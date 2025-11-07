Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 07:30 GMT+7

Tin Showbiz 24h: MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m

+ aA -
Thủy Vũ Thứ sáu, ngày 07/11/2025 07:30 GMT+7
MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m... là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tin showbiz 24h tổng hợp những thông tin nóng hổi về các sao Việt

MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình

Trong một chương trình vì cộng đồng có sự góp mặt của người mẫu Phan Như Thảo, MC Quyền Linh bất ngờ “cầu cứu” con gái khi tài khoản cá nhân chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Nam MC cho biết anh muốn giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn ngay tại chương trình, nhưng không đủ tiền trong tài khoản.

MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình. Ảnh: Chụp màn hình

Không lâu sau, Quyền Linh gọi điện cho con gái lớn – Lọ Lem – và nhận được sự hỗ trợ 40 triệu đồng chỉ trong vài phút. Khoảnh khắc này khiến Phan Như Thảo cùng nhiều người có mặt không khỏi bất ngờ trước sự chu đáo và hào phóng của cô gái 19 tuổi.

Được biết, ở tuổi 19, Lọ Lem đã có thể tự chủ tài chính, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và sở hữu tài sản riêng. Nhận tiền từ con, Quyền Linn bày tỏ niềm tự hào, đồng thời thay mặt con gái gửi 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình.

Khổng Tú Quỳnh, Link Lee lên tiếng về tin đồn hẹn hò Hà Kino

Cụ thể, trên trang cá nhân, Hà Kino đăng clip nắm tay một nhân vật bí ẩn, đính kèm là nhiều lời lẽ ngọt ngào, tin nhắn yêu thương của cả hai. Ngay sau đó, "thám tử mạng" vào cuộc và gọi tên nhiều nhân vật như Lynk Lee, Khổng Tú Quỳnh... Giữa lúc bị nhắc đến, Lynk Lee đăng clip bên bạn trai còn Khổng Tú Quỳnh cũng nhanh chóng đưa ra phản hồi.

Khổng Tú Quỳnh, Link Lee lên tiếng về tin đồn hẹn hò Hà Kino. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh vừa có buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ, thẳng thắn phủ nhận tin đồn hẹn hò với Hà Kino. Nữ ca sĩ cho biết cô không phải là “nữ chính” trong câu chuyện tình cảm đang được bàn tán và bày tỏ sự bức xúc khi đời tư bị ảnh hưởng nghiêm trọng những ngày qua.

“Trời ơi, mọi người cũng biết tôi là người không muốn nhắc đến chuyện đời tư của mình. Tôi chỉ muốn những gì thiêng liêng trong cuộc sống được giữ riêng. Nhưng hôm nay tôi phải lên tiếng vì có quá nhiều người bình luận, nhắn tin khuyên tôi nên hay không nên làm gì, rồi còn nói họ thất vọng, sốc... Thậm chí nhiều người còn vào trang cá nhân của tôi để tranh cãi", Khổng Tú Quỳnh chia sẻ.

Giọng ca Lạnh lùng cũng hài hước đính chính chi tiết khiến cô bị hiểu lầm: “'Bé vợ' của Hà sinh tháng 11 cái là mọi người khẳng định đó là tôi luôn. Trời ơi, trên đời này đâu chỉ có mình tôi sinh tháng 11 đâu mọi người ơi, rất nhiều người sinh tháng 11 mà.”

Trước đó, tin đồn hẹn hò giữa Hà Kino và một “nữ nghệ sĩ sinh tháng 11” lan truyền trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng đồn đoán người được nhắc tới chính là Khổng Tú Quỳnh.

Ngọc Huyền cảm ơn Đình Tú trong lễ cưới

Tối 6/11, lễ cưới của diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền chính thức diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả và bạn bè trong giới nghệ sĩ. Từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi được nhận xét là xứng đôi vừa lứa.

Ngọc Huyền xúc động gửi lời nhắn đến chồng. Ảnh: FBNV

Trước khi tiệc chiêu đãi diễn ra, Đình Tú và Ngọc Huyền cùng trao lời thề nguyện trong không gian trang trí lãng mạn với tông màu tím – trắng chủ đạo. Toàn bộ hoa tươi được sắp đặt tinh tế, điểm nhấn là chi tiết cuộn phim đặt giữa sân khấu – gợi nhắc về nghề nghiệp diễn viên của cả hai.

Trong lễ cưới, Ngọc Huyền diện chiếc đầm ngắn tinh giản nhưng sang trọng, khéo tôn nét nữ tính. Chú rể Đình Tú xuất hiện bảnh bao, liên tục dành ánh mắt âu yếm và cái nắm tay đầy tình cảm cho vợ.

Ngọc Huyền xúc động gửi lời nhắn đến chồng: “Từ khi có anh, em thấy được là chính mình. Cảm xúc bên cạnh anh không quá khó để gọi tên, chỉ đơn giản là sự bình yên… Em mong rằng mọi lần giận dỗi, anh sẽ là người xin lỗi và xuống nước trước, vì khi đó em thấy mình thật quan trọng. Cảm ơn anh vì sự nghiêm túc, dịu dàng và vì đã chọn em là nhà".

Nhà ở Huế của Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m

MC Cát Tường chia sẻ, trong chuyến trở về Huế thăm cha sau đợt mưa lũ vừa qua, cô xót xa khi chứng kiến căn nhà của gia đình bị ngập sâu hơn 1,5m. Bên trong vẫn còn bùn đất phủ kín, dấu chân của cha cô còn in hằn trên nền nhà.

Nhà ở Huế của Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m. Ảnh: Chụp màn hình

Hai chiếc xe máy bị ngâm nước hư hỏng nặng, không thể sử dụng. Nữ MC cho biết, đứng giữa khung cảnh tan hoang, cô không biết nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu.

Lan Phương hạnh phúc dù nhiều lần tự sửa nhà

Diễn viên Lan Phương chia sẻ, khi cô bắt tay sơn sửa lại căn nhà, nhiều người tỏ ra lo lắng và khen ngợi vì sự vất vả. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết, việc tự tay chăm sóc, sửa sang tổ ấm đã trở thành thói quen của cô từ lâu.

Lan Phương tự sửa nhà. Ảnh: FBNV

Lan Phương kể, trong thời gian mang bầu bé Mia, máy lạnh phòng ngủ tỏa ra mùi khó chịu nhưng không có ai giúp đỡ. Chờ đến khi con được hai tháng, cô tự mình tìm thợ sửa, sắp xếp lại đồ đạc và lau dọn kỹ lưỡng để con gái không bị ảnh hưởng bởi bụi công trình hay mùi khó chịu.

Hiện tại, khi Mia tròn 20 tháng, Lan Phương tiếp tục tự tay sơn sửa lại nhà để tạo nên không gian mới – bình yên, an toàn và đầy nữ tính. “Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi không cần chờ đợi hay kỳ vọng ai giúp đỡ. Tự do sắp xếp mọi thứ theo ý mình khiến tôi thấy an nhiên và vui vẻ hơn,” cô chia sẻ.

Tham khảo thêm

Lễ cưới Đình Tú và Ngọc Huyền

Lễ cưới Đình Tú và Ngọc Huyền

Động thái mới nhất của Đoàn Di Băng sau khi chồng bị bắt

Động thái mới nhất của Đoàn Di Băng sau khi chồng bị bắt

BTV đông con nhất VTV gửi tâm thư xúc động chúc sinh nhật con trai tròn 18 tuổi đang du học

BTV đông con nhất VTV gửi tâm thư xúc động chúc sinh nhật con trai tròn 18 tuổi đang du học

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung đăng tải đoạn video trò chuyện tình cảm giữa anh và bạn gái Ý Lan.

Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc, có học vị Tiến sĩ được xem là “hiện tượng” của sân khấu cải lương phía Bắc

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc, có học vị Tiến sĩ được xem là “hiện tượng” của sân khấu cải lương phía Bắc

Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025

Văn hóa - Giải trí
Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025

Đoàn Di Băng và ước mơ trở thành người phụ nữ thành đạt

Văn hóa - Giải trí
Đoàn Di Băng và ước mơ trở thành người phụ nữ thành đạt

Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo: “Kể về Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng chắc không giấy mực nào viết đủ”

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo: “Kể về Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng chắc không giấy mực nào viết đủ”

Đọc thêm

Cựu Thủ tướng Ukraine bất ngờ cảnh báo đáng sợ tới Nga
Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine bất ngờ cảnh báo đáng sợ tới Nga

Thế giới

Các nước thành viên NATO đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn với Nga dưới tay chính quyền Kiev, cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov viết trên Telegram.

HLV Phan Thanh Bình “mất ghế'
Thể thao

HLV Phan Thanh Bình “mất ghế"

Thể thao

CLB Đồng Tháp có sự thay đổi lớn trên băng ghế chỉ đạo khi ông Ngô Quang Sang thay thế HLV Phan Thanh Bình cầm quân trong giai đoạn sắp tới.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 7/11: Nhiều người 'đầu tư theo phong trào', thiếu kiến thức cơ bản
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 7/11: Nhiều người "đầu tư theo phong trào", thiếu kiến thức cơ bản

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 7/11: TS Cấn Văn Lực cho rằng phần lớn nhà đầu tư Việt Nam thiếu kiến thức cơ bản, "đầu tư theo phong trào". Do đó, cần sớm đưa giáo dục tài chính và kiến thức tài sản số vào chương trình học phổ thông và đại học.

Nghệ sĩ Nhân dân hiếm hoi bước vào Nghị trường, nay chọn cuộc sống lặng lẽ nơi quê nhà
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân hiếm hoi bước vào Nghị trường, nay chọn cuộc sống lặng lẽ nơi quê nhà

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thúy Cải được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa IX (1992–1997), nhiều lần tham gia thảo luận, đề xuất về chính sách phát triển văn hóa, nghệ thuật.

Malaysia, Indonesia tăng vọt nhập khẩu cao su từ Việt Nam, lợi nhuận của Tập đoàn cao su cao nhất lịch sử
Nhà nông

Malaysia, Indonesia tăng vọt nhập khẩu cao su từ Việt Nam, lợi nhuận của Tập đoàn cao su cao nhất lịch sử

Nhà nông

Trong 10 tháng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã: GVR) có lãi sau thuế vượt kế hoạch cả năm. Cụ thể: Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 24.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 6.300 tỷ đồng, tương ứng lần lượt 79% và gần 108% kế hoạch. Một trong những lý do là các nước châu Á, trong đó có Malaysia và Indonesia nhập khẩu cao su của Việt Nam tăng từ 23-100%.

U17 Việt Nam thắng U17 Campuchia với tổng tỷ số 10-0
Thể thao

U17 Việt Nam thắng U17 Campuchia với tổng tỷ số 10-0

Thể thao

U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng đậm 5-0 trước U17 Campuchia. Trước đó, ở trận giao hữu diễn ra vào ngày ngày 3/11, thầy trò HLV Cristiano Roland cũng đã thắng đối thủ này với tỷ số 5-0.

Đừng chỉ trồng trầu bà, cây cảnh này mới là cực phẩm, lá đỏ, hoa tươi, quả lóng lánh như ngọc, còn dễ chăm sóc
Gia đình

Đừng chỉ trồng trầu bà, cây cảnh này mới là cực phẩm, lá đỏ, hoa tươi, quả lóng lánh như ngọc, còn dễ chăm sóc

Gia đình

Cây cảnh không chỉ có lá đỏ tươi thắm, đẹp hơn hoa mà những quả mọng nhỏ xinh, trong trắng như những viên ngọc trai cũng khiến mọi người phải say đắm.

Dự án hơn 2.400 tỷ đồng tại Quảng Trị của Tập đoàn Sơn Hải được chấp thuận chủ trương đầu tư
Nhà đất

Dự án hơn 2.400 tỷ đồng tại Quảng Trị của Tập đoàn Sơn Hải được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đất

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc TP. Đông Hà, quy mô hơn 37 ha, tổng vốn dự kiến 2.430 tỷ đồng, do Tập đoàn Sơn Hải đề xuất và tham gia đấu thầu thực hiện.

Bắt đối tượng bị truy nã vì gây án mạng sau gần 40 năm lẩn trốn
Pháp luật

Bắt đối tượng bị truy nã vì gây án mạng sau gần 40 năm lẩn trốn

Pháp luật

Công an xã Hoài Đức, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng truy nã về tội giết người sau gần 40 năm lẩn trốn.

Giá xăng dầu hôm nay 7/11: Tăng trở lại sau nhiều ngày lao dốc
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 7/11: Tăng trở lại sau nhiều ngày lao dốc

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 7/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch đã tăng trở lại sau nhiều phiên biến động, lao dốc.

Thừa kế quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục sang tên “sổ đỏ” theo quy định mới nhất như thế nào?
Bạn đọc

Thừa kế quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục sang tên “sổ đỏ” theo quy định mới nhất như thế nào?

Bạn đọc

Khi người để lại di sản là quyền sử dụng đất qua đời, người thừa kế có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai (sang tên “sổ đỏ”). Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định 101/2024/NĐ-CP đã quy định rõ thời hạn, hồ sơ và trình tự thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc kế thừa tài sản hợp pháp.

Becamex và VSIP muốn làm khu công nghiệp ở Khánh Hoà
Nhà đất

Becamex và VSIP muốn làm khu công nghiệp ở Khánh Hoà

Nhà đất

Liên danh Becamex IDC - VSIP đề xuất đầu tư khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ - sinh thái tại Ninh Hòa, quy mô khoảng 2.000 ha, kỳ vọng tạo hành lang kinh tế động lực mới, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho Khánh Hòa.

Tỉnh Ninh Bình mới (sau sáp nhập) có một khu rừng nổi tiếng, 'vắng bóng' thú rừng, đàn chim gì có tên trong sách Đỏ?
Nhà nông

Tỉnh Ninh Bình mới (sau sáp nhập) có một khu rừng nổi tiếng, "vắng bóng" thú rừng, đàn chim gì có tên trong sách Đỏ?

Nhà nông

Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trước sáp nhập) rộng hơn 7.000ha. VQG Xuân Thủy là rừng ngập mặn, laà vùng đất ngập nước cửa sông ven biển tiêu biểu với địa hình tự nhiên được kiến tạo theo quy luật bồi tụ và xói lở của vùng cửa sông châu thổ Bắc Bộ.

Con khổng lồ 4 chân bè bè này nuôi thành công ở Bạc Liêu, bán 350.0000 đồng/con giống bé nhỏ
Nhà nông

Con khổng lồ 4 chân bè bè này nuôi thành công ở Bạc Liêu, bán 350.0000 đồng/con giống bé nhỏ

Nhà nông

Mỗi năm, anh Đặng Long Hồ, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (trước sáp nhập) xuất bán từ 30.000-40.000 con cua đinh giống (ba ba Nam bộ), giá bán ba ba Nam bộ giống giá 350.000 đồng/con, giá cua đinh thịt từ 400.000-460.000 đồng/kg.

Bộ Xây dựng đề xuất bán nhà ở xã hội cho sai người bị phạt ít nhất 120 triệu đồng
Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất bán nhà ở xã hội cho sai người bị phạt ít nhất 120 triệu đồng

Nhà đất

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, với nhiều quy định mạnh tay nhằm chấn chỉnh tình trạng mua bán, cho thuê, sang nhượng sai đối tượng tại các dự án nhà ở xã hội.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được mẹ đầu tư không tiếc tiền học tiếng Anh và 'cú lội ngược dòng' ra thế giới
Xã hội

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được mẹ đầu tư không tiếc tiền học tiếng Anh và "cú lội ngược dòng" ra thế giới

Xã hội

"Không chỉ bây giờ mà ngay từ ngày xưa mẹ tôi đã luôn nhắc rằng tiếng Anh rất quan trọng", Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về việc được mẹ không tiếc tiền đầu tư cho học tiếng Anh.

Chuyện lạ Tây Ninh, trồng cây dại hái lá bán đắt như tôm tươi, tự trả lương cao, 20 triệu/tháng
Nhà nông

Chuyện lạ Tây Ninh, trồng cây dại hái lá bán đắt như tôm tươi, tự trả lương cao, 20 triệu/tháng

Nhà nông

Rau rừng chủ yếu là các loại cây rừng nhiều lá mọc ngoài tự nhiên, ngoài yếu tố dược liệu, rau rừng còn được xem là đặc sản ở tỉnh Tây Ninh.

Tìm cách nâng cao chuỗi giá trị của loại trái cây tỷ đô mới ở Đồng bằng sông Cửu Long
Nhà nông

Tìm cách nâng cao chuỗi giá trị của loại trái cây tỷ đô mới ở Đồng bằng sông Cửu Long

Nhà nông

Để nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa, các chuyên gia cho rằng, cần ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật và sinh học phân tử trong chọn tạo giống dừa chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Vùng biển Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng vì sao gió thổi mạnh, nước đục, sóng to, con vật thịt ngọt này lại có nhiều?
Nhà nông

Vùng biển Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng vì sao gió thổi mạnh, nước đục, sóng to, con vật thịt ngọt này lại có nhiều?

Nhà nông

Kinh nghiệm của những ngư dân làm nghề rập lưới ghẹ ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng mới (tỉnh Bình Thuận trước đây) là gió càng thổi mạnh, nước càng đục, sóng càng to thì những ghe, xuồng đi rập ghẹ (con ghẹ biển), thả lưới lại thu hoạch kha khá những mẻ ghẹ tươi ngon trong mùa bấc…

Châu Âu đang đùa với lửa sau tuyên bố của ông Putin
Thế giới

Châu Âu đang đùa với lửa sau tuyên bố của ông Putin

Thế giới

Thành viên Đảng Bảo thủ Quốc gia Phần Lan “Liên minh Tự do” Armando Mema trong bài đăng trên mạng xã hội X đã gọi việc các nước châu Âu tài trợ cho cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga là “đùa với lửa”.

Chủ thầu xây dựng ở Nghệ An “quay xe”, rủ vợ bỏ việc về mở xưởng làm món gì mà ra mẻ nào bán hết mẻ đó?
Nhà nông

Chủ thầu xây dựng ở Nghệ An “quay xe”, rủ vợ bỏ việc về mở xưởng làm món gì mà ra mẻ nào bán hết mẻ đó?

Nhà nông

Vốn là một chủ thầu xây dựng, anh Yên ở xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An bất ngờ “quay xe” rủ vợ là điều dưỡng viên cùng nghỉ việc về nhà mở xưởng làm đường phên từ mật mía. Đường phên được chính quyền công nhận là sản phẩm Ocop 3 sao, có từng nào cũng bán hết.

Sốt cao 40 độ, tổn thương gan, thận cấp tính vì căn bệnh mang từ quê nhà Nigeria
Xã hội

Sốt cao 40 độ, tổn thương gan, thận cấp tính vì căn bệnh mang từ quê nhà Nigeria

Xã hội

Bệnh nhân người Nigeria khi đến Việt Nam đã bị sốt cao liên tục 40–41°C, tiêu chảy, nôn nhiều, mất nước nặng và huyết áp tụt (88/54 mmHg), có tổn thương gan, thận cấp tính.

Việt Nam xuất khẩu 391 tỷ USD trong 10 tháng: 7 mặt hàng nào dẫn đầu?
Kinh tế

Việt Nam xuất khẩu 391 tỷ USD trong 10 tháng: 7 mặt hàng nào dẫn đầu?

Kinh tế

Trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 391 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,9%.

Ở nơi này của Hà Tĩnh, dân trồng giống cây 4 mùa vị chát mà nhà nào cũng thích, thu nhập đang tốt hơn
Nhà nông

Ở nơi này của Hà Tĩnh, dân trồng giống cây 4 mùa vị chát mà nhà nào cũng thích, thu nhập đang tốt hơn

Nhà nông

Cây chè được xác định là cây trồng chủ lực, quan trọng trong phát triển kinh tế nông hộ và xây dựng nông thôn mới tại xã Tây Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (trước là huyện Hương Sơn cũ). Để tăng giá trị, khả năng cạnh tranh, bà con nông dân đang đẩy mạnh áp dụng theo tiêu chuẩn VietGap thông qua việc chuyển đổi kỹ thuật canh tác, chú trọng sản xuất chè sạch, an toàn.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Vợ con bị chém chết, chồng tử vong trong tư thế treo cổ; lái xe tải tông chết bố vợ cũ
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Vợ con bị chém chết, chồng tử vong trong tư thế treo cổ; lái xe tải tông chết bố vợ cũ

Pháp luật

Vợ con bị chém chết, chồng tử vong trong tư thế treo cổ; lái xe tải tông chết bố vợ cũ; điều tra vụ nam thanh niên 17 tuổi bị chém đứt lìa bàn tay... là những tin nóng 24 giờ qua.

Các tập đoàn lớn của Hà Lan muốn đầu tư mạnh vào chuỗi chăn nuôi, logistics tại Việt Nam, tham vọng thu 2 tỷ USD/năm
Nhà nông

Các tập đoàn lớn của Hà Lan muốn đầu tư mạnh vào chuỗi chăn nuôi, logistics tại Việt Nam, tham vọng thu 2 tỷ USD/năm

Nhà nông

Tại buổi làm việc với các tập đoàn hàng đầu lĩnh vực chăn nuôi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng mong các tập đoàn nỗ lực, sớm đưa các sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu. Nếu có thêm sản phẩm chăn nuôi, nông nghiệp Việt Nam đủ sức hoàn thành mục tiêu kim ngạch 100 tỷ USD vào năm 2030.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 07/11/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 07/11/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Trung ương Hội Nông dân làm việc tại Lào Cai; Quảng Trị kêu gọi tiêu thụ cam giúp nông dân sau mưa lũ; Thanh Hóa, Lâm Đồng đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất giỏi; và Đắk Lắk thành lập chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà thả vườn…

Sứ mệnh làm cà phê nguyên chất: Tình yêu và sự kiên trì làm nên thương hiệu cà phê Việt (Bài cuối)
Nhà nông

Sứ mệnh làm cà phê nguyên chất: Tình yêu và sự kiên trì làm nên thương hiệu cà phê Việt (Bài cuối)

Nhà nông

Nhiều năm trước, tại một hội thảo quốc tế ở Hà Lan, khi tôi đại diện cho Công ty CP Phúc Sinh đứng lên thuyết trình về cà phê đặc sản, thì bên dưới, một vị khách người Pháp phá lên cười sặc sụa, đến mức suýt ngã khỏi ghế. Vị khách ấy hỏi lại: “Việt Nam mà có cà phê đặc sản ư?”. Câu hỏi của vị khách Pháp vẫn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.

Một người dân Quảng Trị phát hiện con trăn đất nặng 30kg, khá hung dữ trườn vào nhà, cuộn tròn trong góc phòng
Nhà nông

Một người dân Quảng Trị phát hiện con trăn đất nặng 30kg, khá hung dữ trườn vào nhà, cuộn tròn trong góc phòng

Nhà nông

Một con trăn đất nặng hơn 30kg bất ngờ bò vào nhà dân ở Quảng Trị rồi cuộn tròn trong góc phòng khiến gia chủ hoảng hốt, phải trình báo cơ quan chức năng.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

2

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

3

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

4

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

5

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến