Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Thể thao
Chủ nhật, ngày 28/09/2025 09:10 GMT+7

Tin sáng (28/9): Becamex TP.HCM “rơi tự do”, HLV Nguyễn Anh Đức "mất ghế"?

+ aA -
Long Nguyên Chủ nhật, ngày 28/09/2025 09:10 GMT+7
Becamex TP.HCM “rơi tự do”, HLV Nguyễn Anh Đức "mất ghế"?Liverpool và M.U cùng theo đuổi Jarrad Branthwaite; Atletico Madrid muốn chiêu mộ Mason Greenwood; Thông tin trái chiều về khả năng HLV Mourinho tái hợp Karim Benzema; Vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo khoe vóc dáng gợi cảm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Becamex TP.HCM “rơi tự do”, HLV Nguyễn Anh Đức "mất ghế"?

Becamex TP.HCM đang trải qua giai đoạn rất khó khăn dù mùa giải 2025/2026 chỉ mới bắt đầu. Tối qua (27/9), dù có lợi thế sân nhà, nhưng Becamex TP.HCM đã thất bại 1-2 trước SHB Đà Nẵng. Trận thua này khiến Becamex TP.HCM chỉ có 3 điểm sau 5 vòng đấu, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Đáng báo động hơn, Becamex TP.HCM đã trải qua 4 thất bại liên tiếp.

Đối diện với rất nhiều áp lực, HLV Nguyễn Anh Đức đã thẳng thắn nhận trách nhiệm. HLV Nguyễn Anh Đức cũng chỉ ra những hạn chế của Becamex TP.HCM, đặc biệt trong khâu phòng ngự. Tuy nhiên, nếu không nhanh chóng giúp Becamex TP.HCM cải thiện thành tích, khả năng HLV Nguyễn Anh Đức phải rời khỏi “ghế nóng” là khá cao, khi đội bóng này thường xuyên thay HLV sau những kết quả không như mong đợi ở nhiều mùa giải qua.

HLV Nguyễn Anh Đức đang đối diện với rất nhiều khó khăn. Ảnh: Hoàng Giang

Liverpool và M.U cùng theo đuổi Jarrad Branthwaite

Jarrad Branthwaite được định giá khoảng 65 triệu bảng và là mục tiêu theo đuổi của Liverpool lẫn M.U. Tuy nhiên, bất lợi lớn cho bên mua là trung vệ này đã gia hạn hợp đồng với Everton đến năm 2030 hồi tháng 7 vừa qua.

Atletico Madrid muốn chiêu mộ Mason Greenwood

Truyền thông Tây Ban Nha (Fichajes) cho biết Atletico sẵn sàng đưa ra đề nghị khoảng 50-60 triệu euro cho Mason Greenwood, hiện thuộc biên chế Marseille. Greenwood tiếp tục có những màn trình diễn ấn tượng mùa này và là nhân tố không thể thiếu trong lối chơi đội bóng nước Pháp.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Thông tin trái chiều về khả năng HLV Mourinho tái hợp Karim Benzema

Ngay sau khi trở lại Benfica, Jose Mourinho bị đặt vào kịch bản tái hợp Karim Benzema. Một số nguồn cho rằng thương vụ này có thể tiêu tốn 5-7 triệu euro và đòi hỏi Benzema giảm lương. Tuy nhiên, cũng có nguồn uy tín khẳng định Mourinho đã phủ nhận khả năng tiền đạo 37 tuổi rời Al-Ittihad ở thời điểm hiện tại.

Vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo khoe vóc dáng gợi cảm

Thời gian gần đây, vợ sắp cưới của siêu sao Cristiano Ronaldo là Georgina Rodriguez liên tục đăng những bức ảnh tạo sự thu hút trên mạng xã hội. Mới nhất, Georgina gây chú ý khi diện áo crop top đen đơn giản, quần short và giày thể thao trắng của Alo Yoga, một thương hiệu thời trang mà cô là đại sứ thương hiệu.

