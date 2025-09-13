Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Văn hóa - Giải trí
Thứ bảy, ngày 13/09/2025 14:38 GMT+7

Tình dục hóa thần tượng

+ aA -
Theo Tú Oanh (Tiền phong) Thứ bảy, ngày 13/09/2025 14:38 GMT+7
Trào lưu tạo ra khoảnh khắc thân mật giữa người hâm mộ và thần tượng bằng AI làm dấy lên mối lo ngại hình ảnh người nổi tiếng bị chỉnh sửa theo hướng khiêu dâm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 10/9, trên diễn đàn Reddit xuất hiện bài đăng có tiêu đề “Fan Kpop làm thế này thật kỳ lạ. Không thể tin được là chuyện này lại trở thành xu hướng”.

Nội dung bài đăng phản đối việc cộng đồng fan Kpop, chủ yếu đến từ Indonesia, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra ảnh thân mật với thần tượng. Người đăng bài quan ngại trào lưu mới gây nguy hiểm cho nghệ sĩ. Cụ thể là hình ảnh của người nổi tiếng có thể bị chỉnh sửa theo hướng quá đáng hơn, không còn dừng lại ở việc ôm ấp hay hôn má (như ảnh kèm theo).

a1.jpg
Fan Kpop cảnh báo về trào lưu tạo ảnh thân mật với thần tượng bằng AI.

Theo chủ bài đăng, đông đảo người hâm mộ Cortis, nhóm nhạc nam của BigHit (Hybe), nổi giận khi một số người chế ảnh của Keonho, thành viên chưa đủ tuổi thành niên (SN 2009). Ian của nhóm Hearts2Hearts thuộc SM Entertainment cũng rơi vào tình huống tương tự.

“Một số fan quá khích bắt chước theo, biến nó thành một trào lưu. Đây chính là lý do vì sao AI không nên tồn tại. Hãy thử tưởng tượng những điều kỳ quái mà con người có thể làm chỉ để thỏa mãn sự tưởng tượng của họ”, trích lời cảnh báo.

Quan điểm này nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Họ tin rằng cùng với chất lượng AI ngày một được nâng cao, mối nguy hiểm tiềm tàng ngày một lớn.

Cư dân mạng bình luận: “Ngay cả ảnh chỉnh sửa bằng photoshop cũng có thể mang đi lừa, AI còn tinh vi hơn nữa. Tôi nghĩ lĩnh vực này cần được giám sát pháp lý chặt chẽ hơn”, “Nếu không được cảnh báo, tôi đã nghĩ những hình ảnh này là thật. Thật đáng sợ!”, “Dừng việc chỉnh sửa ảnh polaroid (ảnh lấy liền) bằng AI đi... Nếu muốn có ảnh chụp cùng thần tượng đến thế có thể dùng phần mềm photoshop bình thường. Đừng lạm dụng AI”...

Trước đó, tài khoản X có tên Protect Cortis (bảo vệ Cortis) kêu gọi người hâm mộ ngừng “vật hóa (hành động hoặc xem con người như đối tượng hoặc vật thể, bỏ qua giá trị và phẩm giá của họ)” thành viên nhóm nhạc này. Bài đăng nhấn mạnh hành vi này thiếu tôn trọng và gây nguy hiểm cho thần tượng.

“Chúng tôi xin nhắc nhở tất cả người hâm mộ không được sử dụng AI hoặc chỉnh sửa ảnh thành viên theo cách gợi dục hoặc không phù hợp. Các thành viên Cortis là con người và xứng đáng được tôn trọng, không phải là những vật thể. Hãy cùng nhau bảo vệ hình ảnh của họ và duy trì môi trường fandom lành mạnh”, thông điệp viết.

Điều khiến người hâm mộ lo ngại hơn là việc tạo ra những khoảnh khắc đó không hề khó, thông qua các ứng dụng có sẵn hoặc thậm chí từ mẫu photobooth chính thức do các công ty Kpop tạo ra sự kiện đặc biệt.

a2.jpg
Fandom của Cortis kêu gọi thành viên ngừng chế ảnh thần tượng theo hướng tình dục hóa.

Nỗi lo này không phải không có cơ sở. Vào đầu năm 2024, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Taylor Swift ở nhiều tư thế khiêu dâm khác nhau trong một trận đấu của Kansas City Chiefs, đội bóng bầu dục mà vị hôn phu của cô là Travis Kelce thi đấu. Đây là những bức ảnh giả mạo được tạo ra bằng deepfakes - phương tiện tổng hợp đã được điều khiển bằng kỹ thuật số để thay thế chân dung của người này bằng chân dung của người khác.

Swifties (cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift) lên án hành vi này, cho rằng nó là hành vi quấy rối tình dục, sử dụng cơ thể/khuôn mặt của phụ nữ theo cách mà họ không bao giờ cho phép.

Vào tháng 8/2024, Hàn Quốc phát hiện hơn 200 nữ thần tượng Kpop là nạn nhân trong các video deepfake khiêu dâm trong vụ bê bối “Phòng chat thứ N” trên nền tảng Telegram.

Tháng 4, cảnh sát ở Hàn Quốc bắt giữ hơn 100 người đàn ông, chủ yếu ở độ tuổi từ thiếu niên đến 30, vì tội tạo và phát tán nội dung khiêu dâm deepfake có sự tham gia của các nữ thần tượng Kpop, diễn viên, streamer và cả những người bình thường.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh

Go Hyun Jung gây chú ý với khán giả khi hóa thân thành Jung Yi Shin, một kẻ sát nhân có tâm lý phức tạp trong phim “Sát nhân bọ ngựa”, bộ phim đang dẫn đầu tỷ suất người xem tại Hàn Quốc.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: “Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại”

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: “Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại”

Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí
Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Con trai Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi gây sốt

Văn hóa - Giải trí
Con trai Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi gây sốt

Chuyện chưa bao giờ kể về Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim “Mưa đỏ” thời còn đi học

Văn hóa - Giải trí
Chuyện chưa bao giờ kể về Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim “Mưa đỏ” thời còn đi học

Đọc thêm

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc
Chuyển động Sài Gòn

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc

Chuyển động Sài Gòn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn mời tài xế ô tô đánh liên tiếp vào người đàn ông lớn tuổi lên làm việc.

'Thất bại của NATO', những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại
Điểm nóng

"Thất bại của NATO", những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại

Điểm nóng

Thất bại của Ukraine tại khu vực chiến dịch đặc biệt sẽ là cú sốc lớn đối với NATO và dẫn đến leo thang xung đột, GS John Mearsheimer tại Đại học Chicago tuyên bố với Trung tá Lục quân Mỹỳ đã nghỉ hưu Daniel Davis trong cuộc phỏng vấn.

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?
Thể thao

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?

Thể thao

Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?; M.U gặp khó về thương vụ Elliot Anderson; Adam Wharton có thể tới Liverpool; Real Madrid chú ý tới Jeremy Monga; Larissa Riquelme làm bình luận viên ở World Cup 2026.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?
Xã hội

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?

Xã hội

Ngày 15/9, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo lịch thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 với 3 đợt thi.

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Đồng USDT biến động mạnh ở Việt Nam, dự báo Bitcoin sẽ thay thế vàng
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Đồng USDT biến động mạnh ở Việt Nam, dự báo Bitcoin sẽ thay thế vàng

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Theo dữ liệu cập nhật từ Binance, USDT trên thị trường P2P Việt Nam đã bất ngờ giảm mạnh trong một tuần trở lại đây.

Giá USD hôm nay 15/9: 'Nín thở' chờ đợi tín hiệu từ Fed
Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 15/9: "Nín thở" chờ đợi tín hiệu từ Fed

Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 15/9 trong nước ghi nhận không biến động so với sáng qua. Trong khi đó, chỉ số DXY chứng kiến nhịp chỉnh ngay từ lúc mở cửa.

Hơn 5.000 cây cảnh dáng thế độc, lạ hội tụ ở Gia Lai: Điều gì khiến giới yêu cảnh không thể bỏ lỡ?
Nhà nông

Hơn 5.000 cây cảnh dáng thế độc, lạ hội tụ ở Gia Lai: Điều gì khiến giới yêu cảnh không thể bỏ lỡ?

Nhà nông

Lần đầu tiên tổ chức sau khi tỉnh Gia Lai hợp nhất, Liên hoan Triển lãm Sinh vật cảnh mở rộng 2025 đã gây choáng ngợp với hơn 5.000 tác phẩm sinh vật cảnh và hàng chục ngàn tác phẩm cây cảnh thương mại.

Phương Tây tiết lộ ai đang lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga
Điểm nóng

Phương Tây tiết lộ ai đang lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Zelensky đang lợi dụng sự cố máy bay không người lái ở Ba Lan để lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga, giáo sư Tuomas Malinen của Đại học Helsinki cho biết trên mạng xã hội X.

Chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất The Gió Riverside
Doanh nghiệp

Chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất The Gió Riverside

Doanh nghiệp

Khách hàng mua căn hộ tháp Gió Đông được hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng, ân hạn nợ gốc 5 năm cùng ưu đãi chiết khấu đến 18,5%. Đây là giỏ hàng đẹp nhất dự án The Gió Riverside với lợi thế vượt trội về vị trí, tầm nhìn hướng sông trải rộng 270 độ cùng chuỗi tiện ích cao cấp.

Bộ Công an triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán hơn 3.500 vũ khí quân dụng trên toàn quốc
Pháp luật

Bộ Công an triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán hơn 3.500 vũ khí quân dụng trên toàn quốc

Pháp luật

Ngô Quang Vỹ, 35 tuổi, ở Bắc Ninh, cùng đồng phạm chế tạo, mua bán hàng nghìn khẩu súng qua mạng xã hội, thu lời hàng tỷ đồng trước khi bị Bộ Công an triệt phá.

Ngựa bạch 'ăn sâm' ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo
Giảm nghèo bốn phương

Ngựa bạch "ăn sâm" ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo

Giảm nghèo bốn phương

Tận dụng lợi thế của "thủ phủ dược liệu" Sìn Hồ, HTX Mý Dao đã tiên phong phát triển mô hình nuôi ngựa bạch bằng chính những cây thuốc quý. Cách làm sáng tạo này không chỉ cho ra đời các sản phẩm nông nghiệp an toàn sinh học với giá trị kinh tế cao mà còn mở ra một hướng thoát nghèo bền vững, mang lại giá trị kép về kinh tế và bảo tồn cho người dân vùng cao.

Video: Thủ đoạn 'phù phép' rau trôi nổi vào bữa ăn học đường, siêu thị (Bài 1)
Bạn đọc

Video: Thủ đoạn "phù phép" rau trôi nổi vào bữa ăn học đường, siêu thị (Bài 1)

Bạn đọc

Những hình ảnh nhóm PV Dân Việt ghi nhận từ chợ đầu mối đến sân Công ty sơ chế cho thấy, rau củ đưa vào bữa ăn học đường, siêu thị không đẹp đẽ như hồ sơ doanh nghiệp quảng bá.

Cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu
Điểm nóng

Cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu

Điểm nóng

Nếu NATO bắt đầu bắn hạ máy bay không người lái trên không phận Ukraine, điều đó sẽ dẫn đến leo thang toàn diện và khơi mào một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu, Sahra Wagenknecht, lãnh đạo đảng "Liên minh Sahra Wanenknecht - Vì Lý trí và Công lý" (SWU) của Đức, cho biết.

Nhạc sĩ Trần Tiến: 108 ca khúc để đời và 70 ca khúc “không muốn mang đi hát với giun dế”
Dân Việt trò chuyện

Nhạc sĩ Trần Tiến: 108 ca khúc để đời và 70 ca khúc “không muốn mang đi hát với giun dế”

Dân Việt trò chuyện

Nếu nhiều nhạc sĩ dùng âm nhạc để vẽ giấc mơ, thì Trần Tiến dùng nó để chép lại đời thực. Một đời thực có bụi, có máu, có nụ cười và nước mắt. Có quê nghèo, có phố thị, có đồng bằng, cao nguyên và cả những khúc quanh tâm hồn không thể đặt tên.

Không phải chuối, cây cảnh như quạt gió khổng lồ, mang thiên đường nhiệt đới đến nhà, thu hút may mắn, tài lộc
Gia đình

Không phải chuối, cây cảnh như quạt gió khổng lồ, mang thiên đường nhiệt đới đến nhà, thu hút may mắn, tài lộc

Gia đình

Cây cảnh này là hiện thân của vẻ đẹp nhiệt đới tươi tốt, khổng lồ, ấn tượng, mang đến vẻ đẹp vô tận, biến đổi bất kỳ cảnh quan nào.

Gia đình đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk: Chúng tôi sẽ không để cháu bé bơ vơ
Tin tức

Gia đình đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk: Chúng tôi sẽ không để cháu bé bơ vơ

Tin tức

Hai ngày sau thảm án ở Đắk Lắk, gia đình của nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận nén nỗi đau, chăm sóc cháu gái và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

'Kinh tế xanh lam' ở tỉnh Lâm Đồng thực ra là kinh tế dựa vào rừng núi, hay biển cả?
Nhà nông

"Kinh tế xanh lam" ở tỉnh Lâm Đồng thực ra là kinh tế dựa vào rừng núi, hay biển cả?

Nhà nông

Lâm Đồng biển xanh (biển tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập) thuộc top đầu Việt Nam về bờ biển dài, vựa cá lớn, năng lượng gió, du lịch biển, đảo và du lịch trên cát. Cùng với hệ thống cảng biển loại II, các cụm, khu công nghiệp… được định hướng sẽ trở thành một khu vực năng động, mạnh giàu từ biển mà hạt nhân là “phát triển trung tâm kinh tế biển” cho toàn vùng với các ngành kinh tế biển đa dạng.

Ảnh mặt mộc của Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi
Văn hóa - Giải trí

Ảnh mặt mộc của Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi

Văn hóa - Giải trí

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi sở hữu gương mặt cá tính, số đo ba vòng 81-64-92 cm.

Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Đồng loạt tăng giá
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Đồng loạt tăng giá

Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 15/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô có nhiều biến động, giá dầu thô tiếp tục phục hồi, chuẩn bị cho tuần tới tăng nhanh.

M.U thua đậm Man City, HLV Ruben Amorim vẫn nói điều khó tin
Thể thao

M.U thua đậm Man City, HLV Ruben Amorim vẫn nói điều khó tin

Thể thao

M.U vừa trải qua thất bại 0-3 trước Man City tại vòng 4 Premier League, nhưng HLV Ruben Amorim khẳng định ông sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình.

NATO thất vọng tột cùng trước phản ứng bất ngờ của Mỹ đối với Nga
Điểm nóng

NATO thất vọng tột cùng trước phản ứng bất ngờ của Mỹ đối với Nga

Điểm nóng

Theo Reuters, các quốc gia NATO châu Âu được cho là 'thất vọng và bối rối' trước phản ứng của Washington đối với vụ máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận Ba Lan.

Cận cảnh toà nhà 17 tầng dùng để nuôi 12.000 con lợn ở Quảng Châu, Trung Quốc: Vận hành bằng công nghệ thông minh, AI
Nhà nông

Cận cảnh toà nhà 17 tầng dùng để nuôi 12.000 con lợn ở Quảng Châu, Trung Quốc: Vận hành bằng công nghệ thông minh, AI

Nhà nông

Trang trại 17 tầng của Công ty Công nghệ Yingzi Quảng Châu (Công ty Yingzi) tại Quảng Châu (Trung Quốc) đang nuôi khoảng 12.000 lợn nái được vận hành bởi các công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới giống như một "pháo đài" an toàn sinh học bảo vệ đàn vật nuôi trước mọi dịch bệnh.

Mô hình nhỏ – hiệu quả lớn: Giảm nghèo từ nuôi cá lóc, ong mật ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị
Video

Mô hình nhỏ – hiệu quả lớn: Giảm nghèo từ nuôi cá lóc, ong mật ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị

Video

Những ao cá lóc phủ bạt xi măng, những đàn ong cần mẫn lấy mật từ rừng rú quê nhà, những mô hình tưởng nhỏ bé, giản dị, nhưng lại mở ra cơ hội lớn cho bà con xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

HLV Hansi Flick hé lộ lý do cất Raphinha trên ghế dự bị khi Barcelona thắng Valencia 6-0
Thể thao

HLV Hansi Flick hé lộ lý do cất Raphinha trên ghế dự bị khi Barcelona thắng Valencia 6-0

Thể thao

Sau chiến thắng 6-0 của Barcelona trước Valencia, HLV Hansi Flick đã tiết lộ lý do ông cất cầu thủ chạy cánh Raphinha trên ghế dự bị.

Vĩnh Long dự chi ngân sách gần 100 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội
Nhà đất

Vĩnh Long dự chi ngân sách gần 100 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội

Nhà đất

Vĩnh Long dự kiến chi gần 100 tỷ đồng hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho các dự án nhà ở xã hội, nhằm tháo gỡ khó khăn thu hút đầu tư và đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn.

Tranh cãi quanh bộ phim “Mưa đỏ”: Có nên 'ôm trọn' các chi tiết lịch sử lên phim?
Văn hóa - Giải trí

Tranh cãi quanh bộ phim “Mưa đỏ”: Có nên "ôm trọn" các chi tiết lịch sử lên phim?

Văn hóa - Giải trí

“Mưa đỏ” đã chứng minh rằng phim lịch sử – chiến tranh cách mạng hoàn toàn có thể chinh phục khán giả và đạt được thành công thương mại. Nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định, điện ảnh không thể can thiệp vào quá khứ nhưng hoàn toàn có thể tạo dựng những điều tốt đẹp hơn cho hiện tại và tương lai.

Đức kêu gọi định đoạt tài sản của Nga theo cách này
Điểm nóng

Đức kêu gọi định đoạt tài sản của Nga theo cách này

Điểm nóng

Đảng Xanh Đức đang yêu cầu người đứng đầu hai ủy ban của Bundestag tổ chức các phiên điều trần chuyên môn về chủ đề "sử dụng tài sản nhà nước Nga" trong một trong những tuần họp sắp tới, tờ Spiegel đưa tin, trích dẫn hai lá thư mà đảng này có được.

Nữ ca sĩ xăm hình Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh để ghi nhớ tình yêu là ai?
Văn hóa - Giải trí

Nữ ca sĩ xăm hình Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh để ghi nhớ tình yêu là ai?

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh là người sống khá kín tiếng về chuyện đời tư. Ít ai biết, anh từng có một mối tình kéo dài nhiều năm với ca sĩ Hà My – giọng ca một thời được yêu mến ở miền Nam.

Trồng 'cây tiền tỷ' ra quả to đẹp, đều tăm tắp, một người Quảng Ngãi lãi ròng 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Trồng "cây tiền tỷ" ra quả to đẹp, đều tăm tắp, một người Quảng Ngãi lãi ròng 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Sau hơn 7 năm đầu tư trồng sầu riêng-được ví như trồng "cây tiền tỷ" và dày công chăm sóc, đến nay ông Bùi Đức Quỳnh, thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi (trước sáp nhập thuộc tỉnh Kon Tum) đã trở thành ông chủ của vườn sầu riêng 10 ha, thu về lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng/năm. Ông Bùi Đức Quỳnh là 1 trong 63 gương mặt nông dân tiêu biểu được Hội đồng chung khảo Trung ương bình chọn nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025".

Tin đọc nhiều

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

3

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

4

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

5

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga