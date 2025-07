Tạm giữ hình sự 1 đối tượng vụ CSGT ở Lai Châu bị tông tử vong

Ngày 3/7, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Mùa A Hảo (SN 2007, trú tại phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu) để làm rõ hành vi liều lĩnh tông xe vào tổ công tác khiến một chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 28/6, tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại Km4+600, Quốc lộ 4D (thuộc địa phận thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ). Tại đây, tổ công tác phát hiện hai xe máy có dấu hiệu vi phạm luật giao thông.

Đối tượng Mùa A Hảo. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Lúc này, chiến sĩ Hà Văn Minh đã ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, chiếc xe máy nhãn hiệu Winner do Mùa A Hảo điều khiển, chở theo sau là Vàng A Nu (SN 2008) đã không những không chấp hành mà còn có hành vi thách thức.

Thay vì giảm tốc độ, Mùa A Hảo đã bất ngờ tăng ga, liều lĩnh điều khiển xe máy đâm thẳng vào người chiến sĩ Hà Văn Minh đang làm nhiệm vụ. Cú tông trực diện và cực mạnh khiến anh Minh ngã xuống đường, bị thương rất nặng. Ngay sau khi gây án, hai đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Thiếu tá Hà Văn Minh. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Mặc dù được đồng đội và người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, thiếu tá Hà Văn Minh đã không qua khỏi và từ trần vào lúc 8h sáng 2/7.

Ghi nhận sự hy sinh dũng cảm và tấm gương chiến đấu quên mình của đại úy Minh, ngày 2/7, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với cán bộ Hà Văn Minh. Đồng thời, Công an tỉnh Lai Châu đã đề nghị Bộ Công an trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với đồng chí thiếu tá Hà Văn Minh.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Điều tra vụ 2 thiếu nữ tử vong dưới mương thoát nước

Chiều 3/7, Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ 2 nữ sinh tử vong dưới mương thoát nước trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc. Nguồn: CAND

Trước đó, khoảng 6h30’ ngày 3/7, tại Km14+600 Tỉnh lộ 665 thuộc làng Nớt xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, chị K.V (SN 1982, trú làng Nớt, xã Ia Boòng) đi làm thì phát hiện xe máy mang BKS 81AS-047.48 và 2 thiếu nữ đã tử vong, nằm dưới mương thoát nước nên trình báo cơ quan công an.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định 2 nạn nhân là Rơ Lan Năm (SN 2008) và Kpuih Pric (SN 2012), cùng trú làng Xom Pốt, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai. Cả 2 thiếu nữ này đều có gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, 2 thiếu nữ này đi từ xã Ia Pia đến địa bàn xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai vào đêm 2/7. Khi đến vị trí trên thì xảy ra tai nạn nhưng do trời tối, những ngày qua trên địa bàn liên tiếp có mưa to nên không được phát hiện kịp thời.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Ia Pia cho biết, 2 thiếu nữ này đều có gia đình thuộc diện hộ nghèo nên ngay khi có thông tin vụ việc, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên 2 gia đình có nạn nhân tử vong.

Địa phương đã xuất ngân sách, hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình nạn nhân. Ngoài ra, xã cũng đã kêu gọi được "mạnh thường quân" và nhóm từ thiện Chư Prông hỗ trợ 12,5 triệu đồng/gia đình nạn nhân để giúp các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cảnh sát vào cuộc vụ tài xế xe ôm công nghệ bị hành hung giữa trời mưa

Chiều 3/7, chỉ huy Công an phường Kiến Hưng, TP.Hà Nội, cho biết đơn vị đang xác minh vụ tài xế xe ôm công nghệ bị người đàn ông hành hung, xảy ra trên địa bàn phường.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nam tài xế công nghệ bị một người đàn ông chỉ tay vào mặt, sau đó bất ngờ tát liên tiếp vào mặt.

Đoạn clip ghi cảnh tài xế xe ôm công nghệ bị hành hung. Clip: Đ.X.

Theo người đăng tải đoạn clip cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 9h45 sáng cùng ngày, trên đoạn đường thuộc phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Người này cho biết khi đi đến đoạn đường đó thì sự việc đã diễn ra, không rõ nguyên nhân là gì. Do đường đông, trời mưa, người này sau đó cũng tiếp tục di chuyển.

Video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Bộ Công an khám xét một khách sạn nổi tiếng ở Khánh Hòa

Chiều 3/7, có rất đông lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an đã có mặt tại khu vực khách sạn Quinter Central Nha Trang (khu vực đường Trần Phú, tỉnh Khánh Hòa) để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.

Qua ghi nhận, vào khoảng gần 19h ngày 3/7, tại khách sạn này có một số xe chuyên dụng của công an đậu đỗ phục vụ lực lượng công an làm nhiệm vụ; bên trong các sảnh chính khách sạn có mặt nhiều cảnh sát giám sát hoạt động tại đây.

Rất đông cảnh sát có mặt tại một khách sạn nổi tiếng ở Khánh Hòa.

Được biết, khách sạn Quinter Central khai trương tháng 9/2018. Trên trang mạng của khách sạn, giới thiệu có 168 phòng ngủ được thiết kế sang trọng mang chất lượng 5 sao.

Ngoài ra, khách sạn có 2 trung tâm hội nghị tiệc cưới, khu spa, bể bơi vô cực, 50 phòng ngâm tắm dược liệu, hơn 20 phòng karaoke. Khách sạn này được biết đến là một tổ hợp dịch vụ, nhưng nổi tiếng nhất với hệ thống massage.

Khách sạn Quinter Central Nha Trang, nằm cách Bãi biển Nha Trang 8 phút đi bộ, Quinter Central Nha Trang cung cấp chỗ nghỉ có hồ bơi ngoài trời, chỗ đậu xe riêng miễn phí, trung tâm thể dục và nhà hàng.

Hà Nội mưa to, sét đánh khiến 1 phụ nữ tử vong

Sáng 3/7, Hà Nội mưa to, sét nổ liên hồi. Một phụ nữ 66 tuổi tử vong do bị sét đánh khi đang đi làm đồng trong lúc mưa dông.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 3/7 tại cánh đồng Quỳnh Đô, xã Đại Thanh (huyện Thanh Trì cũ), thuộc phía Nam Hà Nội.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị L. (SN 1959, trú tại xã Đại Thanh). Khi đang đi qua đoạn đường bê tông giữa cánh đồng để hái rau, bà L. bất ngờ bị sét đánh trực diện trong lúc trời đang có dông mạnh và mưa lớn. Người dân gần đó phát hiện bà nằm bất động trên đường, lập tức báo chính quyền sở tại. Chính quyền xã và lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, xác định nạn nhân tử vong tại chỗ do sét đánh, sau đó bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Theo người dân địa phương, khu vực xảy ra tai nạn là vùng đồng bằng trống trải, không có cây lớn che chắn. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều khu vực tại Hà Nội đang có mưa dông, sấm sét liên tục kéo dài.

Tia sét ở khu vực Cổ Linh - Long Biên (Hà Nội) sáng 3/7. Ảnh: CTV. Nguồn: SGGPO

Cùng thời điểm, ở khu vực nội thành Hà Nội, mưa lớn kéo dài từ sáng đến quá trưa, với lượng mưa đo được tại nhiều điểm là 40-60 mm, có điểm vượt 70 mm. Trong cơn mưa, sét nổ liên hồi.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ ngập úng tại nhiều tuyến phố, đặc biệt ở khu vực trung tâm Hà Nội do một khối mây lớn từ ngoài biển đi vào đồng bằng Bắc Bộ. Độ ngập phổ biến khoảng 15-40cm, khiến việc đi lại của người dân trong lúc mưa sẽ gặp nhiều khó khăn. Sau khi mưa tạnh, nước rút nhanh.

Tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, tình hình mưa lũ và sạt lở đến sáng 3/7 vẫn tiếp tục gây thiệt hại về người và tài sản. Tại tỉnh Lào Cai, mưa lớn từ ngày 30/6 đến 2/7 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại xã Cao Sơn (huyện Mường Khương cũ), khiến 1 trẻ em tử vong. Cùng thời gian, 1 nạn nhân khác bị lũ cuốn trôi tại huyện Bát Xát, hơn 470 căn nhà bị ảnh hưởng, nhiều đoạn đường bị chia cắt.

Tại tỉnh Lai Châu, vào chiều 2/7, một vụ sạt lở đất đá lớn xảy ra tại Km76+650 Quốc lộ 4D, đoạn qua địa phận xã Bình Lư, khiến ông Nguyễn Văn C. (sinh năm 1981, trú tại thôn Bản Vai, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) bị vùi lấp khi đang di chuyển từ hướng Lai Châu sang Lào Cai. Vợ ông ngồi sau xe máy may mắn thoát nạn. Chính quyền tỉnh Lai Châu đã công bố tình huống thiên tai khẩn cấp, đồng thời phân luồng giao thông và khẩn trương dọn dẹp hiện trường.

Người đàn ông đang gặt lúa, lấy điện thoại xem camera giám sát bị sét đánh tử vong

Sáng 3/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục phát thông báo khẩn về tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại một số tuyến đường huyết mạch do mưa lớn kéo dài trên địa bàn.

Cụ thể, tại Km8+300 tỉnh lộ 130, đoạn từ xã Sin Suối Hồ (trước đây là xã Thèn Sin) đi xã Phong Thổ (xã Nậm Xe cũ) đã sạt lở taluy dương khiến toàn bộ mặt đường bị bùn đất phủ lấp, ô tô không thể lưu thông, chỉ còn xe máy đi qua được.

Tại Km32+640 tỉnh lộ 131, hướng từ Thèn Sin đi Sin Suối Hồ, ghi nhận hiện tượng sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng lớn đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn cả hai chiều.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, cảnh giới và khẩn trương khắc phục sự cố. Dự kiến, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, việc thông tuyến sẽ được hoàn tất vào chiều 3/7.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu đề nghị người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực đang xảy ra sạt lở, đặc biệt là ô tô, để đảm bảo an toàn tính mạng và phương tiện. Các lực lượng vẫn đang túc trực 24/24 giờ để kiểm soát, hỗ trợ lưu thông tạm thời và hướng dẫn các phương án đi lại thay thế.