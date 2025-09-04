Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Văn hóa - Giải trí
Thứ năm, ngày 04/09/2025 06:08 GMT+7

Tình trạng đáng lo ngại của Phước Sang

+ aA -
Hà Thúy Phương Thứ năm, ngày 04/09/2025 06:08 GMT+7
Đạo diễn Trung Lùn chia sẻ về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của Phước Sang: "Sức khỏe giảm sút, trí nhớ không còn".
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tình trạng sức khỏe của Phước Sang

Trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn của đạo diễn Trung Lùn, ông bầu một thời Phước Sang gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với vai khách mời. Anh đóng vai chủ một tiệm ảnh có màn tương tác với nhân vật của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh. Vào tháng 8, đoàn phim công bố hình ảnh Phước Sang sức khỏe yếu nhưng đã cố gắng hoàn thành vai diễn.

Đạo diễn Trung Lùn và Phước Sang khi quay Làm giàu với ma 2. Ảnh: FBNV

Mới đây, chia sẻ về tình trạng sức khỏe của diễn viên Phước Sang, đạo diễn Trung Lùn cho biết:

“Hiện tại sức khỏe của anh Sang không được tốt. Thật lòng mà nói, tôi mời anh trở lại không phải vì cần một gương mặt ngôi sao hay vì chuyện kinh tế, mà chỉ muốn anh có thêm niềm vui, bớt buồn khi ở nhà. Nghệ sĩ, khi được đứng trước máy quay, dưới ánh đèn sân khấu, họ như được hồi sinh. Dù bệnh tật nặng, nhưng hễ nhập vai là họ quên hết, trở nên hạnh phúc và mạnh mẽ hơn".

Theo đạo diễn, việc đưa Phước Sang trở lại còn mang ý nghĩa để đồng nghiệp và khán giả thấy anh vẫn còn hiện diện trong nghề. “Thật ra, bình thường gọi điện anh rất khó bắt máy, chỉ số ít bạn bè thân thiết mới liên lạc được. Vậy nên, khi xuất hiện tại phim trường, gặp lại anh Hoài Linh và nhiều đồng nghiệp cũ, anh vui lắm. Mọi người cũng xúc động khi thấy anh, dù ngoại hình có phần gầy yếu. Điều đó quý giá hơn bất kỳ khoản thù lao nào".

Phước Sang đóng phim Làm giàu với ma. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Trung Lùn cũng tiết lộ thêm, trí nhớ của Phước Sang đã giảm sút nhiều. “Cách đây 2 tháng khi tham gia phim, trí nhớ anh Phước Sang đã kém. Nhiều đoạn thoại anh không nhớ nổi, buộc ê-kíp phải nhắc từng câu một. Lúc đó, anh vẫn còn tỉnh táo, nhận ra mọi người. Tôi nghĩ, chỉ cần anh có thêm hạnh phúc từ nghề thì đó đã là món quà lớn. Tuy nhiên cách đây 10 ngày, tôi được biết là sức khỏe anh đã giảm sút hơn nhiều. Trí nhớ của anh có lẽ đã không còn nữa".

Đạo diễn Trung Lùn cũng chia sẻ, sau hơn 30 năm làm nghề, anh đã có cơ hội hợp tác với khoảng 80% nghệ sĩ miền Nam. Chính sự gắn bó lâu năm ấy khiến nhiều đồng nghiệp hiểu rõ phong cách làm việc cũng như khả năng đào tạo, dàn dựng của anh. “Vì vậy, khi tôi ngỏ lời mời, phần lớn nghệ sĩ đều sẵn sàng tham gia và ủng hộ hết mình”, anh nói.

Phước Sang gầy yếu khi tham gia phim của đạo diễn Trung Lùn. Ảnh: FBNV

Phước Sang (sinh năm 1969) từng thành lập nhiều sân khấu và cả hãng phim mang tên anh. Anh cũng sản xuất nhiều dự án phim nổi tiếng như: Công chúa teen và ngũ hổ tướng; Hello cô Ba; Hồn Trương Ba da hàng thịt…

Năm 2000, đạo diễn Phước Sang xin cấp phép thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hãng phim Phước Sang hay gọi tắt Phuocsang Film, và kể từ đó đến hết thập 2000 gần như thống trị dòng phim điện ảnh Việt với những phim hài hành động vô cùng ấn tượng.

Hãng phim của anh sản xuất các phim truyện nhựa: Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009), Công chúa teen và ngũ hổ tướng (2010), Hello cô Ba (2012), Yêu anh, em dám không? (2013)… và trên 20 phim truyện video, nhiều video ca nhạc, cải lương, hài...

Nhờ làm phim đắt khách nên cuộc sống của Phước Sang trở nên giàu có, anh từng có biệt thự 60 tỷ đồng ở quận 2 TP. HCM. Ngoài tiền, Phước Sang còn có vợ đẹp, con ngoan cùng cuộc sống dư dả về vật chất.

Tuy nhiên, khi mọi thứ đang bình yên thì Phước Sang lại chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản. Được biết, Phước Sang đầu tư cho lĩnh vực này 1.000 tỷ đồng, thế nhưng anh không gặp may mắn. Sau đó, Phước Sang vướng phải nợ nần nên vợ chồng anh phải biến mất khỏi làng giải trí. Năm 2012, Phước Sang vỡ nợ.

Phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn khởi chiếu từ 29/8 xoay quanh nhóm nhân vật bất đắc dĩ gồm ông Nháy (NSƯT Hoài Linh), Gọn (Tuấn Trần), Giang (Võ Tấn Phát), Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Đáng (La Thành). Họ thực hiện nhiệm vụ kỳ lạ là đưa xác nữ minh tinh Anh Thư về quê, để đổi lấy chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ đồng. Xuyên suốt hành trình, lòng tham của mỗi người trỗi dậy, dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười.

Tính đến trưa 31/8, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn đã đạt doanh thu xấp xỉ 24 tỷ đồng với hơn 40.000 vé bán ra, giữ vị trí thứ hai tại phòng vé Việt Nam, chỉ xếp sau Mưa đỏ. Đây được xem là kết quả khả quan trong bối cảnh phim ra mắt cùng thời điểm với “hiện tượng phòng vé” này.

Ngay ngày công chiếu đầu tiên (29/8), tác phẩm thu về hơn 4,9 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu, tính cả suất chiếu sớm, lên 13,7 tỷ đồng. Dù không thể vượt qua sức hút của Mưa đỏ, nhưng phim vẫn có mức doanh thu chiếu sớm ấn tượng – 1,8 tỷ đồng từ gần 1.841 suất chiếu, gấp đôi so với Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành trong cùng ngày.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, đến hết ngày 3/9, bộ phim có sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh (vai chính) và Phước Sang (cameo) đã cán mốc 50 tỷ đồng.

Tham khảo thêm

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý phải phẫu thuật, muốn về nhà vì ám ảnh bệnh viện

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý phải phẫu thuật, muốn về nhà vì ám ảnh bệnh viện

VTV làm phim thiếu nhi sau 20 năm kể từ 'Đội đặc nhiệm nhà C21'

VTV làm phim thiếu nhi sau 20 năm kể từ "Đội đặc nhiệm nhà C21"

Điểm chung của diễn viên gợi nhớ Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và người đóng vai mẹ của sĩ quan ngụy

Điểm chung của diễn viên gợi nhớ Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và người đóng vai mẹ của sĩ quan ngụy

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hồ Ngọc Hà xin lỗi khán giả sau bài viết gây tranh cãi dịp Đại lễ A80

Hồ Ngọc Hà khẳng định cô được đào tạo trong môi trường Quân đội và hiểu rõ ý nghĩa của hòa bình, độc lập, tự do.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến mạng xã hội dậy sóng

Văn hóa - Giải trí
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến mạng xã hội dậy sóng

Bạn gái cũ Brooklyn Beckham kết hôn đồng giới sau 7 năm yêu

Văn hóa - Giải trí
Bạn gái cũ Brooklyn Beckham kết hôn đồng giới sau 7 năm yêu

Cardi B vô tội trong vụ kiện hành hung, tuyên bố "lạ" nếu tiếp tục bị kiện vô lý

Văn hóa - Giải trí
Cardi B vô tội trong vụ kiện hành hung, tuyên bố 'lạ' nếu tiếp tục bị kiện vô lý

Nghệ sĩ Nhân dân có giọng đọc huyền thoại: “Tôi đồng vọng cùng hàng triệu người trong Ngày Đại lễ 2/9”

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân có giọng đọc huyền thoại: “Tôi đồng vọng cùng hàng triệu người trong Ngày Đại lễ 2/9”

Đọc thêm

Cháy sân thượng công ty kiểm nghiệm thực phẩm ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Cháy sân thượng công ty kiểm nghiệm thực phẩm ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ cháy đã xảy ra tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm trên đường số 4, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), vào sáng 4/9.

Hà Nội: Cách chức Hiệu trưởng Trường Khương Hạ do có nhiều vi phạm
Bạn đọc

Hà Nội: Cách chức Hiệu trưởng Trường Khương Hạ do có nhiều vi phạm

Bạn đọc

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Trường liên cấp Khương Hạ (phường Khương Đình, Hà Nội). Trước đó, Báo Điện tử Dân Việt đã phản ánh việc giáo viên bị khấu trừ lương để ‘gánh’ sai phạm tài chính của Nhà trường.

Va chạm nghiêm trọng trên đường Phan Văn Hớn, hai người lớn tuổi bị thương nặng, giao thông ùn tắc
Chuyển động Sài Gòn

Va chạm nghiêm trọng trên đường Phan Văn Hớn, hai người lớn tuổi bị thương nặng, giao thông ùn tắc

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy vào sáng 4/9 trên đường Phan Văn Hớn, đoạn gần Ngã tư Bà Điểm, xã Bà Điểm, khiến hai người lớn tuổi bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Cựu Chủ tịch HĐQT và cựu Giám đốc Công ty Asanzo đã thực hiện hành vi trốn thuế, buôn lậu như thế nào?
Pháp luật

Cựu Chủ tịch HĐQT và cựu Giám đốc Công ty Asanzo đã thực hiện hành vi trốn thuế, buôn lậu như thế nào?

Pháp luật

Dưới sự chỉ đạo của Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT và sự điều hành của Phạm Xuân Tình, cựu Giám đốc công ty, Asanzo đã mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, sau đó thuê Công ty VTB gia công lắp ráp một phần để tạo ra thành phẩm là máy điều hòa nhiệt độ… Hai người này bị truy tố về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”.

Đà Nẵng: Các chiến sĩ quân đội diễu binh hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong vòng tay nhân dân
Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng: Các chiến sĩ quân đội diễu binh hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong vòng tay nhân dân

Đại đoàn kết dân tộc

Sáng 4/9, tại Ga Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp cùng lãnh đạo địa phương trang trọng tổ chức lễ đón hơn 600 cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trong không khí hân hoan, tự hào và thắm tình quân – dân.

'Trò cưng' của HLV Troussier bất ngờ đầu quân cho CLB Bắc Ninh
Thể thao

"Trò cưng" của HLV Troussier bất ngờ đầu quân cho CLB Bắc Ninh

Thể thao

Tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi, cầu thủ từng được HLV Philippe Troussier đánh giá rất cao vừa gia nhập CLB Bắc Ninh và sẽ thi đấu tại giải hạng Nhất 2025/2026.

Ra mắt cuốn sách 80 năm đồng hành cùng đất nước!
Đời sống văn hóa

Ra mắt cuốn sách 80 năm đồng hành cùng đất nước!

Đời sống văn hóa

Cuốn sách “Đài Tiếng nói Việt Nam – 80 năm đồng hành cùng đất nước” là kết tinh tâm huyết và trí tuệ của nhiều thế hệ, là lời tri ân gửi tới những người gắn bó với “tiếng nói quốc gia” và hàng triệu công chúng đã luôn đồng hành, tin yêu.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: 'Lương cơ bản giáo viên sẽ tăng lên tới 5-7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp'
Xã hội

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: "Lương cơ bản giáo viên sẽ tăng lên tới 5-7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp"

Xã hội

Năm học 2025–2026 là sự kiện đặc biệt khi lần đầu tiên học sinh cả nước dự lễ khai giảng thống nhất toàn ngành, đồng thời mở đầu cho việc triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn. Trao đổi với PV báo Dân Việt, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã có những chia sẻ trước ngày lễ quan trọng này.

'Lưỡng quốc tướng quân' Nguyễn Sơn rèn bộ đội như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

"Lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn rèn bộ đội như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Tháng 12/1946, Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, tiền thân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 ngày nay, đóng quân ở thị xã Sơn Tây (Hà Tây, nay thuộc Hà Nội). Đồng chí Nguyễn Sơn (sau này, ông được cả Việt Nam và Trung Quốc phong quân hàm cấp tướng nên còn được gọi là “Lưỡng quốc tướng quân”) về làm hiệu trưởng, thay đồng chí Hoàng Đạo Thúy được điều động về Bộ Quốc phòng.

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà
Văn hóa - Giải trí

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà

Văn hóa - Giải trí

Bố của bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80 chia sẻ, sau màn biểu diễn trên Quảng trường Ba Đình, con ở với Phương Mỹ Chi đến 3h chiều.

Loại thịt được ví bổ như nhân sâm, nhiều dưỡng chất, ít cholesterol, đem nướng theo cách này ngon tuyệt
Gia đình

Loại thịt được ví bổ như nhân sâm, nhiều dưỡng chất, ít cholesterol, đem nướng theo cách này ngon tuyệt
5

Gia đình

Loại thịt này được ví như nhân sâm của người nghèo vì có giá trị dinh dưỡng cao, dùng để bồi bổ sức khoẻ với hàm lượng dưỡng chất dồi dào và ít cholesterol

Công an Hà Nội giải cứu nam thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” tinh vi
Pháp luật

Công an Hà Nội giải cứu nam thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” tinh vi

Pháp luật

Được công an giải cứu, nam thanh niên ở Hà Nội kể đã nhận cuộc gọi qua Zalo từ tài khoản lạ, tự xưng là “cán bộ công an”. Nhóm này gửi hình ảnh người bị còng tay, ma túy… rồi cáo buộc thanh niên này liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia...

Hòa U23 Lào, U23 Indonesia bị CĐV Đông Nam Á công kích
Thể thao

Hòa U23 Lào, U23 Indonesia bị CĐV Đông Nam Á công kích

Thể thao

Sau trận hoà không bàn thắng với U23 Lào tại bảng J vòng loại giải U23 châu Á 2026, U23 Indonesia đã gặp phải rất nhiều lời chỉ trích từ các CĐV bóng đá Đông Nam Á.

Đà Nẵng sau sáp nhập: Người dân phản ánh bất tiện, cải cách thủ tục hành chính có kịp thời?
Tin tức

Đà Nẵng sau sáp nhập: Người dân phản ánh bất tiện, cải cách thủ tục hành chính có kịp thời?

Tin tức

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận ý kiến cử tri về những bất tiện trong đi lại, giải quyết thủ tục hành chính sau khi sáp nhập theo mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời khẳng định thành phố đang triển khai lộ trình cải cách, cho phép người dân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bất kỳ Bộ phận Một cửa nào, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đặc quyền cho giới tinh hoa tại Newtown Diamond bên bờ biển Đà Nẵng
Doanh nghiệp

Đặc quyền cho giới tinh hoa tại Newtown Diamond bên bờ biển Đà Nẵng

Doanh nghiệp

Lựa chọn căn hộ tại Newtown Diamond bên bờ biển Mỹ Khê, tầng lớp tinh hoa vừa được tận hưởng một không gian sống đẳng cấp, vừa sở hữu một tài sản có giá trị bền vững, dài lâu.

Trứng gà bất ngờ tăng giá 'cái vù', nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm sau thời gian 'bí bách'
Nhà nông

Trứng gà bất ngờ tăng giá "cái vù", nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm sau thời gian "bí bách"

Nhà nông

Sau một thời gian dài "bí bách" bởi giá trứng gà rớt "vô tội vạ", gần đây, nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở tỉnh Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng thua lỗ. Giá trứng gà trên thị trường đã tăng trở lại, khiến nhiều hộ nông dân chăn nuôi ở Hà Tĩnh phấn khởi.

Ông Zelensky bất ngờ thừa nhận khả năng xảy ra kịch bản Triều Tiên tại Ukraine
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ thừa nhận khả năng xảy ra kịch bản Triều Tiên tại Ukraine

Thế giới

Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng một kịch bản tương tự như của Hàn Quốc, trong đó không có hiệp ước hòa bình thực sự nào được ký kết vào cuối Chiến tranh Triều Tiên nhưng đất nước vẫn phát triển thịnh vượng, có thể xảy ra ở Ukraine.

Sẽ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ Công an cho báo chí
Tin tức

Sẽ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ Công an cho báo chí

Tin tức

Dự thảo Thông tư của Bộ Công an về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã bổ sung nội dung cung cấp thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ Công an theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan...

Thời tiết lễ khai giảng năm học 2025-2026 ở 34 tỉnh thành: Phụ huynh, học sinh lưu ý
Xã hội

Thời tiết lễ khai giảng năm học 2025-2026 ở 34 tỉnh thành: Phụ huynh, học sinh lưu ý

Xã hội

Theo dự báo thời tiết, khai giảng năm học mới ngày 5/9 - có nơi ngày nắng, mưa vào chiều tối, tuy nhiên cũng có nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phụ huynh lưu ý thời tiết ở khu vực để chuẩn bị tốt nhất cho con trong ngày khai trường.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp Vụ, Cục
Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp Vụ, Cục

Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký các quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, lãnh đạo Cục Quản trị- Tài vụ.

Ngôi nhà 60 m2 'ngập' trong không gian xanh giữa thiên nhiên Đà Lạt
Nhà đất

Ngôi nhà 60 m2 'ngập' trong không gian xanh giữa thiên nhiên Đà Lạt

Nhà đất

Ngôi nhà 60 m2 trên khu đất 145 m2 ở Đà Lạt vừa là không gian nghỉ dưỡng xanh mát, vừa kết hợp showroom kinh doanh. Thiết kế khai thác địa hình dốc, mở ra tầm nhìn đẹp xuống thung lũng.

Nợ thuế hơn 6,2 tỷ đồng, một doanh nghiệp thép bị đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh
Nhà đất

Nợ thuế hơn 6,2 tỷ đồng, một doanh nghiệp thép bị đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh

Nhà đất

Hải quan TP. HCM đề nghị thu hồi giấy phép Công ty TNHH Thép Phú Vinh do nợ thuế quá hạn hơn 6,2 tỷ đồng, dù đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được.

Cơ sở đào tạo lái xe mô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn gì theo quy định mới?
Bạn đọc

Cơ sở đào tạo lái xe mô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn gì theo quy định mới?

Bạn đọc

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 14/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025, có hiệu lực từ 1/9/2025, quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra. Một trong những điểm đáng chú ý là quy định tiêu chuẩn mới đối với cơ sở đào tạo lái xe mô tô.

Thông tin mới nhất về chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách khi tinh giản biên chế
Xã hội

Thông tin mới nhất về chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách khi tinh giản biên chế

Xã hội

Tuy không được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định 178, nhưng người hoạt động không chuyên trách vẫn được nhận chế độ hỗ trợ, phụ cấp khi tinh giản biên chế nghỉ việc do sắp xếp các đơn vị hành chính.

Hoa hậu Hong Kong vừa đăng quang đã lộ ảnh riêng tư
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Hong Kong vừa đăng quang đã lộ ảnh riêng tư

Văn hóa - Giải trí

Khi clip hôn đàn ông dưới bể bơi bị rò rỉ, Hoa hậu Hong Kong 2025 Trần Vịnh Thi không ngần ngại thừa nhận đó là người yêu cô. Phản ứng của cô gây bất ngờ vì quá thẳng thắn.

Người dân bị “khủng bố” điện thoại sau khi đăng ký doanh nghiệp, Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng
Tin tức

Người dân bị “khủng bố” điện thoại sau khi đăng ký doanh nghiệp, Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng

Tin tức

Sở Tài chính TP Đà Nẵng khẳng định không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại hay Zalo để làm thủ tục doanh nghiệp, sau khi một công ty phản ánh vừa đăng ký thành lập đã liên tục bị nhiều số lạ mạo danh cán bộ tài chính, thuế gọi điện quấy rối, có lời lẽ khiếm nhã.

GDP tăng 8% quý 2/2025 và thu nhập cải thiện: Thời điểm vàng cho tiêu dùng hiện đại?
Kinh tế

GDP tăng 8% quý 2/2025 và thu nhập cải thiện: Thời điểm vàng cho tiêu dùng hiện đại?

Kinh tế

Theo báo cáo kinh doanh tháng 7/2025, WinCommerce (WCM - công ty thành viên của Masan, vận hành chuỗi WinMart/WinMart+ /WiN ) ghi nhận doanh thu 3.486 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng hai chữ số, cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong hệ thống chuỗi bán lẻ này tiếp tục duy trì xu hướng tích cự c.

Tin sáng (4/9): Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son
Thể thao

Tin sáng (4/9): Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son

Thể thao

Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son; M.U muốn chiêu mộ Adam Wharton; Fenerbahce và Bayer Leverkusen quan tâm đến HLV Ange Postecoglou; Barcelona có thể mua Harry Kane; Con trai cả của Wayne Rooney hẹn hò với người mẫu.

Hàng tỷ đô la tài sản của Nga bị đóng băng đã được quốc gia này chuyển cho Ukraine
Thế giới

Hàng tỷ đô la tài sản của Nga bị đóng băng đã được quốc gia này chuyển cho Ukraine

Thế giới

Anh đã chuyển cho Ukraine hơn 1,3 tỷ USD thu được từ lợi nhuận sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ quân sự - Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết.

Cách “hóa giải định kiến” và cơ hội đầu tư của mã cổ phiếu đắt nhất sàn
Kinh tế

Cách “hóa giải định kiến” và cơ hội đầu tư của mã cổ phiếu đắt nhất sàn

Kinh tế

F88 vừa chào sàn đã trở thành “hiện tượng” với mức thị giá cao nhất thị trường. Nhưng câu chuyện của F88 không chỉ là những con số, mà là hành trình hơn một thập kỷ kiên trì thay đổi định kiến về ngành cầm đồ, hướng tới mô hình tập đoàn tài chính bình dân.

Tin đọc nhiều

1

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

2

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

3

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

4

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

5

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết