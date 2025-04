Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Dự họp có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là thành viên Hội đồng xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (NTM), nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu chủ trì cuộc họp.

Kết quả khảo sát, thẩm định hồ sơ, có 3 xã gồm Đông Xá (huyện Đông Hưng), xã Vũ Lễ (huyện Kiến Xương), xã Thụy Dân huyện Thái Thụy) đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; xã Song An (huyện Vũ Thư) đạt 18/19 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Xã Thụy Ninh (huyện Thái Thụy) đáp ứng đủ 4/4 điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Hội đồng đã bỏ phiếu, thống nhất đề nghị UBND tỉnh Thái Bình công nhận các xã Đông Xá, Vũ Lễ, Thụy Dân đạt chuẩn NTM nâng cao và Thụy Ninh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phát biểu tại cuộc họp xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thống nhất với kết quả bỏ phiếu của các thành viên. Với kết quả này, đến nay tỉnh Thái Bình có 43 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đồng chí đề nghị UBND huyện Vũ Thư có báo cáo giải trình về tiểu mục 19.2 của tiêu chí 19 về quốc phòng và an ninh gửi Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, đề xuất việc xét công nhận xã Minh Lãng, xã Song An đạt chuẩn NTM nâng cao trong đợt tiếp theo.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tổng hợp kết quả định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của các địa phương.