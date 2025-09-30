Tin tối (30/9): HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?

HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?

Sáng nay (30/9), HLV Nguyễn Anh Đức đã quyết định chia tay Becamex TP.HCM sau chuỗi thành tích bết bát của đội bóng đất Thủ ở giai đoạn đầu V.League 2025/2026. Cụ thể, đội chủ sân Gò Đậu ới chỉ có được 3 điểm (thắng 1, thua 4) sau 5 vòng đấu đầu tiên, ghi 5 bàn thắng và lọt lưới 10 bàn.



HLV Nguyễn Đức Thắng. Ảnh: Nhật Ánh.

Trước mắt, trợ lý Ueno Nobuhiro được đăng ký cho vị trí HLV tạm quyền của Becamex TP.HCM trong thời gian tới. Thế nhưng, các vấn đề chuyên môn sẽ do ông Đặng Trần Chỉnh đảm nhiệm.

Một trong những nhiệm vụ cấp bách với Becamex TP.HCM ở thời điểm này là phải tìm kiếm một nhà cầm quân đủ tài để thay thế HLV Nguyễn Anh Đức. Hiện tại, HLV Nguyễn Đức Thắng được xem là ứng cử viên sáng giá cho “ghế nóng” tại sân Gò Đậu.

HLV Nguyễn Đức Thắng theo nghiệp cầm quân từ năm 2012, từng dẫn dắt U21 Hà Nội T&T, CLB Sài Gòn, Thanh Hóa và Thể Công Viettel. Hiện tại, ông được đánh giá là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất tại Việt Nam.

Thể Công Viettel đề xuất thuê trọng tài ngoại trận gặp Ninh Bình

Ngày 2/10 tới, Ninh Bình FC sẽ tiếp đón Thể Công Viettel ở trận cầu tâm điểm vòng 6 V.League 2025/2026. Trước màn đọ sức này, đội bóng ngành quân đội đã đề xuất Ban tổ chức giải thuê trọng tài ngoại điều khiển trận đấu.

Ronaldo bị Kante “ngó lơ”

Ảnh chụp màn hình.

Ở trận thua 0-2 của Al-Ittihad trước Al-Nassr tại vòng 4 Saudi Pro League 2025/26 diễn ra hôm 27/9 vừa qua, tiền vệ N’Golo Kante đã thu hút sự chú ý khi không thèm bắt tay siêu sao Cristiano Ronaldo bên phía Al-Nassr. Trận này, CR7 đóng góp 1 bàn thắng vào phút 35.

HLV Klopp không có ý định trở lại cầm quân

HLV Jurgen Klopp khẳng định rằng, ông không có ý định trở lại cầm quân ở thời điểm này. Sau khi chia tay Liverpool vào Hè 2024, chiến lược gia người Đức làm Giám đốc bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull. Công việc của ông là giám sát các dự án tại các CLB gồm RB Leipzig, RB Salzburg và New York Red Bulls. Tuy nhận được sự quan tâm từ Al-Ittihad nhưng Klopp chỉ muốn làm tốt công việc hiện tại và tận hưởng cuộc sống bên gia đình.

Gerrard sắp dẫn dắt Wrexham?



Ảnh: ChatGPT.

Theo một số nguồn tin, HLV Steven Gerrard có thể trở lại cầm quân bằng việc dẫn dắt CLB đang thi đấu tại giải hạng Nhất Anh là Wrexham. Từ khi bị Al-Ettifaq sa thải cách đây 8 tháng, cựu danh thủ Liverpool vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào.