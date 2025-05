Tân binh Việt kiều U22 Việt Nam bất ngờ từ chối V.League

Trong danh sách 26 tuyển thủ U22 Việt Nam vừa được HLV Kim Sang-sik triệu tập, tiền đạo Việt kiều Bùi Alex thu hút sự chú ý khi lần đầu tiên lên tuyển. Cầu thủ này sinh năm 2005 tại Praha (CH Czech), sở hữu chiều cao 1m78, có thể ở vị trí tiền vệ tấn công, tiền vệ cánh lẫn tiền đạo. Bùi Alex là thành viên đội B của Bohemians Praha 1905 tại giải hạng 3 CH Czech.



Bùi Alex. Ảnh: Bohemians Praha 1905.

Mới đây, Bùi Alex đã lên tiếng chia sẻ về khả năng về Việt Nam thi đấu tại V.League: “Tôi đã có quốc tịch Việt Nam nhưng không nghĩ mình sẽ thi đấu cho các CLB trong nước. Mục tiêu của tôi là được chơi bóng tại châu Âu, nơi quy tụ những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Cristiano Ronaldo chưa từng chơi cho CLB nào ở Bồ Đào Nha sau khi trưởng thành, nhưng anh ấy vẫn là đội trưởng đội tuyển quốc gia. Vì vậy tôi tin rằng, không nhất thiết phải chơi ở V.League để có thể đóng góp cho tuyển Việt Nam”.

Aguero hạnh phúc khi được chạm trán M.U

Sau khi được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào đội hình các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Stars) tham dự trận giao hữu với M.U, tiền đạo Sergio Ezequiel Aguero của ĐT Malaysia cho biết, anh cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc khi có cơ hội đối đầu “Quỷ đỏ”.

M.U lên đường sang châu Á

Các cầu thủ M.U lên đường sang Malaysia. Ảnh: Getty.

Chỉ vài giờ sau khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-0 tại vòng 38 Premier League, M.U đã lên đường sang châu Á dự 2 trận giao hữu với các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Stars tại SVĐ Bukit Jalil ở Kuala Lumpur vào ngày 28/5) và Hong Kong (Trung Quốc tại Hong Kong vào ngày 30/5). HLV Ruben Amorim mang theo 30 cầu thủ, chỉ có Leny Yoro vắng mặt vì chấn thương.

Lineker rơi nước mắt khi chia tay Match of the Day

Cựu danh thủ Gary Lineker đã rơi nước mắt khi chia tay chương trình Match of the Day sau 26 năm gắn bó. Nguyên nhân do ông bị đài BBC sa thải. Cựu tuyển thủ Anh đã gửi lời cảm ơn các đồng nghiệp vì đã đồng hành cùng ông trong quãng thời gian qua.

HLV Conte sắp chia tay Napoli



HLV Conte muốn rời Napoli. Ảnh: Getty.

Theo tiết lộ của nhà báo thể thao nổi tiếng người Italia - Gianluca Di Marzio, HLV Antonio Conte đã tiến hành đàm phán với Chủ tịch Aurelio De Laurentiis về việc chia tay Napoli bất chấp việc hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn thời hạn tới tháng 6/2027. Ngay mùa giải đầu tiên cầm quân, chiến lược gia 55 tuổi đã giúp đội chủ sân Diego Armando Maradona giành chức vô địch Serie A.