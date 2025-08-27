Tiên phong trồng nấm dược liệu

Năm 2020, nắm bắt được xu thế phát triển và tận dụng lợi thế nhà xưởng sẵn có, ông Trần Anh Vũ đã quyết định thử nghiệm mô hình trồng nấm vân chi đỏ.

Đây được xem là một bước đi táo bạo, bởi nấm vân chi đỏ là loại nấm dược liệu quý hiếm, có giá trị cao hơn nhiều lần so với các loại nấm ăn thông thường như nấm bào ngư hay nấm rơm.

Mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần nâng cao giá trị sức khỏe cộng đồng.

Ông Trần Anh Vũ, tự sản xuất giống và trồng thành công nấm vân chi đỏ (Pycnoporus sanguineus), một loại nấm dược liệu quý, mở ra một hướng đi đầy tiềm năng cho nông nghiệp địa phương. Ảnh: ĐVCC

Điểm nổi bật của mô hình là tính chủ động và sáng tạo, thay vì phụ thuộc vào nguồn giống bên ngoài, ông Vũ đã đầu tư nghiên cứu và tự sản xuất thành công giống cấp 1, cấp 2 để phục vụ cho việc sản xuất.

Ông Vũ chia sẻ: “Việc tự chủ nguồn giống giúp giảm đáng kể chi phí đầu vào, từ 30% đến 50%, đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng sản phẩm. Mô hình còn tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương như mùn cưa, thân cây mỳ, giúp giảm chi phí và tối ưu hóa quy trình sản xuất”.

Hiệu quả kinh tế vượt trội

Thách thức lớn nhất khi trồng nấm vân chi đỏ tại một vùng có điều kiện khí hậu không phải là nơi chuyên canh nấm như Đà Lạt hay miền Bắc đã được ông Vũ khắc phục bằng những sáng kiến độc đáo.

Ông đã thiết kế nhà trồng nấm phù hợp với điều kiện địa phương, sử dụng hệ thống làm mát tự chế và quản lý độ ẩm bằng vật liệu sẵn có.

Đặc biệt, việc sử dụng điện mặt trời áp mái giúp tiết kiệm chi phí vận hành cho các thiết bị như lò sấy, lò đun thanh trùng và máy bơm nước, thể hiện sự am hiểu và ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả.

Mô hình trồng nấm vân chi đỏ của ông Vũ được nhiều người đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Ảnh: ĐVCC

Quy trình sản xuất của ông Vũ được xây dựng một cách khoa học, từ khâu nhân giống, làm bịch phôi, đến thu hoạch, sơ chế và bảo quản. Sản phẩm nấm vân chi đỏ của ông đã được cơ quan chức năng chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng.

Hiện nay, ông đang hướng đến xây dựng sản phẩm OCOP và chế biến sâu thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn như trà nấm, cao nấm, bột nấm.

“Giá bán của nấm vân chi đỏ cao hơn từ 3 đến 10 lần so với nấm bào ngư, nấm rơm. Năng suất trung bình của 1.000 bịch phôi sau 4 tháng trồng có thể thu được khoảng 15-20kg nấm khô. Kết hợp với việc trồng nấm bào ngư đen để có nguồn thu nhập ổn định khá cao” - ông Vũ phấn khởi cho biết thêm.



Mô hình của ông Vũ ước tính mang lại lợi nhuận trên 28 triệu đồng/tháng sau khi trừ chi phí.

Mặc dù quy mô sản xuất nấm vân chi đỏ hiện tại còn khiêm tốn, chỉ đạt từ 1.000-3.000 bịch phôi/tháng do thị trường đầu ra còn hạn chế, nhưng tiềm năng phát triển là rất lớn. Nếu thị trường mở rộng, với năng lực sản xuất hiện có, mô hình có thể sản xuất đạt 30.000 bịch phôi/tháng.

Hướng đi bền vững cho nông nghiệp tỉnh Tây Ninh

Mô hình trồng nấm vân chi đỏ với công nghệ sản xuất và kỹ thuật trồng nấm tương đối đơn giản, chi phí đầu tư ban đầu thấp, dễ dàng chuyển giao cho các hộ nông dân khác.

Nấm vân chi đỏ là loại nấm dược liệu quý hiếm, có giá trị cao hơn nhiều lần so với các loại nấm ăn thông thường. Ảnh: ĐVCC

Mô hình có thể được thực hiện ngay trong nhà, xưởng cũ, phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có lao động nhàn rỗi hoặc người lớn tuổi.

Việc nhân rộng mô hình sẽ góp phần tạo việc làm tại chỗ, tận dụng lao động yếu thế, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Hơn nữa, nấm vân chi đỏ có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, ít bị sâu bệnh, giúp đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chí nông nghiệp sạch, an toàn.

Sản phẩm nấm vân chi đỏ còn góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng nhờ những công dụng dược liệu quý giá như tăng cường miễn dịch, hỗ trợ điều trị ung thư, cải thiện chức năng gan.

Việc nhân rộng mô hình này không chỉ mang lại thu nhập mà còn góp phần cung ứng nguồn dược liệu quý trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tự nhiên.

Ông Lâm Đặng Nguyên Khang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh cho biết: “Mô hình trồng nấm vân chi đỏ của ông Trần Anh Vũ là một minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm của người nông dân. Đây không chỉ là một câu chuyện thành công về mặt kinh tế, mà còn là một hình mẫu về phát triển nông nghiệp bền vững, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng và mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho ngành nông nghiệp sạch tại địa phương”.