Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Thể thao
Thứ ba, ngày 30/09/2025 20:10 GMT+7

Tin tối (30/9): HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?

+ aA -
Minh Hoàng Thứ ba, ngày 30/09/2025 20:10 GMT+7
HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?; Thể Công Viettel đề xuất thuê trọng tài ngoại trận gặp Ninh Bình; Ronaldo bị Kante “ngó lơ”; HLV Klopp không có ý định trở lại cầm quân; Gerrard sắp dẫn dắt Wrexham?
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?

Sáng nay (30/9), HLV Nguyễn Anh Đức đã quyết định chia tay Becamex TP.HCM sau chuỗi thành tích bết bát của đội bóng đất Thủ ở giai đoạn đầu V.League 2025/2026. Cụ thể, đội chủ sân Gò Đậu ới chỉ có được 3 điểm (thắng 1, thua 4) sau 5 vòng đấu đầu tiên, ghi 5 bàn thắng và lọt lưới 10 bàn.

HLV Nguyễn Đức Thắng. Ảnh: Nhật Ánh.

Trước mắt, trợ lý Ueno Nobuhiro được đăng ký cho vị trí HLV tạm quyền của Becamex TP.HCM trong thời gian tới. Thế nhưng, các vấn đề chuyên môn sẽ do ông Đặng Trần Chỉnh đảm nhiệm.

Một trong những nhiệm vụ cấp bách với Becamex TP.HCM ở thời điểm này là phải tìm kiếm một nhà cầm quân đủ tài để thay thế HLV Nguyễn Anh Đức. Hiện tại, HLV Nguyễn Đức Thắng được xem là ứng cử viên sáng giá cho “ghế nóng” tại sân Gò Đậu.

HLV Nguyễn Đức Thắng theo nghiệp cầm quân từ năm 2012, từng dẫn dắt U21 Hà Nội T&T, CLB Sài Gòn, Thanh Hóa và Thể Công Viettel. Hiện tại, ông được đánh giá là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất tại Việt Nam.

Thể Công Viettel đề xuất thuê trọng tài ngoại trận gặp Ninh Bình

Ngày 2/10 tới, Ninh Bình FC sẽ tiếp đón Thể Công Viettel ở trận cầu tâm điểm vòng 6 V.League 2025/2026. Trước màn đọ sức này, đội bóng ngành quân đội đã đề xuất Ban tổ chức giải thuê trọng tài ngoại điều khiển trận đấu.

Ronaldo bị Kante “ngó lơ”

Ảnh chụp màn hình.

Ở trận thua 0-2 của Al-Ittihad trước Al-Nassr tại vòng 4 Saudi Pro League 2025/26 diễn ra hôm 27/9 vừa qua, tiền vệ N’Golo Kante đã thu hút sự chú ý khi không thèm bắt tay siêu sao Cristiano Ronaldo bên phía Al-Nassr. Trận này, CR7 đóng góp 1 bàn thắng vào phút 35.

HLV Klopp không có ý định trở lại cầm quân

HLV Jurgen Klopp khẳng định rằng, ông không có ý định trở lại cầm quân ở thời điểm này. Sau khi chia tay Liverpool vào Hè 2024, chiến lược gia người Đức làm Giám đốc bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull. Công việc của ông là giám sát các dự án tại các CLB gồm RB Leipzig, RB Salzburg và New York Red Bulls. Tuy nhận được sự quan tâm từ Al-Ittihad nhưng Klopp chỉ muốn làm tốt công việc hiện tại và tận hưởng cuộc sống bên gia đình.

Gerrard sắp dẫn dắt Wrexham?

Ảnh: ChatGPT.

Theo một số nguồn tin, HLV Steven Gerrard có thể trở lại cầm quân bằng việc dẫn dắt CLB đang thi đấu tại giải hạng Nhất Anh là Wrexham. Từ khi bị Al-Ettifaq sa thải cách đây 8 tháng, cựu danh thủ Liverpool vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào.

Tham khảo thêm

Tin tối (18/9): Công Phượng nhận tin kém vui từ VPF và VFF

Tin tối (18/9): Công Phượng nhận tin kém vui từ VPF và VFF

Tin tối (13/9): 7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?

Tin tối (13/9): 7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?

Tin tối (14/9): HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92

Tin tối (14/9): HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92

Thống kê gây sốc về trận Thép Xanh Nam Định vs Svay Rieng

Thống kê gây sốc về trận Thép Xanh Nam Định vs Svay Rieng

Lâm Ti Phông lập cú đúp, Thép xanh Nam Định nhọc nhằn hạ Svay Rieng trong cảnh thiếu người

Lâm Ti Phông lập cú đúp, Thép xanh Nam Định nhọc nhằn hạ Svay Rieng trong cảnh thiếu người

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia bị xử thua 21-0?

ĐT Malaysia bị xử thua 21-0? HLV Pep Guardiola báo tin buồn về Rodri; U23 Indonesia đăng ký 50 cầu thủ, sẵn sàng chinh phục SEA Games 33; Ekitike nói rõ lý do chọn Liverpool, từ chối M.U; Bố của Lukaku qua đời.

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

Thể thao
Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

HLV Polking nói gì về ngoại binh Percy Tau trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định?

Thể thao
HLV Polking nói gì về ngoại binh Percy Tau trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định?

Tin tối 28/9: HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA?

Thể thao
Tin tối 28/9: HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA?

Bảng xếp hạng sau vòng 5 V.League 2025/2026: Cuộc đua tứ mã

Thể thao
Bảng xếp hạng sau vòng 5 V.League 2025/2026: Cuộc đua tứ mã

Đọc thêm

Mâu thuẫn việc kết nối nhạc, 4 đối tượng dùng ly thuỷ tinh đánh người thương tích 29%
Pháp luật

Mâu thuẫn việc kết nối nhạc, 4 đối tượng dùng ly thuỷ tinh đánh người thương tích 29%

Pháp luật

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc kết nối nhạc, 4 đối tượng đã dùng ly thủy tinh đánh người gây thương tích 29%. Các đối tượng này vừa bị công an bắt tạm giam.

Hà Nội mưa trắng trời do bão BUALOI, hầm chung cư 'hoá' bể nước
Nhà đất

Hà Nội mưa trắng trời do bão BUALOI, hầm chung cư 'hoá' bể nước

Nhà đất

Ảnh hưởng từ cơn bão BUALOI (bão số 10), Hà Nội hứng trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền kể từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, khiến nhiều tuyến phố ngập nặng, hầm chung cư biến thành “bể chứa khổng lồ”.

Nga giành thêm chiến thắng lớn ở Donetsk, Tổng thống Putin tuyên bố nóng: 'Chúng ta đang chiến thắng'
Thế giới

Nga giành thêm chiến thắng lớn ở Donetsk, Tổng thống Putin tuyên bố nóng: 'Chúng ta đang chiến thắng'

Thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa phát đi thông điệp mạnh mẽ, khẳng định Moscow đang “chiến thắng” tại Ukraine trong bối cảnh quân đội nước này giành thêm lãnh thổ trọng yếu ở tỉnh Donetsk, theo Sky News.

Hơn 2.100 học sinh trung học phổ thông và giáo viên thích thú tham gia chương trình hướng nghiệp
Doanh nghiệp

Hơn 2.100 học sinh trung học phổ thông và giáo viên thích thú tham gia chương trình hướng nghiệp

Doanh nghiệp

Sau gần 6 tháng triển khai, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) vừa chính thức khép lại S-Career mùa 2 năm 2025. Đây là chương trình hướng nghiệp dành cho học sinh các trường trung học phổ thông cùng với sự hỗ trợ của Công Ty TNHH Giáo dục hướng nghiệp và Phát triển nghề nghiệp hành trình (“SIF Career”).

Ảnh: Vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình mất tích ở Tuyên Quang
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ảnh: Vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình mất tích ở Tuyên Quang

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (30/9), tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã xảy vụ sạt lở nghiêm trọng với khối lượng nước, bùn, đất khổng lồ từ trên núi cao tràn xuống gây ra lũ quét, vùi lấp một gia đình làm 4 người mất tích.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón may mắn và phước lành tựa cầu vồng sau mưa
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón may mắn và phước lành tựa cầu vồng sau mưa

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, sự nghiệp, tài lộc và vận mệnh của 3 con giáp này sẽ được nâng tầm toàn diện và cuộc sống sẽ ngày càng suôn sẻ, sung túc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Chiều 30/9, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong công tác khắc phục hậu quả bão số 10.

Hà Nội mưa ngập nhưng đây là hình ảnh 'vui như Tết' khiến hàng nghìn phụ huynh Hà Nội hết lời khen ngợi
Xã hội

Hà Nội mưa ngập nhưng đây là hình ảnh "vui như Tết" khiến hàng nghìn phụ huynh Hà Nội hết lời khen ngợi

Xã hội

"Không để học sinh bị đói, rét vì không về nhà được, trường cung cấp các suất ăn tối miễn phí cho học sinh", những dòng tin nhắn của nhà trường khiến phụ huynh ấm lòng trong ngày mưa ngập ở Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Giá đất bị 'thổi' lên kinh khủng, phải siết chặt, ngăn chặn đầu cơ
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Giá đất bị "thổi" lên kinh khủng, phải siết chặt, ngăn chặn đầu cơ

Tin tức

Tổng Bí thư khẳng định nguyên tắc nhất quán đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, ông cảnh báo không được để xảy ra tình trạng tư nhân hóa đất đai.

