Tin tức
Thứ ba, ngày 05/08/2025 14:10 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Quân đoàn 12 thực sự là 'quả đấm thép' trong giai đoạn mới

Theo TTXVN Thứ ba, ngày 05/08/2025 14:10 GMT+7
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Quân đoàn 12 xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; vinh dự, tự hào là cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 12 “tinh, gọn, mạnh."
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), sáng 5/8, tại Ninh Bình, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm và làm việc tại Quân đoàn 12 (Bộ Quốc phòng).

Cùng tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Quân khu 3.

Sẵn sàng cơ động, xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ

Quân đoàn 12 được thành lập ngày 21/11/2023, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2. Các đơn vị của Quân đoàn 12 hôm nay đều là những đơn vị có bề dày truyền thống.

Hơn 1/2 thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các đơn vị của Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 trước đây - nay là Quân đoàn 12 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; vinh dự được 13 lần đón Bác Hồ về thăm; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 7 Huân chương Hồ Chí Minh; có 132 tập thể, 99 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống “Thần tốc-Quyết chiến-Quyết thắng” và những kết quả đạt được từ khi thành lập, trong 7 tháng của năm 2025, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết số 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ và chủ đề năm 2025 “Tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI” và các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-tham-va-lam-viec-tai-quan-doan-12-0508-6.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Bảo tàng Quân đoàn 12. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quân đoàn 12 luôn duy trì nghiêm túc chế độ, quy định sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình; kịp thời điều chỉnh, bổ sung văn kiện, kế hoạch tác chiến sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ; tổ chức thi công các công trình chiến đấu, rà phá bom mìn, vật nổ bảo đảm chất lượng, an toàn; quản lý, sử dụng đất quốc phòng chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; huấn luyện đúng phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc," coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí trang bị mới hiện đại; triển khai thực hiện tốt công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phong trào “Bình dân học vụ số," Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác khoa học, thanh tra, pháp chế, đối ngoại quân sự.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Cán bộ, chiến sỹ có nhận thức tốt về nhiệm vụ, đoàn kết, trách nhiệm cao; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đoàn 12 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tích cực chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng quy chế, quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng tư tưởng chỉ đạo “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả."

Quân đoàn 12 đã tổ chức tích cực các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa," thường xuyên quan tâm chăm sóc sức khỏe của bộ đội; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho các đối tượng…

Phát biểu chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 12, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Quân đoàn 12 được xác định là Quân đoàn chủ lực, cơ động chiến lược được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh," tiến lên hiện đại. Đội hình của Quân đoàn 12 là những đơn vị có bề dày truyền thống, được tôi luyện trong chiến tranh cách mạng và huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Do vậy, Quân đoàn 12 cần giữ gìn và phát huy hơn truyền thống của Quân đoàn, của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy từ khi thành lập đến nay, nhất là 7 tháng của năm 2025, Quân đoàn 12 đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ổn định tổ chức biên chế; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; chất lượng công tác xây dựng Đảng; sức mạnh tổng hợp của Quân đoàn được nâng lên; phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội được đề cao; dân chủ được mở rộng và phát huy; cán bộ, chiến sỹ luôn đoàn kết, thống nhất, gắn bó máu thịt với nhân dân; có trách nhiệm cao, không sợ khó khăn, gian khổ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Quân đoàn 12 đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Xây dựng Quân đoàn 12 thực sự là “quả đấm thép” trong giai đoạn mới

Thời gian tới, nhiều nhiệm vụ mới nặng nề hơn đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, Tổng Bí thư lưu ý yêu cầu đặt ra đối với Quân đoàn 12 cũng phải cao hơn, khẩn trương hơn, sát thực tiễn hơn, đòi hỏi các cấp lãnh đạo, chỉ huy phải đổi mới tư duy, phải chấp hành nghiêm các quy định, phải gương mẫu, phải dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì bộ đội, vì nhiệm vụ.

Tổng Bí thư yêu cầu cần thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quân đoàn 12 cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống của Đảng, dân tộc, quân đội và đơn vị; xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận thức sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, không ngừng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vinh dự, tự hào là cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 12 “tinh, gọn, mạnh," “quả đấm thép” của quân đội, của nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phải giáo dục bộ đội theo phương châm “người trước, súng sau," “huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao," “đã ra quân là chiến thắng."

ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-tham-va-lam-viec-tai-quan-doan-12-0508-10.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư nhấn mạnh tích cực, khẩn trương rà soát, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị sau khi chúng ta tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để bố trí thế trận quốc phòng toàn dân phù hợp; kịp thời hoàn thiện phương án sẵn sàng chiến đấu, tác chiến phòng thủ khu vực, phòng thủ dân sự, gắn với duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đối với địa phương nơi đóng quân, cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa nhiệm vụ “là đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” để giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Tổng Bí thư chỉ rõ, tập trung huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ và tổ chức huấn luyện bộ đội theo đúng phương châm, phương hướng đã xác định; chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại; duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Quân đoàn 12 tinh, gọn, mạnh, có sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ là lực lượng cơ động chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh là Quân đoàn chiến đấu chủ lực, cần thể hiện quyết tâm đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đơn vị; xây dựng để mỗi cán bộ, chiến sỹ là một “chiến sỹ số," làm chủ nền tảng số, có kỹ năng số để thực hiện nhiệm vụ; nâng cao năng lực bảo mật thông tin, quản lý tốt trang bị vũ khí, đảm bảo đã ra quân là chiến thắng.

Tổng Bí thư yêu cầu thường xuyên chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Trước mắt, Quân đoàn 12 cần tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bảo đảm thật sự dân chủ, đoàn kết, thống nhất.

Tổng Bí thư đề nghị Quân đoàn 12 tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp; quyết tâm lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, điều hành cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư căn dặn thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; cần có giải pháp tốt nhất trong khả năng để giúp bộ đội có cuộc sống ngày càng tốt hơn, qua đó bộ đội yên tâm, gắn bó với đơn vị và toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nghiên cứu đề xuất với Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng một số chính sách phù hợp đối với số chiến sỹ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương hoặc tham gia các hình thức lao động sản xuất, học tập hay các loại hình cống hiến phù hợp khác; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm tới các đối tượng chính sách do Quân đoàn quản lý để gắn kết giữa đơn vị với “hậu phương” của đơn vị.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ của Quân đoàn 12; tham quan Bảo tàng Quân đoàn 12 và ghi Sổ Vàng truyền thống; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Sở Chỉ huy của Quân đoàn 12.

