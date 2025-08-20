Tin sáng (20/8): “Messi Nam Phi” và Kyle Hudlin đe dọa tương lai của Nguyễn Xuân Son?

“Messi Nam Phi” và Kyle Hudlin đe dọa tương lai của Nguyễn Xuân Son?

Ở mùa giải 2025/2026, CLB Thép xanh Nam Định tham gia nhiều giải đấu và họ có những sự bổ sung về ngoại binh rất chất lượng. Trên hàng công, ngoài tiền đạo Kyle Hudlin sở hữu chiều cao 2m06, CLB Thép xanh Nam Định đã có thêm tân binh Percy Tau, được trang thông tin chuyển nhượng uy tín Transfermarkt định giá tới 1 triệu euro.

Percy Tau sinh năm 1994, từng được mệnh danh là “Messi Nam Phi”. Cầu thủ này từng chơi cho Mamelodi Sundowns của Nam Phi rồi thi đấu tại nhiều CLB tiếng tăm của châu Âu như Union SG, Club Brugge, Anderlecht (Bỉ) hay Brighton (Anh). Sự có mặt của Percy Tau và phong độ rất ấn tượng của Kyle Hudlin có thể tạo ra thử thách không nhỏ cho Nguyễn Xuân Son, khi chân sút này vẫn đang trong quá trình hồi phục và chưa thể trở lại thi đấu cho Thép xanh Nam Định.

Tottenham đạt thỏa thuận chiêu mộ Eberechi Eze

Sau nhiều tuần đàm phán, Tottenham cuối cùng đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Eberechi Eze với Crystal Palace. Mức phí của thương vụ khoảng 60 triệu bảng. Nhà ĐKVĐ Europa League sẽ trả trước cho The Eagles 30 triệu bảng, số tiền còn lại sẽ được trả góp qua từng năm.

Inter Milan từ bỏ thương vụ Ademola Lookman

Inter Milan đã đạt thỏa thuận cá nhân với Ademola Lookman. Tuy nhiên, cuối cùng Nerazzurri vẫn từ bỏ thương vụ chiêu mộ tiền vệ cánh người Nigeria vì không thống nhất được mức giá với Atalanta.

Claudio Echeverri được Man City cho mượn

Tiền đạo cánh Claudio Echeverri sẽ là cầu thủ tiếp theo chia tay Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Sky Sport (Đức) xác nhận rằng Leverkusen đã đạt thỏa thuận mượn tiền đạo cánh người Argentina từ Man City.

Vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo tiết lộ bí quyết dưỡng da

Thông qua tài khoản Instagram, Georgina Rodriguez mới đây đã chia sẻ các hoạt động hàng ngày của mình, bao gồm một video cô nói về việc chăm sóc da như thế nào. Đặc biệt, Georgina đã đề cập việc sử dụng mặt nạ đèn LED do FOREO, một công ty mỹ phẩm Thụy Điển cung cấp.