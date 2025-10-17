Chủ đề nóng

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Phần Lan: Sẽ ký văn kiện trên các lĩnh vực hợp tác trụ cột mới

Trong chuyến thăm chính thức Phần Lan sắp tới, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hội đàm và hội kiến các lãnh đạo cấp cao Phần Lan, trao đổi về định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai bên trên những lĩnh vực là trụ cột mới thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững.
Đại sứ Việt Nam tại Cộng hoà Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình. Ảnh: TTXVN.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 - 22/10/2025.

Trả lời phỏng vấn TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình cho biết, trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam – Phần Lan phát triển rất tích cực, thực chất và toàn diện, thể hiện qua đối thoại chính trị tăng cường, hợp tác kinh tế - giáo dục - khoa học công nghệ mở rộng, giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc.

Về chính trị – ngoại giao, hai nước duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, qua đó củng cố sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ là dấu mốc quan trọng nhất, khẳng định tầm cao mới trong quan hệ song phương và mở ra định hướng hợp tác lâu dài và toàn diện hơn.

Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều duy trì đà tăng trưởng ổn định. Nhiều doanh nghiệp lớn của Phần Lan như Nokia, Vaisala, Valmet, KONE... đã hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh và đổi mới sáng tạo. Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là đối tác thương mại hàng đầu của Phần Lan tại Đông Nam Á, thể hiện qua việc là một trong 4 nước khu vực châu Á là đối tác ưu tiên của Phần Lan trong chính sách thương mại và đầu tư.

Trong giáo dục và khoa học – công nghệ, hợp tác ngày càng sôi động. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Phần Lan, quốc gia được đánh giá có hệ thống giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới. Các trường đại học và viện nghiên cứu hai nước đã triển khai nhiều chương trình liên kết đào tạo và nghiên cứu chung, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tại Phần Lan cũng ngày càng phát triển, hội nhập tốt và tích cực đóng góp cho xã hội sở tại, đồng thời là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, là một trong những cơ sở để Chính phủ Phần Lan đưa Việt Nam vào danh sách 4 nước “thu hút nhân tài”.

Tất cả những kết quả đó cho thấy quan hệ Việt Nam – Phần Lan đang bước vào giai đoạn “đối tác bình đẳng, hợp tác bền vững và cùng phát triển”, phù hợp với tầm nhìn hướng tới tương lai xanh và sáng tạo của cả hai quốc gia.

Theo Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Phần Lan có nhiều điểm nhấn quan trọng, thể hiện chiều sâu, tính chiến lược và tính toàn diện trong quan hệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hội đàm và hội kiến các lãnh đạo cấp cao Phần Lan, trao đổi về định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai bên trên những lĩnh vực là trụ cột mới thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh các hoạt động chính trị – đối ngoại, Tổng Bí thư sẽ gặp gỡ, trao đổi với đại diện các doanh nghiệp lớn của Phần Lan và thăm một số cơ sở kinh tế, giáo dục tiêu biểu đang có hợp tác với Việt Nam nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Ngoài ra, chuyến thăm cũng sẽ có các hoạt động giao lưu văn hóa, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam và bạn bè Phần Lan, thể hiện tinh thần “ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân” - một điểm nhấn nhân văn, gần gũi và giàu ý nghĩa.

Đặc biệt, Chương trình hòa nhạc với sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Công Duy và Dàn nhạc Giao hưởng Helsinki Metropolitan Orchestra là biểu tượng đẹp cho tình hữu nghị và giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc.

Chuyến thăm này không chỉ làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống mà còn tạo xung lực mới cho hợp tác song phương, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển xanh, sáng tạo và bền vững mà hai nước cùng chia sẻ.

