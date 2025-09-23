Tổng Bí thư Tô Lâm: Ý Đảng hòa quyện với lòng dân, chính quyền phải phục vụ nhân dân tốt hơn

Chiều 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri 11 phường trên địa bàn TP Hà Nội, trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.



Cùng tham dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội và lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và đại biểu cử tri của 11 phường.

Ý Đảng hòa quyện với lòng dân



Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các ý kiến đều tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện sự đồng thuận và đánh giá cao với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.



Tổng Bí thư phấn khởi cho biết, nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị mới ban hành đã được nhân dân, cử tri nắm bắt nhanh chóng, thể hiện sự đồng lòng thể hiện “ý Đảng hòa quyện với lòng dân”. “Bản thân tôi rất xúc động trước sự ủng hộ, niềm tin của cử tri và nhân dân”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thông tin về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư cho biết đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, dự kiến kéo dài từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 12/2025, với khoảng 90 nội dung. Ngoài ra, các cơ quan liên quan tiếp tục đề xuất thêm các nội dung cấp bách để kịp có cơ chế thực hiện từ đầu năm 2026.



Liên quan công tác đại hội đảng bộ các cấp, Tổng Bí thư cho biết đến nay đã cơ bản hoàn thành ở cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và đang tiến hành ở cấp trực thuộc Trung ương. Khoảng 1/4 bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Trung ương đã hoàn tất đại hội. Các đại hội diễn ra đúng yêu cầu, nhiều ý kiến đóng góp lạc quan, thể hiện niềm tin vào sự phát triển đất nước, hướng tới hai mục tiêu 100 năm.



Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong tháng 10 tới, Hội nghị Trung ương sẽ thông qua bản dự thảo văn kiện hoàn thiện nhất trình Đại hội XIV, trong đó bổ sung tinh thần nghị quyết mới của Bộ Chính trị, định hướng đổi mới mô hình phát triển, nâng cao tự chủ chiến lược của đất nước.

Quang cảnh hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV của Đơn bị bầu cử số 1.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư thông tin, 9 tháng qua, kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân có nhiều dấu hiệu tích cực, sẽ được Chính phủ báo cáo tại Quốc hội. Đặc biệt, đến tháng 9, chỉ tiêu thu ngân sách quốc gia cơ bản đã hoàn thành, tạo nền tảng quan trọng cho ba tháng cuối năm - giai đoạn “tăng tốc, về đích”.



“Năm 2024, ngân sách quốc gia đạt hơn 2 triệu tỷ đồng. Năm nay dự toán khoảng 2,5 triệu tỷ đồng và hoàn toàn có thể đạt được”, Tổng Bí thư khẳng định.



Riêng với Hà Nội, Tổng Bí thư cho biết, thành phố đã thu ngân sách khoảng 500.000 tỷ đồng tính đến tháng 9, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế. Nhờ đó, Hà Nội có nguồn lực thực hiện các chính sách nâng cao đời sống nhân dân, phát triển y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ.



Cải cách hành chính: Chuyển từ quản lý sang phục vụ



Đề cập cải cách thủ tục hành chính, Tổng Bí thư đánh giá tình hình chung có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn những điểm nghẽn, thủ tục máy móc, thiếu cán bộ. Ông nhấn mạnh, cần thay đổi mạnh mẽ tư duy, từ “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ”.



“Phải nâng tầm tư duy. Trước đây cán bộ ngồi ở phường chờ dân đến xin giấy tờ. Nay cán bộ phải chủ động nắm khó khăn của dân để giải quyết. Người dân có nguy cơ thiếu đói thì phải lo ngay, không để dân đói rét”, Tổng Bí thư phân tích.

Các cử tri tại điểm cầu phường Ngọc Hà.

Tổng Bí thư lấy ví dụ về việc cấp hộ chiếu: trước kia hồ sơ rất dày, nay chỉ cần đăng ký trực tuyến và có thể nhận tại nhà. Tới đây, nhiều thủ tục không cần thiết sẽ phải bỏ, hướng tới mô hình “trong túi không cần giấy tờ gì”, chỉ với chiếc điện thoại tích hợp thông tin đã có thể giải quyết.



“Tiếp tục cải cách để thủ tục hành chính không trở thành gánh nặng cho cả chính quyền cơ sở lẫn người dân. Mạnh dạn cắt bỏ những quy định không cần thiết để giảm phiền hà”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.



Về hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư khẳng định cần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Mọi vấn đề của nhân dân phải được xử lý ngay tại cơ sở.



Tổng Bí thư đề nghị TP Hà Nội rà soát toàn diện công việc, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng cử tri; thực hiện mô hình chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn.



“Chừng nào người dân còn kêu ca về chính quyền chỗ này chỗ kia, thì đó chính là dấu hiệu hoạt động chưa hiệu quả. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.