Tin sáng (28/9): Becamex TP.HCM “rơi tự do”, HLV Nguyễn Anh Đức "mất ghế"?

Becamex TP.HCM “rơi tự do”, HLV Nguyễn Anh Đức "mất ghế"?

Becamex TP.HCM đang trải qua giai đoạn rất khó khăn dù mùa giải 2025/2026 chỉ mới bắt đầu. Tối qua (27/9), dù có lợi thế sân nhà, nhưng Becamex TP.HCM đã thất bại 1-2 trước SHB Đà Nẵng. Trận thua này khiến Becamex TP.HCM chỉ có 3 điểm sau 5 vòng đấu, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Đáng báo động hơn, Becamex TP.HCM đã trải qua 4 thất bại liên tiếp.

Đối diện với rất nhiều áp lực, HLV Nguyễn Anh Đức đã thẳng thắn nhận trách nhiệm. HLV Nguyễn Anh Đức cũng chỉ ra những hạn chế của Becamex TP.HCM, đặc biệt trong khâu phòng ngự. Tuy nhiên, nếu không nhanh chóng giúp Becamex TP.HCM cải thiện thành tích, khả năng HLV Nguyễn Anh Đức phải rời khỏi “ghế nóng” là khá cao, khi đội bóng này thường xuyên thay HLV sau những kết quả không như mong đợi ở nhiều mùa giải qua.

HLV Nguyễn Anh Đức đang đối diện với rất nhiều khó khăn. Ảnh: Hoàng Giang

Liverpool và M.U cùng theo đuổi Jarrad Branthwaite

Jarrad Branthwaite được định giá khoảng 65 triệu bảng và là mục tiêu theo đuổi của Liverpool lẫn M.U. Tuy nhiên, bất lợi lớn cho bên mua là trung vệ này đã gia hạn hợp đồng với Everton đến năm 2030 hồi tháng 7 vừa qua.

Atletico Madrid muốn chiêu mộ Mason Greenwood

Truyền thông Tây Ban Nha (Fichajes) cho biết Atletico sẵn sàng đưa ra đề nghị khoảng 50-60 triệu euro cho Mason Greenwood, hiện thuộc biên chế Marseille. Greenwood tiếp tục có những màn trình diễn ấn tượng mùa này và là nhân tố không thể thiếu trong lối chơi đội bóng nước Pháp.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Thông tin trái chiều về khả năng HLV Mourinho tái hợp Karim Benzema

Ngay sau khi trở lại Benfica, Jose Mourinho bị đặt vào kịch bản tái hợp Karim Benzema. Một số nguồn cho rằng thương vụ này có thể tiêu tốn 5-7 triệu euro và đòi hỏi Benzema giảm lương. Tuy nhiên, cũng có nguồn uy tín khẳng định Mourinho đã phủ nhận khả năng tiền đạo 37 tuổi rời Al-Ittihad ở thời điểm hiện tại.

Vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo khoe vóc dáng gợi cảm

Thời gian gần đây, vợ sắp cưới của siêu sao Cristiano Ronaldo là Georgina Rodriguez liên tục đăng những bức ảnh tạo sự thu hút trên mạng xã hội. Mới nhất, Georgina gây chú ý khi diện áo crop top đen đơn giản, quần short và giày thể thao trắng của Alo Yoga, một thương hiệu thời trang mà cô là đại sứ thương hiệu.