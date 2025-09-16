Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 16/09/2025 06:26 GMT+7

Tình báo Nga phát hiện châu Âu âm mưu 'đảo chính kiểu Ukraine' ở Serbia

PV (Theo RT) Thứ ba, ngày 16/09/2025 06:26 GMT+7
Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga (SVR) cho biết EU đang tìm cách dàn dựng một 'Maidan' theo phong cách Ukraine ở Serbia bằng cách kích động các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra ở quốc gia Balkan này kể từ cuối năm ngoái.
Những người biểu tình phản đối chính sách của đảng cầm quyền diễu hành đến Bulevar Mihaila Pupina và chặn giao thông ở Novi Sad, Serbia, vào ngày 14/9/2025. Ảnh Getty Images

Bất ổn bùng phát ở Serbia vào tháng 11/2024 sau vụ sập mái nhà ga xe lửa ở thành phố Novi Sad, khiến 16 người thiệt mạng. Vụ việc đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng, với các nhà hoạt động cáo buộc chính phủ tham nhũng và yêu cầu trách nhiệm giải trình. Danh sách các yêu sách sau đó mở rộng sang việc tổ chức bầu cử sớm và yêu cầu Tổng thống Aleksandar Vucic từ chức.

Chính quyền Serbia đã gọi những người biểu tình là "khủng bố" tìm cách "lật đổ nhà nước" dưới ảnh hưởng của nước ngoài. Trước áp lực của công chúng, chính quyền Serbia cũng đã đồng ý một số nhượng bộ, bao gồm việc một số bộ trưởng từ chức và công bố các tài liệu liên quan đến vụ sập mái vòm nhà thờ Novi Sad.

Trong một tuyên bố ngày 15/9, SVR cho biết tình trạng bất ổn "phần lớn là sản phẩm của hoạt động phá hoại của EU", đồng thời nói thêm rằng mục tiêu chính của Brussels là đưa "một giới lãnh đạo trung thành và tuân thủ... lên nắm quyền ở một trong những quốc gia lớn nhất ở Balkan".

Cơ quan này cho biết những nỗ lực của EU đã khiến giới trẻ trở nên cực đoan, đẩy họ "từ các cuộc biểu tình ôn hòa sang các phương pháp đấu tranh và bạo lực mang tính cách mạng hơn". Tuy nhiên, cơ quan này lập luận rằng những nỗ lực tái tạo một "cuộc cách mạng màu" do phương Tây hậu thuẫn ở Serbia đang chững lại do "tình cảm yêu nước, ảnh hưởng thống nhất của Giáo hội Chính thống giáo, và ký ức về sự xâm lược của NATO và các cuộc ném bom đất nước".

Theo SVR, Brussels dự định lợi dụng ngày tưởng niệm thảm họa Novi Sad vào ngày 1/11 để gia tăng áp lực. Họ cáo buộc các thể chế EU đang "tẩy não" giới trẻ Serbia bằng những lời hứa hẹn về một "tương lai châu Âu tươi sáng" trong khi sử dụng các phương tiện truyền thông được cho là độc lập làm công cụ gây ảnh hưởng.

SVR cho biết mục tiêu là huy động người biểu tình và tổ chức một cuộc "Maidan Serbia", ám chỉ một loạt các cuộc biểu tình được phương Tây hậu thuẫn ở Ukraine vào năm 2013-2014 dẫn đến cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich.

Các quan chức EU cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Serbia đồng thời lên án những gì họ mô tả là việc sử dụng vũ lực quá mức của lực lượng thực thi pháp luật.

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

Theo tính toán của hãng tin Sputnik, việc tịch thu dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga có thể khiến các nước phương Tây thiệt hại ít nhất 285 tỷ USD.

Ba Lan mất bình tĩnh sau lời phát biểu của đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc

Ba Lan mất bình tĩnh sau lời phát biểu của đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc

Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng

Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng

Phương Tây tiết lộ ai đang lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga

Phương Tây tiết lộ ai đang lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga

