Tin tức
Thứ ba, ngày 23/09/2025 15:01 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương Thứ ba, ngày 23/09/2025 15:01 GMT+7
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết "Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương.
Bình luận 0

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc, trung thành tuyệt đối với Đảng, hiếu nghĩa với dân, trở thành lực lượng của dân, do dân và vì dân.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong mọi hoàn cảnh đều là lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống giặc ngoại xâm, tiên phong trong công tác vận động, xây dựng cơ sở chính trị và dẫn đầu trong lao động sản xuất. Ở bất cứ thời kỳ nào, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ cũng luôn ngời sáng, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang tại một phiên họp Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh Báo QĐND

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là một giai đoạn đầy thử thách nhưng cũng giàu dấu ấn lịch sử đối với đất nước nói chung, Quân đội nói riêng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp; trong nước chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu; mạnh mẽ tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế - xã hội; yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng cao, Đảng bộ Quân đội và toàn quân luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, phát huy tốt truyền thống anh hùng, đồng thời thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bám sát và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Quân đội đã có những bước điều chỉnh mạnh mẽ về tổ chức lực lượng. Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã quyết liệt triển khai sắp xếp bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng lực lượng thường trực với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Nhiều cơ quan, đơn vị được kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; biên chế được điều chỉnh phù hợp với chiến lược quốc phòng, quân sự và nghệ thuật tác chiến hiện đại. Chính sự điều chỉnh kịp thời, quyết liệt và bài bản này đã tạo nền tảng vững chắc để Quân đội tiến lên xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham quan khu vực trưng bày vũ khí do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất. Ảnh Báo QĐND

Quân đội tiếp tục khẳng định là đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Quân đội, toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Các cuộc diễn tập quy mô lớn, có bắn đạn thật, diễn tập phòng thủ dân sự, khu vực phòng thủ được triển khai đồng bộ, tạo bước phát triển rõ rệt về trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến. Năng lực nắm tình hình, dự báo chiến lược, tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh ngày càng chủ động, linh hoạt, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, không để bị động, bất ngờ trong mọi hoàn cảnh.

Không chỉ hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, Quân đội còn phát huy mạnh mẽ vai trò đội quân công tác. Trong những năm tháng dịch bệnh và thiên tai khốc liệt, hình ảnh người lính xông pha nơi tuyến đầu chống dịch, bám trụ tại vùng tâm lũ, cứu dân khỏi dòng nước lũ, dập lửa, chống cháy rừng hay giúp dân khắc phục hậu quả sạt lở đất... đã để lại tình cảm đặc biệt trong lòng nhân dân. Bộ đội đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc, chỗ dựa niềm tin của đồng bào trong những thời khắc gian nguy nhất. Tinh thần “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh” không chỉ lan tỏa trong Quân đội, mà còn thấm sâu trong đời sống xã hội.

Song hành với đó, Quân đội còn thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất. Các đơn vị đã tích cực tham gia xây dựng kinh tế, phát triển hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; khai thác hiệu quả các dự án quốc phòng - kinh tế; góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào, củng cố “thế trận lòng dân”. Nhiều mô hình sản xuất gắn với quốc phòng mang lại hiệu quả kép: Vừa tăng tiềm lực kinh tế, vừa tăng cường sức mạnh quốc phòng toàn dân. Cùng với đó, công nghiệp quốc phòng đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, từng bước làm chủ công nghệ, chế tạo, sản xuất thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của toàn quân trong tình hình mới. Không chỉ dừng lại ở việc chế tạo các sản phẩm quân sự đặc thù, nhiều sản phẩm lưỡng dụng phục vụ cả quốc phòng và dân sinh đã được nghiên cứu, sản xuất, mang lại giá trị kép về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng được mở rộng, Quân đội chủ động mở rộng hợp tác song phương, đa phương, tham gia tích cực các diễn đàn, cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế. Các đơn vị gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại hình ảnh đẹp về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, công tác chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ, sâu rộng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không những được giữ vững, mà còn được bồi đắp, tỏa sáng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, nổi bật, hoàn thành xuất sắc cả ba chức năng cơ bản, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi thành tích, mỗi chiến công đều là minh chứng hùng hồn cho sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, đồng thời khẳng định vị thế, uy tín và vai trò đặc biệt quan trọng của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những năm tới, tình hình quốc tế và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, chi phối mạnh mẽ cục diện chính trị, an ninh và kinh tế toàn cầu. Xu thế đa cực, đa trung tâm vừa mở ra cơ hội hợp tác, vừa tiềm ẩn những mâu thuẫn, xung đột lợi ích quốc gia, dân tộc ngày càng sâu sắc. Nguy cơ chiến tranh cục bộ, bất ổn vẫn hiện hữu; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động toàn diện đến đời sống quốc tế. Đặc biệt, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, tiếp tục tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp, khó lường.

