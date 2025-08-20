“Vắng Bích Tuyền, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có đối sách mới”

“Vắng Bích Tuyền, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chuyển đổi lối chơi”

Sáng 19/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam di chuyển sang Thái Lan để tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025. Điều đáng tiếc nhất là VĐV xuất sắc Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ xin rút khỏi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) xác nhận: “Vì lý do cá nhân, VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền không thể tham dự Giải vô địch thế giới bóng chuyền nữ thế giới 2025. Liên đoàn và ban huấn luyện tôn trọng quyết định này, đồng thời khẳng định Bích Tuyền luôn là nhân tố quan trọng và cánh cửa trở lại đội tuyển quốc gia luôn rộng mở khi cô sẵn sàng”.

Bích Tuyền không tham dự giải đấu rất quan trọng của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sắp tới vì lý do cá nhân. Ảnh: BCVN

Trao đổi với Báo điện tử Dân Việt, ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký VFV thừa nhận, việc thiếu vắng Bích Tuyền là tổn thất lớn cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, nhưng Liên đoàn và Ban huấn luyện đội tuyển tôn trọng quyết định của đối chuyền cao 1m88 này.

- Ông đánh giá thế nào về sự vắng mặt khá bất ngờ của VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền?

- Trước hết, trên quan điểm của VFV, việc Bích Tuyền xin không tham gia giải đấu này là một sự đáng tiếc. Mặc dù vậy, VFV và ban huấn luyện ĐT bóng chuyền Việt Nam rất tôn trọng quyết định của Bích Tuyền.

Trên thực tế, VFV và ban huấn luyện ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm công tác tư tưởng, nhưng Bích Tuyền có những lý do cụ thể nên điều này đã được thông qua.

- Với việc Bích Tuyền vắng mặt, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch thế giới với đội hình chỉ còn 13 VĐV, ông đánh giá thế nào về điều này?

- Trên thực tế, trong công tác chuyên môn, mọi việc trước hết do ban huấn luyện đội bóng xử lý. Theo quan điểm cá nhân tôi, điều này không phải vấn đề quá lớn dù sự khó khăn thì ai cũng biết, từ góc độ quản lý đến sự quan tâm của người hâm mộ.

- Theo ông, việc Bích Tuyền không tham gia giải đấu tới có ảnh hưởng nào từ câu chuyện của ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 vừa qua tại Indonesia?

- Tôi khẳng định điều này là không liên quan. Ở tất cả các giải đấu, VFV cũng như ban huấn luyện của các cấp độ đội tuyển bóng chuyền nữ và nam Việt Nam đều được làm thủ tục đầy đủ, chính xác, cụ thể. Chính vì vậy, tôi nhấn mạnh một lần nữa, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải đấu tới không có sự lấn cấn nào về quy định, thủ tục.

Theo góc độ chuyên môn, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại vòng bảng tới sẽ gặp các đội rất mạnh là Đức, Ba Lan, Kenya. Theo ông, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam được đặt mục tiêu gì và sẽ có kế hoạch ra sao khi không có Bích Tuyền?

- Tôi muốn chia sẻ điều này. Khi có Bích Tuyền, đương nhiên ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có những đấu pháp rất tốt. Điều này đã thể hiện rõ qua nhiều giải đấu gần đây, qua những nỗ lực của chính Bích Tuyền.

Nhưng khi không có Bích Tuyền, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có thể chuyển sang đấu pháp mới. Cụ thể, theo tôi nghĩ, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đủ sức chuyển lối chơi dồn vào một cá nhân để ghi điểm sang sự uyển chuyển. Chính vì vậy, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam hứa hẹn có một đấu pháp mới, có hẳn sự thay đổi để người hâm mộ chờ đợi theo cách tích cực nhất.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Do thời gian gấp rút, ban huấn luyện ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã chốt danh sách. Theo đó, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ mang theo 13 vận động viên, trong đó chỉ có một đối chuyền duy nhất là Hoàng Thị Kiều Trinh.