Những người biểu tình phản đối chính sách của đảng cầm quyền diễu hành đến Bulevar Mihaila Pupina và chặn giao thông ở Novi Sad, Serbia, vào ngày 14/9/2025. Ảnh Getty Images

Bất ổn bùng phát ở Serbia vào tháng 11/2024 sau vụ sập mái nhà ga xe lửa ở thành phố Novi Sad, khiến 16 người thiệt mạng. Vụ việc đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng, với các nhà hoạt động cáo buộc chính phủ tham nhũng và yêu cầu trách nhiệm giải trình. Danh sách các yêu sách sau đó mở rộng sang việc tổ chức bầu cử sớm và yêu cầu Tổng thống Aleksandar Vucic từ chức.

Chính quyền Serbia đã gọi những người biểu tình là "khủng bố" tìm cách "lật đổ nhà nước" dưới ảnh hưởng của nước ngoài. Trước áp lực của công chúng, chính quyền Serbia cũng đã đồng ý một số nhượng bộ, bao gồm việc một số bộ trưởng từ chức và công bố các tài liệu liên quan đến vụ sập mái vòm nhà thờ Novi Sad.

Trong một tuyên bố ngày 15/9, SVR cho biết tình trạng bất ổn "phần lớn là sản phẩm của hoạt động phá hoại của EU", đồng thời nói thêm rằng mục tiêu chính của Brussels là đưa "một giới lãnh đạo trung thành và tuân thủ... lên nắm quyền ở một trong những quốc gia lớn nhất ở Balkan".

Cơ quan này cho biết những nỗ lực của EU đã khiến giới trẻ trở nên cực đoan, đẩy họ "từ các cuộc biểu tình ôn hòa sang các phương pháp đấu tranh và bạo lực mang tính cách mạng hơn". Tuy nhiên, cơ quan này lập luận rằng những nỗ lực tái tạo một "cuộc cách mạng màu" do phương Tây hậu thuẫn ở Serbia đang chững lại do "tình cảm yêu nước, ảnh hưởng thống nhất của Giáo hội Chính thống giáo, và ký ức về sự xâm lược của NATO và các cuộc ném bom đất nước".

Theo SVR, Brussels dự định lợi dụng ngày tưởng niệm thảm họa Novi Sad vào ngày 1/11 để gia tăng áp lực. Họ cáo buộc các thể chế EU đang "tẩy não" giới trẻ Serbia bằng những lời hứa hẹn về một "tương lai châu Âu tươi sáng" trong khi sử dụng các phương tiện truyền thông được cho là độc lập làm công cụ gây ảnh hưởng.

SVR cho biết mục tiêu là huy động người biểu tình và tổ chức một cuộc "Maidan Serbia", ám chỉ một loạt các cuộc biểu tình được phương Tây hậu thuẫn ở Ukraine vào năm 2013-2014 dẫn đến cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich.

Các quan chức EU cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Serbia đồng thời lên án những gì họ mô tả là việc sử dụng vũ lực quá mức của lực lượng thực thi pháp luật.