Tổng thống Trump tuyên bố đã chuẩn bị cho cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đánh giá cuộc gặp của ông với các nhà lãnh đạo Châu Âu và Ukraine rất tốt đẹp.

"Trong cuộc họp, chúng tôi đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, sẽ được cung cấp bởi nhiều quốc gia châu Âu phối hợp với Mỹỳ. Mọi người đều rất hài lòng với khả năng hòa bình giữa Nga và Ukraine. Sau cuộc họp, tôi đã gọi điện cho Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp, địa điểm vẫn chưa được xác định, giữa ông Putin và ông Zelensky. Sau cuộc họp đó, sẽ có một định dạng ba bên - hai Tổng thống và tôi. Một lần nữa, đây là một bước tiến rất tốt hướng tới việc chấm dứt một cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm" - ông Trump viết.

Phản hồi về việc này, Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov cho biết, ông Putin "bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine"

Còn Zelensky cho biết ông sẵn sàng cho "bất kỳ hình thức nào" cho một cuộc gặp với tổng thống Nga.

Ông Zelensky nói rằng chính Nga đã đề xuất với Trump tổ chức một cuộc gặp song phương với Ukraine - vào đêm trước hội nghị thượng đỉnh ba bên có thể diễn ra.

"Donald Trump cho biết phía Nga đề xuất trước tiên tổ chức một cuộc họp song phương với Ukraine, và sau đó là một cuộc họp ba bên với Mỹ" - ông Zelensky nói. "Chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc họp song phương với Vladimir Putin và sau đó chúng tôi mong đợi một cuộc họp ba bên" - ông Zelensky phát biểu trong một cuộc trò chuyện với các nhà báo tại Washington.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Trump đã đồng ý rằng cuộc gặp giữa Putin và Zelensky sẽ diễn ra trong vòng hai tuần tới.