Kế tục truyền thống văn hiến ngàn năm của dân tộc, gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm nhà nước của nhân dân và gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. Cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đất nước vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; yêu cầu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng cao. Từ đặc điểm tình hình đó, nhiệm vụ đặt ra đối với Quân đội trong nhiệm kỳ 2025-2030 hết sức nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi Đảng bộ Quân đội và toàn quân phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, kiên định và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội. Cần chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, tham mưu đúng và trúng cho Đảng, Nhà nước những quyết sách chiến lược, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế quân sự, quốc phòng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ khoa học - công nghệ cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân làm tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phát huy bản sắc văn hóa quân sự và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Tiếp tục thực hiện tốt ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; củng cố hệ thống khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại để tạo nên sức mạnh tổng hợp, biến “thế trận lòng dân” thành nền tảng vững chắc bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, Quân đội phải đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ khoa học - công nghệ quân sự, chuyển đổi số toàn diện, phát triển năng lực tác chiến hiện đại, đặc biệt là không gian mạng, tác chiến điện tử, vũ trụ. Công nghiệp quốc phòng cần được đầu tư chiều sâu, xây dựng các cơ sở, viện nghiên cứu, nhà máy hiện đại, đủ khả năng chế tạo vũ khí, khí tài công nghệ cao, phát triển sản phẩm lưỡng dụng, kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế để vừa bảo đảm tính độc lập, tự chủ, vừa đóng góp vào phát triển đất nước.

Cùng với các nhiệm vụ trên, cần tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự mẫu mực, tiêu biểu; nâng cao năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết, đường lối của Đảng; đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; giữ vững đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương trong toàn quân. Quân đội cần chú trọng công tác thu hút, phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao. Toàn quân phải có chiến lược dài hạn trong việc tuyển chọn cán bộ, chiến sĩ trẻ có phẩm chất, năng lực, khát vọng cống hiến để giao gánh vác trọng trách xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới.

Từ khóa:
Tổng Bí thư Tô Lâm ủng hộ sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng

Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá rất cao đối với sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng, đồng thời yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhanh chóng, bài bản hai bộ học liệu này.

Ban Bí thư điều động Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Bí thư Quảng Ninh, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Tin tức
Ban Bí thư điều động Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Bí thư Quảng Ninh, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tin tức
Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Chủ tịch Đà Nẵng Phạm Đức Ấn: “Mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ an ninh mạng”

Tin tức
Chủ tịch Đà Nẵng Phạm Đức Ấn: “Mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ an ninh mạng”

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

Tin tức
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

Loại quả giàu kali bậc nhất, giúp tăng cường miễn dịch, đem làm bánh ăn là nghiền
Gia đình

Loại quả giàu kali bậc nhất, giúp tăng cường miễn dịch, đem làm bánh ăn là nghiền

Gia đình

Loại quả này còn cung cấp cho cơ thể rất nhiều dinh dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp, đặc biệt chứa nhiều kali phòng nguy cơ đột quỵ.

Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân giao lưu với thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond
Tin tức

Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân giao lưu với thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond

Tin tức

Khinh hạm HMS Richmond với biên chế 193 thủy thủ thuộc Hải quân Hoàng gia Anh đang thực hiện chuyến thăm tại TP.HCM và có buổi giao lưu bóng chuyền với Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.

Lâm Đồng: Tìm thấy cụ ông 78 tuổi đi lạc trong rừng sau 6 ngày
Tin tức

Lâm Đồng: Tìm thấy cụ ông 78 tuổi đi lạc trong rừng sau 6 ngày

Tin tức

Ông R Ông Ha Hoanh vào rừng hái nấm từ ngày 18/9, được lực lượng chức năng huy động khoảng 100 người tìm kiếm và phát hiện vào trưa ngày 23/9.

UAV Ukraine tập kích Moscow không dứt suốt đêm, thủ đô đóng cửa không phận
Thế giới

UAV Ukraine tập kích Moscow không dứt suốt đêm, thủ đô đóng cửa không phận

Thế giới

Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào Moscow suốt đêm 22/9, Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết, nói thêm rằng hàng chục máy bay không người lái đã bị bắn hạ.

Thiếu nữ 16 tuổi bị 2 thanh niên ép uống rượu say rồi hiếp dâm ở Bắc Ninh
Pháp luật

Thiếu nữ 16 tuổi bị 2 thanh niên ép uống rượu say rồi hiếp dâm ở Bắc Ninh

Pháp luật

Thiếu nữ 16 tuổi ở Điện Biên bị 2 đối tượng Giàng A Quyết và Giàng A Yên chuốc cho uống say, rồi dẫn đến khu vực núi Rùa ở Bắc Ninh để hiếp dâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã cử tri 11 phường thuộc TP Hà Nội, trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Lee Dong Gun tiết lộ mắc bệnh hiếm gặp khiến khuôn mặt biến dạng
Văn hóa - Giải trí

Lee Dong Gun tiết lộ mắc bệnh hiếm gặp khiến khuôn mặt biến dạng

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Lee Dong Gun xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế với khuôn mặt sưng đỏ và chia sẻ về một căn bệnh hiếm gặp chỉ ảnh hưởng đến khoảng 1% dân số Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân yêu chuộng hòa bình Hoa Kỳ
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân yêu chuộng hòa bình Hoa Kỳ

Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm thân thiết, sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình Hoa Kỳ dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

TP.HCM sẽ giải tán, đóng cửa chợ hoạt động không hiệu quả
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ giải tán, đóng cửa chợ hoạt động không hiệu quả

Chuyển động Sài Gòn

Những chợ hoạt động không hiệu quả, diện tích nhỏ không đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy tại TP.HCM sẽ bị giải tán, đóng cửa hoặc chuyển đổi công năng.

Becamex TP.HCM thua liểng xiểng, HLV Nguyễn Anh Đức: “Buồn, rất buồn”
Thể thao

Becamex TP.HCM thua liểng xiểng, HLV Nguyễn Anh Đức: “Buồn, rất buồn”

Thể thao

Cùng Becamex TP.HCM trải qua 4 trận thua liên tiếp, đồng thời trải qua những tin đồn thất thiệt về nội bộ đội bóng, mới đây, trên trang facebook cá nhân, HLV Nguyễn Anh Đức đã có những chia sẻ từ tâm can.

Khánh Phương nói về việc liên quan tới web cá độ: 'Sai lầm này thật sự quá lớn'
Văn hóa - Giải trí

Khánh Phương nói về việc liên quan tới web cá độ: "Sai lầm này thật sự quá lớn"

Văn hóa - Giải trí

Khánh Phương nói anh và các thành viên trong nhóm không hề biết logo này có liên quan đến các trang web cờ bạc.

Nghịch lý: Doanh nghiệp phân bón ngậm ngùi bỏ công bố hàm lượng Silic trên bao bì do sợ bị 'phạt oan'
Nhà nông

Nghịch lý: Doanh nghiệp phân bón ngậm ngùi bỏ công bố hàm lượng Silic trên bao bì do sợ bị "phạt oan"

Nhà nông

Một loạt doanh nghiệp phân bón vì sợ bị “phạt oan”, nên dù biết chắc sản phẩm của mình chứa hàm lượng lớn Silic hữu hiệu (SiO2hh) song vẫn phải ngậm ngùi bỏ luôn việc công bố hàm lượng Silic trên bao bì sản phẩm nội địa của mình.

Đà Nẵng chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa
Nhà nông

Đà Nẵng chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa

Nhà nông

Tối 22/9/2025, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND nhằm chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa – cơn bão số 9 trên biển Đông năm 2025, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Sạt lở núi, đá lăn xuống đường ở miền núi Quảng Ngãi vì mưa lớn kéo dài liên tục
Tin tức

Sạt lở núi, đá lăn xuống đường ở miền núi Quảng Ngãi vì mưa lớn kéo dài liên tục

Tin tức

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại một số khu vực miền núi Quảng Ngãi, đã gây sạt lở núi và làm đất đá từ taluy dương đổ ập xuống mặt đường…gây chia cắt giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây hoạ cho người qua lại.

Chàng trai miền Trung ra Bắc du lịch, trải nghiệm chuyến tàu “xịn xò” ở Lào Cai
Xã hội

Chàng trai miền Trung ra Bắc du lịch, trải nghiệm chuyến tàu “xịn xò” ở Lào Cai

Xã hội

Chuyến tàu từ Lào Cai về Hà Nội kéo dài khoảng 7 tiếng nhưng chàng trai miền Trung không thấy mệt, ngược lại còn ấn tượng trước không gian nghỉ ngơi được trang trí chỉn chu với nhiều họa tiết thổ cẩm mang đậm phong cách Tây Bắc.

Taxi công nghệ tông sập hàng rào, 'húc' thủng tường nhà dân ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Taxi công nghệ tông sập hàng rào, "húc" thủng tường nhà dân ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Chiếc taxi công nghệ di chuyển trên đường Nguyễn Công Khi, xã Hóc Môn, TP.HCM, bất ngờ mất lái, tông sập hàng rào rồi đâm thủng tường nhà dân.

Phản hồi chính thức của phía Sơn Tùng M-TP việc liên quan tới web cá độ
Văn hóa - Giải trí

Phản hồi chính thức của phía Sơn Tùng M-TP việc liên quan tới web cá độ

Văn hóa - Giải trí

Trao đổi với Dân Việt, phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với thương hiệu cá độ.

The Privé giai đoạn 2: Biểu tượng an cư tinh hoa giữa trung tâm TP.HCM
Kinh tế

The Privé giai đoạn 2: Biểu tượng an cư tinh hoa giữa trung tâm TP.HCM

Kinh tế

Trong bối cảnh TP.HCM đang ngày càng trở thành điểm đến lý tưởng trên bản đồ kinh tế trong nước và khu vực, thành công của The Privé vừa qua cho thấy xu hướng lựa chọn bất động sản của giới thượng lưu.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần tự lực, tự cường của BSR trong sản xuất nhiên liệu đặc chủng
Doanh nghiệp

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần tự lực, tự cường của BSR trong sản xuất nhiên liệu đặc chủng

Doanh nghiệp

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có những lời động viên, đánh giá cao tinh thần chủ động, tự chủ, tự lực, tự cường của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trong công tác nghiên cứu, sản xuất thành công nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh.

Tân Hiệp Phát tiếp tục triển khai chương trình “Cùng em vững bước tương lai” tổng trị giá 9 tỷ đồng tại TP.HCM
Giáo Dục

Tân Hiệp Phát tiếp tục triển khai chương trình “Cùng em vững bước tương lai” tổng trị giá 9 tỷ đồng tại TP.HCM

Giáo Dục

Được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Ban Chuyên đề Công an TP.HCM cùng Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát đã ký kết thoả thuận hợp tác chương trình “Cùng em vững bước tương lai” và trao tiền bảo trợ học tập 9 tháng đầu năm cho con cán bộ chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Đề xuất gây chú ý 'định danh người livestream bán hàng qua VNeID': Chuyên gia nêu góc nhìn bất ngờ
Thị trường

Đề xuất gây chú ý "định danh người livestream bán hàng qua VNeID": Chuyên gia nêu góc nhìn bất ngờ

Thị trường

Các chuyên gia cho rằng đề xuất định danh người livestream bán hàng qua VNeID là hướng đi đúng, nhưng không thể một sớm một chiều, cần vừa làm vừa điều chỉnh.

Tài liệu liên quan đến “bác sĩ tử thần” của Đức Quốc xã được giải mật như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Tài liệu liên quan đến “bác sĩ tử thần” của Đức Quốc xã được giải mật như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Ngày 22/6/1949, bác sĩ Josef Mengele (biệt danh “Thiên sứ của tử thần” vì đã giết hại hàng nghìn người và tiến hành các thí nghiệm kinh hoàng tại trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã) nhập cảnh vào Buenos Aires (Argentina) bằng hộ chiếu giả dưới cái tên Helmut Gregor. Tài liệu về cuộc trốn chạy của tên trùm phát xít này đã được chính quyền Argentina giải mật chi tiết.

Ukraine có thể mất sự ủng hộ từ các đồng minh châu Âu vì một động thái của Mỹ
Điểm nóng

Ukraine có thể mất sự ủng hộ từ các đồng minh châu Âu vì một động thái của Mỹ

Điểm nóng

Ukraine có thể mất đi sự ủng hộ của một số đồng minh châu Âu do Mỹ cắt giảm viện trợ, Reuters đưa tin.

Danh sách 21 đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng
Tin tức

Danh sách 21 đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng

Tin tức

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã công bố danh sách 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Ngành chăn nuôi bò sữa trong nước phải 'dành lấy cơ hội thay vì để mất vào tay doanh nghiệp nước ngoài'
Nhà nông

Ngành chăn nuôi bò sữa trong nước phải "dành lấy cơ hội thay vì để mất vào tay doanh nghiệp nước ngoài"

Nhà nông

Đàn bò sữa trong nước giảm mạnh khiến tốc độ tăng trưởng sản lượng sữa tươi nguyên liệu cũng giảm nhanh, từ 17,7%/năm giai đoạn 2010-2015 xuống còn 6,7%/năm giai đoạn 2015-2020 và chỉ còn 3,4%/năm giai đoạn 2020-2024. Trong khi đó, nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa năm 2024 trên 1,1 tỷ USD, tăng trên 32% so với năm 2016.

Đầu tư làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao được hỗ trợ 100% lãi suất khi vay vốn
Chuyển động Sài Gòn

Đầu tư làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao được hỗ trợ 100% lãi suất khi vay vốn

Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp, HTX khi đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM như làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất khi vay vốn.

Nữ GenZ từng du học, nay trồng cam quýt công nghệ cao, có kênh TikTok với lời chào ai nghe cũng mát dạ
Chuyển động Sài Gòn

Nữ GenZ từng du học, nay trồng cam quýt công nghệ cao, có kênh TikTok với lời chào ai nghe cũng mát dạ

Chuyển động Sài Gòn

Từng du học ở Hà Lan, nữ GenZ Lâm Thị Mỹ Tiên trở quê trồng cam quýt, gần dựng thương hiệu C-Farm. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội với câu chào quen thuộc: "Chào mọi người, lại là em Tiên vườn cam đây".

5 năm chịu đựng đau đớn, dáng đi cong lệch, khó đi lại do điều trị sai cách
Xã hội

5 năm chịu đựng đau đớn, dáng đi cong lệch, khó đi lại do điều trị sai cách

Xã hội

Do tổn thương xương không được phát hiện và xử lý triệt để, bệnh nhân bị gãy lệch đầu dưới xương mác, khớp bàn chân dần bị vẹo, dáng đi cong lệch trong suốt 5 năm.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Phát triển kinh tế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
Bạn đọc

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Phát triển kinh tế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Bạn đọc

"Phát triển kinh tế chính là nền tảng quan trọng để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số", Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường trả lời phỏng vấn Báo Điện tử Dân Việt.

