Toàn bộ số dưa hấu trên xe tải gặp nạn ở Nghệ An được "giải cứu" hết nhưng tài xế tiên lượng xấu

Do vết thương nặng, tài xế xe chở dưa hấu bị lật ở thành phố Vinh, Nghệ An được chuyển lên tuyến trên điều trị, tiên lượng xấu. Hai nạn nhân còn lại đang được điều trị tại bệnh viện ngoại khoa 115 Nghệ An.