Từ 1/10, chưa chuyển tài khoản giao thông, doanh nghiệp vận tải tiếp tục được sử dụng tài khoản thu phí
Kinh tế

Từ 1/10, chưa chuyển tài khoản giao thông, doanh nghiệp vận tải tiếp tục được sử dụng tài khoản thu phí

Kinh tế

Cục Đường bộ cho biết, thẻ tín dụng của doanh nghiệp kết nối với tài khoản giao thông phải chịu phí cao (1 - 2%), nên gây tốn kém cho doanh nghiệp.

Kinh tế Đồng Nai vươn lên: Cao tốc, cảng biển, sân bay Long Thành tạo động lực mới cho tăng trưởng
Kinh tế

Kinh tế Đồng Nai vươn lên: Cao tốc, cảng biển, sân bay Long Thành tạo động lực mới cho tăng trưởng

Kinh tế

Kinh tế Đồng Nai đang hướng tới giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, GRDP vượt 1,2 triệu tỷ đồng, kinh tế số chiếm trên 30%, đô thị hóa đạt 55%, tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

“One Battle After Another” nhận mưa lời khen từ giới phê bình
Văn hóa - Giải trí

“One Battle After Another” nhận mưa lời khen từ giới phê bình

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim “One Battle After Another” do đạo diễn Paul Thomas Anderson thực hiện và Leonardo DiCaprio thủ vai chính đã đạt doanh thu toàn cầu gần 50 triệu USD sau tuần đầu công chiếu

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá
Nhà nông

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Nhà nông

Huế năm nào cũng có vài cơn lũ. Nước lũ ở Huế nhanh lên và cũng nhanh xuống. Với những ai sống bên vùng chân phá Tam Giang, hẳn là năm nào cũng trải qua một vài đợt lũ lụt. Mùa lũ lụt ở Huế tất nhiên sẽ hằn thêm nhiều lo âu về đảm bảo an toàn cho tài sản, tính mạng, nhưng cũng là cơ hội để ngư dân tăng thu nhập, bởi mỗi mùa con nước lên sẽ mang theo nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao.

Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Pháp luật

Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Pháp luật

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng nhiều lực lượng tổ chức thi hành lệnh bắt bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Thị Minh Lý (SN 1974; trú tại thôn 1, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bà Lý là Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn)

'Nước mắm nhà ăn' màu cánh gián do một người Nghệ An làm đạt 3 sao OCOP, cả làng khen
Nhà nông

"Nước mắm nhà ăn" màu cánh gián do một người Nghệ An làm đạt 3 sao OCOP, cả làng khen

Nhà nông

Ông Nguyễn Đức Hùng, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An (trước đây là xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu) có hơn 10 năm làm nước mắm truyền thống từ cá cơm màu cánh gián. Sản phẩm "Nước mắm nhà ăn" của gia đình ông Hùng đạt 3 sao OCOP với thương hiệu nước mắm Hùng Nhật.

Người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội giữa mưa ngập
Tin tức

Người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội giữa mưa ngập

Tin tức

Chiều 30/9, một người đàn ông được phát hiện tử vong trên phố Đinh Núp, phường Yên Hòa, Hà Nội, trong lúc thành phố xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hơn 2,2 tỷ đồng bị chiếm đoạt, 101 khách hàng trở thành nạn nhân tại phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng
Pháp luật

Hơn 2,2 tỷ đồng bị chiếm đoạt, 101 khách hàng trở thành nạn nhân tại phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 11 bị can, trong đó có giám đốc công ty và giám đốc Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, về tội “Lừa dối khách hàng”, với số tiền thu lợi bất chính hơn 2,2 tỷ đồng từ 101 khách hàng.

Cận cảnh sông Tô Lịch nước dâng cao 'kỷ lục', chỉ cách mặt đường vài chục cm
Ảnh

Cận cảnh sông Tô Lịch nước dâng cao "kỷ lục", chỉ cách mặt đường vài chục cm

Ảnh

Chiều 30/9, trận mưa lớn đã đẩy mực nước sông Tô Lịch lên mức "kỷ lục" trong nhiều năm qua. Dọc theo chiều dài hơn 14km, từ Hoàng Quốc Việt tới hạ nguồn, dòng nước chỉ còn cách mặt đường khoảng 40 - 80cm, tạo nên khung cảnh hiếm thấy.

Bộ Công an sẽ xây dựng hệ thống chỉ tiêu mang tính chiến đấu cao
Tin tức

Bộ Công an sẽ xây dựng hệ thống chỉ tiêu mang tính chiến đấu cao

Tin tức

Yêu cầu đặt ra với công tác công an trong tình hình hiện nay có nhiều điểm mới và và Bộ Công an sẽ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thể hiện tính chiến đấu cao; đề xuất nhiều chỉ tiêu đặt ra cao hơn so với Quốc hội, Chính phủ giao.

Trung Quốc khoe tên lửa đạn đạo bí mật có quỹ đạo bất thường
Thế giới

Trung Quốc khoe tên lửa đạn đạo bí mật có quỹ đạo bất thường

Thế giới

Trung Quốc vừa tiến hành thử nghiệm một loại tên lửa mới có khả năng gắn phương tiện lượn siêu vượt âm (hypersonic glide vehicle), với quỹ đạo bay bất thường và được thực hiện công khai, như một thông điệp gửi ra thế giới, Defence đưa tin.

'Cần công khai thông tin về danh sách nhà tài trợ, người nhận cứu trợ để đảm bảo minh bạch'
Tin tức

"Cần công khai thông tin về danh sách nhà tài trợ, người nhận cứu trợ để đảm bảo minh bạch"

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Tâm (Quảng Trị) kiến nghị công khai thông tin về danh sách nhà tài trợ, người nhận cứu trợ để đảm bảo minh bạch, tránh thất thoát do trục lợi, tham nhũng. Trong thời gian qua, những tình trạng này cũng đã xảy ra ở một số địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba
Thế giới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba

Thế giới

Chiều 30/9/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam – Cuba.

Cựu sao HAGL: Điển trai, cao 1m69, là thành viên Becamex TP.HCM
Thể thao

Cựu sao HAGL: Điển trai, cao 1m69, là thành viên Becamex TP.HCM

Thể thao

Tiền vệ cánh Phan Nhật Thanh Long là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL nhưng hiện anh đang khoác áo CLB Becamex TP.HCM.

Đà Nẵng: Cử tri kiến nghị kéo giãn thời gian áp dụng thuế khoán trên 1 tỷ đồng/năm, ngành thuế nói gì?
Kinh tế

Đà Nẵng: Cử tri kiến nghị kéo giãn thời gian áp dụng thuế khoán trên 1 tỷ đồng/năm, ngành thuế nói gì?

Kinh tế

Cử tri tại Đà Nẵng kiến nghị việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hộ kinh doanh doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm còn quá gấp, đề xuất kéo giãn thời gian để tiểu thương làm quen, song Cục Thuế thành phố khẳng định không có thẩm quyền giải quyết.

Bắt tay Frankfurt, Đà Nẵng tiến bước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế
Kinh tế

Bắt tay Frankfurt, Đà Nẵng tiến bước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Kinh tế

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì, UBND TP Đà Nẵng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Frankfurt Main Finance nhằm thúc đẩy phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Singapore tiến gần ngưỡng xã hội 'siêu già' vào năm 2026
Xã hội

Singapore tiến gần ngưỡng xã hội "siêu già" vào năm 2026

Xã hội

Singapore ghi nhận dân số tăng nhẹ lên 6,11 triệu người vào giữa năm 2025, nhưng đồng thời đối mặt với thách thức lớn khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tiệm cận mốc "siêu già".

'Mưa đỏ' đại diện Việt Nam tranh giải Oscar
Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" đại diện Việt Nam tranh giải Oscar

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ với PV Dân Việt, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, hội đồng quốc gia đã bỏ phiếu chọn “Mưa đỏ” tranh giải Oscar.

Khởi tố người đàn ông say rượu chống đối CSGT, đánh thanh niên xung phong bị thương
Chuyển động Sài Gòn

Khởi tố người đàn ông say rượu chống đối CSGT, đánh thanh niên xung phong bị thương

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trí (58 tuổi) về tội chống người thi hành công vụ, sau khi người này có hành vi quá khích trong lúc bị kiểm tra nồng độ cồn, gây chấn thương cho một thanh niên xung phong (TNXP) đang hỗ trợ lực lượng chức năng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cấp học bổng toàn phần cho cán bộ Mặt trận và sinh viên Lào
Đại đoàn kết dân tộc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cấp học bổng toàn phần cho cán bộ Mặt trận và sinh viên Lào

Đại đoàn kết dân tộc

Theo biên bản ghi nhớ, mỗi năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cấp học bổng cao học toàn phần cho 1 cán bộ Mặt trận Lào và học bổng đại học toàn phần cho 3 sinh viên Lào ở thủ đô Viêng Chăn.

Tin đọc nhiều

1

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

2

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

3

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

4

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia bị xử thua 21-0?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia bị xử thua 21-0?

5

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?