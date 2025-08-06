Tin sáng (6/8): Chia tay 10 cầu thủ, HAGL trông cậy vào ai tại V.League 2025/2026?

Chia tay 10 cầu thủ, HAGL trông cậy vào ai tại V.League 2025/2026?

Kết thúc mùa giải 2024/2025, HAGL đã nói lời tạm biệt với 10 cầu thủ. Trong số này, có rất nhiều gương mặt vốn là trụ cột của HAGL như Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Phạm Lý Đức, Brandao…

Để chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026, HAGL đã bổ sung 7 cầu thủ, trong đó có 2 ngoại binh người Brazil là Gabriel Conceicao, Khevin Rodrigo và cầu thủ Việt kiều Ryan Ha. Với tổng cộng 4 ngoại binh, đây là lực lượng sẽ gánh vác trách nhiệm chuyên môn rất lớn của HAGL. Ngoài ra, tài thao lược của GĐKT Vũ Tiến Thành cũng được coi là điểm tựa quan trọng để HAGL hướng tới khả năng cạnh tranh ở mức tốt nhất tại V.League.

Ngoại binh sẽ là điểm tựa lớn về chuyên môn của HAGL ở mùa giải tới. Ảnh: HAGL FC

Dominic Calvert-Lewin muốn tiếp tục chơi tại Ngoại hạng Anh

Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin, hiện đang là cầu thủ tự do sau khi rời Everton, được Sunderland theo đuổi. Tuy nhiên, theo Talksport, anh muốn chờ thêm để xem có cơ hội nào ở Ngoại hạng Anh trước khi đưa ra quyết định.

M.U từ chối 5 đội bóng muốn mua Harry Maguire

Theo Daily Mail, M.U đã từ chối 5 lời đề nghị từ các đội bóng tại Ngoại hạng Anh và Serie A dành cho trung vệ Harry maguire. HLV Ruben Amorim vẫn xem Maguire là một phần trong kế hoạch mùa tới.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Tottenham theo đuổi Rafael Leao và Rodrygo

GiveMeSport tiết lộ Tottenham đang cân nhắc chiêu mộ hai ngôi sao tấn công là Rafael Leao (AC Milan) và Rodrygo (Real Madrid). Tuy nhiên, cả hai thương vụ đều có giá trị rất lớn và chưa có đàm phán cụ thể. Hai cái tên này cũng được nhiều CLB ở Premier League săn đón gắt gao.

Ronaldo tiếc thương huyền thoại Porto qua đời do đột quỵ

Hôm qua (5/8), huyền thoại của CLB Porto và ĐT Bồ Đào Nha là cựu trung vệ Jorge Costa đã qua đời do đột quỵ. Trên mạng xã hội, siêu sao Cristiano Ronaldo bày tỏ sự tiếc thương khi đăng ảnh đen trắng của Jorge Costa kèm theo dòng chữ “Mãi mãi tiếc thương, Jorge Costa”.