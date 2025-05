Tin tối (25/5): Nguyễn Xuân Son nhận 1 tin vui, 1 tin buồn?

Nguyễn Xuân Son nhận 1 tin vui, 1 tin buồn?

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Trung Dũng - người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật đầu gối và theo sát quá trình điều trị tiết lộ rằng, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cần từ 7-8 tháng để có thể trở lại thi đấu. Nếu tính từ thời điểm cuối tháng 4/2025 thì sớm nhất cũng phải đến tháng 11 hoặc tháng 12/2025, chân sút gốc Brazil mới có thể thể lực để ra sân như trước đây.



Nguyễn Xuân Son chỉ có thể trở lại thi đấu vào cuối năm 2025. Ảnh: FBNV.

Điều đó có nghĩa, Nguyễn Xuân Son gần như không còn cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam trong năm 2025. Vì vậy, thời điểm gần nhất, ngôi sao 28 tuổi có thể khoác áo các “Chiến binh Sao vàng” là dịp FIFA Days tháng 3/2026.

Tuy nhiên, trong lúc dưỡng thường, Nguyễn Xuân Son gần như chắc chắn sẽ có lần thứ 2 liên tiếp vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định. Hiện đội chủ sân Thiên Trường đang dẫn đầu BXH với 48 điểm sau 23 trận, hơn Hà Nội FC tới 5 điểm, trong khi cả 2 chỉ còn 3 trận nữa.

VFF cử bác sĩ theo 4 ngôi sao sang Malaysia

Do lo lắng về khả năng Hoàng Đức, Duy Mạnh, Văn Vĩ, Hai Long có thể dính chấn thương khi cùng đội hình các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Stars) thi đấu giao hữu với M.U tại Malaysia vào cuối tháng 5 này nên LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quyết định cử bác sĩ Trần Huy Thọ đi theo và tham gia công tác y tế của ASEAN All Stars.

Arsenal gây sốc với ý định mua Martinez

Martinez đang nằm trong tầm ngắm của Arsenal. Ảnh: Instagram nhân vật.

Trong bối cảnh David Raya đang nhận được sự quan tâm từ Real và Atletico Madrid, Ban lãnh đạo Arsenal đang nhắm tới thủ thành Emiliano Martinez của Aston Villa nếu Raya hồi hương thi đấu. Trước đây, Martinez từng gắn bó với “Pháo thủ” từ năm 2010-2020.

HLV Amorim sẽ xin lỗi CĐV M.U

Tối nay (25/5), M.U sẽ tiếp đón Aston Villa ở vòng 38 Premier League 2024/25. Theo tờ The Sun, sau khi trận đấu hạ màn, HLV Ruben Amorim sẽ cầm mic để xin lỗi toàn bộ các Manucians có mặt tại khán đài sân Old Trafford cũng như trên toàn thế giới vì thành tích tệ hại của “Quỷ đỏ” ở mùa giải này.

Cựu sao Liverpool đi du lịch cùng bạn gái



Carroll và bạn gái. Ảnh: BackGrid.

Mới đây, cựu tiền đạo Liverpool - Andy Carroll đã bị bắt gặp đi du lịch ở Ibiza, Tây Ban Nha cùng bạn gái mới Lou Teasdale. Được biết, cặp đôi này đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Hiện tại, chân sút 36 tuổi đang khoác áo CLB Bordeaux.