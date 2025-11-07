Tin Showbiz 24h: MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m

Tin showbiz 24h tổng hợp những thông tin nóng hổi về các sao Việt

MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình

Trong một chương trình vì cộng đồng có sự góp mặt của người mẫu Phan Như Thảo, MC Quyền Linh bất ngờ “cầu cứu” con gái khi tài khoản cá nhân chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Nam MC cho biết anh muốn giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn ngay tại chương trình, nhưng không đủ tiền trong tài khoản.

MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình. Ảnh: Chụp màn hình

Không lâu sau, Quyền Linh gọi điện cho con gái lớn – Lọ Lem – và nhận được sự hỗ trợ 40 triệu đồng chỉ trong vài phút. Khoảnh khắc này khiến Phan Như Thảo cùng nhiều người có mặt không khỏi bất ngờ trước sự chu đáo và hào phóng của cô gái 19 tuổi.

Được biết, ở tuổi 19, Lọ Lem đã có thể tự chủ tài chính, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và sở hữu tài sản riêng. Nhận tiền từ con, Quyền Linn bày tỏ niềm tự hào, đồng thời thay mặt con gái gửi 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình.

Khổng Tú Quỳnh, Link Lee lên tiếng về tin đồn hẹn hò Hà Kino

Cụ thể, trên trang cá nhân, Hà Kino đăng clip nắm tay một nhân vật bí ẩn, đính kèm là nhiều lời lẽ ngọt ngào, tin nhắn yêu thương của cả hai. Ngay sau đó, "thám tử mạng" vào cuộc và gọi tên nhiều nhân vật như Lynk Lee, Khổng Tú Quỳnh... Giữa lúc bị nhắc đến, Lynk Lee đăng clip bên bạn trai còn Khổng Tú Quỳnh cũng nhanh chóng đưa ra phản hồi.

Khổng Tú Quỳnh, Link Lee lên tiếng về tin đồn hẹn hò Hà Kino. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh vừa có buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ, thẳng thắn phủ nhận tin đồn hẹn hò với Hà Kino. Nữ ca sĩ cho biết cô không phải là “nữ chính” trong câu chuyện tình cảm đang được bàn tán và bày tỏ sự bức xúc khi đời tư bị ảnh hưởng nghiêm trọng những ngày qua.

“Trời ơi, mọi người cũng biết tôi là người không muốn nhắc đến chuyện đời tư của mình. Tôi chỉ muốn những gì thiêng liêng trong cuộc sống được giữ riêng. Nhưng hôm nay tôi phải lên tiếng vì có quá nhiều người bình luận, nhắn tin khuyên tôi nên hay không nên làm gì, rồi còn nói họ thất vọng, sốc... Thậm chí nhiều người còn vào trang cá nhân của tôi để tranh cãi", Khổng Tú Quỳnh chia sẻ.

Giọng ca Lạnh lùng cũng hài hước đính chính chi tiết khiến cô bị hiểu lầm: “'Bé vợ' của Hà sinh tháng 11 cái là mọi người khẳng định đó là tôi luôn. Trời ơi, trên đời này đâu chỉ có mình tôi sinh tháng 11 đâu mọi người ơi, rất nhiều người sinh tháng 11 mà.”

Trước đó, tin đồn hẹn hò giữa Hà Kino và một “nữ nghệ sĩ sinh tháng 11” lan truyền trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng đồn đoán người được nhắc tới chính là Khổng Tú Quỳnh.

Ngọc Huyền cảm ơn Đình Tú trong lễ cưới

Tối 6/11, lễ cưới của diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền chính thức diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả và bạn bè trong giới nghệ sĩ. Từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi được nhận xét là xứng đôi vừa lứa.

Ngọc Huyền xúc động gửi lời nhắn đến chồng. Ảnh: FBNV

Trước khi tiệc chiêu đãi diễn ra, Đình Tú và Ngọc Huyền cùng trao lời thề nguyện trong không gian trang trí lãng mạn với tông màu tím – trắng chủ đạo. Toàn bộ hoa tươi được sắp đặt tinh tế, điểm nhấn là chi tiết cuộn phim đặt giữa sân khấu – gợi nhắc về nghề nghiệp diễn viên của cả hai.

Trong lễ cưới, Ngọc Huyền diện chiếc đầm ngắn tinh giản nhưng sang trọng, khéo tôn nét nữ tính. Chú rể Đình Tú xuất hiện bảnh bao, liên tục dành ánh mắt âu yếm và cái nắm tay đầy tình cảm cho vợ.

Ngọc Huyền xúc động gửi lời nhắn đến chồng: “Từ khi có anh, em thấy được là chính mình. Cảm xúc bên cạnh anh không quá khó để gọi tên, chỉ đơn giản là sự bình yên… Em mong rằng mọi lần giận dỗi, anh sẽ là người xin lỗi và xuống nước trước, vì khi đó em thấy mình thật quan trọng. Cảm ơn anh vì sự nghiêm túc, dịu dàng và vì đã chọn em là nhà".

Nhà ở Huế của Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m

MC Cát Tường chia sẻ, trong chuyến trở về Huế thăm cha sau đợt mưa lũ vừa qua, cô xót xa khi chứng kiến căn nhà của gia đình bị ngập sâu hơn 1,5m. Bên trong vẫn còn bùn đất phủ kín, dấu chân của cha cô còn in hằn trên nền nhà.

Nhà ở Huế của Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m. Ảnh: Chụp màn hình

Hai chiếc xe máy bị ngâm nước hư hỏng nặng, không thể sử dụng. Nữ MC cho biết, đứng giữa khung cảnh tan hoang, cô không biết nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu.

Lan Phương hạnh phúc dù nhiều lần tự sửa nhà

Diễn viên Lan Phương chia sẻ, khi cô bắt tay sơn sửa lại căn nhà, nhiều người tỏ ra lo lắng và khen ngợi vì sự vất vả. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết, việc tự tay chăm sóc, sửa sang tổ ấm đã trở thành thói quen của cô từ lâu.

Lan Phương tự sửa nhà. Ảnh: FBNV

Lan Phương kể, trong thời gian mang bầu bé Mia, máy lạnh phòng ngủ tỏa ra mùi khó chịu nhưng không có ai giúp đỡ. Chờ đến khi con được hai tháng, cô tự mình tìm thợ sửa, sắp xếp lại đồ đạc và lau dọn kỹ lưỡng để con gái không bị ảnh hưởng bởi bụi công trình hay mùi khó chịu.

Hiện tại, khi Mia tròn 20 tháng, Lan Phương tiếp tục tự tay sơn sửa lại nhà để tạo nên không gian mới – bình yên, an toàn và đầy nữ tính. “Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi không cần chờ đợi hay kỳ vọng ai giúp đỡ. Tự do sắp xếp mọi thứ theo ý mình khiến tôi thấy an nhiên và vui vẻ hơn,” cô chia sẻ.