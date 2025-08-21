Tọa đàm trực tuyến "Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?" trên báo Dân Việt

Hai khách mời của Tọa đàm trực tuyến "Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?" là: TS David Nghiêm (trái) và ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chiều nay, 20/8, bắt đầu từ 14h30, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?”, hưởng ứng lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 về việc thực hiện Nghị quyết 57, khi ông giao cho Bộ Nội vụ khẩn trương soạn thảo những cơ chế ưu đãi vượt khung nhằm thu hút ít nhất 100 nhân tài, trí thức Việt kiều về nước đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Chương trình có sự tham gia của 2 khách mời đặc biệt: Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và TS David Nghiêm, chuyên gia trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, công nghệ không dây và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: TTXVN

Tại tọa đàm, các khách mời sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hiến kế xây dựng cơ chế đặc biệt thu hút trí thức kiều bào trong lĩnh vực khoa học, công nghệ về nước đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Từ kinh nghiệm thực tế của ông Lê Doãn Hợp trong việc thu hút nhân tài, cùng câu chuyện “làm tổ cho đại bàng từ chim sẻ” của TS David Nghiêm, buổi tọa đàm sẽ mang đến những góc nhìn đa dạng về trí thức Việt kiều, các cách tiếp cận khác biệt. 2 vị khách mời cũng sẽ bàn luận về giải pháp, tư duy chính sách, khát vọng và thông điệp để đưa Việt Nam phát triển thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

Thực tế lịch sử cho thấy, năm 1945, ngay sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giữa tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, việc đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh làm là “cầu hiền tài”, thu hút nhân sĩ, trí thức tham gia xây dựng chính quyền cách mạng non trẻ.

Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: N.A.

80 năm sau, khi nhậm chức Tổng Bí thư, đồng chí Tô Lâm cũng kêu gọi “cầu hiền tài”, đồng thời yêu cầu xây dựng cơ chế đặc biệt để thu hút 100 Việt kiều trong lĩnh vực khoa học, công nghệ về nước làm việc.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW vào đầu tháng 7 vừa rồi, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì khẩn trương xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhân tài khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong và ngoài nước...

TS David Nghiêm, chuyên gia trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, công nghệ không dây và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ. Ảnh: ĐH Trà Vinh.

Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt (vượt khung lương, nhà ở, môi trường làm việc) để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc, đề nghị nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về lực lượng trí thức trong và ngoài nước (bao gồm người Việt Nam ở nước ngoài) đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ để phục vụ công tác hoạch định chính sách nhân lực chất lượng cao.

Nhân dịp này, Báo điện tử Dân Việt triển khai loạt bài “Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?” giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn xung quanh lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm, qua đó có thể thấy được giá trị to lớn, cấp thiết của việc kêu gọi các nhà khoa học, chuyên gia Việt kiều quay trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bên cạnh đó, để làm rõ hơn những vấn đề cùng những chia sẻ thực tế của người đã từng thực hiện đến những Việt kiều là chuyên gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ đang sống và làm việc ở nước ngoài, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm với chủ đề “Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước” để giúp độc giả có những hình dung cụ thể, có những phân tích, góc nhìn từ thực tế.

