện khẩn cấp tại khu vực.

Tại hiện trường, người phụ nữ bò trên dây điện một lúc rồi đứng bằng hai chân, không dùng tay, dẫn tới trượt ngã và rơi tự do xuống đất.

Khi lực lượng chức năng tới hiện trường, nạn nhân đã nằm dưới đất, mặt ngửa lên trời, phía sau đầu có vết máu. Công an phường gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Đến chiều cùng ngày, nạn nhân đã không qua khỏi. Người nhà cho biết, trước đó họ đã đưa nạn nhân đi khám bệnh, phát hiện có dấu hiệu của bệnh tâm thần, đang dùng thuốc.

Sáng 4/7, người phụ nữ đi ra đường ĐT.744, gần nơi ở rồi trèo lên cột điện và xảy ra vụ việc.

Công an truy tìm người phụ nữ nghi tông bé trai 5 tuổi bị thương rồi bỏ trốn

Ngày 4/7, trung tá Lý Vĩnh Thành, Trưởng Công an xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang xác minh vụ tai nạn giao thông khiến một cháu bé bị thương, sau khi xảy ra tai nạn người này đã rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh bé trai 5 tuổi ở bệnh viện.

Trước đó, trưa 3/7, người dân phát hiện cháu Y.L.S.(5 tuổi, trú buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) nằm bất động bên đường sau khi bị một xe máy tông trúng.

Theo người dân chứng kiến sự việc, xe máy do một phụ nữ điều khiển đã đâm vào cháu bé, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Tuy nhiên, sau khi xảy ra tai nạn người này không dừng lại mà bỏ chạy khỏi hiện trường.

Thấy cháu bị mê man, người dân và gia đình đã đưa cháu bé đến bệnh viện kiểm tra, điều trị.

Mẹ cháu bé bức xúc, mong công an sớm tìm ra người gây tai nạn: “Dù chưa biết ai đúng ai sai, nhưng gây tai nạn rồi bỏ chạy như vậy là vô lương tâm”.

Theo trung tá Lý Vĩnh Thành, vụ tai nạn chưa gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu bé, tuy nhiên hành vi bỏ trốn khỏi hiện trường của người điều khiển phương tiện khiến gia đình và người dân rất bức xúc. Nhiều người đã chia sẻ thông tin vụ việc lên mạng xã hội để truy tìm người gây tai nạn.

Ngay sau khi nắm được thông tin, đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã chỉ đạo công an địa phương khẩn trương vào cuộc, truy tìm người gây tai nạn.

Công an xã Hòa Phú đã cử lực lượng đến hiện trường, làm việc với gia đình và các nhân chứng để thu thập thông tin.

Tuy nhiên, theo Trưởng Công an xã Hòa Phú, công tác xác minh gặp khó khăn do toàn bộ hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường thôn bị sét đánh hư hỏng trước đó, không ghi lại được hình ảnh vụ tai nạn cũng như hướng di chuyển của phương tiện.

“Chúng tôi đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét người điều khiển xe máy gây tai nạn. Khi có kết quả, sẽ thông tin đến gia đình và báo chí”, trung tá Thành cho biết.

Kẻ cướp phục sẵn tại nhà vệ sinh lúc rạng sáng, cướp tiền của một phụ nữ

Ngày 4/7, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cướp xảy ra trên địa bàn xã Thăng Bình (Quảng Nam cũ).

Sáng 3/7, Công an xã Thăng Bình (TP.Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin của người dân trình báo về việc bị cướp tài sản.

Nghi phạm Trần Tấn An. Ảnh: CA

Theo trình báo, khoảng 4 giờ sáng 3/7, bà Nguyễn Thị Th (42 tuổi, khu phố 9, xã Thăng Bình) đi vệ sinh thì bị một nam thanh niên đeo khẩu trang che mặt, kề dao vào cổ đe dọa, yêu cầu đưa tài sản.

Bị uy hiếp, bà Th đã đưa cho kẻ cướp túi xách bên trong có khoảng 12 triệu đồng. Sau đó, kẻ cướp tiếp tục uy hiếp, yêu cầu bà Th mở cửa rồi cầm theo số tiền trên bỏ chạy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.Đà Nẵng và Công an xã Thăng Bình khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy vết đối tượng.

Công an xác định Trần Tấn An (29 tuổi, ngụ khu phố 9, xã Thăng Bình) là người đã thực hiện hành vi cướp nên nhanh chóng bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trần Tấn An đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thuê người đánh giày đóng giả bố vợ để lừa vay tiền tỷ

Ngày 4/7, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Thành (SN 1988, ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hà Nội, Thành là bạn học với anh Chu Văn T (quê Nghệ An). Tháng 5/2023, Thành hai lần hỏi vay anh T 800 triệu đồng để giải quyết công việc gia đình. Cả hai khoản vay này, Thành đã thanh toán đủ cả tiền gốc và lãi, qua đó tạo được niềm tin với anh T.

Ngày 12/5/2023, Thành tiếp tục hỏi vay anh T số tiền 2 tỷ đồng với lãi suất 1.500 đồng/triệu đồng/ngày. Do số tiền lớn nên anh T yêu cầu phải có tài sản đảm bảo và viết giấy vay tiền. Thời điểm này, Thành không có tài sản bảo đảm nên nảy sinh ý định làm giả sổ đỏ đưa cho anh T.

Thành tìm kiếm trên mạng, quét mã QR và nhắn tin đặt hàng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Đồng Văn Hưng và Phan Thị Ngữ (bố mẹ vợ của Thành) với thông tin sở hữu căn hộ ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (cũ), Hà Nội.

Bị cáo Thành tại phiên tòa ngày 4/7. Nguồn: CAND

Sau đó, người chạy Grab mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến giao cho Thành với chi phí 2 triệu đồng. Ngoài ra, Thành còn mua sim điện thoại khuyến mại, thuê người đánh giày viết giấy vay tiền với chi phí 200.000 đồng. Thành còn trả thêm cho người này 200.000 đồng và xin số điện thoại để phòng trường hợp nếu anh T có yêu cầu gọi điện thoại xác nhận thì Thành sẽ gọi cho người này đóng giả làm bố vợ bị cáo.

Với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, Thành hẹn gặp anh T để thế chấp vay tiền. Lúc này, anh T nói chỉ có thể cho vay 1,5 tỷ đồng. Thành đồng ý vay thì anh T yêu cầu Thành gọi điện cho người đánh giày trong vai bố vợ để xác nhận thông tin.

Khi Thành gọi điện cho người đánh giày và bật loa ngoài nói: “Nhờ bố xác nhận việc con mượn sổ đỏ của bố để vay tiền” thì người đánh giày nói: “Ừ, đúng”. Thành nói tiếp: “Nhờ bố đọc số chứng minh nhân dân và thông tin tài sản để xác nhận” thì người đánh giày đọc đúng các nội dung ghi trên giấy chứng nhận sử dụng đất như Thành đã trao đổi trước đó.

Sau khi cầm “sổ đỏ” giả của Thành, anh T chuyển khoản cho Thành vay 1,5 tỷ đồng. Thành sử dụng số tiền trên chi tiêu cá nhân. Một tháng sau, Thành thanh toán tiền lãi là 67,5 triệu đồng rồi cắt đứt liên lạc và bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Thành khai không quen biết, không còn nhớ số điện thoại của người đánh giày nên cơ quan công an không có cơ sở xác minh làm rõ để xử lý. Quá trình điều tra, gia đình Thành mới trả cho anh T được 400 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thành 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, Thành phải thi hành 14 năm tù.

Về dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo phải hoàn trả tiếp số tiền 1,1 tỷ đồng còn chiếm đoạt của bị hại.