Tham khảo thêm

VAR xé nát trận đấu, Becamex TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng

VAR xé nát trận đấu, Becamex TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

Nữ tuyển thủ ĐT nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Nhã gây chú ý trong ngày sinh nhật tuổi 24 với loạt ảnh mới với phong cách nhẹ nhàng nữ tính.

Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?

Thể thao
Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?

Hậu vệ người Mường đang khoác áo Thể Công Viettel, từng được gọi lên ĐT Việt Nam

Thể thao
Hậu vệ người Mường đang khoác áo Thể Công Viettel, từng được gọi lên ĐT Việt Nam

Tin chiều 26/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, cảm thấy có lỗi với bố mẹ

Thể thao
Tin chiều 26/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, cảm thấy có lỗi với bố mẹ

3 tài năng trẻ Việt kiều sáng giá của Ninh Bình FC “mất tích”, vì sao?

Thể thao
3 tài năng trẻ Việt kiều sáng giá của Ninh Bình FC “mất tích”, vì sao?

Đọc thêm

Ngoại trưởng Nga tuyên bố trước Liên Hợp Quốc: Nga không có ý định tấn công NATO, EU
Thế giới

Ngoại trưởng Nga tuyên bố trước Liên Hợp Quốc: Nga không có ý định tấn công NATO, EU

Thế giới

Phương Tây nhiều lần phớt lờ đề nghị của Moscow về “bảo đảm an ninh” trên lục địa này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.

Thị trường tài sản số hôm nay 28/9: Cần làm gì để thu hút doanh nghiệp Blockchain về Việt Nam?
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 28/9: Cần làm gì để thu hút doanh nghiệp Blockchain về Việt Nam?

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 28/9: Theo PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên Đại học UEH, việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa là phép thử cho năng lực quản trị.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận Cúp đặc biệt, giao lưu với VĐV đoạt giải bóng bàn tại Hội thao
Ảnh

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận Cúp đặc biệt, giao lưu với VĐV đoạt giải bóng bàn tại Hội thao

Ảnh

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Lễ bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I đã diễn ra. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khóa X đã nhận Cúp đặc biệt và giao lưu với các VĐV đoạt giải bóng bàn tại Hội thao.

Chạy theo lối sống đang thịnh hành, nhiều bạn trẻ phải 'trả giá', nhập viện cấp cứu giữa đêm
Xã hội

Chạy theo lối sống đang thịnh hành, nhiều bạn trẻ phải "trả giá", nhập viện cấp cứu giữa đêm

Xã hội

Nhiều người trẻ đang tự huỷ hoại sức khỏe, khiến mình đến gần hơn với nguy cơ đột quỵ, thậm chí tử vong chỉ vì chạy theo lối sống này.

KHẨN: Tin bão mới nhất, bão số 10 đã ở trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế 170km, giật cấp 15
Nhà nông

KHẨN: Tin bão mới nhất, bão số 10 đã ở trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế 170km, giật cấp 15

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-TP. Đà Nẵng, cách TP. Huế khoảng 170km về phía Đông.

Đất rừng đặc dụng: Tổ chức kinh tế có được nhận chuyển nhượng từ cá nhân?
Bạn đọc

Đất rừng đặc dụng: Tổ chức kinh tế có được nhận chuyển nhượng từ cá nhân?

Bạn đọc

Tổ chức kinh tế không được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng đặc dụng của cá nhân, trừ khi được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt. Luật Đất đai 2024 quy định cũng nêu rõ nhiều trường hợp khác không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

Vị tướng nào được gọi là 'Nhân Đồ', tàn ác bậc nhất lịch sử Trung Hoa cổ đại?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng nào được gọi là "Nhân Đồ", tàn ác bậc nhất lịch sử Trung Hoa cổ đại?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng này được mệnh danh là “Nhân Đồ” với mức độ tàn ác bạc nhất lịch sử Trung Hoa cổ đại, hạ sát hàng vạn tù binh đầu hàng không thương tiếc.

Tổng thống Mỹ điều quân tới Portland, dọa dùng ‘toàn lực’ trấn áp biểu tình
Thế giới

Tổng thống Mỹ điều quân tới Portland, dọa dùng ‘toàn lực’ trấn áp biểu tình

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai quân đội Mỹ tới thành phố Portland, bang Oregon, cho phép sử dụng “toàn lực” nếu cần thiết để trấn áp các cuộc biểu tình nhắm vào các trung tâm giam giữ nhập cư.

Frey Việt Nam – Chuyên cung cấp phụ tùng Mercedes, BMW chất lượng cao
Doanh nghiệp

Frey Việt Nam – Chuyên cung cấp phụ tùng Mercedes, BMW chất lượng cao

Doanh nghiệp

Với yêu cầu khắt khe về độ chính xác, độ bền và hiệu suất vận hành, nhiều chủ xe Mercedes, BMW thường băn khoăn giữa phụ tùng chính hãng giá cao và phụ tùng trôi nổi kém chất lượng. Giữa bối cảnh đó, Phụ Tùng Frey nổi lên như một giải pháp thông minh: chất lượng chuẩn OEM, giá thành hợp lý, danh mục đa dạng và sự hiện diện mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam.

Người xưa dặn: Trồng 4 cây cảnh trong sân, gieo mầm phước lành, gặt hái may mắn, bảo vệ gia đình yên ấm
Gia đình

Người xưa dặn: Trồng 4 cây cảnh trong sân, gieo mầm phước lành, gặt hái may mắn, bảo vệ gia đình yên ấm

Gia đình

Người xưa rất coi trọng 4 cây cảnh có tuổi thọ hàng trăm năm này. Chúng càng già càng có giá trị theo thời gian, bảo vệ gia đình, truyền đời cho con cháu.

Địa phương ứng phó với bão số 10 mạnh cấp 12, giật cấp 15
Tin tức

LIVE
Địa phương ứng phó với bão số 10 mạnh cấp 12, giật cấp 15

Tin tức

Bão số 10 đang gây gió giật dữ dội trên Biển Đông. Trên đất liền, mưa lớn diện rộng bao trùm miền Trung. Bắc Bộ từ chiều tối nay mưa cũng tăng nhanh. Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác về chiều và tối.

Lắng nghe nông dân nói: Nông dân Đà Nẵng mong mỏi bình ổn giá vật tư nông nghiệp
Kinh tế

Lắng nghe nông dân nói: Nông dân Đà Nẵng mong mỏi bình ổn giá vật tư nông nghiệp

Kinh tế

Trước thềm Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói", nhiều nông dân tại Đà Nẵng đã đề xuất nhiều ý kiến nhằm bình ổn giá vật tư nông nghiệp, cũng như các vấn đề liên quan đến đầu ra cho sản phẩm ngành nông nghiệp.

Ông Zelensky cảnh báo rắn: Nga định gây mất điện ở Kiev, Moscow phải trả giá
Thế giới

Ông Zelensky cảnh báo rắn: Nga định gây mất điện ở Kiev, Moscow phải trả giá

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đe dọa sẽ tấn công vào ngành năng lượng của Nga nếu nước này tìm cách gây mất điện trên diện rộng ở Ukraine.

“Arne time” mất tác dụng, Liverpool “giúp” Crystal Palace tạo cột mốc chưa từng có
Thể thao

“Arne time” mất tác dụng, Liverpool “giúp” Crystal Palace tạo cột mốc chưa từng có

Thể thao

Liverpool đã thất bại 1-2 trước Crystal Palace tại vòng 6 Premier League. Đây là trận thua đầu tiên trong mùa giải của “The Kop”, đồng thời dánh dấu sự thăng hoa rất ấn tượng dành cho Crystal Palace.

Xứ Đoài rực sáng với màn rước đèn Trung thu khổng lồ lung linh sắc màu
Ảnh

Xứ Đoài rực sáng với màn rước đèn Trung thu khổng lồ lung linh sắc màu

Ảnh

Những ngày cận kề rằm tháng Tám, hàng nghìn người dân và du khách đổ về Xứ Đoài để xem màn rước đèn Trung thu khổng lồ đầy sắc màu. Những chiếc đèn lồng khổng lồ được tạo hình kỳ công với ánh sáng rực rỡ, đã biến các đường phố trở thành sân khấu lung linh.

Phá khóa nhà hàng lấy trộm két sắt giữa bão số 10, ba thiếu niên bị Công an Đà Nẵng bắt
Pháp luật

Phá khóa nhà hàng lấy trộm két sắt giữa bão số 10, ba thiếu niên bị Công an Đà Nẵng bắt

Pháp luật

Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã làm rõ nhóm ba thiếu niên lợi dụng mưa gió do bão số 10 để phá khóa nhà hàng, trộm két sắt, sau đó đem phi tang dưới sông Hàn.

Real Madrid thua đậm Atletico Madrid, HLV Xabi Alonso cay đắng thừa nhận điều gì?
Thể thao

Real Madrid thua đậm Atletico Madrid, HLV Xabi Alonso cay đắng thừa nhận điều gì?

Thể thao

Real Madrid đã thua Atletico Madrid 2-5 trong trận derby Madrid tại vòng 7 La Liga và HLV Xabi Alonso có những chia sẻ rất thẳng thắn về thất bại của “Los Blancos”.

Giá xăng dầu hôm nay 28/9: Một tuần tăng mạnh nhất trong 3 tháng qua
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 28/9: Một tuần tăng mạnh nhất trong 3 tháng qua

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 28/9, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai đạt ngưỡng cao nhất trong những tháng gần đây, nguyên nhân do tình hình bất ổn chính trị thế giới ngày càng gia tăng.

Giá USD hôm nay 28/9: “Ngóng” Fed giảm lãi suất, tỷ giá biến động nhẹ trong 1 tuần qua
Kinh tế

Giá USD hôm nay 28/9: “Ngóng” Fed giảm lãi suất, tỷ giá biến động nhẹ trong 1 tuần qua

Kinh tế

Tuần qua, tỷ giá tại thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận mức tăng nhẹ. Tuy nhiên, động thái Fed bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất được các nhà phân tích kỳ vọng sẽ giảm áp lực tỷ giá và tạo thêm dư địa cho Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ.

Dân xã này ở Lạng Sơn đang bẻ loại quả đặc sản chín đen, có bao nhiêu cũng bán hết veo
Nhà nông

Dân xã này ở Lạng Sơn đang bẻ loại quả đặc sản chín đen, có bao nhiêu cũng bán hết veo

Nhà nông

Những ngày này, người dân trên địa bàn xã Khánh Khê đang bước vào chính vụ thu hoạch trám đen. Đây là xã có diện tích trám đen lớn nhất huyện Văn Quan cũ và là vùng trồng trám có tiếng của tỉnh Lạng Sơn.

Lễ Vinh danh Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025: Tôn vinh sức mạnh bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Lễ Vinh danh Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025: Tôn vinh sức mạnh bền vững

Chuyển động Sài Gòn

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đối mặt với những thử thách mang tính bước ngoặt, Lễ Vinh danh Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 đã ghi nhận những doanh nghiệp kiên cường vượt khó, thích ứng linh hoạt và tiên phong trong hành trình phát triển bền vững

Nhà cổ, nhà xưa vẫn đẹp như phim ở làng quê Quảng Ngãi, ngắm thôi đã mê rồi
Nhà nông

Nhà cổ, nhà xưa vẫn đẹp như phim ở làng quê Quảng Ngãi, ngắm thôi đã mê rồi

Nhà nông

Hiện nay, ở một số làng quê thuộc huyện Nghĩa Hành trước đây của tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn bảo tồn nhà cổ, nếp nhà xưa, đặc biệt là nhà lá mái.

Ông Lavrov tuyên bố không còn ai trông đợi quay lại biên giới Ukraine năm 2022
Thế giới

Ông Lavrov tuyên bố không còn ai trông đợi quay lại biên giới Ukraine năm 2022

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Ukraine “sẽ không lấy lại được đất của mình” còn Nga “sẽ không nhượng lại đường biên giới, kể cả mức năm 2022”.

Xử phạt và tước giấy chứng nhận ATTP doanh nghiệp 'hô biến' rau trôi nổi tuồn vào trường học, siêu thị
Bạn đọc

Xử phạt và tước giấy chứng nhận ATTP doanh nghiệp "hô biến" rau trôi nổi tuồn vào trường học, siêu thị

Bạn đọc

Loạt phóng sự điều tra của Dân Việt đã phơi bày thủ đoạn cấu kết giữa tiểu thương, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm hợp thức rau trôi nổi, thậm chí cả rau củ Trung Quốc, thành “rau an toàn” tuồn vào bếp ăn trường học, siêu thị, thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng số.

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá lên tiếng về bài kiểm tra thể lực gây bất ngờ ở tuổi U60
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá lên tiếng về bài kiểm tra thể lực gây bất ngờ ở tuổi U60

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Thu Quế gây ấn tượng mạnh với kết quả kiểm tra thể lực gây bất ngờ ở tuổi U60, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ dư luận.

Ngực bỗng dưng sưng to, đau nhức, cụ ông không ngờ mắc bệnh ung thư hiếm gặp ở nam giới
Xã hội

Ngực bỗng dưng sưng to, đau nhức, cụ ông không ngờ mắc bệnh ung thư hiếm gặp ở nam giới

Xã hội

Vùng ngực bỗng sưng đau, cụ ông không thể ngờ mình lại mắc bệnh ung thư vú, căn bệnh rất hiếm gặp ở nam giới với tỷ lệ 1/1000.

Một chùa cổ ở tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập) có quả chuông đồng nặng 9.000kg treo úp giữa cái hồ nước
Nhà nông

Một chùa cổ ở tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập) có quả chuông đồng nặng 9.000kg treo úp giữa cái hồ nước

Nhà nông

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Cổ Lễ, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập tỉnh, chùa Cổ Lễ tọa lạc trên địa phận tỉnh Nam Định) vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Đây không chỉ là sự ghi nhận cao nhất của Nhà nước về giá trị nổi bật của di tích trong lịch sử, mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch văn hóa, tâm linh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

'Khi con rời tổ': Cha mẹ Mỹ học cách sống lại từ đầu
Xã hội

"Khi con rời tổ": Cha mẹ Mỹ học cách sống lại từ đầu

Xã hội

Cuối năm ngoái, John Dick tiễn con gái út nhập học rồi trở về ngôi nhà trống ở Pennsylvania. Hiện tại, anh nhìn căn phòng khách vắng lặng, nơi từng là không gian của tiếng cười con trẻ, anh thấy hụt hẫng.

Bắc Ninh sắp có thêm dự án nhà ở xã hội 3.100 căn hộ
Nhà đất

Bắc Ninh sắp có thêm dự án nhà ở xã hội 3.100 căn hộ

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội số 2 tại phường Tân Tiến. Dự án có tổng vốn hơn 4.062 tỷ đồng, gồm 12 tòa chung cư cao tầng với khoảng 3.100 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

1

"Khởi đầu của sự hỗn loạn", EU đã có động thái vụng về với Nga

'Khởi đầu của sự hỗn loạn', EU đã có động thái vụng về với Nga

2

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

3

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

4

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

5

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt