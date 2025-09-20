Tọa đàm: “Tác động của biến đổi khí hậu đến giảm nghèo bền vững và cách thích ứng”

Biến đổi khí hậu đã tác động nặng nề thế nào đến công cuộc giảm nghèo đa chiều? Người dân nghèo phải đối mặt với những thảm họa kép nào trước thiên tai do biến đổi khí hậu? Chính sách cần phải có thay đổi ra sao để ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp dân nghèo có thể trụ vững trước mưa gió, lũ lụt, không chịu cảnh đã nghèo càng nghèo hơn mỗi khi mưa bão qua? Những vấn đề này sẽ được đặt ra và giải đáp trong Tọa đàm “Tác động của biến đổi khí hậu đến giảm nghèo bền vững và cách thích ứng”.