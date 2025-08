Ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng vùng nuôi thủy sản theo chuẩn VietGAP và thúc đẩy liên kết sản xuất đang mở ra hướng đi bền vững, không chỉ tạo thu nhập cho người dân xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long mới, mà còn góp phần phát triển loại hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp.

Ứng dụng công nghệ cao vào nuôi thủy sản

Xã An Bình hiện có diện tích hơn 60km², được bao quanh bởi hệ thống sông ngòi chằng chịt, nước ngọt quanh năm, thuận lợi để phát triển nuôi thủy sản lồng bè.

Theo ông Hồ Thế Nhu- Phó Chủ tịch UBND xã An Bình, toàn xã hiện có khoảng 160ha nuôi thủy sản với 1.671 lồng bè, tập trung chủ yếu trên sông Tiền và sông Cổ Chiên.

Sản phẩm nuôi đa dạng gồm cá tra, cá điêu hồng, cá lóc, cá chép… phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

“Chúng tôi xác định hướng đi bền vững là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng. Ngoài hỗ trợ con giống, quy trình kỹ thuật, địa phương còn phối hợp xây dựng bản đồ số vùng nuôi, tích hợp dữ liệu sản xuất lên ứng dụng điện thoại di động.

Mỗi hộ nuôi tham gia HTX đều có nhật ký điện tử cập nhật lịch thả nuôi, lượng thức ăn, thời gian thu hoạch, đảm bảo truy xuất nguồn gốc”-ông Nhu nói.

Hiện xã có 5 công ty thủy sản xuất khẩu, 2 HTX tiêu biểu là HTX Liên kết chuỗi thủy sản an toàn Vĩnh Long (ấp Bình Lương) và HTX TS Đồng Phú (ấp Phú Thuận 2).

Ngoài ra, 4 sản phẩm thủy sản đặc trưng của xã đã được chứng nhận OCOP gồm: khô lươn, khô cá dứa một nắng, cá he rút xương, khô cá diêu hồng cao cấp.

Áp dụng quy trình nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, ông Phạm Hùng Dũng- Giám đốc HTX Liên kết chuỗi TS an toàn Vĩnh Long (xã An Bình) cho biết: HTX được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”.

HTX hiện có trên 100 lồng bè với tổng diện tích là 8.000m2. Bên cạnh mặt hàng cá điêu hồng, HTX còn nuôi đa dạng các loại cá như: cá hô, cá cóc, cá bông lau, cá tra bần, cá tra dầu, cá he, cá chuỗi ngọc, cá rô phi, cá chép, cá chép giòn, cá trắm, cá lăng, cá lóc, cá ba sa,…

Thị trường tiêu thụ chủ yếu của HTX là các chợ, hệ thống siêu thị, bán cho các nhà máy chế biến xuất khẩu và hệ thống các nhà hàng quán ăn.

Cù lao An Bình, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long mới, có thế mạnh nuôi các loại thủy sản: cá tra, điêu hồng, cá lóc, cá chép... phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre cũ, xã An Bình thuộc huyện Long Hồ.



Các thành viên HTX đều chú trọng đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất sạch, tập trung kiểm soát chặt chẽ từ khâu nhập giống đến các quy trình chăm sóc, nuôi TS an toàn, chất lượng cao. Nhờ đó mà cá phát triển khỏe mạnh, sản phẩm bán ra thị trường được ưa chuộng, khách hàng tin dùng.

Tại HTX TS Đồng Phú, bước tiến đáng kể là triển khai phần mềm nhật ký nuôi online và trợ lý ảo AI do Công ty An Bình AIT phát triển.

Theo ông Võ Thanh Quang- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX, toàn bộ 70 lồng bè của đơn vị đã đạt chứng nhận VietGAP, sản lượng 6 tháng đầu năm đạt hơn 121 tấn cá điêu hồng, trắm cỏ và cá chép.

“Ứng dụng phần mềm AI giúp chúng tôi theo dõi sát môi trường nước, kiểm soát quy trình nuôi, điều chỉnh lượng thức ăn hợp lý, từ đó tăng tỷ lệ sống và giảm chi phí sản xuất.

Đây là nền tảng để chúng tôi tiến tới xây dựng nhà máy sơ chế, từng bước khép kín chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Đồng thời, HTX còn chủ động phân phối con giống, thuốc và chế phẩm TS chất lượng cho xã viên, kết hợp tổ chức hội thảo, tập huấn kỹ thuật định kỳ”- ông Quang cho biết.

Khai thác tiềm năng du lịch- thủy sản

Với mục tiêu phát triển kinh tế đa trụ cột, chính quyền xã An Bình định hướng gắn sản xuất nông nghiệp-thủy sản với khai thác du lịch cộng đồng.

An Bình là vùng du lịch sinh thái nổi tiếng của tỉnh với hơn 4 ngàn hecta vườn cây ăn trái, hệ thống homestay, làng nghề, di tích lịch sử và các điểm check-in miệt vườn.

Theo thống kê, giai đoạn 2020-2025, toàn khu vực đón gần 933 ngàn lượt khách, doanh thu du lịch hơn 364 tỷ đồng.

Cù lao An Bình, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long mới có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển nuôi trồng thủy sản.

“Với nhiều tiềm năng phát triển du lịch, chúng tôi đang khuyến khích các hộ nuôi, HTX mở rộng loại hình du lịch trải nghiệm như tham quan bè nuôi, cho cá ăn, tìm hiểu quy trình nuôi theo VietGAP, chế biến khô cá...

Đây là cách nâng cao giá trị sản phẩm và giới thiệu đặc sản địa phương đến du khách một cách trực quan, sinh động”- ông Nhu cho biết thêm.

Theo ông Nhu, xã hiện có 18 homestay, trong đó 9 cơ sở đạt giải thưởng Homestay ASEAN; 8 điểm vườn trái cây mở cửa quanh năm; 2 làng nghề và nhiều di tích như chùa Tiên Châu, đình Phước Định...

Đây là điều kiện lý tưởng để mô hình nuôi TS ứng dụng công nghệ cao không chỉ phục vụ tiêu dùng, mà còn trở thành một phần trong sản phẩm du lịch nông nghiệp độc đáo.

Hướng tới, để mở rộng quy mô, địa phương vẫn cần thêm sự đồng hành về vốn, hạ tầng và chính sách hỗ trợ. Hiện nay, nhiều hộ nuôi cá tư nhân còn e ngại tái đầu tư do giá cả bấp bênh, chi phí đầu vào cao.

Chính quyền xã đang hướng đến hỗ trợ vốn theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; tăng cường kết nối tiêu thụ qua sàn giao dịch nông sản của tỉnh, đồng thời tổ chức thêm các lớp chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng thuốc, thức ăn theo quy định để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Có thể thấy, nuôi thủy sản tại xã An Bình đang chuyển dần sang hướng sản xuất chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và liên kết theo chuỗi.

Những bước đi này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn mở ra tiềm năng kết hợp với du lịch sinh thái, tạo thêm giá trị cho vùng đất cù lao.

Theo: Báo Vĩnh Long