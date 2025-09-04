Tình trạng đáng lo ngại của Phước Sang

Tình trạng sức khỏe của Phước Sang

Trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn của đạo diễn Trung Lùn, ông bầu một thời Phước Sang gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với vai khách mời. Anh đóng vai chủ một tiệm ảnh có màn tương tác với nhân vật của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh. Vào tháng 8, đoàn phim công bố hình ảnh Phước Sang sức khỏe yếu nhưng đã cố gắng hoàn thành vai diễn.

Đạo diễn Trung Lùn và Phước Sang khi quay Làm giàu với ma 2. Ảnh: FBNV

Mới đây, chia sẻ về tình trạng sức khỏe của diễn viên Phước Sang, đạo diễn Trung Lùn cho biết:

“Hiện tại sức khỏe của anh Sang không được tốt. Thật lòng mà nói, tôi mời anh trở lại không phải vì cần một gương mặt ngôi sao hay vì chuyện kinh tế, mà chỉ muốn anh có thêm niềm vui, bớt buồn khi ở nhà. Nghệ sĩ, khi được đứng trước máy quay, dưới ánh đèn sân khấu, họ như được hồi sinh. Dù bệnh tật nặng, nhưng hễ nhập vai là họ quên hết, trở nên hạnh phúc và mạnh mẽ hơn".

Theo đạo diễn, việc đưa Phước Sang trở lại còn mang ý nghĩa để đồng nghiệp và khán giả thấy anh vẫn còn hiện diện trong nghề. “Thật ra, bình thường gọi điện anh rất khó bắt máy, chỉ số ít bạn bè thân thiết mới liên lạc được. Vậy nên, khi xuất hiện tại phim trường, gặp lại anh Hoài Linh và nhiều đồng nghiệp cũ, anh vui lắm. Mọi người cũng xúc động khi thấy anh, dù ngoại hình có phần gầy yếu. Điều đó quý giá hơn bất kỳ khoản thù lao nào".

Phước Sang đóng phim Làm giàu với ma. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Trung Lùn cũng tiết lộ thêm, trí nhớ của Phước Sang đã giảm sút nhiều. “Cách đây 2 tháng khi tham gia phim, trí nhớ anh Phước Sang đã kém. Nhiều đoạn thoại anh không nhớ nổi, buộc ê-kíp phải nhắc từng câu một. Lúc đó, anh vẫn còn tỉnh táo, nhận ra mọi người. Tôi nghĩ, chỉ cần anh có thêm hạnh phúc từ nghề thì đó đã là món quà lớn. Tuy nhiên cách đây 10 ngày, tôi được biết là sức khỏe anh đã giảm sút hơn nhiều. Trí nhớ của anh có lẽ đã không còn nữa".

Đạo diễn Trung Lùn cũng chia sẻ, sau hơn 30 năm làm nghề, anh đã có cơ hội hợp tác với khoảng 80% nghệ sĩ miền Nam. Chính sự gắn bó lâu năm ấy khiến nhiều đồng nghiệp hiểu rõ phong cách làm việc cũng như khả năng đào tạo, dàn dựng của anh. “Vì vậy, khi tôi ngỏ lời mời, phần lớn nghệ sĩ đều sẵn sàng tham gia và ủng hộ hết mình”, anh nói.



Phước Sang gầy yếu khi tham gia phim của đạo diễn Trung Lùn. Ảnh: FBNV

Phước Sang (sinh năm 1969) từng thành lập nhiều sân khấu và cả hãng phim mang tên anh. Anh cũng sản xuất nhiều dự án phim nổi tiếng như: Công chúa teen và ngũ hổ tướng; Hello cô Ba; Hồn Trương Ba da hàng thịt…

Năm 2000, đạo diễn Phước Sang xin cấp phép thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hãng phim Phước Sang hay gọi tắt Phuocsang Film, và kể từ đó đến hết thập 2000 gần như thống trị dòng phim điện ảnh Việt với những phim hài hành động vô cùng ấn tượng.

Hãng phim của anh sản xuất các phim truyện nhựa: Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009), Công chúa teen và ngũ hổ tướng (2010), Hello cô Ba (2012), Yêu anh, em dám không? (2013)… và trên 20 phim truyện video, nhiều video ca nhạc, cải lương, hài...



Nhờ làm phim đắt khách nên cuộc sống của Phước Sang trở nên giàu có, anh từng có biệt thự 60 tỷ đồng ở quận 2 TP. HCM. Ngoài tiền, Phước Sang còn có vợ đẹp, con ngoan cùng cuộc sống dư dả về vật chất.

Tuy nhiên, khi mọi thứ đang bình yên thì Phước Sang lại chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản. Được biết, Phước Sang đầu tư cho lĩnh vực này 1.000 tỷ đồng, thế nhưng anh không gặp may mắn. Sau đó, Phước Sang vướng phải nợ nần nên vợ chồng anh phải biến mất khỏi làng giải trí. Năm 2012, Phước Sang vỡ nợ.

Phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn khởi chiếu từ 29/8 xoay quanh nhóm nhân vật bất đắc dĩ gồm ông Nháy (NSƯT Hoài Linh), Gọn (Tuấn Trần), Giang (Võ Tấn Phát), Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Đáng (La Thành). Họ thực hiện nhiệm vụ kỳ lạ là đưa xác nữ minh tinh Anh Thư về quê, để đổi lấy chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ đồng. Xuyên suốt hành trình, lòng tham của mỗi người trỗi dậy, dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười.

Tính đến trưa 31/8, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn đã đạt doanh thu xấp xỉ 24 tỷ đồng với hơn 40.000 vé bán ra, giữ vị trí thứ hai tại phòng vé Việt Nam, chỉ xếp sau Mưa đỏ. Đây được xem là kết quả khả quan trong bối cảnh phim ra mắt cùng thời điểm với “hiện tượng phòng vé” này.

Ngay ngày công chiếu đầu tiên (29/8), tác phẩm thu về hơn 4,9 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu, tính cả suất chiếu sớm, lên 13,7 tỷ đồng. Dù không thể vượt qua sức hút của Mưa đỏ, nhưng phim vẫn có mức doanh thu chiếu sớm ấn tượng – 1,8 tỷ đồng từ gần 1.841 suất chiếu, gấp đôi so với Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành trong cùng ngày.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, đến hết ngày 3/9, bộ phim có sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh (vai chính) và Phước Sang (cameo) đã cán mốc 50 tỷ đồng.