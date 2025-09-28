“Arne time” mất tác dụng, Liverpool “giúp” Crystal Palace tạo cột mốc chưa từng có

Liverpool đứt mạch toàn thắng

Liverpool bước vào trận đấu gặp Crystal Palace trên sân khách với quyết tâm rất cao. Trước đó, trong trận tranh Community Shields, Liverpool đã gục ngã trước chính Crystal Palace nên họ rất muốn đòi lại món nợ, đồng thời duy trì mạch trận thắng để củng cố ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, Liverpool đã để thủng lưới ngay ở phút thứ 9. Người lập công cho Crystal Palace là Ismaila Sarr. Đến phút 87, Federico Chiesa gỡ hòa cho Liverpool và mở ra những hy vọng đáng kể về một màn ngược dòng ngoạn mục.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Nên nhớ, trước khi trận đấu này diễn ra, Liverpool đã có rất nhiều chiến thắng trong giai đoạn đầu mùa giải 2025/2026 với cách biệt chỉ 1 bàn, đặc biệt với những bàn thắng quyết định vào những phút cuối. Thậm chí, truyền thông Anh còn bắt đầu nhắc đến khái niệm "Arne time", đề cập đến việc Liverpool có những pha lập công quan trọng vào thời điểm cuối trận giống "Fergie time" của M.U dưới thời HLV huyền thoại Alex Ferguson trước đây.

Mặc dù vậy, điều đó đã không xảy ra ở cuộc đọ sức này. Vào phút 90+7, Liverpool đã để thủng lưới sau pha dứt điểm của Nketiah. Thua trận 1-2, Liverpool dù vẫn dẫn đầu Premier League nhưng sẽ chịu sức ép đáng kể từ nhóm bám đuổi phía sau.

Theo thống kê, trận thua tai hại này của Liverpool đã "làm nền" cho chiến thắng rất đáng nhớ của Crystal Palace. Sau khi vượt qua nhà ĐKVĐ, Crystal Palace đã san bằng chuỗi kỷ lục 18 trận bất bại trong lịch sử đội bóng này. Ngoài ra, Crystal Palace cũng lập cột mốc xuất sắc khi họ có lần đầu tiên bất bại ở 6 vòng đầu tại một mùa giải Premier League. Ngoài ra ra, Crystal Palace cũng đang ổn định với chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp ở Premier League nếu tính cả những trận cuối của mùa giải trước.

